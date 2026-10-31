Grundsicherung: Neues Recht erweitert die Jobcenter-Förderung

Seit dem 1. Juli 2026 gilt das bisherige Umgehungs- und Aufstockungsverbot bei der Freien Förderung nach § 16f SGB II nicht mehr. Jobcenter haben dadurch mehr Spielraum, um Menschen bei der Eingliederung in Arbeit zu unterstützen.

Eine Förderung darf deshalb nicht allein mit dem früheren Verbot abgelehnt werden, andere gesetzliche Eingliederungsleistungen zu umgehen oder aufzustocken.

Das kann auch Menschen helfen, die mit Unterstützung des Jobcenters eine Selbstständigkeit vorbereiten wollen. Einen automatischen Anspruch auf die beantragten Investitionsmittel begründet die Änderung allerdings nicht.

Das Ende des Umgehungsverbots bei der Freien Förderung

Mit Beschluss vom 21. Oktober 2026 hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen einem Kläger ratenfreie Prozesskostenhilfe für sein Verfahren vor dem Sozialgericht Gelsenkirchen zugesprochen. Es änderte damit dessen ablehnenden Beschluss vom 31. März 2026 ab. Die Aktenzeichen lauten L 2 AS 612/26 B beim Landessozialgericht und S 50 AS 108/26 beim Sozialgericht.

Für die Erfolgsaussichten der Klage war die zwischenzeitliche Änderung des § 16f SGB II ausschlaggebend. Das Jobcenter hatte die beantragte Förderung im Wesentlichen mit einem Verbot abgelehnt, das seit Juli 2026 nicht mehr gilt.

Wichtig ist: Das Landessozialgericht bewilligte Prozesskostenhilfe, nicht die beantragte Gründungsförderung.Auch eine Verpflichtung des Jobcenters zur erneuten Entscheidung über den Förderantrag sprach es damit noch nicht abschließend aus. Das bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Kläger beantragte Werkzeuge und einen Internetvertrieb

Der Kläger bezog Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. Er wollte sich im Innenausbau mit Spezialputzarbeiten sowie mit der Herstellung und dem Verkauf von Spezialputz selbstständig machen.

Im Juli und September 2025 beantragte er beim Jobcenter finanzielle Unterstützung für Spezialwerkzeuge und eine Internetseite mit Bestell- und Bezahlmöglichkeit. Die selbstständige Tätigkeit wollte er erst nach Bewilligung der Förderung und Anmeldung des Gewerbes aufnehmen.

Zunächst beantragte er Leistungen nach § 16c SGB II. Ergänzend bat er darum, sein Anliegen hilfsweise als Antrag auf Freie Förderung nach § 16f SGB II zu prüfen.

Das Jobcenter lehnte den Antrag ab

Das Jobcenter lehnte die Freie Förderung mit Bescheid vom 15. Oktober 2025 ab. Zur Begründung verwies es auf das damals geltende Umgehungs- und Aufstockungsverbot des § 16f Absatz 2 Satz 3 SGB II.

Für die Aufnahme und Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit seien die Fördermöglichkeiten nach §§ 16b und 16c SGB II vorgesehen. Deren Voraussetzungen dürften nach Auffassung der Behörde nicht durch eine Freie Förderung umgangen werden. Den Widerspruch des Klägers wies das Jobcenter am 19. Dezember 2025 zurück.

Der Kläger sah für die Vorbereitung seines Vorhabens nur die Freie Förderung als passende Grundlage. § 16c SGB II erfasst allerdings grundsätzlich auch die Aufnahme einer hauptberuflichen Selbstständigkeit und verlangt nicht generell einen bereits laufenden Betrieb. Die konkreten Fördervoraussetzungen müssen jeweils geprüft werden.

Sozialgericht verweigerte zunächst Prozesskostenhilfe

Am 14. Januar 2026 erhob der Kläger Klage beim Sozialgericht Gelsenkirchen und beantragte Prozesskostenhilfe. Er wollte erreichen, dass das Jobcenter über seinen Antrag nach § 16f SGB II unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entscheidet.

Das Sozialgericht forderte ihn auf, seine Absicht zur anwaltlichen Vertretung zu erklären und einen Rechtsanwalt zu benennen. Der Kläger hielt eine vorherige Benennung nicht für erforderlich.

Daraufhin lehnte das Sozialgericht den PKH-Antrag wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses ab. Das Verfahren sei für den Kläger nach § 183 SGG gerichtskostenfrei; ohne benannten Rechtsanwalt bewirke Prozesskostenhilfe keine finanzielle Entlastung.

Gegen diese Entscheidung legte der Kläger Beschwerde ein. Er erklärte, dass er sich nach Bewilligung der Prozesskostenhilfe anwaltlich vertreten lassen und dann einen Rechtsanwalt benennen wolle.

Prozesskostenhilfe ist auch ohne vorherige Anwaltsbenennung möglich

Das Landessozialgericht widersprach der Auffassung des Sozialgerichts. Das erstinstanzliche Verfahren lief noch, und der Kläger hatte seine Absicht erklärt, nach Bewilligung der Prozesskostenhilfe einen Rechtsanwalt einzuschalten.

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Damit konnten im weiteren Verfahren noch Anwaltskosten entstehen, die von der Prozesskostenhilfe erfasst werden. Ein später beigeordneter Rechtsanwalt konnte im laufenden Verfahren noch für den Kläger tätig werden.

