Mütterrente 3: Was passiert mit der Rente, wenn die Rentnerin noch vor der Auszahlung stirbt?

Eine Rentnerin hat ab Januar 2027 Anspruch auf die zusätzliche Mütterrente 3. Doch bevor das Geld im Jahr 2028 ausgezahlt wird, stirbt sie. Bekommt ihr Ehemann die ausstehende Nachzahlung oder verfällt das Geld mit ihrem Tod?

Diese Frage könnte viele Familien betreffen, denn die Mütterrente 3 gilt bereits ab Januar 2027, wird wegen der technischen Umstellung aber erst 2028 ausgezahlt. Die rechtliche Antwort hängt unter anderem von einer wenig bekannten Vorschrift des Sozialgesetzbuchs ab.

Mütterrente 3 wird erst nachträglich ausgezahlt

Mit der Mütterrente 3 werden für vor 1992 geborene Kinder bis zu sechs zusätzliche Monate Kindererziehungszeit anerkannt. Das entspricht bei erfüllten Voraussetzungen einem weiteren halben Rentenpunkt je Kind.

Nach dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert sind das 21,26 Euro brutto monatlich. Wie hoch die tatsächliche Nachzahlung ausfällt, hängt auch von späteren Rentenanpassungen ab.

Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt, dass die Verbesserung ab Januar 2027 gilt, die Auszahlung jedoch erst 2028 beginnt.

Für Bestandsrentner wird die Erhöhung nach § 307d SGB VI berücksichtigt. Ein Anspruch auf Prüfung des neuen Zuschlags besteht nach der gesetzlichen Übergangsregelung allerdings erst nach Ablauf des 31. Dezember 2027.

Über die reguläre Nachzahlung und ihre Berechnung haben wir bereits in unserem Beitrag Mütterrente III – Neuer Anspruch, Höhe, Nachzahlung und Auszahlungszeitpunkt berichtet.

Rentnerin stirbt im Juli 2027 – Was passiert mit ihrem Geld?

Ein fiktives Beispiel verdeutlicht das Problem. Eine Rentnerin hat zwei vor 1992 geborene Kinder und erfüllt die Voraussetzungen für die zusätzliche Mütterrente.

Sie bezieht seit mehreren Jahren Altersrente und hätte ab Januar 2027 Anspruch auf die entsprechende Erhöhung. Am 1. Juli 2027 stirbt sie, ohne die zusätzlichen Beträge erhalten zu haben.

Nach § 102 Absatz 5 SGB VI wird ihre Altersrente noch bis zum Ende des Sterbemonats geleistet. Für die Mütterrente 3 kommt deshalb eine Nachzahlung von Januar bis einschließlich Juli 2027 in Betracht.

Die verspätete Auszahlung verlängert den Anspruch nicht bis Ende 2027. Offen bleibt aber, wer die ausstehenden Beträge nach dem Tod erhalten kann.

Paragraf 59 SGB I kann über die Nachzahlung entscheiden

Nach § 59 SGB I erlöschen Geldleistungsansprüche beim Tod, wenn sie zu diesem Zeitpunkt weder festgestellt sind noch ein Verwaltungsverfahren darüber anhängig ist.

Im Fall der Mütterrente 3 besteht allerdings eine Besonderheit. Die Verstorbene hatte bereits einen bewilligten Rentenanspruch, dessen Höhe durch die gesetzliche Neuregelung verändert werden soll.

Die Rechtsanweisung der Deutschen Rentenversicherung zu § 59 SGB I sieht vor, dass Rechtsnachfolger die Überprüfung einer bereits bestandskräftig bewilligten Rente auch nach dem Tod betreiben können.

Das spricht dagegen, die Nachzahlung allein deshalb abzulehnen, weil die zusätzliche Mütterrente beim Tod noch nicht gesondert berechnet wurde.

Eine ausdrücklich veröffentlichte amtliche Entscheidung, die diese Rechtslage speziell für Todesfälle vor Auszahlung der Mütterrente 3 bestätigt, liegt allerdings nicht vor. Hinzu kommt die besondere gesetzliche Verschiebung der Prüfung auf 2028.

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Witwer oder Erben – Wer erhält das Geld?

Bleibt der Nachzahlungsanspruch bestehen, muss geklärt werden, wem er zusteht. Dabei unterscheidet das Sozialrecht zwischen Sonderrechtsnachfolge und Vererbung.

