Bürgergeld beantragt, noch kein Bescheid: Sind Sie in der Wartezeit krankenversichert?

Wer Bürgergeld beantragt hat und noch auf den Bescheid wartet, sorgt sich häufig nicht nur um Miete, Lebensmittel und laufende Rechnungen. Viele Betroffene fragen sich auch, ob sie in dieser Übergangszeit weiterhin krankenversichert sind. Die Antwort hängt davon ab, wie die Person vor dem Antrag versichert war und ob bereits ein laufender Versicherungsschutz besteht.

Grundsätzlich gilt: In Deutschland besteht Krankenversicherungspflicht. Auch Menschen, die Bürgergeld beziehen, müssen gesetzlich oder privat krankenversichert sein. Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass das Jobcenter bei Bürgergeld in der Regel die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung übernimmt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und Bürgergeld bewilligt wird.

Problematisch ist die Zeit zwischen Antragstellung und Bewilligungsbescheid. Denn der Antrag allein bedeutet noch nicht automatisch, dass das Jobcenter bereits Beiträge an die Krankenkasse zahlt. Entscheidend ist, ob und ab wann ein Anspruch auf Bürgergeld festgestellt wird.

Der Bürgergeld-Antrag ersetzt keinen Versicherungsnachweis

Mit dem Bürgergeld-Antrag wird zunächst geprüft, ob Hilfebedürftigkeit vorliegt und ob die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Erst wenn das Jobcenter Bürgergeld bewilligt, wird auch die Kranken- und Pflegeversicherung entsprechend geklärt.

Bei gesetzlich Versicherten meldet das Jobcenter den Leistungsbezug in der Regel an die Krankenkasse und übernimmt die Beiträge.

Solange noch kein Bescheid vorliegt, sollte man deshalb nicht davon ausgehen, dass „alles automatisch läuft“. Wer bislang gesetzlich krankenversichert war, bleibt oft über seine bisherige Krankenkasse erreichbar und sollte dort sofort den Bürgergeld-Antrag mitteilen.

Die Krankenkasse kann dann prüfen, ob eine Pflichtversicherung, eine freiwillige Versicherung, eine Familienversicherung oder ein nachgehender Leistungsanspruch in Betracht kommt.

Besonders wichtig ist diese Klärung, wenn zuvor ein Arbeitsverhältnis, Arbeitslosengeld, Krankengeld oder eine Familienversicherung geendet hat. In solchen Fällen kann es Übergänge geben, die für Laien schwer zu überblicken sind. Wer abwartet, riskiert unnötige Beitragsschulden oder Rückfragen bei Arztbesuchen.

Was gilt bei gesetzlich Versicherten?

Wer vor dem Bürgergeld-Antrag gesetzlich krankenversichert war, bleibt in vielen Fällen zunächst bei derselben Krankenkasse. Wird Bürgergeld später bewilligt, läuft die gesetzliche Versicherung im Regelfall über den Leistungsbezug weiter. Das Jobcenter zahlt dann die Beiträge an die Krankenkasse.

Die Bundesagentur für Arbeit beschreibt, dass Bürgergeld-Beziehende in der Regel weiterhin bei ihrer bisherigen gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Grundlage ist die Versicherungspflicht für Personen, die Bürgergeld erhalten. Der Bürgergeld-Bezug ist daher für gesetzlich Versicherte häufig der Anschluss an die bisherige Absicherung.

In der Wartezeit kommt es aber auf den bisherigen Status an. Endet eine Pflichtmitgliedschaft, kann nach § 19 SGB V ein nachgehender Leistungsanspruch für längstens einen Monat bestehen, solange keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Dieser Anspruch ist kein Dauerzustand, sondern nur eine kurze Überbrückung.

Wer danach noch keinen Bescheid hat, sollte mit der Krankenkasse klären, wie die Mitgliedschaft bis zur Entscheidung weitergeführt wird. Häufig geht es dann um eine freiwillige gesetzliche Versicherung, eine Familienversicherung oder um die spätere rückwirkende Zuordnung, wenn Bürgergeld bewilligt wird. Die Krankenkasse sollte den laufenden Antrag auf Bürgergeld schriftlich dokumentiert bekommen.

