Rente mit 63: 72 Euro weniger im Monat? Höhere Abschläge sollen kommen

Wer mit 63 Jahren in Rente gehen möchte, könnte künftig deutlich höhere Abschläge hinnehmen müssen. Im Gespräch ist eine Erhöhung von bisher 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat. Bei einer Bruttorente von 1.500 Euro wären das im ungünstigsten Modellfall zusätzlich 72 Euro weniger im Monat.

Eine entsprechende Gesetzesänderung gibt es bislang allerdings nicht. Während die Deutsche Bundesbank höhere Abschläge für versicherungsmathematisch begründbar hält, sieht die Rentenkommission keinen unmittelbaren Handlungsbedarf.

Auch die aktuellen Haushaltsentscheidungen ändern zunächst nichts am geltenden Rentenrecht.

Rentenabschläge könnten von 14,4 auf 19,2 Prozent steigen

Nach geltendem Recht verlieren Versicherte bei einer vorgezogenen Altersrente grundsätzlich 0,3 Prozent für jeden Monat, den sie vor der maßgeblichen Altersgrenze in Rente gehen. Rechtsgrundlage ist § 77 Absatz 2 SGB VI.

Wer vier Jahre früher in Altersrente geht, muss deshalb einen dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent hinnehmen. Bei einer möglichen Erhöhung auf 0,4 Prozent monatlich würde dieser Abschlag auf 19,2 Prozent steigen.

Die Deutsche Bundesbank hat am 9. Juli 2026 aktualisierte Berechnungen veröffentlicht. Für den Jahrgang 1964 hält sie einen pauschalen monatlichen Abschlag von etwa 0,4 Prozent unter bestimmten Annahmen für versicherungsmathematisch begründbar.

Das ist jedoch eine fachliche Modellrechnung und keine verbindliche Entscheidung über künftige Rentenabschläge.

Bei 1.500 Euro Rente wären 72 Euro zusätzlich verloren

Welche finanziellen Folgen höhere Abschläge hätten, zeigt eine Modellrechnung für einen Beschäftigten des Jahrgangs 1964 oder jünger. Er erfüllt die Voraussetzungen für die Altersrente für langjährig Versicherte und möchte bereits mit 63 statt mit 67 Jahren in Rente gehen.

Seine bis zum Rentenbeginn erworbene monatliche Bruttorente beträgt vor Anwendung der Abschläge 1.500 Euro.

Berechnung Geltende Regel Mögliches Modell Abschlag je Monat 0,3 % 0,4 % Abschlag bei 48 Monaten 14,4 % 19,2 % Monatliche Kürzung 216 € 288 € Verbleibende Bruttorente 1.284 € 1.212 €

Der Unterschied beträgt 72 Euro brutto monatlich. Auf ein Jahr gerechnet wären das 864 Euro. Bei 20 Jahren Rentenbezug ergäbe sich eine rechnerische Differenz von 17.280 Euro.

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Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine hypothetische Rechnung. Rentenanpassungen, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Differenz beim ausgezahlten Nettobetrag wäre daher nicht automatisch ebenfalls 72 Euro.

Bundestag kürzt Zuschüsse – Rentenabschläge bleiben unverändert

Am frühen Morgen des 13. November 2026 hat der Haushaltsausschuss des Bundestages den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Dabei wurden unter anderem die vorgesehenen Zuschüsse an die gesetzliche Rentenversicherung gegenüber dem Regierungsentwurf abgesenkt.

Aus dieser Haushaltsentscheidung lässt sich jedoch keine unmittelbare Erhöhung der individuellen Rentenabschläge ableiten. Dafür müsste der Gesetzgeber die entsprechenden Vorschriften des Sozialgesetzbuchs ändern.

Auch die Bundesregierung hatte am 30. September 2026 in einer parlamentarischen Antwort darauf verwiesen, dass die Empfehlungen der Rentenkommission keine erhöhten Abschläge vorsähen.

Die Kommission empfiehlt zwar, die Höhe der Zu- und Abschläge regelmäßig zu überprüfen. Einen festen neuen Satz von 0,4 Prozent hat sie aber nicht vorgeschrieben.

Damit bleibt entscheidend: Solange keine Änderung des § 77 SGB VI beschlossen und wirksam geworden ist, gelten weiterhin 0,3 Prozent pro Monat.