Die fehlende vorherige Benennung eines Rechtsanwalts rechtfertigte unter diesen Umständen keine Ablehnung des PKH-Antrags.

Warum die Rechtsänderung im laufenden Verfahren berücksichtigt wurde

Für die Prüfung der Erfolgsaussichten stellte das Landessozialgericht auf die Rechtslage zum Zeitpunkt seiner Beschwerdeentscheidung ab. Zu diesem Zeitpunkt galt bereits die seit dem 1. Juli 2026 geänderte Fassung des § 16f SGB II.

Der Kläger verlangte eine erneute Entscheidung über eine künftig zu gewährende Förderung. Deshalb musste das Gericht berücksichtigen, dass sich die rechtlichen Voraussetzungen während des laufenden Verfahrens geändert hatten.

Das Gericht verwies hierfür auf das sogenannte Geltungszeitraumprinzip. Vereinfacht bedeutet dies: Erfasst das neue Recht die begehrte künftige Leistung, ist es grundsätzlich auch in einem bereits laufenden Verfahren anzuwenden. Einen Grund für die Fortgeltung des alten Rechts nach § 66 Absatz 1 SGB II sah das Landessozialgericht im vorliegenden Fall nicht.

Freie Förderung bleibt an gesetzliche Grenzen gebunden

Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 16. April 2026 hat das bisherige Umgehungs- und Aufstockungsverbot aufgehoben. Damit können andere Eingliederungsleistungen grundsätzlich ergänzt werden. Auch eine Förderung, die nach altem Recht als unzulässige Umgehung anderer Fördervorschriften angesehen worden wäre, ist nicht mehr allein aus diesem Grund ausgeschlossen.

Bereits das frühere Recht kannte Ausnahmen vom Verbot für bestimmte Personengruppen. Die Aussage, jede vorhandene Standardleistung habe eine Freie Förderung ausnahmslos ausgeschlossen, wäre deshalb zu weitgehend.

Die Freie Förderung bleibt zweckgebunden. Sie muss der Eingliederung in Arbeit dienen und den Zielen und Grundsätzen des SGB II entsprechen. Die Förderziele sind vor Beginn zu beschreiben.

Außerdem dürfen für die Freie Förderung bis zu zehn Prozent der nach § 46 Absatz 2 SGB II zugewiesenen Eingliederungsmittel eingesetzt werden. Das ist eine Grenze für das Förderbudget und keine individuelle Förderquote für einzelne Antragsteller.

Das Gesetz sieht die Leistungen insbesondere für bestimmte benachteiligte Gruppen vor. Dazu gehören Langzeitarbeitslose, unter 25-Jährige mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen sowie Leistungsberechtigte mit festgestellten Bedarfen an gesundheitsfördernden Maßnahmen oder Rehabilitation.

Für diese Gruppen nennt das Gesetz zusätzlich die Voraussetzung, dass innerhalb angemessener Zeit – in der Regel sechs Monate – nicht erfolgversprechend auf einzelne gesetzliche Förderinstrumente des SGB II oder SGB III zurückgegriffen werden kann. Die Formulierung „insbesondere“ beschränkt die Freie Förderung jedoch nicht ausschließlich auf die genannten Personengruppen.

Hinreichende Erfolgsaussichten bedeuten noch keinen Förderanspruch

Die Ablehnung des Jobcenters stützte sich im Wesentlichen auf das inzwischen aufgehobene Verbot. Deshalb hielt das Landessozialgericht die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung nach neuer Rechtslage für zweifelhaft und die Klage für hinreichend erfolgversprechend.

Für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe musste der Kläger noch nicht nachweisen, dass ihm die beantragten Investitionsmittel sicher zustehen. Die Prüfung der Erfolgsaussichten ersetzt keine abschließende Entscheidung über den Förderantrag.

Ob eine Förderung infrage kommt, ist anhand der geltenden Voraussetzungen und im Rahmen einer pflichtgemäßen Ermessensentscheidung zu beurteilen. Das Jobcenter muss dabei die Umstände des konkreten Vorhabens berücksichtigen.

Praxishinweis: Ablehnungsgrund und Förderbedarf genau prüfen

Die Entscheidung ist für Menschen hilfreich, deren Gründungsvorhaben unter Berufung auf das frühere Umgehungs- und Aufstockungsverbot abgelehnt wurde. Sie sollten prüfen lassen, ob ihr Antrag nach dem seit Juli 2026 geltenden Recht zu beurteilen ist. Eine Ablehnung lässt sich dann nicht mehr allein auf dieses frühere Verbot stützen.

Für einen Förderantrag sollten die benötigten Anschaffungen, ihre Kosten und ihr Nutzen für die geplante Selbstständigkeit konkret erläutert werden. Auch sollte nachvollziehbar sein, wie das Vorhaben dazu beitragen kann, den Leistungsbezug zu verringern oder zu beenden.

Bei einem neuen Ablehnungsbescheid beträgt die Widerspruchsfrist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe. Wer bereits ein laufendes Widerspruchs- oder Klageverfahren führt, sollte die Änderung des § 16f SGB II ausdrücklich ansprechen und eine Prüfung nach der anwendbaren Rechtslage verlangen.