Was gilt bei privat Versicherten?

Wer vor dem Bürgergeld-Bezug privat krankenversichert war, wechselt durch den Bürgergeld-Antrag nicht automatisch in die gesetzliche Krankenversicherung. Nach den fachlichen Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit gilt im Grundsatz die Fortführung des bisherigen Versicherungssystems. Privat Versicherte bleiben also in vielen Fällen privat versichert.

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Bei bewilligtem Bürgergeld kann das Jobcenter einen Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Dieser Zuschuss ist jedoch an Regeln gebunden und deckt nicht immer jede einzelne Tarifgestaltung vollständig ab. Privat Versicherte sollten deshalb frühzeitig mit ihrer Versicherung und dem Jobcenter klären, welcher Tarif während des Leistungsbezugs sinnvoll ist.

Auch hier gilt: Der Antrag allein löst noch keine sofortige Beitragszahlung aus. Wer Beiträge nicht zahlen kann, sollte nicht einfach abwarten. Eine schriftliche Mitteilung an die private Krankenversicherung und ein Antrag auf vorläufige Klärung beim Jobcenter können helfen, spätere Schwierigkeiten zu begrenzen.

Warum der Bewilligungszeitpunkt wichtig ist

Bürgergeld bzw. das Grundsicherungsgeld wird in der Regel ab dem Monat berücksichtigt, in dem der Antrag gestellt wurde, sofern die Voraussetzungen in diesem Zeitraum vorlagen. Wird der Antrag später bewilligt, kann das Jobcenter Leistungen rückwirkend ab dem maßgeblichen Antragsmonat zahlen. Dazu gehören bei gesetzlich Versicherten regelmäßig auch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Für Betroffene ist das beruhigend, aber nicht ohne Risiko. Denn bis zur Entscheidung weiß die Krankenkasse nicht immer sicher, ob und ab wann das Jobcenter Beiträge übernehmen wird. Deshalb sollten Antragsteller der Krankenkasse eine Eingangsbestätigung des Jobcenters, das Antragsdatum und spätere Schreiben des Jobcenters übermitteln.

Kommt es zu Verzögerungen, kann auch ein Vorschuss beim Jobcenter wichtig werden. Nach § 42 SGB I kann ein Vorschuss in Betracht kommen, wenn dem Grunde nach ein Anspruch besteht und die endgültige Entscheidung noch aussteht. Das betrifft vor allem die finanzielle Notlage, kann aber indirekt auch helfen, Druck aus der Situation zu nehmen.

Tabelle: Krankenversicherung in der Wartezeit nach dem Bürgergeld-Antrag

Ausgangslage Was Betroffene beachten sollten Gesetzlich versichert und Bürgergeld neu beantragt Die bisherige Krankenkasse sofort über den Antrag informieren und die Eingangsbestätigung des Jobcenters einreichen. Bei späterer Bewilligung übernimmt das Jobcenter in der Regel die Beiträge. Pflichtversicherung ist gerade ausgelaufen Ein nachgehender Leistungsanspruch kann längstens einen Monat bestehen. Danach muss mit der Krankenkasse geklärt werden, ob eine andere Absicherung greift. Familienversicherung möglich Die Krankenkasse sollte prüfen, ob eine beitragsfreie Familienversicherung über Ehepartner, Lebenspartner oder Eltern möglich ist. Diese kann vorübergehend eine Lösung sein. Privat versichert Der Bürgergeld-Antrag führt nicht automatisch in die gesetzliche Krankenkasse. Mit Versicherung und Jobcenter sollte früh geklärt werden, welcher Zuschuss möglich ist. Keine klare Versicherungslage Betroffene sollten umgehend die Krankenkasse kontaktieren und zusätzlich das Jobcenter schriftlich um schnelle Bearbeitung oder einen Vorschuss bitten.

