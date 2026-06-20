15 Dinge, die Rentner jetzt von der Steuer absetzen können

Viele Rentnerinnen und Rentner zahlen heute Einkommensteuer oder müssen zumindest prüfen, ob sie zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind. Das liegt daran, dass Renten schrittweise stärker besteuert werden und neben der gesetzlichen Rente oft weitere Einkünfte hinzukommen, etwa aus Betriebsrenten, Vermietung oder Kapitalanlagen.

Gleichzeitig gibt es zahlreiche Ausgaben, die die Steuerlast senken können. Wer Belege sammelt und seine Kosten richtig einordnet, kann oft mehrere hundert Euro sparen. Entscheidend ist dabei nicht nur die Höhe der Rente, sondern auch die persönliche Lebenssituation.

Warum sich die Steuererklärung für Rentner häufig lohnt

Viele Ruheständler gehen davon aus, dass sie nach dem Berufsleben steuerlich kaum noch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Das stimmt nicht. Gerade im Alter fallen häufig Kosten an, die steuerlich berücksichtigt werden können.

Dazu zählen Gesundheitsausgaben, Pflegekosten, Versicherungsbeiträge, Handwerkerrechnungen oder Unterstützung im Haushalt. Auch kleinere Beträge können sich summieren. Wer eine Steuererklärung abgibt, sollte deshalb nicht nur die Renteneinnahmen eintragen, sondern auch alle abzugsfähigen Ausgaben prüfen.

1. Krankenversicherungsbeiträge

Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung können Rentner als Sonderausgaben geltend machen. Das betrifft in der Regel den Basisanteil der Krankenversicherung. Bei gesetzlich Versicherten wird der Eigenanteil meist bereits in der Rentenbezugsmitteilung ausgewiesen.

Auch Beiträge zur privaten Krankenversicherung können berücksichtigt werden, soweit sie der Grundversorgung dienen. Wahlleistungen oder Komforttarife werden steuerlich nicht immer vollständig anerkannt. Dennoch gehören Krankenversicherungsbeiträge zu den wichtigsten abziehbaren Kosten im Ruhestand.

2. Pflegeversicherungsbeiträge

Neben der Krankenversicherung sind auch Beiträge zur Pflegeversicherung steuerlich relevant. Sie werden ebenfalls als Sonderausgaben eingetragen. Bei Rentnern mit gesetzlicher Rente werden diese Beträge häufig automatisch an die Finanzverwaltung übermittelt.

Trotzdem sollten Steuerpflichtige die Angaben prüfen. Fehlerhafte oder unvollständige Daten können dazu führen, dass weniger berücksichtigt wird als möglich. Wer mehrere Renten oder private Versicherungen hat, sollte besonders genau hinsehen.

3. Haftpflichtversicherung

Eine private Haftpflichtversicherung kann ebenfalls zu den abziehbaren Vorsorgeaufwendungen gehören. Das gilt auch für Rentner, die keine beruflichen Risiken mehr absichern müssen. Die Beiträge mindern zwar nicht unbegrenzt die Steuer, können aber innerhalb der geltenden Höchstbeträge Wirkung zeigen.

Gerade wenn Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge den steuerlichen Rahmen noch nicht ausschöpfen, können weitere Versicherungen wichtig werden. Deshalb sollten auch ältere Policen nicht ungeprüft bleiben. Die Beitragsrechnung gehört zu den Unterlagen für die Steuererklärung.

4. Unfallversicherung

Beiträge zu einer privaten Unfallversicherung können ebenfalls steuerlich angesetzt werden. Relevant ist dabei, ob die Versicherung ausschließlich private Risiken oder auch berufliche Risiken abdeckt. Bei Rentnern geht es meist um den privaten Anteil.

Wer eine kombinierte Police besitzt, sollte prüfen, ob der Versicherer eine Aufteilung ausweist. Ohne Aufteilung akzeptiert das Finanzamt häufig nur den privaten Teil oder schätzt den Anteil. Eine klare Bescheinigung kann Rückfragen vermeiden.

5. Spenden an gemeinnützige Organisationen

Spenden an gemeinnützige Vereine, Kirchen, Stiftungen oder Hilfsorganisationen können als Sonderausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass der Empfänger steuerlich begünstigt ist. Bei kleineren Spenden reicht häufig ein vereinfachter Nachweis, etwa der Kontoauszug.

