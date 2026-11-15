Jugendhilfe: 10 Prozent mehr versprochen – jetzt verweigert die Merz-Regierung die Erhöhung

Die Bundesregierung setzt die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung der Mittel für den Kinder- und Jugendplan des Bundes um zehn Prozent vorerst nicht um. Obwohl CDU, CSU und SPD mehr Geld für die bundesweite Jugendarbeit vereinbart hatten, verweist die Regierung jetzt auf fehlende Haushaltsmittel.

Das geht aus einer am 10. November 2026 veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. Gleichzeitig stehen mehrere Förderprogramme vor dem Ende, darunter die Respekt Coaches an Schulen. Für Jugendverbände und soziale Träger wächst damit die Unsicherheit über ihre Finanzierung (Bundestagsdrucksache 21/9012).

Bundesregierung verzichtet auf versprochene zehn Prozent mehr

Im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, den Kinder- und Jugendplan des Bundes zunächst um zehn Prozent aufzustocken. Anschließend sollten die Mittel regelmäßig angepasst werden.

Auf Nachfrage der Grünen erklärt die Bundesregierung nun, dass alle Vorhaben des Koalitionsvertrags unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Für die angekündigte Erhöhung seien derzeit keine ausreichenden Haushaltsmittel vorhanden.

Der Kinder- und Jugendplan, kurz KJP, ist das zentrale Förderinstrument des Bundes für überregional bedeutsame Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Bundesregierung betont, dass die Gesamtmittel nicht sinken sollen. Tatsächlich sieht die bisherige Haushaltsplanung für 2027 lediglich eine geringe Steigerung vor.

Jugendhilfe erhält nur rund 842.000 Euro zusätzlich

Nach der Bundestagsdrucksache sind für den Kinder- und Jugendplan 2026 rund 261,1 Millionen Euro vorgesehen. Der bisherige Planungsansatz für 2027 liegt bei rund 261,9 Millionen Euro.

Das entspricht einer Steigerung von lediglich rund 0,3 Prozent. Eine Erhöhung um zehn Prozent würde dagegen, ausgehend vom Ansatz für 2026, zusätzliche 26,1 Millionen Euro bedeuten.

Die rund 70 Millionen Euro für die bundesweite Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe sollen nach derzeitiger Planung unverändert bleiben.

Davon profitieren unter anderem Jugendverbände, Organisationen der Jugendsozialarbeit, Fachverbände für Kinderschutz und Einrichtungen der außerschulischen Bildung.

Allerdings müssen viele Träger gestiegene Personal-, Miet- und Betriebskosten finanzieren. Bleiben ihre Zuschüsse unverändert, kann das bedeuten, dass sie mit demselben Geld weniger Leistungen erbringen können.

Ob deshalb tatsächlich Stellen gestrichen oder Angebote eingeschränkt werden, lässt sich aus den Haushaltszahlen allein nicht ableiten.

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Respekt Coaches an Schulen verlieren ihre Förderung

Besonders deutlich werden die Veränderungen beim Bundesprogramm Respekt Coaches. Dafür sind 2026 noch 22,5 Millionen Euro vorgesehen, für 2027 dagegen keine weiteren Mittel.

Das Programm unterstützt seit 2018 Schulen durch sozialpädagogische Fachkräfte bei der Prävention von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus sowie bei der Förderung demokratischer Kompetenzen.

Die Bundesregierung bezeichnet das Programm als von Beginn an befristetes Vorhaben. Nach acht Jahren soll es am 31. Dezember 2026 planmäßig enden.

Auch der Garantiefonds Hochschule wird eingestellt. Das Programm bereitete junge Zugewanderte auf ein Hochschulstudium vor und verfügt 2026 noch über einen Förderansatz von 16 Millionen Euro.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass studienvorbereitende Maßnahmen auch durch andere staatliche Stellen gefördert werden. Eine Fortführung durch das Familienministerium hält sie deshalb nicht für ausreichend begründet.

Jugendverband verliert 380.000 Euro Bundesförderung

Auch bei einzelnen Organisationen verändert sich die Förderung erheblich. Besonders betroffen ist das Jugendnetzwerk Lambda, das die Interessen junger queerer Menschen vertritt.

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Laut Regierungsantwort soll dessen Förderung aus einer bisherigen Rahmenvereinbarung von 380.000 Euro im Jahr 2026 auf null Euro im Jahr 2027 sinken.

Das Familienministerium begründet die Kündigung der Vereinbarung damit, dass die Mittel künftig zielgerichteter und effizienter eingesetzt werden sollen.