Beitragsschulden vermeiden

Die größte Gefahr in der Wartezeit sind nicht nur offene Arztkosten, sondern Beitragsschulden. Wer weder über das Jobcenter noch über eine andere Form abgesichert ist, kann gegenüber der Krankenkasse beitragspflichtig bleiben. Diese Beiträge können sich schnell summieren.

Bei gesetzlichen Krankenkassen kann es bei erheblichen Beitragsrückständen zu Leistungseinschränkungen kommen. In solchen Fällen werden häufig nur noch akute Erkrankungen, Schmerzzustände, Schwangerschaft und bestimmte notwendige Behandlungen abgesichert. Deshalb ist es wichtig, nicht erst auf Mahnungen zu reagieren.

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Wer wegen des fehlenden Bürgergeld-Bescheids Beiträge nicht zahlen kann, sollte der Krankenkasse die Lage schriftlich erklären. Sinnvoll ist auch, dem Jobcenter mitzuteilen, dass wegen der Bearbeitungsdauer die Krankenversicherung gefährdet ist. Je genauer die Unterlagen sind, desto besser lässt sich der Zeitraum später nachvollziehen.

Was Antragsteller sofort tun sollten

Der wichtigste Schritt ist die direkte Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse. Dort sollte geklärt werden, unter welchem Status die Mitgliedschaft derzeit geführt wird. Dabei sollten Antragsteller ausdrücklich fragen, ob Beiträge offen sind oder ob Unterlagen des Jobcenters fehlen.

Parallel sollte das Jobcenter schriftlich um zügige Bearbeitung gebeten werden. Wer kein Geld für den Lebensunterhalt oder laufende Beiträge hat, kann zusätzlich einen Vorschuss beantragen. Wichtig ist, alle Schreiben nachweisbar einzureichen, etwa über das Online-Portal, per Fax mit Sendebericht, per Einschreiben oder persönlich gegen Eingangsbestätigung.

Auch ärztliche Termine sollten nicht aus Angst vor ungeklärten Formalitäten verschoben werden, wenn eine Behandlung nötig ist. Die elektronische Gesundheitskarte kann weiterhin funktionieren, obwohl im Hintergrund noch Klärungsbedarf besteht. Bei Unsicherheit sollte man vor dem Termin mit der Krankenkasse sprechen und sich den aktuellen Versicherungsstatus bestätigen lassen.

Wenn das Jobcenter zu lange braucht

Wartezeiten beim Bürgergeld können für Betroffene existenzielle Folgen haben. Fehlen Einkommen, Rücklagen und ein klarer Bescheid, entsteht schnell Druck. Das gilt besonders dann, wenn gleichzeitig Mietzahlungen, Stromabschläge oder Krankenkassenbeiträge offen sind.

In dringenden Fällen sollte man beim Jobcenter nicht nur allgemein nachfragen, sondern die Notlage konkret schildern. Dazu gehören Kontoauszüge, Mahnungen, Schreiben der Krankenkasse und Nachweise über laufende Kosten. Je deutlicher die Dringlichkeit belegt wird, desto eher kann eine vorläufige Entscheidung oder ein Vorschuss geprüft werden.

Bleibt die Behörde über längere Zeit untätig, kann rechtliche Beratung sinnvoll sein. Sozialberatungsstellen, Erwerbsloseninitiativen, Wohlfahrtsverbände oder Fachanwälte für Sozialrecht können prüfen, ob ein Eilantrag beim Sozialgericht oder eine Untätigkeitsklage in Betracht kommt. Bei akuter medizinischer Unsicherheit sollte die Krankenkasse zusätzlich einbezogen bleiben.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Frau verliert zum Monatsende ihre Beschäftigung und beantragt am 3. des Folgemonats Bürgergeld. Der Bescheid lässt mehrere Wochen auf sich warten. Sie geht davon aus, dass sie automatisch über das Jobcenter versichert ist, weil der Antrag gestellt wurde.

Nach einem Anruf bei der Krankenkasse erfährt sie, dass der bisherige Versicherungsstatus noch nicht abschließend geklärt ist. Die Kasse bittet um die Eingangsbestätigung des Jobcenters und weist auf die mögliche Überbrückung hin. Gleichzeitig fordert die Frau beim Jobcenter schriftlich eine schnelle Bearbeitung und einen Vorschuss an.

