Bürgergeld: Vereinfachtes Verfahren bei einmaligem Bedarf wird ab 1. Juli abgeschafft

Das vereinfachte Verfahren bei einmaligem Bedarf entfällt: Was sich für Betroffene ändert

Bei einmaligen Bedarfen im Bürgergeld beziehungsweise in der neuen Grundsicherung galt bislang eine spürbare Erleichterung: In bestimmten Fällen konnte die Prüfung von Vermögen vereinfacht ablaufen.

Diese Erleichterung wird gestrichen. Auch wer nur einmalig Unterstützung benötigt, etwa wegen einer Nachzahlung aus der Betriebs- oder Heizkostenabrechnung, muss künftig damit rechnen, dass das Jobcenter die wirtschaftlichen Verhältnisse genauer prüft.

Worum es bei einmaligen Bedarfen geht

Ein einmaliger Bedarf entsteht nicht dauerhaft, sondern durch eine konkrete Situation. Typische Beispiele sind Nachforderungen aus Nebenkostenabrechnungen, besondere Anschaffungen nach einem Wohnungswechsel oder andere außergewöhnliche Ausgaben, die nicht aus dem laufenden Einkommen gedeckt werden können.

Solche Fälle betreffen nicht nur Menschen, die bereits laufend Leistungen beziehen. Auch Personen, die grundsätzlich ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, können durch eine hohe einmalige Forderung vorübergehend hilfebedürftig werden.

Gerade hier hatte das vereinfachte Verfahren praktische Bedeutung. Es sollte verhindern, dass ein einmaliger Antrag denselben Prüfaufwand auslöst wie ein regulärer Antrag auf laufende Leistungen.

Was bisher einfacher war

Bislang konnten Jobcenter bei bestimmten einmaligen Bedarfen auf eine vereinfachte Vermögensprüfung zurückgreifen. Das bedeutete nicht, dass Vermögen grundsätzlich unbeachtet blieb.

Die Antragstellung war aber in vielen Fällen weniger aufwendig. Betroffene mussten nicht immer denselben Umfang an Unterlagen vorlegen wie bei einem dauerhaften Leistungsbezug.

Das erleichterte besonders Haushalten den Zugang, die nur wegen einer einzelnen Rechnung Unterstützung brauchten. Wer etwa eine unerwartet hohe Heizkostennachzahlung erhielt, konnte schneller klären lassen, ob ein Anspruch besteht.

Was sich nun ändert

Mit dem Wegfall der Erleichterung kann auch bei einem einmaligen Antrag eine vollständige Vermögensprüfung notwendig werden. Das Jobcenter darf dann genauer prüfen, ob verwertbares Vermögen vorhanden ist und ob dieses vorrangig einzusetzen ist.

Für Antragstellerinnen und Antragsteller bedeutet das mehr Nachweispflichten. Kontoauszüge, Sparguthaben, Versicherungen, Wertpapiere oder andere Vermögenswerte können stärker in den Blick geraten.

Die Unterstützung hängt damit nicht allein davon ab, ob die konkrete Rechnung aus dem laufenden Einkommen bezahlt werden kann. Geprüft wird auch, ob vorhandene Rücklagen nach den geltenden Freibeträgen einzusetzen sind.

Warum die Änderung für viele Haushalte spürbar ist

Einmalige Bedarfe treffen oft Menschen, die sich nicht dauerhaft als leistungsbedürftig betrachten. Eine hohe Nachzahlung kann dennoch reichen, um das Monatsbudget zu überfordern.

Gerade Heiz- und Betriebskostenabrechnungen sind schwer planbar. Steigende Energiekosten, Nachforderungen aus Vorjahren oder Vorauszahlungen können Haushalte mit niedrigem Einkommen stark belasten.

Durch die strengere Prüfung kann sich das Verfahren verlängern. Wer Hilfe braucht, muss künftig mehr Zeit für die Zusammenstellung der Unterlagen einplanen.

Mehr Bürokratie für Betroffene

Die vollständige Vermögensprüfung verlangt eine genauere Offenlegung der finanziellen Lage. Das betrifft nicht nur die antragstellende Person, sondern in vielen Fällen die gesamte Bedarfsgemeinschaft.

Zum Vermögen zählen beispielsweise Bargeld, Sparguthaben, Wertpapiere, Kapitallebensversicherungen, Fahrzeuge, Schmuck oder Immobilien. Nicht jedes Vermögen muss eingesetzt werden, weil es Freibeträge und geschützte Vermögenswerte gibt.

Trotzdem steigt der Aufwand. Wer unvollständige Angaben macht oder Unterlagen verspätet einreicht, riskiert Verzögerungen oder Rückfragen des Jobcenters.

Was Antragsteller beachten sollten

Betroffene sollten den Antrag möglichst früh stellen, sobald absehbar ist, dass eine Forderung nicht aus eigenen Mitteln bezahlt werden kann. Wichtig sind vollständige Nachweise über die Forderung, die Fälligkeit und die eigenen finanziellen Verhältnisse.

Bei Nachzahlungen kommt es darauf an, wann die Forderung fällig wird und wann der Antrag gestellt wird. Wer zu lange wartet, kann in eine ungünstigere Prüfung geraten.

Sinnvoll ist es, Kontoauszüge, Bescheide, Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung und Nachweise über vorhandene Rücklagen geordnet bereitzuhalten. So lässt sich vermeiden, dass das Verfahren wegen fehlender Unterlagen stockt.

Bürgergeld-Bescheid prüfen Kostenfrei den Bescheid auf Fehler überprüfen lassen. Jeder 3. Bescheid ist nämlich falsch! Kostenlos Bürgergeld-Bescheid prüfen

Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen

Für die Prüfung ist die Abgrenzung zwischen Einkommen und Vermögen wichtig. Einkommen ist grundsätzlich das, was jemand während des Leistungsbezugs erhält.

