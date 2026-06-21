Grundsicherungsgeld: Neue Fristfalle für vorläufige Bürgergeld-Bescheide

Wer Grundsicherungsgeld bezieht und einen vorläufigen Bewilligungsbescheid hat, sitzt ab dem 1. Juli 2026 in einer Fristfalle. Das Jobcenter fordert nach dem Bewilligungszeitraum Nachweise an. Wer diese Unterlagen nicht rechtzeitig liefert, riskiert eine Rückforderung des gesamten ausgezahlten Betrags. Eine zweite Chance vor Gericht gibt es nicht mehr.

Was viele nicht wissen: Die neue Ausschlussfrist trifft nicht nur Selbstständige. Sie gilt für jeden, dessen Bescheid das Wort „vorläufig” trägt.

Wer einen vorläufigen Bescheid bekommt und wann das Jobcenter so entscheiden muss

Das Jobcenter ist gesetzlich verpflichtet, vorläufig zu entscheiden, wenn die genaue Höhe des Leistungsanspruchs zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht feststeht.

Das ist kein Ermessen. Typische Fälle: schwankendes Einkommen aus Nebentätigkeit oder Selbstständigkeit, ein neues Arbeitsverhältnis mit noch unbekanntem Einkommen, oder Unterkunftskosten, die noch nicht abschließend belegt sind.

Der vorläufige Bescheid gilt für einen Bewilligungszeitraum (den Zeitraum, für den das Jobcenter Leistungen bewilligt hat), in der Regel zwölf Monate. Danach folgt die Schlussabrechnung: Der tatsächliche Bedarf wird rückwirkend neu berechnet. Hat das Jobcenter zu viel gezahlt, entsteht eine Rückforderung.

Hat es zu wenig gezahlt, gibt es eine Nachzahlung. Ob am Ende eine Rückforderung oder eine Nachzahlung entsteht, entscheidet sich jetzt auch daran, wann die Unterlagen beim Jobcenter ankommen.

Ab 1. Juli 2026 schließt das Jobcenter die Tür: Was die neue Ausschlussfrist bedeutet

Bis Ende Juni 2026 gab es eine Schutzregel, die viele nicht kannten: Das Bundessozialgericht hatte am 29. November 2022 klargestellt, dass das bisherige Recht keine materielle Ausschlusswirkung (keine sogenannte Präklusion) enthielt (B 4 AS 64/21 R).

Nachweise, die zu spät beim Jobcenter eingegangen waren, konnten noch im Widerspruchsverfahren und sogar im Klageverfahren vor dem Sozialgericht nachgereicht werden. Das Gericht musste sie berücksichtigen.

Der Gesetzgeber hat diese Rechtslage mit dem 13. SGB-II-Änderungsgesetz (BGBl. 2026 I Nr. 107, 22. April 2026) gezielt beseitigt. Der neu eingefügte § 41a Abs. 3 Satz 5 SGB II schreibt fest: Nachweise, die erst nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens eingehen, werden bei der abschließenden Entscheidung nicht mehr berücksichtigt.

Der Widerspruch ist damit das letzte Zeitfenster. Wer Belege noch nachreichen will, hat dafür nur noch das Widerspruchsverfahren. Danach ist die Tür zu, auch vor Gericht. Die Regel gilt nach bisherigen Angaben für alle abschließenden Entscheidungen ab dem 1. Juli 2026, unabhängig davon, wann der Bewilligungszeitraum begann.

Checkliste: Diese Unterlagen muss das Jobcenter vor dem Abschlussbescheid haben

Was das Jobcenter konkret anfordert, hängt vom Grund der Vorläufigkeit ab. Dieser Grund steht im vorläufigen Bescheid selbst und gibt vor, welche Nachweise am Ende benötigt werden. Die häufigsten Fälle:

Selbstständige Tätigkeit: Ausgefüllte Anlage EKS (Einkommens- und Kostennachweis für Selbstständige) für jeden Monat des Bewilligungszeitraums, Kontoauszüge des Geschäftskontos, alle Belege über Betriebsausgaben.

Schwankendes Arbeitseinkommen: Lohnabrechnungen aller Monate im Bewilligungszeitraum, Kontoauszüge als Belege für den tatsächlichen Geldeingang.

Unklare Unterkunftskosten: Mietvertrag, Heizkostenabrechnungen, ggf. Betriebskostenabrechnung.

Sonstige Einkünfte (Unterhalt, Nebentätigkeit, Kindergeld): Entsprechende Bescheide oder Abrechnungen für den gesamten Bewilligungszeitraum.

Wer prüfen will, ob alle Unterlagen vollständig sind: Im vorläufigen Bewilligungsbescheid findet sich oft ein Begleitschreiben mit einer Liste der noch erforderlichen Nachweise.

