Jobcenter ab 2027: Alle sechs Wochen zur Beratung ins Amt

Wer nach einer Weiterbildung noch keine Stelle gefunden hat oder erst seit Kurzem vom Jobcenter betreut wird, soll künftig enger begleitet werden. Für ausgewählte Arbeitsuchende sieht die Bundesagentur für Arbeit ab 2027 Beratungsgespräche im Durchschnitt alle sechs Wochen vor.

Grundlage ist eine BA-Weisung vom 22. Oktober 2026, die seit dem folgenden Tag gilt. Sie richtet sich an die gemeinsamen Einrichtungen von Arbeitsagentur und Kommune. Bis Ende Dezember sollen diese Jobcenter erstmals festlegen, welche Personen sie in die sogenannte marktorientierte Vermittlung aufnehmen.

Wer für die intensivere Beratung vorgesehen ist

Das Konzept richtet den Blick besonders auf bestimmte Gruppen. Entscheidend bleibt die Einschätzung der Vermittlungsfachkraft, ob engere Betreuung eine dauerhafte Arbeitsaufnahme beschleunigen kann. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe allein genügt nicht.

Gruppe Vorgesehene Auswahl Neu in der Vermittlung Höchstens sechs Monate in der SGB-II-Arbeitsvermittlung, einschließlich Wechseln aus dem Arbeitslosengeld Nach einer Maßnahme Insbesondere nach beruflicher Weiterbildung oder einer Eingliederungsmaßnahme Mit Nebenbeschäftigung Ausschließlich beschäftigt mit insgesamt weniger als 15 Wochenstunden Nach einem Integrationskurs Mindestens Sprachniveau A2 und nach sechs Monaten intensiver Job-Turbo-Beratung weiterhin ohne Beschäftigung Nach einem Berufssprachkurs Arbeitsuchende im Anschluss an den Kurs

Auch Langzeitarbeitslose können einbezogen werden. Frauen sollen entsprechend ihrem Anteil berücksichtigt werden, ebenso angemessen Menschen mit Behinderungen und Geflüchtete mit Arbeitsmarktzugang.

Sechs Wochen sind kein neuer starrer Meldetermin

Die Vorgabe beschreibt einen durchschnittlichen Beratungsrhythmus. Sie verpflichtet Leistungsberechtigte nicht dazu, ohne Einladung alle sechs Wochen im Jobcenter zu erscheinen. Für konkrete Meldetermine gelten weiterhin § 59 SGB II und die darin einbezogenen Vorschriften des § 309 SGB III.

Umgekehrt dürfen Betroffene eine Einladung nicht allein deshalb ignorieren, weil das letzte Gespräch noch keine sechs Wochen zurückliegt. Das Jobcenter kann zu unterschiedlichen gesetzlich vorgesehenen Zwecken einladen, etwa zur Arbeitsvermittlung oder zur Klärung von Leistungsvoraussetzungen. Die Durchschnittsvorgabe ersetzt nicht die Prüfung der einzelnen Einladung.

Passende Stellen suchen und Bewerbungen genauer verfolgen

Die Jobcenter sollen Betriebe gezielter ansprechen und Stellen suchen, die zu den Fähigkeiten der Arbeitsuchenden passen. Dabei ist eine Abstimmung mit dem Arbeitgeber-Service vorgesehen.

Zugleich sollen Bewerbungsbemühungen und Vermittlungsvorschläge systematisch überprüft werden. Bei Verstößen sieht das Konzept die Prüfung von Leistungsminderungen vor.

Für Betroffene ist deshalb wichtig, Bewerbungen nachvollziehbar zu dokumentieren. Eine Übersicht mit Datum, Unternehmen und Stelle sowie vorhandene Versandbestätigungen erleichtern die Klärung. Welche Unterlagen verlangt werden dürfen und wo die Grenzen liegen, erläutert unser Beitrag zur Kontrolle von Bewerbungen durch das Jobcenter.

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Die neue Weisung schafft jedoch keinen eigenständigen Kürzungstatbestand. Bei einem versäumten Meldetermin bleiben die gesetzlichen Voraussetzungen zu prüfen, darunter die erforderliche Rechtsfolgenbelehrung oder entsprechende Kenntnis und ein möglicher wichtiger Grund. Wer einen Termin nicht wahrnehmen kann, sollte den Grund früh mitteilen und erforderliche Nachweise einreichen.

Die persönliche Situation darf nicht hinter dem Terminrhythmus verschwinden

Unabhängig von der Weisung muss die Beratung zum einzelnen Menschen passen. § 15 SGB II verlangt, berufliche Fähigkeiten und Stärken ebenso zu erfassen wie Umstände, die eine Arbeitsaufnahme erschweren. Die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sollen dabei angemessen berücksichtigt werden.

Auch die Grenzen der Zumutbarkeit bleiben bestehen. Eine Arbeit ist beispielsweise nicht zumutbar, wenn die betroffene Person ihr körperlich, geistig oder seelisch nicht gewachsen ist.

Ebenso können notwendige Kinderbetreuung oder die nicht anderweitig gesicherte Pflege eines Angehörigen der Aufnahme einer bestimmten Arbeit entgegenstehen.

Für das Gespräch hilft eine konkrete Beschreibung. Welche Arbeitszeiten sind möglich, welche Wege lassen sich bewältigen und welche Unterstützung fehlt noch? Solche Angaben machen verständlicher, weshalb ein Stellenangebot passt oder weshalb zunächst ein Hindernis gelöst werden muss.

