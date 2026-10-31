Grundsicherung: Mehr Geld vom Jobcenter – Diese vier Nachweise helfen beim Stromzuschuss

Die Stromrechnung ist viel zu hoch, doch wegen einer Erkrankung lässt sich der Verbrauch kaum reduzieren. Wer Bürgergeld bezieht, kann in solchen Fällen zusätzliches Geld vom Jobcenter bekommen. Das gilt auch, wenn eine psychische Erkrankung für den ungewöhnlich hohen Stromverbrauch verantwortlich ist.

Das Sächsische Landessozialgericht verpflichtete ein Jobcenter, einem Mann wegen seiner krankheitsbedingt hohen Stromkosten vorläufig bis zu 396,81 Euro zusätzlich im Monat zu zahlen. Entscheidend waren seine medizinischen Unterlagen und die Frage, welche Einsparungen ihm trotz seiner Erkrankung möglich waren (Beschluss vom 12. Februar 2026, L 7 AS 512/25 B ER).

Waschzwang ließ die Stromkosten auf 935 Euro steigen

Der Mann wohnte gemeinsam mit seiner Mutter in einer rund 59 Quadratmeter großen Wohnung. Er litt unter einer Zwangsstörung und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Erkrankungen führten unter anderem zu ausgeprägten Wasch- und Reinigungsritualen.

Zusätzlich verwendete er elektrische Heizlüfter und Radiatoren, obwohl die Wohnung bereits über Fernwärme beheizt wurde. Zwischen Juli 2024 und Juli 2025 verbrauchte der Haushalt insgesamt 37.422 Kilowattstunden Strom.

Die Jahresabrechnung ergab eine Nachforderung von 11.605,88 Euro. Ein neuer Stromanbieter setzte die monatlichen Abschläge ab März 2026 auf 935 Euro fest.

Da der Mann mit seiner Mutter zusammenlebte, rechnete das Gericht ihm die Hälfte der laufenden Stromkosten zu. Auf ihn entfielen damit monatlich 467,50 Euro.

Jobcenter muss krankheitsbedingten Mehrbedarf prüfen

Normaler Haushaltsstrom gehört nach § 20 SGB II zum Regelbedarf. Wer mehr Strom verbraucht als vorgesehen, erhält deshalb nicht allein wegen der höheren Rechnung einen zusätzlichen Zuschuss.

Eine Ausnahme ermöglicht § 21 Absatz 6 SGB II. Danach kann ein besonderer Mehrbedarf anerkannt werden, wenn außergewöhnliche Kosten im Einzelfall unabweisbar sind und erheblich über einem durchschnittlichen Bedarf liegen.

Genau diese Voraussetzungen sah das Landessozialgericht im entschiedenen Fall als glaubhaft gemacht an. Die psychischen Erkrankungen verursachten einen erheblichen Teil des Stromverbrauchs. Der Mann konnte diesen Bedarf nach den medizinischen Erkenntnissen nicht kurzfristig auf ein übliches Maß reduzieren.

Die Vorschrift gilt auch nach der Umstellung vom Bürgergeld auf das Grundsicherungsgeld zum 1. Juli 2026 weiter.

Über die gerichtliche Entscheidung zu den krankheitsbedingten Stromkosten haben wir bereits berichtet. Für andere Betroffene ist besonders wichtig, wie ein solcher Mehrbedarf nachgewiesen und berechnet werden kann.

Diese vier Nachweise können beim Stromzuschuss helfen

Eine hohe Stromrechnung reicht für einen Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II nicht aus. Betroffene müssen nachvollziehbar darlegen, weshalb ihr Verbrauch außergewöhnlich hoch ist und welche Möglichkeiten zur Senkung der Kosten bestehen.

Eine gesetzlich vorgeschriebene Liste mit vier Nachweisen gibt es nicht. Die folgenden Unterlagen helfen jedoch dabei, die Voraussetzungen für einen zusätzlichen Strombedarf gegenüber dem Jobcenter zu belegen.

1. Ärztliche Unterlagen zum krankheitsbedingten Verbrauch

Besonders wichtig ist der Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem zusätzlichen Strombedarf. Eine Diagnose allein erklärt noch nicht, weshalb erheblich mehr Strom benötigt wird.

Hilfreich sind ärztliche Befunde, aus denen hervorgeht, welche gesundheitlichen Einschränkungen den erhöhten Verbrauch verursachen und weshalb sich dieser nicht ohne Weiteres vermeiden lässt.

Im entschiedenen Fall waren die medizinischen Unterlagen ausschlaggebend. Sie erklärten die Wasch- und Reinigungszwänge sowie das ungewöhnliche Heizverhalten des Mannes.