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Dieses Schreiben jetzt heraussuchen. Jedes dort genannte Dokument muss dem Jobcenter vorliegen, bevor der Abschlussbescheid ergeht. Wer das Begleitschreiben jetzt nicht prüft, bemerkt die fehlenden Belege erst aus dem Abschlussbescheid heraus – dann bleibt nur noch das Widerspruchsverfahren.

Was nach einem Fristversäumnis noch möglich ist

Wer die Frist versäumt hat und einen Abschlussbescheid mit Nullfeststellung (der Feststellung, dass für die betroffenen Monate kein Leistungsanspruch bestand) bekommt, muss die ausgezahlten Leistungen zurückzahlen.

Bei einem Grundsicherungsgeld von 563 Euro monatlich und einem Bewilligungszeitraum von sechs Monaten sind das bis zu 3.378 Euro. Erstattungspflicht besteht aber nur, wenn der Gesamtbetrag der Überzahlung mindestens 50 Euro beträgt.

Was viele als unabwendbar betrachten, hat eine Hintertür: Die Nullfeststellung setzt rechtlich voraus, dass das Jobcenter zuvor eine angemessene Frist gesetzt und schriftlich über die Rechtsfolgen belehrt hat. Fehlt diese Belehrung oder war sie inhaltlich falsch, ist der Abschlussbescheid aus formalen Gründen angreifbar.

Das prüft ein Widerspruch. Daneben bleibt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X möglich, wenn das Jobcenter bei der Anspruchsberechnung selbst Fehler gemacht hat. Dieser Weg gilt für inhaltliche Fehler des Jobcenters, nicht für nachgereichte Belege, und er eröffnet im Grundsicherungsrecht eine Vierjahresfrist.

Widerspruch einlegen: So nutzen Sie das letzte Zeitfenster

Wer nach dem Abschlussbescheid widerspricht, muss das innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids tun, schriftlich beim ausstellenden Jobcenter. Der Widerspruch ist kostenlos. Wer dabei anwaltlich vertreten wird und obsiegt, hat Anspruch auf Erstattung der Anwaltskosten.

Noch fehlende Belege können im Widerspruchsverfahren nachgereicht werden. Spätestens bis zur Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids müssen alle Unterlagen vollständig eingereicht sein. Außerdem prüft der Widerspruch, ob die Rechtsfolgenbelehrung im ursprünglichen Mitwirkungsschreiben korrekt war. War sie es nicht, kann das die Nullfeststellung zu Fall bringen, auch wenn die Belege fehlen.

Häufige Fragen zu vorläufigen Bescheiden und der Nachweisfrist

Ich habe meinen Abschlussbescheid noch nicht erhalten. Muss ich jetzt trotzdem handeln?

Ja. Das Jobcenter fordert Nachweise schriftlich an, bevor der Abschlussbescheid ergeht. Wer erst auf den Abschlussbescheid wartet und dann reagiert, verliert Zeit:

Spätestens mit der Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids – also noch während des Widerspruchsverfahrens gegen den Abschlussbescheid – müssen alle Unterlagen vollständig vorliegen. Wer die Mitwirkungsaufforderung nicht mehr findet, fragt schriftlich beim Jobcenter nach und reicht alle verfügbaren Unterlagen vorsorglich ein.

Gilt die neue Ausschlussfrist auch für meinen Bescheid aus 2025?

Entscheidend ist das Datum des Abschlussbescheids, nicht der Beginn des Bewilligungszeitraums. Wer für einen Zeitraum aus 2025 erst nach dem 1. Juli 2026 einen Abschlussbescheid bekommt, fällt nach bisherigen Angaben unter die neue Regel.

Eine ausdrückliche Übergangsregelung enthält das 13. SGB-II-Änderungsgesetz für die Nachweisausschlussfrist nicht.

Was passiert, wenn das Jobcenter gar keinen Abschlussbescheid erteilt?

Ergeht innerhalb eines Jahres nach Ende des Bewilligungszeitraums kein Abschlussbescheid, gilt das vorläufige Grundsicherungsgeld automatisch als endgültig festgesetzt. Das Jobcenter kann dann nicht mehr korrigieren. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Leistungsanspruch aus einem anderen Grund als der Vorläufigkeit geringer war.

Was bedeutet eine Nullfeststellung konkret in Euro?

Das Jobcenter berechnet für jeden Monat neu, ob ein Anspruch bestand. Bei vollständiger Nullfeststellung über sechs Monate werden bei 563 Euro monatlichem Grundsicherungsgeld bis zu 3.378 Euro zurückgefordert. Erstattungspflicht besteht nur, wenn der Gesamtbetrag mindestens 50 Euro beträgt.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 41a SGB II — Vorläufige Entscheidung, Fassung ab 1. Juli 2026 (gesetze-im-internet.de)

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107, 22. April 2026

Bundessozialgericht: Urteil vom 29. November 2022, B 4 AS 64/21 R

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 41a SGB II (arbeitsagentur.de)