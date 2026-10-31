Rente 2027 bringt acht Änderungen und bei der Betriebsrente lauert eine Falle

2027 ändern sich zahlreiche Regeln für Rentner. Die Mütterrente III bringt zusätzliche Ansprüche, eine Rentenerhöhung von rund 4,4 Prozent ist möglich und Beschäftigte können ihre gesetzliche Teilrente künftig leichter mit einer Betriebsrente verbinden.

Doch nicht jede angekündigte Verbesserung kommt tatsächlich bei den Betroffenen an. Besonders deutlich wird das bei der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes, denn die VBL macht eine wichtige Ausnahme von den neuen Möglichkeiten bei der Betriebsrente.

Acht Rentenänderungen stehen für 2027 an

Einige Änderungen sind bereits gesetzlich beschlossen, während andere bislang nur auf Prognosen oder Regierungsentwürfen beruhen. Außerdem beginnen die finanziellen Auswirkungen nicht alle am 1. Januar 2027.

Änderung Stand für 2027 Mütterrente III Beschlossen, Auszahlung bei Bestandsrenten ab 2028 Grundrentenzuschlag Neue Einkommensfreibeträge veröffentlicht Rentenerhöhung im Juli Rund 4,4 Prozent prognostiziert Teilrente und Krankengeld Neue Einschränkung beschlossen Betriebsrente Erleichterung bei Teilrente beschlossen Steuerlicher Grundfreibetrag Erhöhung auf 12.564 Euro geplant Regelaltersgrenze Jahrgang 1961 erreicht 66 Jahre und 6 Monate Private Altersvorsorge Neue geförderte Produkte ab Januar 2027

Entscheidend ist deshalb nicht nur, welche Änderung angekündigt wird. Rentner müssen auch prüfen, ob sie persönlich die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen und wann tatsächlich Geld ausgezahlt wird.

Betriebsrente soll ab 2027 auch bei Teilrente möglich sein

Eine wichtige Änderung betrifft Menschen, die ihren Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand flexibel gestalten möchten. Bisher konnte der vorzeitige Bezug einer Betriebsrente grundsätzlich davon abhängen, dass die gesetzliche Altersrente als Vollrente bezogen wird.

Das Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz ändert zum 1. Januar 2027 den § 6 Betriebsrentengesetz. Die bisherige Voraussetzung einer gesetzlichen Vollrente wird aus der Vorschrift gestrichen.

Künftig kann damit grundsätzlich auch der Bezug einer gesetzlichen Altersrente als Teilrente den vorzeitigen Anspruch auf eine Betriebsrente ermöglichen. Allerdings müssen die weiteren Leistungsvoraussetzungen des jeweiligen Versorgungssystems erfüllt sein.

Genau dieser Vorbehalt ist entscheidend. Denn die gesetzliche Erleichterung bedeutet nicht, dass jede Versorgungseinrichtung ab Januar 2027 automatisch eine Betriebsrente bei Teilrentenbezug auszahlen muss.

VBL erklärt eine wichtige Ausnahme für den öffentlichen Dienst

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder hat die Auswirkungen der Reform auf ihre Zusatzversorgung ausdrücklich erläutert. Nach ihrer Darstellung bleibt der Bezug einer gesetzlichen Altersvollrente weiterhin eine eigenständige tarifvertragliche Voraussetzung für die VBL-Betriebsrente.

Ohne entsprechende Änderung der tarifvertraglichen Regelungen löst eine gesetzliche Teilrente deshalb auch ab 2027 keinen Versicherungsfall bei der VBL aus. Die neue gesetzliche Möglichkeit allein reicht für die Auszahlung nicht aus.

Das betrifft insbesondere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes mit einer entsprechenden Zusatzversorgung. Wer beispielsweise seine gesetzliche Altersrente nur zu 60 Prozent beziehen möchte, kann daraus nicht automatisch einen Anspruch auf eine VBL-Altersrente ableiten.

Für Betroffene entsteht damit eine erhebliche Unsicherheit bei der Ruhestandsplanung. Während das Betriebsrentengesetz flexiblere Übergänge ermöglicht, können die konkreten Voraussetzungen der Zusatzversorgung weiterhin eine gesetzliche Vollrente verlangen.

Gleichzeitig verlieren viele Teilrentner ihren Krankengeldanspruch

Eine zweite Änderung macht die Entscheidung über die Höhe der gesetzlichen Altersrente noch schwieriger. Ab dem 1. Januar 2027 entfällt der gesetzliche Krankengeldanspruch bei einer Altersrente, die als Teilrente von mehr als zwei Dritteln der Vollrente bezogen wird.