Bei höheren Beträgen wird in der Regel eine Zuwendungsbestätigung benötigt. Rentner sollten Spenden nicht nur aus sozialem Engagement dokumentieren, sondern auch steuerlich erfassen. Das gilt auch für regelmäßige Förderbeiträge.

6. Mitgliedsbeiträge an begünstigte Vereine

Auch bestimmte Mitgliedsbeiträge können steuerlich abziehbar sein. Das gilt etwa bei Vereinen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. Nicht jeder Vereinsbeitrag wird jedoch anerkannt.

Beiträge an Freizeitvereine mit überwiegendem Eigennutzen, etwa Sport- oder Gesangsvereine, sind steuerlich oft nicht begünstigt. Entscheidend ist, wie der Verein eingestuft ist. Eine Nachfrage beim Verein oder ein Blick auf die Beitragsbescheinigung schafft Klarheit.

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7. Krankheitskosten

Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastungen angesetzt werden. Dazu gehören Ausgaben für Medikamente, Zahnersatz, Brillen, Hörgeräte, Gehhilfen, Physiotherapie oder ärztlich verordnete Behandlungen. Abziehbar ist aber nur der Teil, der die zumutbare Eigenbelastung übersteigt.

Diese Grenze hängt vom Einkommen, Familienstand und der Zahl der Kinder ab. Deshalb lohnt es sich, Belege über das ganze Jahr zu sammeln. Gerade bei Zahnersatz, neuen Brillen oder Hörgeräten kann die Schwelle schnell überschritten werden.

8. Fahrtkosten zu Ärzten und Therapien

Fahrten zu Ärzten, Kliniken, Reha-Einrichtungen oder Therapien können ebenfalls zu den Krankheitskosten zählen. Das gilt insbesondere, wenn sie medizinisch veranlasst sind. Wer mit dem eigenen Auto fährt, sollte Datum, Strecke und Zweck der Fahrt dokumentieren.

Auch Kosten für Taxi, öffentliche Verkehrsmittel oder Krankenfahrten können relevant sein. Wichtig ist, dass die medizinische Notwendigkeit nachvollziehbar bleibt. Bei regelmäßigen Behandlungen kann ein Fahrtennachweis viel ausmachen.

9. Pflegekosten

Pflegekosten können steuerlich in Betracht kommen, wenn sie selbst getragen werden. Das betrifft etwa Kosten für ambulante Pflege, Pflegeheime oder zusätzliche Betreuungsleistungen. Erstattungen der Pflegekasse müssen dabei abgezogen werden.

Je nach Fall kommen außergewöhnliche Belastungen oder Steuerermäßigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen infrage. Eine doppelte Berücksichtigung derselben Ausgabe ist nicht erlaubt. Deshalb ist eine saubere Zuordnung wichtig.

10. Kosten für eine Haushaltshilfe

Ausgaben für eine Haushaltshilfe können als haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich berücksichtigt werden. Dazu zählen etwa Reinigung, Wäschepflege, Einkaufen, Kochen oder Unterstützung im Alltag. Begünstigt sind Arbeitskosten, nicht aber Materialkosten.

Die Rechnung muss unbar bezahlt werden, also etwa per Überweisung. Barzahlungen erkennt das Finanzamt bei haushaltsnahen Dienstleistungen in der Regel nicht an. Wer regelmäßig Hilfe beschäftigt, sollte daher von Beginn an auf ordentliche Rechnungen achten.

11. Handwerkerleistungen in der eigenen Wohnung

Handwerkerkosten können die Steuer direkt mindern. Begünstigt sind Arbeitslohn, Fahrtkosten und Maschinenkosten, nicht jedoch das Material. Typische Beispiele sind Reparaturen, Renovierungen, Wartungsarbeiten oder der Austausch einzelner Einrichtungen.

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Auch Mieter können profitieren, wenn entsprechende Kosten in der Nebenkostenabrechnung ausgewiesen sind. Entscheidend ist, dass die Leistung im Haushalt erbracht wurde. Die Steuerermäßigung wirkt direkt auf die festgesetzte Einkommensteuer.

12. Nebenkostenabrechnung bei Mietern

Viele Rentner wohnen zur Miete und übersehen die steuerliche Bedeutung ihrer Nebenkostenabrechnung. In ihr können Posten wie Hausreinigung, Gartenpflege, Hausmeister, Winterdienst oder Wartungsarbeiten enthalten sein. Diese Kosten können anteilig als haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen berücksichtigt werden.

