Wie hoch ist die Mütterrente für 3 Kindern?

Mütterrente für 3 Kinder: Wie viel Geld es gibt und was sich ab 2027 ändert

Karin M. hat drei Kinder großgezogen, geboren 1981, 1984 und 1987, und bezieht inzwischen eine ungekürzte Altersrente. In diesem Praxisbeispiel sind ihr sämtliche Erziehungszeiten zugeordnet; damit entfallen nach vereinfachter Berechnung derzeit rund 318,90 Euro ihrer monatlichen Bruttorente auf die Kindererziehung.

Durch die Mütterrente III kommen für drei vor 1992 geborene Kinder weitere 1,5 Rentenpunkte hinzu, beim heutigen Rentenwert also 63,78 Euro brutto monatlich. Der Anspruch entsteht ab Januar 2027, doch die Auszahlung beginnt erst 2028: Karin muss auf das zusätzliche Geld zunächst warten.

Wie hoch ist die Mütterrente für drei Kinder aktuell?

Für drei vor 1992 geborene Kinder ergeben sich derzeit insgesamt bis zu rund 7,5 Rentenpunkte aus der Kindererziehung. Mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro entspricht das rechnerisch rund 318,90 Euro brutto im Monat.

Bei drei Kindern, die 1992 oder später geboren wurden, sind bereits bis zu rund neun Rentenpunkte möglich. Daraus ergeben sich nach demselben Rechenverfahren rund 382,68 Euro brutto monatlich.

Wurden die Kinder teils vor und teils ab 1992 geboren, liegt der Betrag dazwischen. Die Grundlage für die Eurobeträge ist der in der Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 festgelegte Wert eines Rentenpunktes.

Tabelle: So unterscheiden sich die Beträge für drei Kinder

Mütterrente beziehungsweise Rentenanteil aus Kindererziehung für drei Kinder Geburtsjahre der Kinder Rentenpunkte bisher, vereinfacht Monatlicher Bruttobetrag zum Rentenwert 2026 Zusätzlich durch Mütterrente III, zum heutigen Rentenwert Alle drei vor 1992 geboren 7,5 318,90 Euro 63,78 Euro Zwei vor 1992, eines ab 1992 geboren 8,0 340,16 Euro 42,52 Euro Eines vor 1992, zwei ab 1992 geboren 8,5 361,42 Euro 21,26 Euro Alle drei ab 1992 geboren 9,0 382,68 Euro Kein zusätzlicher Anspruch aus Mütterrente III

Eigene, vereinfachte Berechnung mit 42,52 Euro je Rentenpunkt für eine ungekürzte Altersrente bei vollständiger Zuordnung der Erziehungszeiten. Die Werte sind Näherungsbeträge; individuelle Berechnungs- und Rundungseffekte können Abweichungen ergeben, und die letzte Spalte ist keine Zusage über die tatsächliche Auszahlungshöhe 2028.

Die Mütterrente wird nicht zusätzlich zur gesamten Rente überwiesen

Der Begriff Mütterrente klingt nach einer eigenen Leistung, tatsächlich bezeichnet er die verbesserte rentenrechtliche Anerkennung von Kindererziehung. Die daraus entstehenden Beträge sind Bestandteil der gesetzlichen Rente und werden mit ihr ausgezahlt.

Wer bereits eine Rente von beispielsweise 1.100 Euro brutto erhält, darf die rechnerischen 318,90 Euro deshalb nicht einfach hinzurechnen, wenn die Kinderzeiten schon berücksichtigt sind. Zusätzlich ist durch die neue Reform nur der Anspruch, der über die bisherige Anrechnung hinausgeht.

Wo sich die Gutschriften überprüfen lassen, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag So erkennen Sie die Mütterrente im Rentenbescheid. Entscheidend sind die erfassten Kindererziehungszeiten und gegebenenfalls Zuschläge an persönlichen Entgeltpunkten.

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Mütterrente III: Für drei ältere Kinder kommen 1,5 Rentenpunkte hinzu

Mit der Mütterrente III wird die bisherige unterschiedliche Anerkennung nach dem Geburtsjahr beseitigt. Für vor 1992 geborene Kinder wird die berücksichtigte Erziehungsleistung von zweieinhalb auf drei Jahre erweitert, wie die Bundesregierung zum Rentenpaket erläutert.

Bei drei vollständig berücksichtigten Kindern sind das insgesamt weitere 1,5 Rentenpunkte. Zum heutigen Rentenwert entspricht dies 63,78 Euro brutto im Monat; der gesamte Rentenanteil aus der Kindererziehung würde im vereinfachten Vergleich von rund 318,90 auf rund 382,68 Euro steigen.

Diese Rechnung zeigt die Größenordnung, aber noch keinen verbindlichen Auszahlungsbetrag für 2028. Künftige Rentenanpassungen verändern auch den Wert der zusätzlichen Punkte.

Anspruch ab 2027, Auszahlung erst 2028

Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung zur Mütterrente III gelten die Verbesserungen ab dem 1. Januar 2027. Wegen des technischen Umstellungsaufwands beginnt die Auszahlung jedoch erst 2028.

