Neuer SKI-Trend: Rentner verleben ihr Erbe, Kinder gehen leer aus

Jahrzehntelang Geld zurückgelegt, ein Haus abbezahlt und für die Kinder gespart. Doch im Ruhestand entscheiden sich manche Eltern anders. Statt ihr Vermögen zu vererben, geben sie es für Reisen, Freizeit und persönliche Wünsche aus. Für die Kinder bleibt möglicherweise nichts übrig.

Dieser Trend heißt „SKIing“, eine Abkürzung für „Spending the Kids’ Inheritance“. Dahinter steckt eine rechtlich interessante Frage. Dürfen Eltern ihr Vermögen vollständig ausgeben, obwohl ihre Kinder später erben sollen?

Rentner wollen ihr Vermögen selbst genießen

In Großbritannien und den USA wird zunehmend über Rentner berichtet, die ihre Ersparnisse bewusst für einen angenehmen Lebensabend verwenden.

Eine amerikanische Untersuchung des Finanzdienstleisters Northwestern Mutual aus dem Jahr 2025 zeigt, dass nur noch 20 Prozent der befragten Erwachsenen erwarten, künftig eine Erbschaft zu erhalten. Im Vorjahr waren es 25 Prozent.

Für Deutschland ergibt sich ein differenzierteres Bild. Eine Studie der Allianz Baufinanzierung vom März 2026 unter mehr als 1.100 Immobilieneigentümern über 60 Jahren ergab, dass nur etwa jeder Vierte sein Vermögen selbst aufbrauchen möchte.

Gut 60 Prozent wollen dagegen zumindest einen Teil ihrer Ersparnisse an Kinder oder Enkel weitergeben. Die Daten belegen deshalb nicht, dass eine Mehrheit der deutschen Rentner auf das Vererben verzichten will.

Bereits im September berichtete Gegen-Hartz über den Trend zum Vermögensverbrauch im Ruhestand.

Kinder haben kein Recht auf das Vermögen ihrer lebenden Eltern

Die entscheidende Rechtsfrage ist vergleichsweise klar. Nach § 1922 BGB entsteht eine Erbschaft erst mit dem Tod eines Menschen.

Solange die Eltern leben, gehört ihnen ihr eigenes Vermögen. Sie dürfen ihre Ersparnisse für Urlaub, ein neues Auto, ihre Wohnung oder andere persönliche Wünsche verwenden.

Auch das Pflichtteilsrecht verpflichtet sie nicht, einen bestimmten Geldbetrag für ihre Kinder zurückzulegen.

Wird ein Kind enterbt, kann ihm nach § 2303 BGB zwar ein Pflichtteil zustehen. Dieser bemisst sich jedoch nach den gesetzlichen Vorgaben und dem beim Erbfall vorhandenen Nachlass.

Ein Beispiel zeigt die Folgen. Eine verwitwete Mutter besitzt im Alter von 70 Jahren noch 100.000 Euro. Innerhalb von 15 Jahren verwendet sie davon 80.000 Euro für ihren Lebensunterhalt und persönliche Wünsche.

Wenn bei ihrem Tod nur noch 20.000 Euro vorhanden sind, können ihre Kinder nicht allein deshalb verlangen, dass die zuvor ausgegebenen 80.000 Euro wieder dem Nachlass zugerechnet werden.

Bei Schenkungen gelten andere Regeln

Anders sieht die Situation aus, wenn Eltern ihr Vermögen nicht selbst verbrauchen, sondern anderen Personen schenken.

Nach § 2325 BGB können bestimmte Schenkungen bei der Berechnung eines Pflichtteilsergänzungsanspruchs berücksichtigt werden.

Dabei spielt auch der Zeitpunkt der Schenkung eine Rolle. Bei gewöhnlichen Schenkungen an Dritte nimmt die Berücksichtigung über einen Zeitraum von zehn Jahren schrittweise ab. Für Schenkungen an Ehegatten gelten besondere Fristregeln.

Eine weitere Vorschrift wird wichtig, wenn die Eltern später selbst nicht mehr über genügend Geld verfügen.

Nach § 528 BGB kann ein verarmter Schenker unter bestimmten Voraussetzungen eine frühere Schenkung zurückfordern. § 529 BGB enthält dafür Ausschlussgründe, insbesondere bei lange zurückliegenden Schenkungen und beim Schutz des eigenen Unterhalts der beschenkten Person.