Bisher nutzten zahlreiche weiterbeschäftigte Rentner eine Teilrente von 99,99 Prozent. Dadurch erhielten sie nahezu ihre vollständige gesetzliche Altersrente, konnten aber unter den entsprechenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen weiterhin Krankengeld beanspruchen.

Dieses Modell verliert zum Jahreswechsel seinen bisherigen Vorteil. Die Änderung des § 50 SGB V ist bereits beschlossen und betrifft grundsätzlich auch bestehende hohe Teilrenten.

Bei einer Teilrente von höchstens zwei Dritteln kann der Krankengeldanspruch dagegen weiterhin bestehen. Voraussetzung bleibt, dass auch die übrigen Bedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllt sind.

Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag darüber, welche Teilrentner ab 2027 ihren gesetzlichen Krankengeldanspruch verlieren.

Bei 1.800 Euro Vollrente fehlen plötzlich fast 600 Euro monatlich

Wie stark sich eine Änderung der Teilrentenhöhe auswirkt, zeigt eine einfache Modellrechnung. Ein Arbeitnehmer könnte eine gesetzliche Altersvollrente von monatlich 1.800 Euro erhalten, möchte aber weiterhin sozialversicherungspflichtig beschäftigt bleiben.

Bisher bezieht er 99,99 Prozent seiner gesetzlichen Rente. Ab Januar 2027 müsste er den Rentenanteil auf höchstens zwei Drittel begrenzen, wenn er den Krankengeldanspruch aus seiner Beschäftigung erhalten möchte.

Gewählter Rentenanteil Monatliche Bruttorente 100 Prozent 1.800,00 Euro 99,99 Prozent 1.799,82 Euro 80 Prozent 1.440,00 Euro 66,66 Prozent 1.199,88 Euro

Beim Wechsel von 99,99 auf 66,66 Prozent sinkt die monatlich ausgezahlte Bruttorente zunächst um 599,94 Euro. Dafür kann unter den weiteren Voraussetzungen der Anspruch auf Krankengeld aus einer Beschäftigung erhalten bleiben.

Der nicht abgerufene Rentenanteil wird nicht einfach für die betreffenden Monate nachgezahlt. Er kann jedoch bei einem späteren Rentenbezug rentenrechtliche Vorteile haben, etwa durch geringere Abschläge.

Ob sich eine solche Gestaltung lohnt, hängt deshalb von den individuellen Rentenansprüchen, dem Arbeitsverdienst und der Absicherung im Krankheitsfall ab. Eine pauschale Entscheidung allein anhand der Rentenhöhe wäre riskant.

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Bis zum 31. Dezember 2026 kann eine Entscheidung nötig sein

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass Änderungsanträge für eine neue Teilrentenhöhe mit Wirkung zum 1. Januar 2027 spätestens am 31. Dezember 2026 eingehen müssen.

Beschäftigte, die ihren Krankengeldschutz überprüfen möchten, sollten deshalb rechtzeitig handeln. Besonders wichtig ist eine schriftliche Klärung mit der Krankenkasse, ob bei der gewählten Teilrente tatsächlich ein Anspruch auf Krankengeld bestehen kann.

Wer zusätzlich eine Betriebsrente erwartet, sollte auch den zuständigen Versorgungsträger einbeziehen. Bei der VBL kann eine gesetzliche Teilrente trotz der Reform weiterhin nicht ausreichen, um den Anspruch auf eine betriebliche Altersrente auszulösen.

Die Änderung beim Krankengeld und die Erleichterung bei der Betriebsrente dürfen deshalb nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Beide betreffen denselben Übergang zwischen Beschäftigung und Ruhestand, führen aber nicht automatisch zu einer finanziell günstigeren Gesamtlösung.

Mütterrente III bringt ab 2027 einen höheren Anspruch

Eine weitere bereits beschlossene Verbesserung betrifft Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Für diese Kinder werden ab dem 1. Januar 2027 bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit berücksichtigt.

Bislang waren höchstens zweieinhalb Jahre möglich. Die zusätzliche Anerkennung entspricht grundsätzlich einem halben Entgeltpunkt pro Kind, sofern die vollständigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro entspricht das 21,26 Euro zusätzlicher monatlicher Bruttorente je Kind. Für zwei entsprechend berücksichtigte Kinder ergibt sich rechnerisch ein Plus von 42,52 Euro.

Die Auszahlung beginnt bei bereits laufenden Renten jedoch erst 2028. Die Rentenversicherung muss die neuen Ansprüche technisch umsetzen und zahlt die zustehenden Beträge für 2027 anschließend nach.

