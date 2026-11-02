Bürgergeld und Krankheit: Das Jobcenter darf Grenzen nicht übergehen

Wer wegen einer Erkrankung seine Arbeit verliert, braucht Sicherheit und eine realistische Perspektive. Beim Jobcenter erleben Betroffene jedoch häufig zusätzlichen Druck durch Termine, Vermittlungsvorschläge und die Frage, warum sie eine Tätigkeit nicht ausüben können.

Dabei gilt: Eine Krankheit beendet den Leistungsanspruch nicht automatisch, und eine gesundheitlich unzumutbare Arbeit muss niemand annehmen. Umgekehrt führt eine ärztlich festgestellte Einschränkung nicht von selbst zu einer Erwerbsminderungsrente.

Eine Krankschreibung macht noch nicht erwerbsunfähig

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die Feststellung einer Erwerbsminderung beantworten unterschiedliche Fragen. Wer vorübergehend krankgeschrieben ist, kann weiterhin zum leistungsberechtigten Personenkreis des Jobcenters gehören.

Nach § 8 SGB II kommt es darauf an, ob jemand unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann. Eine voraussichtlich nur kurzfristige Erkrankung ist anders zu beurteilen als eine Einschränkung, die länger als sechs Monate bestehen wird.

Auch wer seinen bisherigen Beruf dauerhaft nicht mehr ausüben kann, ist deshalb nicht automatisch voll erwerbsgemindert. Geprüft wird grundsätzlich, welche Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesundheitlich noch möglich sind.

Welche Folgen die tägliche Belastbarkeit haben kann

Die folgende Übersicht beschreibt typische Konstellationen bei länger anhaltenden gesundheitlichen Einschränkungen. Ein Rentenanspruch setzt zusätzlich die jeweils erforderlichen Versicherungszeiten voraus.

Festgestelltes Leistungsvermögen Einordnung Mögliche Leistung bei finanzieller Bedürftigkeit Mindestens sechs Stunden täglich In der Regel keine Erwerbsminderung im Sinne des Rentenrechts Leistungen vom Jobcenter können weiterhin möglich sein. Drei bis unter sechs Stunden täglich Teilweise Erwerbsminderung Teilweise Erwerbsminderungsrente und gegebenenfalls ergänzende Jobcenter-Leistungen; unter weiteren Voraussetzungen Arbeitsmarktrente. Unter drei Stunden täglich, voraussichtlich länger als sechs Monate, aber nicht dauerhaft Volle Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen Gegebenenfalls befristete Erwerbsminderungsrente und Hilfe zum Lebensunterhalt; bei Zugehörigkeit zu einer entsprechenden Bedarfsgemeinschaft können SGB-II-Leistungen möglich bleiben. Dauerhaft unter drei Stunden täglich Dauerhafte volle Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen Gegebenenfalls Erwerbsminderungsrente und ab Volljährigkeit Grundsicherung bei Erwerbsminderung vom Sozialamt.

Das Jobcenter darf keine gesundheitlich unzumutbare Arbeit verlangen

Wer noch drei bis unter sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt im SGB II grundsätzlich als erwerbsfähig. Daraus folgt aber keine Verpflichtung, eine Vollzeitstelle oder eine Tätigkeit anzunehmen, die das festgestellte Leistungsvermögen überschreitet.

§ 10 SGB II schützt ausdrücklich vor Arbeiten, denen eine Person körperlich, geistig oder seelisch nicht gewachsen ist. Das betrifft beispielsweise schweres Heben, bestimmte Arbeitszeiten oder psychische Belastungen, soweit entsprechende Einschränkungen vorliegen.

Betroffene sollten deshalb möglichst konkret darlegen lassen, welche Belastungen ausgeschlossen sind und welcher zeitliche Umfang noch möglich ist. Eine nachvollziehbare medizinische Einschätzung hilft dem Jobcenter, passende Stellen und Maßnahmen auszuwählen.

Wann der Ärztliche Dienst eingeschaltet werden darf

Bestehen begründete Zweifel an der Erwerbsfähigkeit, kann das Jobcenter eine sozialmedizinische Begutachtung veranlassen. Die Vermittlungsfachkraft entscheidet dabei nicht selbst über Diagnosen, sondern benötigt eine fachliche Einschätzung der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit.

Eine erforderliche ärztliche Untersuchung kann nach § 62 SGB I zu den Mitwirkungspflichten gehören. Sie muss jedoch zur Klärung des Leistungsanspruchs erforderlich sein und die gesetzlichen Grenzen der Mitwirkung beachten.

Wer die Mitwirkung ohne ausreichenden Grund verweigert und dadurch die Aufklärung erheblich erschwert, riskiert eine Versagung oder Entziehung von Leistungen. Nach § 66 SGB I setzt dies unter anderem einen schriftlichen Hinweis auf diese Folge und eine angemessene Frist zur Mitwirkung voraus.

Eine Einladung sollte deshalb sorgfältig geprüft und bei Unklarheiten schriftlich hinterfragt werden. Gegen-Hartz erläutert ausführlicher, wann eine ärztliche Untersuchung verlangt werden darf und welche Grenzen gelten.