Das bedeutet, dass eine größere Schenkung an die Kinder nicht in jedem Fall endgültig unangetastet bleibt.

Pflegekosten können das Erbe vollständig aufbrauchen

Nicht jede schrumpfende Erbschaft entsteht durch teure Reisen oder einen großzügigen Lebensstil.

In der Allianz-Studie befürchteten 41 Prozent der befragten älteren Immobilieneigentümer, dass hohe Gesundheits- und Pflegekosten dazu führen könnten, dass nichts mehr zum Vererben übrig bleibt.

Wer pflegebedürftig wird, muss einen Teil seiner Versorgung möglicherweise aus dem eigenen Einkommen und verwertbaren Vermögen finanzieren. Reichen die Leistungen der Pflegeversicherung und die eigenen Mittel nicht aus, kann Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII infrage kommen.

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Wurden vorher größere Beträge verschenkt, kann das Sozialamt unter bestimmten Voraussetzungen einen bestehenden Rückforderungsanspruch auf sich überleiten.

Das ist von der Frage zu unterscheiden, ob erwachsene Kinder selbst Elternunterhalt zahlen müssen. Für diesen Unterhaltsrückgriff gilt im Sozialhilferecht regelmäßig die Grenze von mehr als 100.000 Euro jährlichem Gesamteinkommen des jeweiligen Kindes.

Die Einkommensgrenze verhindert jedoch nicht die Rückforderung einer früheren Schenkung nach den dafür geltenden Regeln.

Welche finanziellen Folgen Pflegebedürftigkeit für Angehörige haben kann, erläutert unser Beitrag Pflege kostet Erbe – Wann Kinder für ihre Eltern zahlen müssen.

Was Familien rechtzeitig besprechen sollten

Für Rentner kann es sinnvoll sein, zunächst die eigene Versorgung im Alter abzusichern. Dazu gehören Rücklagen für Pflege, gesundheitliche Belastungen, notwendige Umbauten und unerwartete Ausgaben.

Erwachsene Kinder sollten ihre eigene finanzielle Planung nicht auf eine Erbschaft stützen, deren Höhe und Zeitpunkt ungewiss sind.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer unverbindlichen Erwartung, einem bereits wirksam übertragenen Vermögen und bestehenden vertraglichen Verpflichtungen.

Wer größere Beträge verschenken oder Immobilien auf Kinder übertragen möchte, sollte zuvor auch die möglichen Auswirkungen auf Pflegekosten, Rückforderungsansprüche und das Pflichtteilsrecht prüfen lassen.

Häufige Fragen zum Erbe der Eltern

Dürfen Rentner ihr gesamtes Vermögen ausgeben?

Ja, soweit keine besonderen rechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen. Kinder haben allein wegen ihrer späteren Erbaussicht keinen Anspruch darauf, dass die Eltern ihr Vermögen erhalten.

Können Kinder verlangen, dass ihre Eltern Geld für das Erbe zurücklegen?

Nein. Auch das Pflichtteilsrecht verpflichtet Eltern nicht, einen bestimmten Vermögensbetrag bis zu ihrem Tod aufzubewahren. Bei Schenkungen an andere Personen können allerdings besondere Ansprüche entstehen.

Kann das Sozialamt verschenktes Geld zurückfordern?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn die schenkende Person später ihren angemessenen Unterhalt nicht mehr bestreiten kann, können Rückforderungsansprüche nach §§ 528 und 529 BGB bestehen. Das Sozialamt kann solche Ansprüche unter den Voraussetzungen des § 93 SGB XII übernehmen.

Quellen

FOCUS online, Immer mehr Rentner verleben das Erbe ihrer Kinder, September 2026

Allianz Baufinanzierung, Vermögen zu vererben hat für die meisten Immobilienbesitzer Priorität, 13. März 2026

Northwestern Mutual, Planning & Progress Study 2025

§ 1922 BGB, Gesamtrechtsnachfolge

§ 2303 BGB, Pflichtteilsberechtigung

§ 2325 BGB, Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Schenkungen

§ 528 BGB, Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers

§ 529 BGB, Ausschluss des Rückforderungsanspruchs

§ 93 SGB XII, Übergang von Ansprüchen auf den Sozialhilfeträger

§ 94 SGB XII, Unterhaltsansprüche und Jahreseinkommensgrenze von 100.000 Euro