Rente mit 67: Wer nicht länger arbeiten kann, wird dauerhaft Geld verlieren

Beschäftigte sollen länger arbeiten, damit die Rentenversicherung finanziell stabil bleibt. Doch wie groß ist die Entlastung tatsächlich? Darüber hat der Sozialverband VdK mit dem Wirtschaftsjournalisten Andreas Hoffmann gesprochen.

Die Rente mit 67 habe nach acht Jahren rund drei Milliarden Euro gebracht, heißt es in der Ankündigung des VdK-Gesprächs mit Andreas Hoffmann.

Was hinter der Drei-Milliarden-Aussage steht

Auch im Podcast „Systemrelevant“ der Hans-Böckler-Stiftung vom März 2026 sprach Hoffmann von ungefähr 3,2 Milliarden Euro. Dies entspreche etwa drei Tagen mit Ausgaben der Rentenversicherung. Der Effekt sei erst nach acht Jahren erreicht worden, erklärte er.

Der Vergleich mit wenigen Tagen Rentenausgaben veranschaulicht erst einmal nur eine Größenordnung.

Die Rentenversicherung bewegt tatsächlich Milliarden am Tag

Diese Größenordnung der täglichen Ausgaben ist anhand amtlicher Zahlen nachvollziehbar. Für 2024 weist die Deutsche Rentenversicherung Gesamtausgaben von 402,8 Milliarden Euro aus. Auf die 366 Kalendertage dieses Jahres verteilt sind das rechnerisch rund 1,1 Milliarden Euro täglich.

Diese amtliche Jahresrechnung liefert einen Maßstab, zu dem Hoffmann seine Aussage ins Verhältnis setzt. Ob eine Reform viel oder wenig bewirkt, lässt sich erst beurteilen, wenn Zeitraum und Berechnung zusammenpassen.

Die Rente mit 67 ist noch nicht vollständig umgesetzt

Die höhere Regelaltersgrenze wurde nicht auf einen Schlag für alle Versicherten eingeführt. Seit 2012 steigt sie schrittweise. Erst der Geburtsjahrgang 1964 erreicht die reguläre Altersrente mit 67 Jahren und damit grundsätzlich im Jahr 2031. Den Übergang erläutert die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Broschüre zur Rente mit 67.

Für frühere Jahrgänge gelten niedrigere Grenzen. Wer 1961 geboren wurde, erreicht die Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und sechs Monaten. Beim Jahrgang 1962 sind es 66 Jahre und acht Monate, beim Jahrgang 1963 dann 66 Jahre und zehn Monate. Die gesetzlichen Übergangsregelungen stehen in § 235 SGB VI.

Eine Zwischenbilanz aus der Einführungsphase kann deshalb nicht unbedingt die langfristige Wirkung der vollständig umgesetzten Reform beschreiben.

Ein höheres Rentenalter schafft noch keinen passenden Arbeitsplatz

Der Kern der VdK-Kritik gilt unabhängig von konkreten Gelsummen: Eine höhere Altersgrenze verschiebt den regulären Rentenbeginn. Sie sorgt jedoch nicht dafür, dass Menschen bis dahin eine geeignete Beschäftigung haben und gesundheitlich durchhalten.

Eine Modellstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2019 untersuchte diesen Zusammenhang. Die Forschenden bezeichneten die Anhebung als wichtigen Beitrag zur Bewältigung des demografischen Wandels. Zugleich warnten sie aber vor erheblichen Einkommenseinbußen für Menschen, denen keine längere Erwerbstätigkeit gelingt.

Dies betrifft besonders Beschäftigte mit geringer Bildung, gesundheitlichen Einschränkungen oder wenig Chancen am Arbeitsmarkt. Menschen in stabiler Beschäftigung und mit guter Gesundheit könnten sich leichter an die höheren Altersgrenzen anpassen.

📚 Lesen Sie auch: Neue Rentenreform: Die Jahrgänge 1960 bis 1969 treffen bei der Rente auf einen empfindlichen Punkt

Wer länger versicherungspflichtig arbeitet, zahlt länger Beiträge und bezieht zunächst keine Altersrente. Wer dagegen arbeitslos oder dauerhaft krank wird, verlängert nicht seine Beitragszahlung.

Eine höhere gesetzliche Altersgrenze und eine längere tatsächliche Beschäftigung sind daher nicht dasselbe.

Menschen mit geringem Einkommen haben häufig weniger Ruhestand

Auch bei der Lebenserwartung bestehen erhebliche soziale Unterschiede. Eine 2019 veröffentlichte Auswertung des Robert Koch-Instituts untersuchte Daten des Sozio-oekonomischen Panels aus den Jahren 1992 bis 2016. Bereits unter den Menschen, die das 65. Lebensjahr erreicht hatten, unterschied sich die weitere Lebenserwartung deutlich: zwischen der niedrigsten und höchsten Einkommensgruppe.

Bei Frauen betrug die Differenz in dieser Untersuchung 3,7 Jahre, bei Männern 6,6 Jahre.

Die Ergebnisse zeigen, weshalb eine einheitliche Altersgrenze unterschiedlich wirken kann. Wer statistisch weniger Jahre nach dem Erwerbsleben hat, verliert durch einen späteren Rentenbeginn einen größeren Anteil dieser Zeit. Die Debatte betrifft nicht nur die Rentenkasse, sondern auch die Verteilung von Lebenszeit zwischen Arbeit und Ruhestand.