Ob einzelne Vorhaben des Verbands ab 2027 dennoch finanziert werden können, wird nach Regierungsangaben geprüft.

Eine Überprüfung der Wirksamkeit der Förderungen im Kinder- und Jugendplan ist ebenfalls vorgesehen. Ergebnisse werden allerdings erst Ende 2027 erwartet.

Welche Folgen Familien und Jugendhilfeträger befürchten müssen

Der Kinder- und Jugendplan finanziert nicht unmittelbar sämtliche Hilfen der örtlichen Jugendämter. Individuelle Leistungen wie sozialpädagogische Familienhilfe oder Hilfen zur Erziehung werden nach den gesetzlichen Zuständigkeiten insbesondere von den örtlichen Trägern der Jugendhilfe erbracht und finanziert.

Eltern verlieren deshalb nicht allein wegen der ausgebliebenen Bundesmittel-Erhöhung ihren gesetzlichen Anspruch auf notwendige Hilfen nach dem SGB VIII.

Auch Familien mit Kindern mit Autismus können auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe angewiesen sein. Welche gesetzlichen Voraussetzungen für eine Unterstützung durch das Jugendamt gelten, erläutert der Fachbeitrag Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII auf Autismus Wissen.

Eine solche Leistung kann beispielsweise die Unterstützung beim Schulbesuch umfassen. Wie Eltern eine Schulbegleitung für Kinder mit Autismus beantragen und welche Stellen zuständig sind, erklärt die Informationsplattform ebenfalls.

Diese individuellen Leistungen sind von freiwillig geförderten Bundesprogrammen zu unterscheiden. Ein Anspruch auf notwendige Eingliederungshilfe entfällt nicht allein deshalb, weil der Bund die angekündigte Erhöhung seines Kinder- und Jugendplans nicht umsetzt.

Anders sieht es bei bundesweit geförderten Projekten und Fachstrukturen aus. Sie können von auslaufenden Programmen, unveränderten Zuschüssen und veränderten Förderprioritäten unmittelbar betroffen sein.

Das betrifft beispielsweise Präventionsangebote an Schulen, Fortbildungen für Fachkräfte, fachliche Beratungsstrukturen und Projekte zur Beteiligung junger Menschen.

Die Grünen hatten die Bundesregierung ausdrücklich gefragt, ob sie die Auswirkungen ausbleibender Mittelsteigerungen auf Personal, Angebote und Erreichbarkeit der Träger untersucht habe.

Eine konkrete Folgenabschätzung nennt die Regierung in ihrer Antwort nicht. Stattdessen verweist sie auf die gesetzliche Förderaufgabe des Bundes und die Budgetentscheidungen des Parlaments.

Für Familien ist deshalb entscheidend, ob ein benötigtes Angebot über einen individuellen Rechtsanspruch oder ein zeitlich begrenztes Förderprogramm finanziert wird. Bei Letzterem hängt die Fortführung erheblich von künftigen Förderentscheidungen ab.

Häufige Fragen zur Finanzierung der Jugendhilfe

Werden die Mittel für die Kinder- und Jugendhilfe 2027 gekürzt?

Der bisher geplante Gesamtansatz des Kinder- und Jugendplans steigt geringfügig von rund 261,1 auf 261,9 Millionen Euro. Die versprochene Erhöhung um zehn Prozent bleibt jedoch aus. Einzelne Programme und Träger verlieren zugleich Fördermittel.

Welche Angebote sind von den Veränderungen betroffen?

Das Bundesprogramm Respekt Coaches endet zum 31. Dezember 2026. Auch der Garantiefonds Hochschule wird eingestellt. Bei einzelnen Jugendverbänden ändern sich zudem die geplanten Zuschüsse.

Verlieren Familien dadurch ihren Anspruch auf Jugendhilfe?

Nein. Die Finanzierung des Kinder- und Jugendplans ist von individuellen gesetzlichen Ansprüchen auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu unterscheiden. Ob örtliche Beratungs- oder Projektangebote eingeschränkt werden, hängt von ihrer jeweiligen Finanzierung ab.

Quellen

Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung vom 06.11.2026, Drucksache 21/9012

Deutscher Bundestag, Keine Erhöhung des Kinder- und Jugendplans wegen Sparzwang, 10.11.2026

Deutscher Bundestag, Kleine Anfrage zum Kinder- und Jugendplan, Drucksache 21/8693

§ 83 SGB VIII – Aufgaben des Bundes bei der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe

Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit, Stellungnahme zum Ende des Programms Respekt Coaches, 26.02.2026

Autismus Wissen – Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Autismus Wissen – Schulbegleitung beantragen: Zuständigkeit und Ablauf