Wenige Wochen später wird Bürgergeld rückwirkend ab Monatsbeginn bewilligt. Das Jobcenter meldet den Leistungsbezug an die Krankenkasse und übernimmt die Beiträge für den bewilligten Zeitraum. Weil die Frau früh reagiert hat, entstehen keine vermeidbaren Missverständnisse über ihre Behandlung beim Arzt.

Fazit

Wer Bürgergeld beantragt hat und noch keinen Bescheid erhalten hat, ist nicht automatisch allein durch den Antrag vollständig über das Jobcenter abgesichert. Ob in der Wartezeit Krankenversicherungsschutz besteht, hängt vom bisherigen Versicherungsverhältnis und von der späteren Bewilligung ab. Besonders gesetzlich Versicherte haben häufig eine Anschlusslösung, sollten diese aber aktiv mit der Krankenkasse klären.

Entscheidend ist, früh zu handeln. Krankenkasse informieren, Eingangsbestätigung weiterleiten, Jobcenter schriftlich an die Dringlichkeit erinnern und bei Geldnot einen Vorschuss beantragen. So lassen sich Lücken, Beitragsschulden und Unsicherheiten bei medizinischer Behandlung am besten vermeiden.

Fragen und Antworten

Bin ich schon krankenversichert, sobald ich Bürgergeld beantragt habe?

Nicht automatisch allein wegen des Antrags. Der Antrag startet zunächst die Prüfung durch das Jobcenter. Ob das Jobcenter Beiträge übernimmt, hängt von der Bewilligung und vom Beginn des festgestellten Anspruchs ab.

Zahlt das Jobcenter meine Krankenkassenbeiträge rückwirkend?

Wenn Bürgergeld bewilligt wird, erfolgt die Absicherung in der Regel ab dem bewilligten Leistungszeitraum. Bei gesetzlich Versicherten übernimmt das Jobcenter dann regelmäßig die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Entscheidend ist der konkrete Bescheid.

Was soll ich tun, wenn die Krankenkasse Beiträge fordert?

Sie sollten der Krankenkasse sofort mitteilen, dass ein Bürgergeld-Antrag läuft. Reichen Sie die Eingangsbestätigung des Jobcenters ein und bitten Sie um Prüfung Ihres aktuellen Versicherungsstatus. Zusätzlich sollten Sie das Jobcenter schriftlich über die Beitragsforderung informieren.

Kann ich während der Wartezeit zum Arzt gehen?

Das hängt vom bestehenden Versicherungsstatus ab. Viele Betroffene sind weiterhin über ihre bisherige Krankenkasse erreichbar, sollten dies aber vorab klären. Bei Unsicherheit ist ein Anruf bei der Krankenkasse vor dem Arzttermin sinnvoll.

Was passiert, wenn ich vorher privat versichert war?

Ein Bürgergeld-Antrag führt nicht automatisch in die gesetzliche Krankenversicherung. Privat Versicherte bleiben häufig privat versichert und können bei bewilligtem Bürgergeld einen Zuschuss erhalten. Die genaue Höhe und der passende Tarif sollten früh geklärt werden.

Was kann ich tun, wenn das Jobcenter nicht entscheidet?

Sie können schriftlich an die Bearbeitung erinnern und bei akuter Geldnot einen Vorschuss beantragen. Legen Sie Kontoauszüge, Mahnungen und Schreiben der Krankenkasse bei. Wenn die Verzögerung erhebliche Folgen hat, kann eine Sozialberatungsstelle oder anwaltliche Beratung helfen.

Quellen und weiterführende Informationen

Die Bundesagentur für Arbeit informiert über Kranken- und Pflegeversicherung beim Bürgergeld unter arbeitsagentur.de. Informationen zu Antrag und Bescheid beim Bürgergeld finden sich ebenfalls bei der Bundesagentur für Arbeit. Die gesetzliche Grundlage zum nachgehenden Leistungsanspruch steht in § 19 SGB V. Die Versicherungspflicht ist in § 5 SGB V geregelt.