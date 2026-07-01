Grundsicherung: Ab 1. Juli kann Vermietermeldung die Miete kürzen

Als der Brief vom Jobcenter kam, verstand Renate K. die Zahl nicht: 540 Euro Miete statt der 590 Euro, die sie jeden Monat überweist, dazu eine Rückforderung von 300 Euro. Gemeldet hatte diese Miethöhe ihr Vermieter, gefragt hatte man sie vorher nie. Renate K. ist ein typisches Beispiel für eine Konstellation, die es so ab dem 1. Juli 2026 geben kann.

Seit diesem Tag muss der Vermieter dem Jobcenter von sich aus Auskunft über die Wohnung geben. Neu geregelt ist das in der Auskunftspflicht Dritter nach § 60 SGB II. Wer Grundsicherungsgeld bezieht, bisher Bürgergeld, hat auf diese Meldung keinen direkten Einfluss mehr.

Über die Miete entscheidet am Ende aber nicht, was der Vermieter schreibt. Entscheidend ist, ob man rechtzeitig sieht, was gemeldet wurde, und es vor dem Bescheid richtigstellt.

Warum Ihr Vermieter dem Jobcenter jetzt eine Miete meldet, die Sie nie genannt haben

Bis Mitte 2026 lief die Miethöhe fast immer über die Betroffenen selbst. Wer Leistungen beantragte, reichte den Mietvertrag ein, das Jobcenter rechnete damit. Den Vermieter durfte die Behörde zwar fragen, aber nur eng begrenzt, und Belege musste er nicht liefern. Genau diese Grenze hat der Gesetzgeber zum 1. Juli 2026 gestrichen.

Seither trifft den Vermieter eine eigene Pflicht. Er muss dem Jobcenter Auskunft über Miethöhe, Dauer des Mietverhältnisses, Zahl der Bewohner und die Abrechnung geben. Auf Verlangen muss er zusätzlich Belege vorlegen und dafür die amtlichen Formulare der Bundesagentur für Arbeit verwenden. Kommt er dem nicht nach, droht ihm ein Bußgeld.

Ein verbreiteter Irrtum lautet, der direkte Draht zur Bank oder zum Arbeitgeber sei das Neue. Das stimmt nicht: Konten und Löhne darf das Jobcenter über dieselbe Vorschrift längst abfragen. Neu ist allein die aktive Pflicht des Vermieters. Und die kann ins Leere laufen, wenn seine Angaben nicht stimmen.

Sehen, was in Ihrer Akte steht

Der wichtigste Hebel heißt Akteneinsicht, also das Recht, die Unterlagen zu lesen, auf die das Jobcenter seine Entscheidung stützt. Geregelt ist es in § 25 SGB X. Solange über die Leistung noch entschieden wird, etwa bei einem Weiterbewilligungsantrag, besteht darauf ein Anspruch. Zur Akte gehört auch, was der Vermieter gemeldet hat, denn die Behörde hat es beigezogen.

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Von sich aus weist das Jobcenter darauf nicht hin. Wer die Meldung des Vermieters sehen will, muss die Akteneinsicht selbst verlangen, am besten schriftlich und mit der Bitte um Kopien der entscheidenden Blätter.

Kopien darf man selbst anfertigen oder anfertigen lassen; für eigene Ablichtungen kann die Behörde einen angemessenen Aufwendungsersatz verlangen. Erst wer den Wortlaut der Vermieterauskunft kennt, kann prüfen, ob die gemeldete Miete überhaupt stimmt.

Bevor das Jobcenter kürzt, muss es Sie anhören

Bevor das Jobcenter die Miete kürzt oder Geld zurückfordert, muss es die Betroffenen anhören. § 24 SGB X verlangt das vor jedem Bescheid, der in bestehende Rechte eingreift, und eine Kürzung der Unterkunftskosten tut genau das. Die Anhörung ist ein Recht, kein Entgegenkommen: Nur in eng umrissenen Ausnahmefällen darf die Behörde darauf verzichten.