Vermieter oder Hausverwaltungen stellen dafür häufig eine gesonderte Bescheinigung aus. Diese Aufstellung sollte zur Steuererklärung genommen werden. Wer sie nicht automatisch erhält, kann sie anfordern.

13. Kosten rund um den Schwerbehindertenausweis

Menschen mit Behinderung können je nach Grad der Behinderung einen Pauschbetrag nutzen. Dieser Pauschbetrag soll typische behinderungsbedingte Mehrkosten abdecken. Er kann auch für Rentner relevant sein, wenn ein entsprechender Bescheid vorliegt.

Zusätzlich können in bestimmten Fällen Fahrtkosten oder Pflegekosten berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass der Grad der Behinderung offiziell festgestellt wurde. Der Bescheid des Versorgungsamts sollte deshalb gut aufbewahrt werden.

14. Steuerberatung und Lohnsteuerhilfe

Kosten für Steuerberatung können teilweise abziehbar sein. Das betrifft vor allem den Anteil, der mit steuerpflichtigen Einnahmen zusammenhängt, etwa Renten, Vermietung oder Kapitalerträgen. Private Beratungskosten ohne Bezug zu Einkünften werden nicht immer anerkannt.

Auch Beiträge an einen Lohnsteuerhilfeverein können steuerlich relevant sein, soweit sie auf die Ermittlung steuerpflichtiger Einkünfte entfallen. Eine Aufteilung kann nötig sein. Viele Beratungsstellen weisen die Beträge entsprechend aus.

15. Werbungskosten im Zusammenhang mit der Rente

Auch Rentner können Werbungskosten geltend machen. Dazu gehören Ausgaben, die unmittelbar mit dem Bezug der Rente zusammenhängen. Beispiele sind Beratungskosten zur Rentenbesteuerung, Kontoführungsgebühren oder Kosten für Unterlagen.

Das Finanzamt berücksichtigt bei Renteneinkünften einen Werbungskosten-Pauschbetrag. Wer höhere Ausgaben nachweisen kann, sollte diese einzeln angeben. Das lohnt sich besonders, wenn mehrere Rentenarten oder Streitfragen mit dem Rententräger bestehen.

Übersicht: Welche Kosten Rentner prüfen sollten

Ausgabe Steuerliche Einordnung Kranken- und Pflegeversicherung Sonderausgaben Haftpflicht- und Unfallversicherung Vorsorgeaufwendungen innerhalb der geltenden Grenzen Spenden und begünstigte Mitgliedsbeiträge Sonderausgaben Medikamente, Brillen, Hörgeräte, Zahnersatz Außergewöhnliche Belastungen Fahrten zu Ärzten oder Therapien Außergewöhnliche Belastungen bei medizinischem Anlass Pflege, Betreuung und Haushaltshilfe Je nach Fall außergewöhnliche Belastung oder haushaltsnahe Dienstleistung Handwerker, Hausmeister, Reinigung, Winterdienst Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen Steuerberatung und Rentenunterlagen Werbungskosten, soweit ein Bezug zu steuerpflichtigen Einkünften besteht

Worauf Rentner bei Belegen achten sollten

Viele Steuervergünstigungen scheitern nicht an der Ausgabe selbst, sondern an fehlenden Nachweisen. Rechnungen, Zahlungsbelege, ärztliche Verordnungen, Versicherungsbescheinigungen und Nebenkostenabrechnungen sollten deshalb geordnet gesammelt werden. Besonders wichtig ist die unbare Zahlung bei haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen.

Wer medizinische Kosten geltend machen will, sollte Verordnungen und Quittungen nicht erst im Nachhinein suchen. Bei bestimmten Maßnahmen kann ein vorheriges amtsärztliches Attest erforderlich sein. Das gilt insbesondere bei Ausgaben, deren medizinische Notwendigkeit nicht offensichtlich ist.

Warum die richtige Zuordnung so wichtig ist

Nicht jede Ausgabe wirkt steuerlich auf dieselbe Weise. Sonderausgaben mindern das zu versteuernde Einkommen. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen senken dagegen direkt die Einkommensteuer.