Vermögen ist dagegen das, was bereits vorhanden ist. Dazu gehören etwa Ersparnisse, Wertpapiere oder verwertbare Sachwerte.

Einmalige Einnahmen, etwa Steuererstattungen oder Nachzahlungen anderer Stellen, können als Einkommen berücksichtigt werden. Vermögen wird danach beurteilt, ob es verwertbar ist und ob es oberhalb der geschützten Beträge liegt.

Übersicht: Bisherige Erleichterung und neue Prüfung

Bereich Auswirkung Bisheriges Verfahren Bei einmaligem Bedarf konnte die Prüfung vereinfacht ablaufen, wenn nur eine vorübergehende Hilfebedürftigkeit bestand. Neue Rechtslage Auch bei einmaligen Bedarfen kann eine vollständige Prüfung von Einkommen und Vermögen verlangt werden. Nachweise Betroffene müssen häufiger Kontoauszüge, Vermögensnachweise und Unterlagen zur Bedarfsgemeinschaft vorlegen. Praktische Folge Verfahren können länger dauern, wenn Unterlagen fehlen oder Vermögenswerte erst bewertet werden müssen.

Folgen für Jobcenter und Verwaltung

Auch für die Jobcenter bedeutet die Änderung mehr Prüfaufwand. Ein Antrag wegen einer einzelnen Nachzahlung kann künftig ähnlich intensiv bearbeitet werden wie ein regulärer Leistungsantrag.

Das kann die Verfahren rechtssicherer machen, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse genauer betrachtet werden. Gleichzeitig steigt aber das Risiko längerer Bearbeitungszeiten.

Für Menschen in akuter Zahlungsschwierigkeit ist das problematisch. Rechnungen haben feste Fristen, während Verwaltungsverfahren Zeit benötigen.

Kritik

Die Änderung steht im Zusammenhang mit einer strengeren Ausrichtung der Grundsicherung.

Kritiker wie der Sozialarbeiter Sebastian Bertram warnen dagegen “vor zusätzlichen Hürden für Menschen mit geringem Einkommen. Gerade Haushalte ohne Erfahrung mit dem Jobcenter könnten durch die Nachweispflichten abgeschreckt werden.”

Warum Beratung wichtiger wird

Wer unsicher ist, sollte sich früh beraten lassen. Sozialberatungsstellen, Mietervereine oder Schuldnerberatungen können helfen, Unterlagen zu prüfen und Fristen einzuhalten.

Besonders bei Betriebs- und Heizkostenabrechnungen lohnt sich eine genaue Kontrolle. Nicht jede Nachforderung ist automatisch korrekt.

Wenn die Forderung fehlerhaft ist, sollte das nicht erst im Jobcenter-Verfahren auffallen. Eine rechtzeitige Prüfung kann verhindern, dass Betroffene Leistungen für eine unberechtigte Forderung beantragen müssen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter erhält im Juli eine Betriebskostennachzahlung über 780 Euro. Ihr Einkommen reicht für Miete, Lebensmittel und laufende Ausgaben, aber nicht für diese zusätzliche Forderung.

Früher hätte das Jobcenter den einmaligen Bedarf in bestimmten Fällen vereinfacht prüfen können. Künftig muss sie damit rechnen, Kontoauszüge und Nachweise über Ersparnisse vorzulegen.

Hat sie kein verwertbares Vermögen oberhalb der Freibeträge, kann ein Anspruch bestehen. Sind jedoch ausreichend einsetzbare Rücklagen vorhanden, kann das Jobcenter die Übernahme ablehnen.

Fragen und Antworten

Was bedeutet der Wegfall des vereinfachten Verfahrens?

Der Wegfall bedeutet, dass auch bei einem einmaligen Antrag eine vollständige Prüfung der finanziellen Verhältnisse möglich ist. Das betrifft vor allem Einkommen, Vermögen und die Situation der Bedarfsgemeinschaft.

Welche einmaligen Bedarfe können betroffen sein?

Betroffen sein können unter anderem Nachzahlungen aus Betriebs- oder Heizkostenabrechnungen sowie andere besondere Ausgaben, die nicht aus laufenden Mitteln bezahlt werden können. Entscheidend ist, ob der Bedarf anerkennungsfähig ist und ob Hilfebedürftigkeit besteht.

Muss jedes Sparguthaben eingesetzt werden?

Nein, nicht jedes Sparguthaben führt automatisch zur Ablehnung. Es gibt geschützte Beträge und Vermögenswerte, die nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden.

Welche Unterlagen sollten Betroffene vorbereiten?

Wichtig sind die Rechnung oder Abrechnung, Nachweise zur Fälligkeit, Kontoauszüge, Einkommensnachweise und Angaben zu vorhandenem Vermögen. Je vollständiger die Unterlagen sind, desto eher kann das Jobcenter den Antrag prüfen.

Kann ein Antrag auch gestellt werden, wenn man sonst keine Leistungen bezieht?

Ja, ein Antrag kann auch dann in Betracht kommen, wenn nur wegen einer einmaligen Forderung vorübergehend Hilfebedürftigkeit entsteht. Dann prüft das Jobcenter, ob der Bedarf aus eigenen Mitteln gedeckt werden kann.

Was sollten Betroffene bei einer Nachzahlung zuerst tun?

Sie sollten die Abrechnung prüfen, die Zahlungsfrist notieren und den Antrag nicht unnötig aufschieben. Außerdem sollten sie alle Nachweise sammeln, damit das Jobcenter die wirtschaftliche Lage ohne längere Rückfragen beurteilen kann.