Ein gesonderter Antrag auf die Mütterrente III ist im Regelfall nicht erforderlich. Sind Kindererziehungszeiten im Versicherungskonto bisher nicht vollständig berücksichtigt, sollte dies dennoch geklärt werden.

Beim Grundrentenzuschlag gelten höhere Freibeträge

Auch beim Grundrentenzuschlag verändert sich zum Jahreswechsel die Einkommensanrechnung. Für Alleinstehende steigt der monatliche Freibetrag von 1.492 Euro im Jahr 2026 auf 1.555 Euro im Jahr 2027.

Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften erhöht sich der gemeinsame Freibetrag von 2.327 auf 2.425 Euro. Bis zu diesen Beträgen wird das maßgebliche Einkommen nicht auf den Grundrentenzuschlag angerechnet.

Oberhalb des Freibetrags wird ein Teil des Einkommens berücksichtigt. In der ersten Anrechnungsstufe beträgt der Anrechnungssatz 60 Prozent des übersteigenden Betrags.

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Die neuen Freibeträge können deshalb dazu führen, dass von einem bereits berechneten Grundrentenzuschlag mehr zur Auszahlung übrig bleibt. Ob tatsächlich eine höhere Zahlung entsteht, hängt aber von den für die Einkommensprüfung maßgeblichen Daten ab.

Dabei können auch Einkünfte aus zurückliegenden Jahren eine Rolle spielen. Die Rentenversicherung verwendet für die jährliche Überprüfung regelmäßig bereits bei den Finanzbehörden verfügbare Steuerdaten.

Im Juli 2027 könnten die Renten um 4,4 Prozent steigen

Für die reguläre Rentenanpassung zum 1. Juli 2027 liegt noch kein endgültiger Anpassungssatz vor. Die Frühjahrsfinanzschätzung 2026 der Deutschen Rentenversicherung geht derzeit von einem möglichen Plus von rund 4,4 Prozent aus.

Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro würde eine Erhöhung um genau 4,4 Prozent rechnerisch 66 Euro zusätzlich bedeuten. Die monatliche Rente würde damit auf 1.566 Euro steigen.

Eine Rente von 2.000 Euro würde bei derselben Annahme um 88 Euro auf 2.088 Euro steigen. Diese Werte sind allerdings reine Modellrechnungen und keine bereits feststehenden Rentenbeträge für 2027.

Der endgültige Anpassungssatz wird erst 2027 ermittelt. Außerdem können Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie eine mögliche Einkommensteuer das zusätzliche Nettoeinkommen verringern.

Der steuerliche Grundfreibetrag soll auf 12.564 Euro steigen

Auch steuerlich ist für 2027 eine Veränderung vorgesehen. Die Bundesregierung hat im September 2026 einen Gesetzentwurf beschlossen, nach dem der steuerliche Grundfreibetrag von 12.348 auf 12.564 Euro steigen soll.

Die Erhöhung befindet sich nach dem Stand vom 28. Oktober 2026 noch im Gesetzgebungsverfahren. Anders als die bereits beschlossene Mütterrente III oder die neuen Krankengeldregeln ist sie deshalb noch nicht endgültig gesichert.

Für Rentner ist zudem eine wichtige Unterscheidung erforderlich. Der steuerliche Grundfreibetrag bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen und nicht unmittelbar auf die ausgezahlte Bruttorente.

Ob ein Rentner Einkommensteuer zahlen muss, hängt unter anderem vom Rentenbeginn, dem steuerpflichtigen Rentenanteil und den abzugsfähigen Aufwendungen ab. Eine bestimmte Bruttorente lässt deshalb nicht automatisch erkennen, ob Einkommensteuer anfällt.

Für den Jahrgang 1961 steigt die Regelaltersgrenze weiter

Auch 2027 setzt sich die bereits gesetzlich festgelegte Anhebung des Rentenalters fort. Für Menschen des Geburtsjahrgangs 1961 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und sechs Monaten.

Wer im Januar 1961 geboren wurde, erreicht diese Altersgrenze im Juli 2027. Bei einer Geburt im Juni 1961 ist es im Dezember 2027 so weit.

Die zwischen Juli und Dezember 1961 Geborenen erreichen ihre Regelaltersgrenze dagegen erst im Jahr 2028. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt sie grundsätzlich bei 67 Jahren.

Davon zu unterscheiden sind vorgezogene Altersrenten. Je nach Versicherungszeiten und persönlicher Situation können sie früher beginnen, gegebenenfalls allerdings mit dauerhaften Abschlägen.

