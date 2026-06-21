Wohngeld-Kürzung 2027: Rentner, Alleinerziehende und Pflegebedürftige besonders betroffen

Wer als Rentnerin mit kleiner Rente Wohngeld bezieht, als Alleinerziehender mit Teilzeitjob oder als pflegebedürftige Person zu Hause lebt, steht vor einer konkreten Bedrohung. Die Bundesregierung plant, das Wohngeld ab 2027 um bis zu eine Milliarde Euro zu kürzen. Noch ist nichts endgültig beschlossen, bisher liegt kein Gesetzentwurf vor.

Wohngeld schützt, weil es keine Bedürftigkeit voraussetzt

Wohngeld ist kein Sozialhilfeersatz. Es ist ein Zuschuss für die Miete für Menschen, die ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft stemmen können, aber nicht auch noch die Miete.

Rund 1,2 Millionen Haushalte bezogen Ende 2024 im Schnitt 287 Euro monatlich: Rentnerinnen und Rentner, Alleinerziehende, Beschäftigte mit kleinem Einkommen und Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden.

Der Unterschied zum Bürgergeld oder zur Grundsicherung im Alter: Wohngeld setzt keine Bedürftigkeit im Sinne des Sozialrechts voraus. Wer es bekommt, muss kein Vermögen aufbrauchen, bevor er Hilfe erhält. Genau dieser Schutz könnte 2027 wegfallen, für drei Gruppen mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen.

Rentner: Wohngeld-Kürzung kann den Weg in die Grundsicherung erzwingen

Für Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente ist das Wohngeld oft die letzte Brücke vor dem Abrutschen in die Grundsicherung im Alter. Sie sichert zwar den Lebensunterhalt für Menschen, deren Rente nicht reicht, verlangt aber eine vollständige Bedürftigkeitsprüfung einschließlich Vermögensanrechnung. Wer Ersparnisse hat, muss sie zuerst einsetzen.

Wer heute Wohngeld bezieht und seine Miete damit gerade noch trägt, würde bei einer starken Kürzung vor der Wahl stehen: entweder Wohnung wechseln oder Grundsicherung beantragen.

Für Rentner, die jahrzehntelang eingezahlt und gespart haben, ist das Letztere kein neutraler Schritt, sondern ein harter Einschnitt in die eigene Unabhängigkeit.

Alleinerziehende: Fällt das Wohngeld, fällt oft der Kinderzuschlag mit

Alleinerziehende, die in Teilzeit arbeiten und Wohngeld beziehen, erhalten häufig auch den Kinderzuschlag, eine zusätzliche Leistung der Familienkasse von bis zu 297 Euro monatlich je Kind. Diese Kombination hat System:

Das Bundeskindergeldgesetz erlaubt den Kinderzuschlag ausdrücklich nur dann, wenn Erwerbseinkommen, Wohngeld und Kinderzuschlag zusammen nahe genug am Grundsicherungsbedarf liegen. Fällt das Wohngeld weg oder schrumpft es stark, kann diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt werden.

Das Ergebnis wäre ein doppelter Verlust. Das Wohngeld fällt, der Kinderzuschlag entfällt, und was bliebe, wäre der Weg ins Bürgergeld (ab Juli 2026: Grundsicherungsgeld), mit strengeren Regeln für Vermögen, Erwerbspflicht und Wohngröße.

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Für Alleinerziehende, die bisher knapp oberhalb dieser Schwelle gearbeitet haben, wäre das eine Falle ohne einfachen Ausweg. Für Pflegebedürftige droht ein ähnlicher Mechanismus,

Pflegebedürftige: Zwei Vorteile beim Wohngeld, die auf dem Spiel stehen

Wer zu Hause gepflegt wird und Wohngeld bezieht, profitiert von zwei speziellen Regeln im Wohngeldgesetz (WoGG).

Erste Regel: Das Pflegegeld zählt nach § 14 WoGG nicht als Einkommen bei der Wohngeldberechnung, es ist zweckgebunden für die Pflege und wird deshalb nicht angerechnet.

Zweite Regel: § 17 WoGG sieht einen Freibetrag von 1.800 Euro pro Jahr vor für Haushaltsmitglieder, die schwerbehindert oder pflegebedürftig sind. Das macht beim Wohngeld oft mehrere Dutzend Euro monatlich aus.

Würden die Einkommensgrenzen so verschärft, dass der Wohngeldanspruch insgesamt wegfiele, wären diese Freibeträge wirkungslos. Es bliebe die Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, ein Leistungssystem mit vollständiger Sozialhilfeprüfung.