Außergewöhnliche Belastungen wirken erst, wenn die persönliche Belastungsgrenze überschritten ist. Deshalb kann dieselbe Art von Ausgabe je nach Einzelfall unterschiedlich behandelt werden. Wer unsicher ist, sollte die Unterlagen vollständig einreichen oder fachliche Hilfe nutzen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein alleinstehender Rentner erhält eine gesetzliche Rente und eine kleine Betriebsrente. Im Laufe des Jahres zahlt er Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, lässt seine Wohnung renovieren und benötigt eine neue Brille. Außerdem nimmt er regelmäßig Physiotherapie in Anspruch und fährt dafür mit dem Taxi zur Praxis.

In der Steuererklärung kann er die Versicherungsbeiträge als Sonderausgaben eintragen. Die Arbeitskosten des Malers können als Handwerkerleistung berücksichtigt werden, sofern die Rechnung überwiesen wurde. Brille, Physiotherapie und medizinisch veranlasste Fahrten können als außergewöhnliche Belastungen angesetzt werden, soweit die zumutbare Eigenbelastung überschritten wird.

Zusätzlich prüft er seine Nebenkostenabrechnung. Dort sind Hausmeisterdienst, Treppenhausreinigung und Winterdienst ausgewiesen. Diese Beträge können seine Steuer weiter senken, wenn sie korrekt bescheinigt sind.

Fazit: Kleine Beträge können am Ende viel bewirken

Rentner sollten ihre Steuererklärung nicht nur als Pflicht verstehen. Sie ist auch eine Möglichkeit, tatsächlich getragene Kosten sichtbar zu machen. Gerade Gesundheitsausgaben, Pflege, Haushaltshilfe und Handwerkerleistungen werden häufig unterschätzt.

Wer Belege sammelt, Rechnungen unbar bezahlt und Nebenkostenabrechnungen prüft, verbessert seine Chancen auf eine spürbare Steuerentlastung. Dabei kommt es auf Sorgfalt an. Denn viele absetzbare Kosten werden vom Finanzamt nur berücksichtigt, wenn sie korrekt eingetragen und nachgewiesen werden können.

Fragen und Antworten zum Thema

Müssen alle Rentner eine Steuererklärung abgeben?

Nein, nicht alle Rentner müssen automatisch eine Steuererklärung abgeben. Eine Pflicht kann entstehen, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte über dem Grundfreibetrag liegen oder weitere Einkünfte hinzukommen. Dazu zählen zum Beispiel Mieteinnahmen, Betriebsrenten oder Kapitalerträge.

Können Rentner Krankheitskosten immer vollständig absetzen?

Nein, Krankheitskosten wirken sich meist nur aus, wenn sie die zumutbare Eigenbelastung übersteigen. Diese Grenze hängt von Einkommen, Familienstand und weiteren persönlichen Faktoren ab. Trotzdem lohnt sich das Sammeln der Belege, besonders bei hohen Kosten für Zahnersatz, Brillen oder Hörgeräte.

Welche Handwerkerkosten erkennt das Finanzamt an?

Anerkannt werden in der Regel Arbeitslohn, Fahrtkosten und Maschinenkosten. Materialkosten sind nicht begünstigt. Außerdem muss die Leistung im Haushalt erbracht und die Rechnung unbar bezahlt worden sein.

Können auch Mieter haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen?

Ja, auch Mieter können profitieren. In der Nebenkostenabrechnung sind oft Posten wie Hausreinigung, Gartenpflege, Hausmeisterdienst oder Winterdienst enthalten. Wichtig ist, dass die Kosten nachvollziehbar aufgeschlüsselt sind.

Sind Versicherungen im Ruhestand noch steuerlich wichtig?

Ja, vor allem Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind steuerlich wichtig. Auch Haftpflicht- oder Unfallversicherungen können im Rahmen der Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden. Ob sich zusätzliche Versicherungsbeiträge auswirken, hängt von den persönlichen Höchstbeträgen ab.

Was sollten Rentner sofort für die nächste Steuererklärung tun?

Rentner sollten alle Rechnungen, Quittungen, Versicherungsbescheinigungen und Nebenkostenabrechnungen sammeln. Bei Handwerkern und Haushaltshilfen sollte immer per Überweisung gezahlt werden. Außerdem ist es sinnvoll, medizinische Fahrten und Zuzahlungen laufend zu dokumentieren.