Wer schon das gesamte Jahr 2027 eine entsprechend anspruchsberechtigte Rente bezieht, erhält den zusätzlichen Betrag für diese zwölf Monate nachgezahlt. Beginnt die Rente erst während des Jahres, entsteht der zusätzliche Rentenanspruch frühestens ab diesem Rentenbeginn.

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Die häufig genannte Summe von 765,36 Euro für drei Kinder entspricht lediglich zwölfmal 63,78 Euro bei unverändertem Rentenwert. Wie die tatsächliche Nachzahlung berechnet wird, erklärt auch der Gegen-Hartz-Beitrag über Anspruch, Höhe und Auszahlung der Mütterrente III.

Wie viel bleibt netto übrig?

Die genannten Summen sind Bruttobeträge. Bei Versicherungspflicht werden davon Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung einbehalten; eine mögliche Einkommensteuer hängt von den persönlichen Verhältnissen ab, wie die Rentenversicherung zu Rentenabzügen und Steuern erläutert.

Bei Grundsicherung oder Wohngeld kann die höhere Rente außerdem auf den Leistungsanspruch angerechnet werden. Unter bestimmten Voraussetzungen schützen Freibeträge einen Teil des Einkommens; Einzelheiten beschreibt Gegen-Hartz zur Anrechnung der Mütterrente auf Grundsicherung und Wohngeld.

Gerade für Eltern mit kleinen Renten ist der Unterschied spürbar: Mehr Rentenanspruch bedeutet nicht automatisch denselben Zuwachs beim verfügbaren Einkommen.

Fehlende Kinderzeiten sollten geklärt werden

Für bereits erfasste Kinderzeiten wird die Mütterrente III bei laufenden Renten grundsätzlich automatisch umgesetzt. Fehlen Erziehungszeiten im Versicherungskonto, sollten Betroffene deren Anerkennung dagegen klären lassen.

Dafür dient das Formular V0800, wie die Rentenversicherung zur Antragstellung bei Kindererziehungszeiten erklärt. Bereits vollständig gespeicherte Zeiten müssen nicht erneut beantragt werden.

Auch Väter können die Gutschrift erhalten, wenn ihnen die Erziehungszeiten zugeordnet sind. Für denselben Erziehungsmonat gibt es sie jedoch nur bei einem Elternteil, sodass drei Kinder nicht automatisch bei beiden Eltern den vollen Rentenbetrag auslösen.

Auch ohne frühere Berufstätigkeit kann eine eigene Rente entstehen

Kindererziehungszeiten zählen als Pflichtbeitragszeiten und können die für die Regelaltersrente erforderliche Mindestversicherungszeit von fünf Jahren erfüllen. Bei drei vollständig anerkannten Kindern kann dadurch auch ohne eigene Beiträge aus einer Beschäftigung ein Rentenanspruch entstehen.

Ausgezahlt wird die Altersrente erst nach Erreichen der jeweiligen Altersgrenze und auf Rentenantrag. Wurden während der Erziehung zusätzlich hohe Arbeitsverdienste erzielt, können dagegen Höchstgrenzen die zusätzliche Bewertung begrenzen.

Fünf Fragen und Antworten zur Mütterrente für drei Kinder

Wie viel Mütterrente gibt es für drei vor 1992 geborene Kinder?

Nach vereinfachter Berechnung sind es derzeit rund 318,90 Euro brutto monatlich bei vollständiger Anerkennung in einer ungekürzten Altersrente. Dieser Betrag steckt bereits in der Gesamtrente, wenn die Kinderzeiten berücksichtigt wurden.

Wie hoch ist der Rentenanteil bei drei ab 1992 geborenen Kindern?

Hier ergeben sich zum Rentenwert von 42,52 Euro rechnerisch rund 382,68 Euro brutto im Monat. Voraussetzung ist ebenfalls, dass die Erziehungszeiten vollständig zugeordnet und berücksichtigt werden.

Wie viel bringt die Mütterrente III bei drei Kindern zusätzlich?

Sind alle drei Kinder vor 1992 geboren und die Voraussetzungen vollständig erfüllt, kommen 1,5 Rentenpunkte hinzu. Das entspricht beim heutigen Rentenwert 63,78 Euro brutto monatlich; die spätere Eurohöhe hängt vom dann geltenden Rentenwert ab.

Wann wird das zusätzliche Geld ausgezahlt?

Die Auszahlung beginnt laut Rentenversicherung erst 2028, obwohl der Anspruch bereits ab Januar 2027 entsteht. Für anspruchsberechtigte Rentenmonate des Jahres 2027 ist eine Nachzahlung vorgesehen.

Muss ich die Mütterrente für meine drei Kinder beantragen?

Bei laufender Rente und bereits erfassten Kinderzeiten ist für die Reform grundsätzlich kein gesonderter Antrag nötig. Fehlende Kinderzeiten müssen geklärt werden; wer erstmals Altersrente beziehen möchte, benötigt außerdem einen Rentenantrag.