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Finanzielle Unterstützung vor dem Arbeitsbeginn klären

Eine engere Vermittlung sollte auch die Frage einschließen, welche Förderung den Einstieg erleichtert. Nach § 16b SGB II kann bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder einer selbstständigen Tätigkeit Einstiegsgeld gewährt werden, wenn dies für die Eingliederung erforderlich ist. Auch nach dem Wegfall der Hilfebedürftigkeit kann die Förderung weiterlaufen.

Eine feste Zusage auf Geld ergibt sich daraus nicht. Das Jobcenter entscheidet anhand des Einzelfalls über die Förderung; für Einstiegsgeld bei einer Beschäftigung muss der Antrag vor dem Arbeitsbeginn gestellt werden. Wer erst nach dem ersten Arbeitstag fragt, kann diese Möglichkeit deshalb verpassen.

Betroffene sollten im Beratungsgespräch nicht nur nach offenen Stellen fragen, sondern auch nach der Unterstützung für deren Aufnahme. Sinnvoll ist, benötigte Hilfen konkret zu benennen und sich erklären zu lassen, welche Anträge vorab erforderlich sind.

Die Zuordnung soll überprüft werden

Spätestens nach zwölf Monaten soll geprüft werden, ob die intensive Vermittlung weiterhin sinnvoll ist. Beschleunigt sie die dauerhafte Arbeitsaufnahme nicht mehr, soll die Person aus diesem Betreuungsmodell herausgenommen werden. Nach einem Jobstart ist bei Bedarf eine Nachbetreuung während der ersten sechs Monate vorgesehen.

Außerhalb des Modells entfällt der Beratungsanspruch nicht. § 14 SGB II sieht eine Unterstützung vor, deren Art und Umfang sich nach dem individuellen Bedarf richten. Wer länger arbeitslos ist oder zunächst gesundheitliche Probleme klären muss, bleibt damit ebenfalls auf passende Beratung angewiesen.

Mehr Beratung ohne zusätzliche Stellen

Die Weisung selbst bringt keine zusätzlichen Stellen mit. Die Jobcenter sollen ihre vorhandenen Beratungskapazitäten überprüfen und anders einsetzen; weitergehenden Personalbedarf müssten sie gesondert anmelden.

Daran wird sich die Umsetzung messen lassen müssen. Ein zusätzlicher Termin hilft wenig, wenn danach dieselben offenen Fragen bestehen bleiben. Für Arbeitsuchende zählt, ob aus dem Gespräch ein passender Vermittlungsvorschlag, eine geklärte Förderung oder ein nachvollziehbarer nächster Schritt entsteht.

Vor dem nächsten Gespräch die offenen Punkte festhalten

Der Kooperationsplan soll sowohl das berufliche Ziel als auch die wesentlichen Schritte dorthin enthalten. Dazu gehören erforderliche Eigenbemühungen und mögliche Leistungen des Jobcenters. Leistungsberechtigte erhalten den Plan in Textform.

Zur Vorbereitung empfiehlt sich eine kurze Übersicht über bisherige Bewerbungen, Rückmeldungen und noch ungelöste Schwierigkeiten. Am Ende des Gesprächs sollte feststehen, wer welche Aufgabe übernimmt und bis wann eine Rückmeldung erfolgen soll.

Bleibt eine Forderung unverständlich oder wird eine Hilfe nur mündlich abgelehnt, hilft eine sachliche Nachfrage nach Begründung und schriftlicher Entscheidung. Anregungen dafür enthält unser Beitrag zu klaren Formulierungen für Gespräche mit dem Jobcenter.

Häufige Fragen zur intensiveren Jobcenter-Beratung

Muss ich bis Ende Dezember selbst einen Antrag auf die intensivere Betreuung stellen?

Die Frist betrifft die interne Auswahl und Kennzeichnung durch das Jobcenter, nicht einen neuen Leistungsantrag. Wer mehr Unterstützung benötigt, kann seinen Beratungsbedarf aber unabhängig davon ansprechen. Der gesetzliche Beratungsauftrag besteht bereits.

Darf ich jemanden zum Beratungsgespräch mitbringen?

Ja, nach § 13 Absatz 4 SGB X dürfen Beteiligte mit einem Beistand zu Besprechungen erscheinen. Eine vertraute Person kann zuhören, Notizen machen und bei Rückfragen helfen. Ihre Aussagen werden der begleiteten Person zugerechnet, sofern diese nicht unverzüglich widerspricht.

Werden Fahrtkosten für einen Meldetermin übernommen?

Notwendige Reisekosten zu einem verlangten Meldetermin können auf Antrag übernommen werden. Das gilt unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch für eine erforderliche Begleitperson. Die Kostenfrage sollte möglichst vor dem Termin geklärt werden; eine feste Erstattung für jede beliebige Vorsprache gibt es nicht.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Weisung 202610009 vom 22. Oktober 2026 zur Stärkung der Vermittlung in gemeinsamen Einrichtungen, gültig seit 23. Oktober 2026.

Bundesagentur für Arbeit, Anlage zur Weisung mit Auswahlkriterien, Beratungsrhythmus und Nachbetreuung.

§ 14 SGB II über den Beratungsauftrag und die Unterstützung nach individuellem Bedarf.