Dieses Zeitfenster ist die eigentliche Gelegenheit zur Korrektur. Wer im Anhörungsschreiben liest, dass eine zu niedrige Miete gemeldet wurde, legt jetzt den aktuellen Mietvertrag und das letzte Mieterhöhungsschreiben vor. Damit steht die richtige Zahl in der Akte, bevor der Bescheid ergeht. Ergeht ein Kürzungsbescheid trotz fehlender Anhörung, ist er rechtswidrig und angreifbar.

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Wenn der Bescheid schon im Briefkasten liegt

Liegt der Kürzungs- oder Rückforderungsbescheid schon da, zählt vor allem eins: die Frist. Gegen den Bescheid kann man Widerspruch einlegen, und zwar innerhalb eines Monats ab dem Datum der Bekanntgabe. Im Widerspruch benennt man den Fehler konkret und legt die richtigen Mietunterlagen bei. Wer den Monat verstreichen lässt, macht den Bescheid bestandskräftig.

Doch selbst dann ist nicht alles verloren. Über einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X muss das Jobcenter einen falschen Bescheid auch nach Fristablauf zurücknehmen. Voraussetzung ist, dass von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist.

Eine falsch gemeldete Miete ist genau das. Sind dadurch Leistungen nachzuzahlen, wirkt die Korrektur im Grundsicherungsgeld allerdings nur ein Jahr zurück, nicht vier wie sonst im Sozialrecht.

Entscheidet das Jobcenter über den Antrag ein halbes Jahr lang nicht, ist eine Untätigkeitsklage möglich. Der Weg ist länger als eine rechtzeitige Anhörung, aber er bleibt offen.

Die Meldung des Vermieters ist nicht das letzte Wort

Die Reform verschiebt eine Grenze, die bisher zugunsten der Mieter wirkte. Der Vermieter wird zum Pflichtmelder, und die eigene Wohnungssituation wird sichtbar, ohne dass man zustimmt.

Die Reform hat den Betroffenen ihre Verfahrensrechte nicht genommen. Akteneinsicht und Anhörung stehen unverändert, und beide greifen genau dort, wo aus einer Meldung ein Bescheid wird.

Wer Grundsicherungsgeld bezieht, sollte deshalb bei jedem Schreiben zur Miete zwei Dinge tun: die Akte anfordern und die eigene Zahl mit Vertrag und Mieterhöhung belegen. Nicht der Vermieter entscheidet über die Unterkunftskosten, sondern die Akte. Und wer sie kennt, korrigiert einen Fehler, bevor er Geld kostet.

Häufige Fragen zur Vermieterauskunft beim Jobcenter

Muss das Jobcenter mir sagen, dass es meinen Vermieter befragt hat?

Nach den Datenschutzregeln des Sozialrechts muss die Behörde Betroffene grundsätzlich informieren, wenn sie deren Sozialdaten bei Dritten erhebt. Auf das Recht zur Akteneinsicht selbst muss sie dagegen nicht hinweisen. Wer den genauen Inhalt der Vermietermeldung sehen will, muss die Einsicht also aktiv verlangen.

Kostet die Akteneinsicht Geld?

Die Einsicht selbst ist kostenfrei. Für Ablichtungen, die die Behörde anfertigt, darf sie einen angemessenen Aufwendungsersatz verlangen. Wer die entscheidenden Blätter selbst abfotografiert, was in vielen Jobcentern möglich ist, vermeidet diese Kosten.

Der Vermieter hat falsche Angaben gemacht. Ist das mein Problem?

Rechtlich haftet der Vermieter für seine Meldung und riskiert ein Bußgeld, wenn er die Auskunft verweigert. Praktisch trägt aber der Mieter das Risiko, wenn eine falsche Zahl unwidersprochen in die Akte gerät. Deshalb zählt die eigene Korrektur über Akteneinsicht und Anhörung, nicht der Streit mit dem Vermieter.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 60 Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht Dritter

Bundesministerium der Justiz: Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), § 24 Anhörung Beteiligter, § 25 Akteneinsicht durch Beteiligte, § 44 Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 60 SGB II