Neue private Altersvorsorge startet ohne zwingende Beitragsgarantie

Zum Jahresbeginn 2027 sollen zudem neue staatlich geförderte Produkte für die private Altersvorsorge angeboten werden. Die entsprechende Reform wurde bereits im Mai 2026 abgeschlossen.

Künftig sind auch geförderte Altersvorsorgedepots ohne Beitragsgarantie möglich. Damit können Sparer beispielsweise in Aktienfonds oder ETFs investieren und höhere Renditechancen nutzen.

Gleichzeitig besteht aber das Risiko, dass zu Beginn der Auszahlungsphase weniger Kapital vorhanden ist, als über die Jahre eingezahlt wurde. Eine staatliche Förderung ersetzt keine Garantie für den Erhalt des eingesetzten Geldes.

Die Grundzulage kann nach dem neuen Modell bis zu 540 Euro jährlich betragen. Wie hoch die tatsächliche Förderung ausfällt, hängt insbesondere von den geleisteten Eigenbeiträgen und den gesetzlichen Voraussetzungen ab.

Bestehende Riester-Verträge werden durch die Reform nicht automatisch beendet. Wer einen Wechsel erwägt, sollte deshalb die bisherige Garantie, Vertragskosten und die Bedingungen des neuen Produkts vergleichen.

Was Rentner vor dem Jahreswechsel prüfen sollten

Für bereits im Ruhestand lebende Menschen sind vor allem die Mütterrente III, die neuen Grundrentenfreibeträge und die mögliche Rentenerhöhung von Bedeutung. Bei der Mütterrente muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Auszahlung für bestehende Renten erst 2028 beginnt.

Wer neben einer vorgezogenen Altersrente weiterarbeitet, sollte dagegen besonders aufmerksam sein. Hier kann schon zum 1. Januar 2027 eine wichtige Absicherung entfallen, wenn eine zu hohe Teilrente bezogen wird.

Beschäftigte mit Betriebsrentenansprüchen müssen zusätzlich die Bedingungen ihrer Versorgungseinrichtung prüfen. Gerade die ausdrückliche Klarstellung der VBL zeigt, dass die gesetzliche Reform nicht automatisch alle bisherigen Leistungsvoraussetzungen beseitigt.

Entscheidend ist deshalb eine gemeinsame Betrachtung von gesetzlicher Rente, Beschäftigung, Krankengeld und Betriebsrente. Eine Änderung, die bei der einen Leistung Vorteile bringt, kann bei einer anderen Leistung erhebliche finanzielle Folgen haben.

Häufige Fragen zu den Rentenänderungen 2027

Bekommen alle Rentner ab Januar 2027 automatisch mehr Geld?

Nein, die einzelnen Änderungen betreffen unterschiedliche Personengruppen und beginnen teilweise zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Mütterrente III gilt zwar ab Januar 2027, wird bei bereits laufenden Renten aber erst 2028 ausgezahlt, während die reguläre Rentenanpassung erst zum 1. Juli 2027 erfolgt.

Kann ich ab 2027 mit einer gesetzlichen Teilrente auch meine VBL-Betriebsrente beziehen?

Nicht automatisch. Die VBL erklärt ausdrücklich, dass der Bezug einer gesetzlichen Altersvollrente weiterhin eine eigenständige tarifvertragliche Leistungsvoraussetzung darstellt und eine Teilrente ohne entsprechende Tarifänderung keinen Versicherungsfall auslöst.

Muss ich meine 99,99-Prozent-Teilrente vor 2027 ändern?

Nicht grundsätzlich, denn diese Rentenform bleibt weiterhin erlaubt. Wer jedoch aus einer Beschäftigung seinen gesetzlichen Krankengeldanspruch erhalten möchte, sollte prüfen, ob eine Reduzierung auf höchstens zwei Drittel erforderlich und finanziell sinnvoll ist.

Quellen

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz und seine Auswirkungen auf die VBL

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz und Inkrafttreten der Änderungen

Deutsche Rentenversicherung, Änderungen beim Krankengeld für Teilrentner ab 2027

Deutsche Rentenversicherung, Gesetzesfassung des § 50 SGB V ab 1. Januar 2027

Deutsche Rentenversicherung, Fragen und Antworten zur Mütterrente III

Deutsche Rentenversicherung, Einkommensfreibeträge beim Grundrentenzuschlag 2026 und 2027

Deutscher Bundestag, Beratungen zum Einkommensteuerreformgesetz 2027