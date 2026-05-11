Johann dachte, 84 Prozent seiner Rente werden besteuert – doch am Ende zahlte er nichts

Genau hier entsteht ein weit verbreitetes Missverständnis. Der Besteuerungsanteil sagt nicht, dass auf 84 Prozent der Rente automatisch Steuer gezahlt werden muss. Er beschreibt nur, welcher Teil der Bruttorente überhaupt in die steuerliche Berechnung einfließt.

Warum 84 Prozent nicht gleich Steuerzahlung bedeuten

Die Rentenbesteuerung funktioniert nachgelagert. Während des Arbeitslebens werden Beiträge zur Altersvorsorge zunehmend steuerlich entlastet, im Ruhestand werden die Auszahlungen dann teilweise oder vollständig steuerpflichtig. Für jeden neuen Rentnerjahrgang gilt dabei ein bestimmter Besteuerungsanteil.

Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 liegt dieser Anteil bei 84 Prozent. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente bleiben dauerhaft steuerfrei. Dieser steuerfreie Rentenfreibetrag wird als Eurobetrag festgestellt und begleitet den Ruhestand grundsätzlich lebenslang.

Entscheidend ist jedoch: Erst nachdem der steuerpflichtige Rentenanteil ermittelt wurde, beginnt die eigentliche Steuerrechnung. Dabei wirken weitere Freibeträge, Pauschalen und abzugsfähige Ausgaben. Deshalb kann eine Person trotz eines hohen Besteuerungsanteils am Ende keine Einkommensteuer zahlen.

Der Grundfreibetrag schützt kleine und mittlere Renten

Der wichtigste Schutzmechanismus ist der Grundfreibetrag. Er stellt sicher, dass das steuerliche Existenzminimum nicht besteuert wird. Für 2026 beträgt der Grundfreibetrag nach Angaben des Bundesfinanzministeriums 12.348 Euro für Alleinstehende.

Das bedeutet: Liegt das zu versteuernde Einkommen nach allen Abzügen unter diesem Betrag, fällt keine Einkommensteuer an. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern verdoppelt sich dieser Betrag im Splittingverfahren. Dadurch kann auch bei einer scheinbar steuerpflichtigen Rente die tatsächliche Steuerlast bei null Euro liegen.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen Bruttorente, steuerpflichtigem Rentenanteil und zu versteuerndem Einkommen. Die Bruttorente ist der Ausgangswert. Das zu versteuernde Einkommen steht erst am Ende der Berechnung.

Welche Abzüge die Steuerlast senken können

Rentnerinnen und Rentner können verschiedene Beträge steuerlich geltend machen. Dazu gehören insbesondere Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Auch der Werbungskosten-Pauschbetrag für Renteneinkünfte kann berücksichtigt werden.

Hinzu kommen je nach persönlicher Situation Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen. Wer zum Beispiel hohe Krankheitskosten selbst tragen musste, kann dadurch sein steuerpflichtiges Einkommen zusätzlich mindern. Das Finanzamt prüft dabei stets den Einzelfall.

Deshalb reicht ein Blick auf den Besteuerungsanteil nicht aus, um die tatsächliche Steuerbelastung einzuschätzen. Zwei Menschen mit gleich hoher Bruttorente können am Ende unterschiedliche Steuerbeträge zahlen. Ausschlaggebend sind die gesamte Einkommenssituation, der Familienstand und die abziehbaren Aufwendungen.

Warum Rentenerhöhungen später doch wichtig werden können

Auch wer im ersten Rentenjahr keine Steuer zahlt, sollte das Thema nicht dauerhaft abhaken. Der persönliche Rentenfreibetrag bleibt als Eurobetrag festgeschrieben. Künftige Rentenerhöhungen erhöhen daher den steuerpflichtigen Teil der Rente.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass Rentenanpassungen in voller Höhe steuerpflichtig sind. Dadurch kann eine Rente, die anfangs noch unter der steuerlichen Belastungsgrenze liegt, einige Jahre später zu einer Steuerzahlung führen. Das gilt besonders, wenn weitere Einkünfte hinzukommen.