Zwei Jahre früher können dauerhaft 108 Euro im Monat kosten

Für einzelne Beschäftigte sind die finanziellen Folgen schon nach geltendem Recht konkret. Wer mindestens 35 Versicherungsjahre erfüllt, kann die Altersrente für langjährig Versicherte vorzeitig beziehen. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze dieser Rentenart bei 67 Jahren. Die Grundlage ist § 36 SGB VI.

Ein eigenes vereinfachtes Beispiel macht die Wirkung deutlich. Ein Beschäftigter dieses Jahrgangs möchte mit 65 aufhören. Er erfüllt die 35-jährige Wartezeit, aber nicht die Voraussetzungen für einen anderen abschlagsfreien Rentenzugang. Seine bis zum gewählten Rentenbeginn erworbenen Ansprüche würden ohne Abschlag 1.500 Euro brutto monatlich ergeben.

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Bei einem um 24 Monate vorgezogenen Beginn beträgt der Abschlag 7,2 Prozent. Aus den angenommenen 1.500 Euro werden damit 1.392 Euro brutto, also 108 Euro weniger im Monat. Die gesetzliche Berechnung nach § 77 SGB VI sieht grundsätzlich 0,3 Prozent Abschlag je vorgezogenem Monat vor.

Der Abschlag bleibt grundsätzlich dauerhaft. Das Beispiel vergleicht ausschließlich seine Wirkung auf die bereits erworbenen Ansprüche.

Wer nur den bisherigen Beruf nicht mehr schafft, bekommt keine Erwerbsminderungsrente

Für gesundheitlich belastete Beschäftigte ist eine Erwerbsminderungsrente nur unter strengen Kriterien ein Ersatz für eine frühere Altersrente. Nach § 43 SGB VI wird geprüft, wie viele Stunden jemand unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts noch arbeiten kann. Zusätzlich müssen versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt sein.

Dass eine schwere Tätigkeit im bisherigen Beruf nicht mehr möglich ist, genügt nicht. Wer noch leistungsfähig für andere Tätigkeiten ist, hat keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente.

Welche Nachweise bei einer solchen Prüfung wichtig sind, erläutert unser Beitrag über medizinische Unterlagen und Versicherungszeiten beim Antrag auf Erwerbsminderungsrente.

Der VdK fordert bessere Bedingungen statt einer höheren Altersgrenze

Der VdK lehnt eine weitere pauschale Anhebung der Regelaltersgrenze ab. In seiner Stellungnahme vom 21. Mai 2026 fordert der Verband stattdessen bessere medizinische und berufliche Rehabilitation, altersgerechte Arbeitsbedingungen und einen leichteren Zugang zu Unterstützung.

Mehr Menschen sollten die bereits geltende Altersgrenze gesund erreichen können.

Hoffmann setzt auf den Arbeitsmarkt. Im März-Podcast plädierte er für bessere Ausbildung, mehr Beschäftigung und Rahmenbedingungen, die besonders Frauen und Zugewanderten die Erwerbstätigkeit erleichtern.

Dass Beschäftigung und Löhne für die Einnahmen bedeutsam sind, zeigt die Jahresrechnung der Rentenversicherung. Ihre Beitragseinnahmen stiegen 2024 um 5,6 Prozent. Die DRV führte dies vorrangig auf die Lohnentwicklung und den robusten Arbeitsmarkt zurück. Gleichzeitig wuchsen allerdings auch die Ausgaben.

Die Angaben der Rentenversicherung zur Einnahmenentwicklung 2024 belegen deshalb weder einen bevorstehenden Zusammenbruch noch, dass die Finanzierung dauerhaft gesichert ist.

Nicht jeder muss bis 67 auf eine abschlagsfreie Rente warten

Nach geltendem Recht können Versicherte ab Jahrgang 1964 mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, wenn sie die Wartezeit von 45 Jahren für besonders langjährig Versicherte erfüllen. Das regelt § 38 SGB VI.

Welche Zeiten dafür zählen, erklärt unser Beitrag zur abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren für jüngere Jahrgänge.

Auch finanzielle Vorsorge ersetzt keinen fehlenden Anspruch. Unser Beitrag über ausgeglichene Rentenabschläge und trotzdem fehlende Voraussetzungen für die Frührente erläutert, weshalb ein Ausgleich und der Zugang zur gewünschten Altersrente getrennt geprüft werden müssen.

Die Debatte über die Rente mit 67 muss zwei Fragen beantworten. Welchen finanziellen Effekt hat die höhere Altersgrenze? Und wie werden Menschen abgesichert, die nicht länger arbeiten können?

Quellen

https://www.diw.de/de/diw_01.c.619377.de/publikationen/wochenberichte/2019_16_1/rente_mit_67__der_arbeitsmarkt_fuer_aeltere_wird_entscheidend_sein.html

https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Journal-of-Health-Monitoring/GBEDownloadsJ/Focus/JoHM_01_2019_Mortalitaet_Lebenserwartung.html

https://www.vdk.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/artikel/renteneintrittsalter-darf-nicht-steigen/