2. Stromabrechnungen und aktuelle Abschläge

Das Jobcenter muss erkennen können, wie hoch die tatsächlichen Kosten sind. Deshalb sollten Betroffene die Jahresabrechnung, aktuelle Abschlagsforderungen und möglichst auch frühere Verbrauchswerte vorlegen.

Besonders aussagekräftig ist eine nachvollziehbare Gegenüberstellung des gewöhnlichen und des krankheitsbedingten Verbrauchs.

Dabei muss nicht jeder zusätzliche Kilowattstundenverbrauch im Voraus exakt berechnet werden können. Im Eilverfahren aus Sachsen war der Verbrauch verschiedener elektrischer Geräte nicht gesondert erfasst. Das Gericht erkannte dennoch einen Mehrbedarf an, weil die außergewöhnliche Bedarfslage hinreichend glaubhaft gemacht worden war.

3. Angaben zu den verwendeten Elektrogeräten

Wer wegen einer Erkrankung bestimmte Geräte besonders häufig oder dauerhaft nutzt, sollte deren Einsatz erklären.

Dazu können beispielsweise zusätzliche Waschvorgänge, häufig eingesetzte Reinigungsgeräte oder medizinisch notwendige elektrische Hilfsmittel gehören. Entscheidend ist, weshalb die Nutzung erforderlich ist und wie sie sich auf den Stromverbrauch auswirkt.

Bei elektrischen Heizgeräten muss außerdem zwischen Haushaltsstrom und Heizstrom unterschieden werden. Heizstrom kann unter den Voraussetzungen des § 22 SGB II als Heizbedarf berücksichtigt werden.

Im Verfahren vor dem Sächsischen Landessozialgericht blieb offen, welcher Anteil des außergewöhnlichen Stromverbrauchs als Heizkosten einzuordnen gewesen wäre. Das Gericht erkannte den besonderen Bedarf stattdessen über § 21 Absatz 6 SGB II an.

Bei medizinisch notwendigen Hilfsmitteln sollte zudem geprüft werden, ob die Krankenkasse die Betriebskosten übernehmen muss. Solche Ansprüche können gegenüber Leistungen des Jobcenters vorrangig sein.

4. Nachweise über mögliche Einsparungen

Auch bei einer nachgewiesenen Erkrankung prüft das Jobcenter, ob sich Kosten auf zumutbare Weise verringern lassen.

Im konkreten Fall hielt das Gericht mehrere Maßnahmen für möglich. Dazu gehörten das Ausschalten elektrischer Heizgeräte während des Lüftens, eine Energieberatung und eine Intensivierung der bereits begonnenen Behandlung.

Betroffene sollten daher erklären, welche Einsparmöglichkeiten bereits genutzt werden und welche Maßnahmen aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht umsetzbar sind.

Das bedeutet nicht, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung ihren krankheitsbedingten Verbrauch sofort vollständig abstellen müssen. Die Zumutbarkeit hängt von ihrer konkreten gesundheitlichen Situation ab.

Warum das Jobcenter nicht die gesamten 467,50 Euro zahlen musste

Das Gericht berücksichtigte zunächst, dass ein Teil der Stromkosten bereits im Regelbedarf enthalten war. Für den Mann setzte es einen rechnerischen Anteil von monatlich 45,69 Euro für Haushaltsenergie an.

Von seinen 467,50 Euro Stromkosten blieben damit zunächst 421,81 Euro übrig. Diesen Betrag erkannte das Gericht jedoch nicht vollständig als zusätzlichen Mehrbedarf an.

Es berücksichtigte vielmehr Einsparungen, die der Mann nach seiner Einschätzung schrittweise erreichen konnte.

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Monat 2026 Zusätzliche Leistung März 396,81 Euro April 371,81 Euro Mai 346,81 Euro

Die Zahlungen waren unmittelbar an den Stromversorger zu leisten.

Die Entscheidung betraf ein Eilverfahren und damit eine vorläufige Regelung. Weder die 467,50 Euro noch die bewilligten Beträge sind feste Pauschalen, die andere Leistungsberechtigte beanspruchen können.

Die hohe Stromnachzahlung wurde damit nicht übernommen

Wichtig ist auch der Unterschied zwischen laufendem Mehrbedarf und bereits entstandenen Stromschulden.

Das Gericht entschied über zusätzliche Leistungen für die laufenden Stromabschläge von März bis Mai 2026. Es verpflichtete das Jobcenter nicht dazu, die zuvor entstandene Nachforderung von mehr als 11.600 Euro vollständig zu übernehmen.

Für unabweisbare Stromnachzahlungen kann unter den Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 SGB II ein Darlehen infrage kommen. Bei bereits entstandenen Stromschulden und einer drohenden Versorgungssperre ist außerdem eine Hilfe nach § 22 Absatz 8 SGB II zu prüfen.

Welche Vorschrift einschlägig ist, hängt unter anderem davon ab, wann die Forderung entstanden ist und ob eine akute Notlage vorliegt.