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Solche zusätzlichen Einkünfte können Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder ein Nebenjob sein. Auch eine Witwen- oder Witwerrente kann die steuerliche Lage verändern. Wer mehrere Einkommensquellen hat, sollte daher genauer rechnen.

Wann eine Steuererklärung nötig sein kann

Keine Steuer zu zahlen bedeutet nicht automatisch, dass keine Steuererklärung abgegeben werden muss. Ob eine Erklärung erforderlich ist, hängt unter anderem vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab. Das Finanzamt kann Rentnerinnen und Rentner außerdem zur Abgabe auffordern.

Die Rentenversicherung übermittelt die relevanten Rentendaten an die Finanzverwaltung. Sie behält aber keine Einkommensteuer ein. Die eigentliche Prüfung erfolgt daher über die Steuererklärung oder durch das Finanzamt.

Wer unsicher ist, sollte den Steuerbescheid nicht mit dem Rentenbescheid verwechseln. Der Rentenbescheid zeigt die Höhe der Rentenzahlung. Ob daraus eine Steuer entsteht, entscheidet erst die steuerliche Berechnung.

Die wichtigsten Begriffe im Überblick

Begriff Bedeutung Besteuerungsanteil Der Anteil der Bruttorente, der steuerlich berücksichtigt wird. Bei Rentenbeginn 2026 sind es 84 Prozent. Rentenfreibetrag Der steuerfreie Teil der ersten vollen Jahresbruttorente. Bei Rentenbeginn 2026 bleiben 16 Prozent steuerfrei. Grundfreibetrag Der Betrag, bis zu dem das zu versteuernde Einkommen steuerfrei bleibt. 2026 sind es 12.348 Euro für Alleinstehende. Zu versteuerndes Einkommen Der Betrag, der nach Freibeträgen, Pauschalen und abzugsfähigen Ausgaben für die Einkommensteuer zählt.

Warum die Angst vor der 84-Prozent-Zahl oft übertrieben ist

Die Zahl 84 wirkt auf den ersten Blick hart. Sie beschreibt aber nicht den Steuersatz und auch nicht den Betrag, der automatisch an das Finanzamt fließt. Wer eine moderate Rente bezieht und keine hohen zusätzlichen Einkünfte hat, kann trotz dieses Anteils steuerfrei bleiben.

Das System ist kompliziert, aber nicht jede steuerpflichtige Rente führt zu einer Steuerzahlung. Entscheidend ist die Summe aller steuerlichen Faktoren. Gerade der Grundfreibetrag und die abziehbaren Versicherungsbeiträge sorgen häufig dafür, dass keine Einkommensteuer anfällt.

Für Betroffene ist deshalb eine einfache Regel hilfreich: Nicht der Besteuerungsanteil entscheidet allein, sondern das zu versteuernde Einkommen. Erst wenn dieses über dem Grundfreibetrag liegt, kann Einkommensteuer entstehen. Auch dann fällt die Steuer nur auf den darüberliegenden Teil nach dem geltenden Einkommensteuertarif an.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Frau geht 2026 in Rente und erhält eine Jahresbruttorente von 14.400 Euro. Davon sind 84 Prozent steuerpflichtig, also 12.096 Euro. Die verbleibenden 16 Prozent werden als Rentenfreibetrag festgeschrieben.

Von den 12.096 Euro können noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Pauschbeträge abgezogen werden. Dadurch sinkt das zu versteuernde Einkommen unter den Grundfreibetrag von 12.348 Euro. Obwohl 84 Prozent der Rente steuerlich angesetzt werden, zahlt sie in diesem Beispiel keine Einkommensteuer.

Das Beispiel zeigt den Unterschied zwischen steuerpflichtigem Rentenanteil und tatsächlicher Steuerzahlung. Die 84 Prozent sind nur ein Rechenschritt. Ob am Ende Geld an das Finanzamt fließt, entscheidet erst die vollständige Steuerberechnung.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Steueranteil für Neurentner liegt 2026 bei 84 Prozent

Bundesfinanzministerium: Rentenbesteuerung Bundesfinanzministerium: Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2026 –