Diagnosen gehören nicht auf den Schreibtisch der Vermittlungsfachkraft

Die Bundesagentur für Arbeit stellt ausdrücklich klar, dass Leistungsberechtigte ihrer Vermittlungsfachkraft weder ihre genaue Erkrankung noch Einzelheiten der Behandlung nennen müssen. Die Fachkraft erhält eine sozialmedizinische Stellungnahme über die beruflichen Einschränkungen, ohne Diagnosen oder medizinische Einzelheiten.

Befunde und der ausgefüllte Gesundheitsfragebogen gehören deshalb unmittelbar zum Ärztlichen Dienst oder in einen verschlossenen, für diesen Dienst bestimmten Umschlag. Eine Schweigepflichtentbindung ist von der Pflicht zur erforderlichen Mitwirkung zu unterscheiden und kann auf bestimmte Ärzte, Unterlagen und Zeiträume begrenzt werden.

Eine Begutachtung kann auch anhand aussagekräftiger Unterlagen erfolgen, wenn eine persönliche Untersuchung nicht erforderlich ist. Gerade deshalb sollten aktuelle Befunde die tatsächlichen Einschränkungen möglichst genau beschreiben.

Für eine Erwerbsminderungsrente reichen fünf Versicherungsjahre allein häufig nicht

Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, muss neben den gesundheitlichen Voraussetzungen grundsätzlich die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen. Zusätzlich sind normalerweise drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung erforderlich.

Der Fünfjahreszeitraum kann sich durch bestimmte gesetzlich berücksichtigte Zeiten verlängern. Auch Ausnahmen von den üblichen Voraussetzungen sind möglich, weshalb ein Blick allein auf die letzten Beschäftigungsjahre zu kurz greifen kann.

Bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit kann die Wartezeit unter zusätzlichen Voraussetzungen vorzeitig erfüllt sein. Die pauschale Aussage, irgendeine frühere Beitragszahlung genüge in diesen Fällen immer, ist jedoch falsch.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Voraussetzungen und Ausnahmen im Einzelnen. Über den Rentenantrag entscheidet sie selbst; ein Jobcenter-Gutachten ersetzt weder diese Entscheidung noch die Prüfung möglicher Rehabilitationsleistungen.

Ein Gutachten darf nicht einfach zu einer ungeklärten Zahlungslücke führen

Stellt der Ärztliche Dienst ein Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich fest, ist damit noch nicht jede Frage zur weiteren Absicherung beantwortet. Zu klären sind insbesondere die voraussichtliche Dauer der Einschränkung, ein möglicher Rentenanspruch und die Zuständigkeit für ergänzende Leistungen.

Für einen Zuständigkeitsstreit zwischen den beteiligten Leistungsträgern enthält § 44a SGB II eine Absicherung: Bis zur Entscheidung über den dort geregelten Widerspruch gegen die Feststellung der Erwerbsfähigkeit werden bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen weiterhin SGB-II-Leistungen erbracht. Gemeint ist hier der Widerspruch eines beteiligten Trägers, etwa des Sozialamts.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Auch die Aussage, jeder voll erwerbsgeminderte Mensch müsse zwingend aus dem Jobcenter-Bezug ausscheiden, ist zu pauschal. Nach § 19 SGB II können nicht erwerbsfähige Personen in einer Bedarfsgemeinschaft mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten weiterhin Leistungen erhalten, soweit kein Anspruch auf Grundsicherung nach dem vierten Kapitel des SGB XII besteht.

Außerhalb dieser Konstellation kommt bei vorübergehender voller Erwerbsminderung häufig Hilfe zum Lebensunterhalt in Betracht. Bei dauerhafter voller Erwerbsminderung ist für Erwachsene dagegen die Grundsicherung bei Erwerbsminderung zu prüfen.

Arbeitsmarktrente: Volle Rente trotz eines Leistungsvermögens von drei bis unter sechs Stunden

Eine besondere Möglichkeit besteht für Menschen, die medizinisch nur teilweise erwerbsgemindert sind. Können sie ihre verbliebene Leistungsfähigkeit nicht in einer geeigneten Teilzeitbeschäftigung einsetzen, weil der Teilzeitarbeitsmarkt für sie verschlossen ist, kann eine volle Erwerbsminderungsrente gezahlt werden.

Diese sogenannte Arbeitsmarktrente setzt ebenfalls die rentenrechtlichen Voraussetzungen voraus und wird befristet bewilligt. Sie ist keine Leistung, die allein wegen längerer Arbeitslosigkeit entsteht.

Auch die häufig genannte Jahresfrist bedeutet keine automatische Rentenzusage nach zwölf Monaten erfolgloser Stellensuche. Die Fachlichen Ausführungen der Rentenversicherung zu § 43 SGB VI beschreiben die Voraussetzungen und die Besonderheiten der Arbeitsmarktprüfung.

Wer einen geeigneten Teilzeitarbeitsplatz ohne wichtigen Grund aufgibt oder ablehnt, kann den Anspruch gefährden. Gesundheitliche Gründe, die gegen eine konkrete Beschäftigung sprechen, sollten deshalb nachvollziehbar belegt werden.