Ein bewilligtes Darlehen muss zurückgezahlt werden. Der krankheitsbedingte Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II wird dagegen als zusätzliche Leistung gewährt, die bei rechtmäßiger Bewilligung nicht wie ein Darlehen zurückzuzahlen ist.

Auch die Übernahme von Strom als Heizkosten nach § 22 SGB II ist von diesen beiden Leistungen zu unterscheiden.

Welche weiteren Möglichkeiten bei gewöhnlichem Haushaltsstrom, elektrischer Warmwasserbereitung und Stromschulden bestehen, erklärt unser Beitrag über den Stromzuschuss durch das Jobcenter.

So können Betroffene den Mehrbedarf geltend machen

Wer wegen einer Erkrankung dauerhaft außergewöhnlich hohe Stromkosten hat, sollte den Sachverhalt schriftlich beim Jobcenter anzeigen und um Berücksichtigung eines besonderen Mehrbedarfs nach § 21 Absatz 6 SGB II bitten.

Ein gesonderter Antrag ist bei laufendem Leistungsbezug nicht für jeden Mehrbedarf erforderlich. Die schriftliche Mitteilung ist dennoch sinnvoll, damit die Behörde den besonderen Bedarf erkennen und prüfen kann.

Der Mitteilung sollten vorhandene medizinische Unterlagen, Stromabrechnungen und eine nachvollziehbare Erklärung zum zusätzlichen Verbrauch beigefügt werden.

Besonders wichtig ist, den Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Verbrauch deutlich zu machen. Wer lediglich mitteilt, dass der Stromabschlag zu hoch ist, liefert damit noch keine ausreichende Begründung für einen krankheitsbedingten Mehrbedarf.

Was tun, wenn das Jobcenter den Stromzuschuss ablehnt?

Lehnt das Jobcenter die Übernahme ab, sollten Betroffene prüfen, ob die Behörde ihre gesundheitliche Situation und die vorgelegten Nachweise ausreichend berücksichtigt hat.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Mit dem Widerspruch lassen sich zusätzliche ärztliche Unterlagen oder eine genauere Aufstellung des Stromverbrauchs einreichen.

Droht wegen der hohen Kosten eine Stromsperre und besteht eine dringende Notlage, kann zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht nach § 86b Absatz 2 SGG infrage kommen.

Im Verfahren aus Sachsen hatte zunächst das Sozialgericht Chemnitz den Eilantrag abgelehnt. Erst das Landessozialgericht erkannte den zusätzlichen Strombedarf vorläufig an.

Die Entscheidung zeigt, dass auch psychische Erkrankungen bei der Berechnung von Sozialleistungen berücksichtigt werden müssen, wenn sie einen nachweisbaren außergewöhnlichen Bedarf verursachen. Sie entbindet Betroffene allerdings nicht davon, zumutbare Einsparmöglichkeiten zu nutzen.

Häufige Fragen zu krankheitsbedingten Stromkosten

Bekomme ich einen Stromzuschuss, wenn ich eine psychische Erkrankung habe?

Eine psychische Erkrankung allein begründet noch keinen zusätzlichen Anspruch. Verursacht sie jedoch einen besonderen, unabweisbaren und erheblich erhöhten Strombedarf, kann ein Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II bestehen. Der Zusammenhang muss nachvollziehbar belegt werden.

Muss das Jobcenter auch Stromkosten von mehreren Hundert Euro bezahlen?

Das ist im Einzelfall möglich. Das Sächsische Landessozialgericht sprach einem Leistungsberechtigten vorläufig bis zu 396,81 Euro monatlich zusätzlich zu. Maßgeblich waren die nachgewiesene Erkrankung, der außergewöhnliche Stromverbrauch und die dem Mann zumutbaren Einsparmöglichkeiten.

Ist der Stromzuschuss ein Darlehen, das ich zurückzahlen muss?

Nein. Ein bewilligter Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II ist kein Darlehen. Anders liegt es bei einer Hilfe nach § 24 Absatz 1 oder § 22 Absatz 8 SGB II, etwa zur Begleichung bestimmter Stromnachzahlungen oder Stromschulden. Diese Leistungen werden üblicherweise als rückzahlungspflichtiges Darlehen gewährt.

Quellen

Sächsisches Landessozialgericht, Beschluss vom 12. Februar 2026 (L 7 AS 512/25 B ER)

§ 20 SGB II, Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts

§ 21 SGB II, Mehrbedarfe, insbesondere Absatz 6

§ 22 SGB II, Bedarfe für Unterkunft und Heizung sowie Schuldenübernahme

§ 24 SGB II, Abweichende Erbringung von Leistungen

§ 42a SGB II, Darlehen und Rückzahlung

§ 84 SGG, Widerspruchsfrist

§ 86b SGG, Einstweiliger Rechtsschutz

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