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Diese Rentner könnten von höheren Abschlägen betroffen sein

Besonders relevant wäre eine mögliche Änderung für Menschen, die die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren vorzeitig beziehen möchten.

Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt die reguläre Altersgrenze bei 67 Jahren. Die Altersrente für langjährig Versicherte kann grundsätzlich bereits ab 63 Jahren mit Abschlägen beansprucht werden.

Auch bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen sind nach geltendem Recht Abschläge möglich. Ob und in welchem Umfang eine künftige Reform diese Rentenart einbeziehen würde, ist nicht bekannt.

Anders liegt der Fall bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren. Diese wird bei Erreichen ihrer maßgeblichen Altersgrenze nach geltendem Recht ohne Abschläge gezahlt.

Eine mögliche Reform müsste deshalb genau festlegen, welche Rentenarten und Geburtsjahrgänge betroffen wären. Ebenso offen sind mögliche Übergangsregelungen für Beschäftigte, die kurz vor dem Ruhestand stehen.

Gegen-hartz.de hat bereits erläutert, warum die bisherige 0,3-Prozent-Regel bei der Frührente langfristig infrage steht.

Rentenabschläge lassen sich schon heute ausgleichen

Wer einen vorzeitigen Rentenbeginn plant, muss nicht auf eine mögliche Reform warten, um seine finanzielle Situation zu überprüfen.

Nach § 187a SGB VI können Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Beiträge einzahlen, um Rentenabschläge ganz oder teilweise auszugleichen. Das ist grundsätzlich bereits ab dem 50. Lebensjahr möglich.

Dafür stellt die Deutsche Rentenversicherung auf Antrag eine besondere Rentenauskunft aus. Darin wird berechnet, wie hoch die voraussichtliche Rentenminderung ausfällt und welche Sonderzahlung zum Ausgleich erforderlich wäre.

Die Auskunft verpflichtet nicht zu einer Zahlung. Versicherte können selbst entscheiden, ob sie den errechneten Betrag vollständig, teilweise oder überhaupt nicht einzahlen.

Wer eine vorgezogene Rente erwägt, sollte sich deshalb zunächst die persönlichen Rentenansprüche berechnen lassen. Eine überstürzte Entscheidung allein aufgrund der Diskussion über höhere Abschläge ist nicht erforderlich.

Häufige Fragen zu höheren Rentenabschlägen

Steigen die Rentenabschläge 2027 auf 0,4 Prozent?

Eine Erhöhung ist bislang nicht beschlossen. Nach geltendem Recht beträgt der Abschlag weiterhin 0,3 Prozent je Monat vorzeitigen Rentenbeginns. Ein verbindlicher Einführungstermin für einen höheren Satz existiert nicht.

Verlieren Rentner mit 1.500 Euro Rente künftig 72 Euro monatlich?

Nicht zwangsläufig. Die 72 Euro ergeben sich ausschließlich aus einer Modellrechnung bei vier Jahren vorzeitigem Rentenbeginn und einer angenommenen Erhöhung des monatlichen Abschlags auf 0,4 Prozent. Die Rechnung bezieht sich auf eine Bruttorente von 1.500 Euro vor Abschlägen.

Werden auch bereits laufende Renten nachträglich gekürzt?

Dafür gibt es nach derzeitigem Stand keine beschlossene gesetzliche Grundlage. Ob eine mögliche Reform überhaupt Bestandsrentner betreffen würde, ist nicht bekannt. Die Bundesbank schlägt für denkbare Änderungen einen zeitlichen Vorlauf und eine planbare Anwendung auf künftige Rentenzugänge vor.

Quellen

§ 77 SGB VI – Zugangsfaktor und Rentenabschläge

Deutsche Bundesbank – Aktualisierte Berechnungen zu Rentenabschlägen vom 09.07.2026

Deutscher Bundestag – Ausschuss beschließt Bundeshaushalt 2027 am 13.11.2026

Deutscher Bundestag – Keine erhöhten Abschläge bei der Rente, 30.09.2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Empfehlungen der Rentenkommission 2026

Deutsche Rentenversicherung – Rentenabschläge mit Sonderzahlungen ausgleichen, 05.10.2026