Wie diese Absicherung grundsätzlich funktioniert, erläutert auch der Gegen-Hartz-Beitrag zur Arbeitsmarktrente für gesundheitlich eingeschränkte Arbeitslose.

Warum selbst eine volle Rente den Jobcenter-Bezug nicht immer beendet

Die Höhe einer Erwerbsminderungsrente ist nicht automatisch existenzsichernd. Ob ergänzende Leistungen erforderlich sind, hängt von der Rentenhöhe, weiteren Einkünften, den Wohnkosten und der persönlichen Lebenssituation ab.

Bei einer Arbeitsmarktrente bleibt die betroffene Person medizinisch teilweise erwerbsgemindert und damit grundsätzlich erwerbsfähig im Sinne des SGB II. Reicht die Rente nicht aus und liegen die übrigen Voraussetzungen vor, können deshalb weiterhin ergänzende Leistungen vom Jobcenter bestehen.

Damit können auch Mitwirkungspflichten und eine Vermittlung in gesundheitlich geeignete Teilzeitarbeit fortbestehen. Die Rentenversicherung erläutert diese Abgrenzung ausdrücklich; die volle Rentenzahlung allein entscheidet also nicht über das Ende der Jobcenter-Zuständigkeit.

Bei einer Leistungseinstellung zählt der schriftliche Bescheid

Betroffene können Akteneinsicht beantragen und nachvollziehen, auf welche medizinischen Feststellungen sich eine Entscheidung stützt. Fehlende Befunde oder falsch erfasste Einschränkungen sollten möglichst konkret benannt und durch aktuelle Unterlagen ergänzt werden.

Gegen einen belastenden Leistungsbescheid ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Droht eine existenzielle Zahlungslücke, kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz nach § 86b SGG erforderlich sein.

Beispiel aus der Praxis: Eingeschränkt arbeitsfähig und trotzdem abgesichert

Tobias ist 54 Jahre alt, bezieht Leistungen vom Jobcenter und kann wegen einer chronischen Erkrankung nur noch drei bis unter sechs Stunden täglich leichte Tätigkeiten ausüben. Eine körperlich belastende Vollzeitstelle wäre für ihn nicht zumutbar.

Da Tobias die Versicherungszeiten erfüllt und ihr Teilzeitarbeitsmarkt verschlossen ist, bewilligt die Rentenversicherung nach Prüfung eine befristete Arbeitsmarktrente. Deckt diese seinen anerkannten Lebensunterhalt nicht vollständig, können ergänzende Jobcenter-Leistungen weiterlaufen, wobei ihre gesundheitlichen Grenzen berücksichtigt werden müssen.

Fragen und Antworten zu Krankheit, Jobcenter und Erwerbsminderungsrente

Verliere ich durch eine Krankschreibung meinen Anspruch beim Jobcenter?

Nein, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beendet den Leistungsanspruch nicht automatisch. Für die Erwerbsfähigkeit kommt es auf das längerfristige Leistungsvermögen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes an.

Muss ich eine Arbeit annehmen, die ich gesundheitlich nicht schaffe?

Nein, eine Tätigkeit ist unzumutbar, wenn Sie ihr körperlich, geistig oder seelisch nicht gewachsen sind. Die konkreten Einschränkungen sollten medizinisch nachvollziehbar dokumentiert sein.

Darf meine Vermittlungsfachkraft meine Diagnosen verlangen?

Ihre genaue Diagnose und Behandlungsdetails müssen Sie der Vermittlungsfachkraft nicht offenlegen. Medizinische Befunde gehören zum zuständigen ärztlichen Dienst; die Vermittlung benötigt die Einschätzung Ihrer beruflichen Belastbarkeit.

Genügen fünf Versicherungsjahre für eine Erwerbsminderungsrente?

In der Regel nicht: Zusätzlich zu den medizinischen Voraussetzungen und der fünfjährigen Wartezeit sind normalerweise drei Jahre Pflichtbeiträge im betreffenden Fünfjahreszeitraum erforderlich. Verlängerungen dieses Zeitraums und gesetzliche Ausnahmen können einen Anspruch ermöglichen.

Bekomme ich automatisch eine volle Rente, wenn ich keinen Teilzeitjob finde?

Nein, eine Arbeitsmarktrente setzt unter anderem medizinisch festgestellte teilweise Erwerbsminderung, ausreichende Versicherungszeiten und einen verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt voraus. Über den Anspruch entscheidet die Rentenversicherung.

Bin ich mit einer Arbeitsmarktrente vom Jobcenter unabhängig?

Das hängt davon ab, ob Sie weiterhin ergänzende Leistungen benötigen. Bei ergänzendem SGB-II-Bezug können Mitwirkungspflichten und die Vermittlung in gesundheitlich geeignete Teilzeitarbeit fortbestehen.

Was kann ich bei einer Einstellung der Leistungen tun?

Lassen Sie den Bescheid und die Zuständigkeit für die weitere Absicherung umgehend prüfen und beachten Sie die Widerspruchsfrist. Droht eine existenzielle Versorgungslücke, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.