Nach § 56 SGB I können fällige Ansprüche auf laufende Geldleistungen vorrangig bestimmten Angehörigen zustehen. Dazu gehören in gesetzlicher Reihenfolge Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern.

Voraussetzung ist unter anderem, dass sie beim Tod mit der berechtigten Person in einem gemeinsamen Haushalt gelebt haben oder von ihr wesentlich unterhalten wurden.

Ein Witwer, der bis zum Tod mit seiner Ehefrau zusammenlebte, kann deshalb als Sonderrechtsnachfolger berechtigt sein. Ob diese Regelung bei der erst 2028 zur Prüfung und Auszahlung vorgesehenen Mütterrente greift, muss auch im Hinblick auf die Fälligkeit geklärt werden.

Soweit kein vorrangiger Sonderrechtsnachfolger berechtigt ist, kommt nach § 58 SGB I die Vererbung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs infrage.

Auch die Witwerrente kann sich durch die Mütterrente erhöhen

Neben der ausstehenden Nachzahlung kann eine zweite finanzielle Frage entstehen. Zusätzliche Entgeltpunkte aus Kindererziehungszeiten können auch Auswirkungen auf eine anschließende Hinterbliebenenrente haben.

Hat die verstorbene Person bereits eine Altersrente bezogen, sind bei der Berechnung einer anschließenden Witwen- oder Witwerrente insbesondere die Regelungen zum Besitzschutz nach § 88 SGB VI und die Übergangsregelungen zur Mütterrente zu beachten.

Daraus folgt nicht, dass der Witwer denselben zusätzlichen Betrag erhält, der seiner verstorbenen Ehefrau zugestanden hätte. Die Hinterbliebenenrente wird nach eigenen gesetzlichen Vorschriften berechnet.

Angehörige sollten deshalb zwei Dinge getrennt prüfen lassen. Zum einen die offene Mütterrentennachzahlung für die verstorbene Person und zum anderen die Berücksichtigung der zusätzlichen Entgeltpunkte bei der Hinterbliebenenrente.

Wichtig ist eine schriftliche Mitteilung an die Rentenversicherung mit der Versicherungsnummer, dem Sterbedatum und dem Hinweis auf die mögliche Mütterrente 3. Angehörige können dabei zugleich um Prüfung ihrer Stellung als Sonderrechtsnachfolger oder Erben bitten.

Da die gesetzliche Prüfung des neuen Zuschlags erst 2028 vorgesehen ist, sollte die Rentenversicherung ausdrücklich auch die Nachzahlung für die anspruchsberechtigten Monate des Jahres 2027 berücksichtigen.

Häufige Fragen

Verfällt die Mütterrente 3, wenn die Rentnerin 2027 stirbt?

Nicht zwangsläufig. Bei einer bereits bewilligten Rente bestehen rechtliche Möglichkeiten für eine nachträgliche Überprüfung durch Rechtsnachfolger. Die besondere Anwendung auf die Mütterrente 3 ist noch nicht abschließend geklärt.

Bekommt der Witwer die Nachzahlung seiner verstorbenen Ehefrau?

Das ist möglich, wenn der Anspruch fortbesteht und die Voraussetzungen der Sonderrechtsnachfolge erfüllt sind. Andernfalls können unter bestimmten Voraussetzungen Erben berechtigt sein.

Muss die Familie die Mütterrente 3 nach dem Todesfall beantragen?

Die Erhöhung wird bei Bestandsrenten normalerweise ohne gesonderten Antrag umgesetzt. Bei einem Todesfall vor der Auszahlung sollten Angehörige die mögliche Nachzahlung und ihre Berechtigung gegenüber der Rentenversicherung ausdrücklich geltend machen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung – Fragen und Antworten zur Mütterrente III (im Text verlinkt).

Deutsche Rentenversicherung – Rechtliche Arbeitsanweisung zu § 307d SGB VI, Stand Juli 2026.

Deutsche Rentenversicherung – Rechtsanweisung zu § 59 SGB I (im Text verlinkt).

Deutsche Rentenversicherung – Erbe und Sonderrechtsnachfolge.

§§ 56, 58 und 59 SGB I (im Text verlinkt).

§ 102 Absatz 5 SGB VI (im Text verlinkt).

§ 88 SGB VI – Persönliche Entgeltpunkte bei Folgerenten.

Gegen-Hartz.de – Mütterrente III, neuer Anspruch, Höhe, Nachzahlung und Auszahlungszeitpunkt (im Text verlinkt).