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Pflegebedürftige, die heute durch das Wohngeld gerade noch selbstständig wohnen, verlören damit einen Schutzraum, der nicht ohne Weiteres zu ersetzen ist. Doch dieser Schutz besteht heute noch, weil das Gesetz ihn ausdrücklich sichert.

Was noch nicht beschlossen ist und warum das jetzt entscheidend ist

Die häufigste Fehlannahme: Die Kürzung gilt ab dem 1. Januar 2027 automatisch. Das ist falsch. Das Wohngeldgesetz schreibt vor, dass Kürzungen ein eigenständiges Parlamentsverfahren erfordern: Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen.

Zum 1. Januar 2027 wäre eigentlich das Gegenteil fällig: Das Gesetz verlangt alle zwei Jahre eine zwingend vorgeschriebene Erhöhung der Wohngeldbeträge. Wer das Wohngeld kürzen will, muss erst das bestehende Recht ändern.

Stand heute existiert weder ein Gesetzentwurf noch ein Kabinettsbeschluss. Das Bundesbauministerium soll laut Sparauftrag rund eine Milliarde Euro einsparen, wie genau, ist ungeklärt. Der Kabinettsentwurf für den Bundeshaushalt 2027 soll nach bisherigen Planungen Anfang Juli 2026 vorgelegt werden. Erst dann werden konkrete Pläne öffentlich.

Was Betroffene jetzt konkret tun können

Wer noch keinen Wohngeldbescheid hat, aber knapp bei Kasse ist, stellt den Antrag jetzt bei der zuständigen Wohngeldbehörde der Gemeinde oder des Kreises. Laufende Bescheide gelten bis zum Ende des Bewilligungszeitraums, auch wenn die Politik das Gesetz bis dahin ändert.

Eine Gesetzesänderung greift erst bei Neuanträgen oder Verlängerungen nach dem Inkrafttreten, nicht rückwirkend.

Wer einen Bescheid hat, dessen Laufzeit 2026 endet, bereitet den Verlängerungsantrag rechtzeitig vor, stellt ihn aber erst, wenn klar ist, wie sich die Rechtslage zum Jahreswechsel entwickelt.

Wer Pflegegrad oder Schwerbehinderung hat, legt beim Antrag den entsprechenden Bescheid bei: Die Freibeträge nach § 17 WoGG müssen aktiv geltend gemacht werden. Viele Wohngeldbescheide lassen sie ungenutzt, weil der Nachweis fehlt.

Häufige Fragen zur Wohngeld-Kürzung 2027

Gilt mein laufender Wohngeldbescheid noch, wenn das Gesetz geändert wird?

Ja. Ein laufender Bescheid behält seine Gültigkeit bis zum Ende des Bewilligungszeitraums, auch wenn das Wohngeldgesetz geändert wird. Neue Regeln greifen erst ab Neuanträgen oder Verlängerungen nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes.

Verliere ich automatisch auch den Kinderzuschlag, wenn das Wohngeld wegfällt?

Nicht direkt, aber über einen Umweg. Der Kinderzuschlag setzt voraus, dass Einkommen, Wohngeld und Kinderzuschlag zusammen nahe genug am Grundsicherungsbedarf liegen. Fällt das Wohngeld weg, kann diese Bedingung nicht mehr erfüllt sein. Das Ergebnis wäre dann ein Wegfall des Kinderzuschlags oder ein Wechsel ins Grundsicherungsgeld.

Wann wird endgültig entschieden?

Der Kabinettsentwurf für den Bundeshaushalt 2027 soll nach bisherigen Planungen Anfang Juli 2026 vorgelegt werden. Erst dann wird klar, welche konkreten Änderungen vorgesehen sind. Danach folgen Beratungen in Bundestag und Bundesrat. Solange kein neues Wohngeldgesetz beschlossen ist, gilt der bestehende Anspruch unverändert.

Wer ist zuständig für den Wohngeldantrag?

Die Wohngeldbehörde der Gemeinde oder des Kreises, in dem Sie wohnen. Mitzubringen sind: aktueller Mietvertrag, Mietbescheinigung des Vermieters, Einkommensnachweise der letzten zwölf Monate sowie bei Pflegebedürftigkeit oder Schwerbehinderung der Feststellungsbescheid. Viele Kommunen bieten das Formular auch online an.

Quellen

Bundesministerium der Justiz / dejure.org: Wohngeldgesetz (WoGG), §§ 14, 17, 43, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Kinderzuschlag nach § 6a BKGG gegen-hartz.de: Wohngeld-Analyse und -Berichterstattung, Mai/Juni 2026, Deutscher Mieterbund: Warnung vor Wohngeldkürzungen, Mai 2026, Bundesregierung.de: Regelbedarfe 2026