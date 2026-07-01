Heute demonstrieren Bürgergeld-Bezieher gegen die Neue Grundsicherung

Mahnwache in Düsseldorf: Protest gegen die neue Grundsicherung

Zum 1. Juli 2026 wird das Bürgergeld durch die neue Grundsicherung ersetzt. Mit dem Start der Reform wächst bei vielen Leistungsbeziehenden die Sorge, dass soziale Absicherung stärker an Druck, strengere Pflichten und härtere Folgen bei Versäumnissen gekoppelt wird. Der Bundestag hatte die Umgestaltung des Bürgergeldes zur neuen Grundsicherung bereits im März 2026 beschlossen.

Aus Protest gegen die neuen Regeln findet am 1. Juli 2026 in Düsseldorf eine Mahnwache statt. Sie beginnt um 10:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr vor dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am Fürstenwall 25. Eingeladen sind Erwerbslose, Beschäftigte, Studierende, Gewerkschaften, Sozialverbände, Kirchen, NGOs sowie Politikerinnen und Politiker.

Warum der Protest am Tag der Reform beginnt

Der Zeitpunkt der Mahnwache ist bewusst gewählt. Am ersten Tag der neuen Grundsicherung soll sichtbar werden, dass die Reform nicht nur eine technische Änderung im Sozialrecht ist. Für viele Betroffene geht es um die Frage, wie viel Sicherheit Menschen noch haben, wenn sie arbeitslos werden oder bereits länger auf Unterstützung angewiesen sind.

Unter dem Motto „Wehr dich gegen Vorurteile – im Dialog für Respekt“ wollen die Teilnehmenden nicht nur protestieren, sondern auch Gespräche ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen Erfahrungen von Menschen, die Leistungen beziehen oder in der Beratung mit Betroffenen arbeiten. Die Initiatoren wollen zeigen, dass Armut und Arbeitslosigkeit nicht mit pauschalen Vorwürfen beantwortet werden dürfen.

Neue Grundsicherung: Mehr Druck auf Leistungsbeziehende

Kritikerinnen und Kritiker wie der Erwerbslosen-Aktivist Thomas Wasilewski sehen in der Reform eine “deutliche Verschärfung gegenüber dem bisherigen Bürgergeld”. Nach Berichten über die Neuregelungen sollen Mitwirkungspflichten stärker eingefordert und Sanktionen schneller verhängt werden können. Auch strengere Folgen bei Pflichtverletzungen und veränderte Regeln zu Vermögen und Wohnkosten werden öffentlich diskutiert.

Für Menschen in schwierigen Lebenslagen kann das erhebliche Folgen haben. Wer ohnehin mit Schulden, Krankheit, familiären Problemen oder unsicherem Wohnraum kämpft, hat oft weniger Kraft, bürokratische Anforderungen fristgerecht zu erfüllen. Gerade deshalb warnen Erwerbsloseninitiativen davor, dass aus Unterstützung immer stärker Kontrolle werden könnte.

Was die Mahnwache erreichen will

Die Mahnwache in Düsseldorf soll ein Ort des offenen Dialogs sein. Arbeitslose Menschen, Studierende der Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf sowie Vertreterinnen und Vertreter des ver.di-Landeserwerbslosenausschusses Nordrhein-Westfalen wollen gemeinsam auf die Lage von Leistungsbeziehenden aufmerksam machen. Auch Tacheles unterstützt den Protest.

Dabei geht es nicht allein um einzelne Paragrafen. Die Aktion richtet sich gegen Vorurteile, die Erwerbslose häufig als unwillig oder bequem darstellen. Die Teilnehmenden wollen deutlich machen, dass Arbeitslosigkeit viele Ursachen haben kann und dass soziale Sicherheit eine Frage der Menschenwürde ist.

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Postkartenaktion als Signal an die Politik

Im Rahmen der Mahnwache ist auch eine Unterschriftenaktion geplant. Besucherinnen und Besucher können auf Postkarten ihre Unterstützung für eine bessere soziale Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit ausdrücken. Diese Karten sollen ein politisches Signal senden und zeigen, dass viele Menschen die Verschärfungen kritisch sehen.

Die Aktion soll zugleich Menschen ermutigen, ihre eigenen Erfahrungen sichtbar zu machen. Wer im Jobcenter mit Druck, unklaren Schreiben oder Angst vor Kürzungen konfrontiert war, bekommt dort die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Der Protest verbindet damit politische Kritik mit persönlichem Austausch.

Soziale Sicherheit betrifft nicht nur Erwerbslose

Die neue Grundsicherung betrifft nicht nur Menschen, die aktuell Leistungen beziehen. Sie betrifft auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei Arbeitsplatzverlust selbst auf Unterstützung angewiesen sein könnten. Viele Beschäftigte erleben unsichere Jobs, befristete Verträge, Krankheit oder steigende Wohnkosten.

Deshalb ist die Frage nach der Grundsicherung auch eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ein Sozialstaat schützt nicht nur im Einzelfall, sondern gibt allen Menschen die Sicherheit, im Notfall nicht allein zu sein. Wird dieser Schutz schwächer, wächst die Angst vor sozialem Abstieg.

Ein Protest gegen Vorurteile

Die Mahnwache will deutlich machen, dass Vorurteile keine gute Grundlage für Sozialpolitik sind. Wer über Arbeitslosigkeit spricht, sollte auch über fehlende Kinderbetreuung, gesundheitliche Einschränkungen, niedrige Löhne, Wohnungsmangel und fehlende Qualifizierungsangebote sprechen. Nur dann entsteht ein realistisches Bild der Lage.

Der offene Dialog soll helfen, die Perspektive der Betroffenen stärker wahrzunehmen. Erwerbslose Menschen wollen nicht über sich reden lassen, sondern selbst gehört werden. Genau darin liegt der politische Anspruch der Aktion in Düsseldorf.

Anmerkung: Die Redaktion Gegen-Hartz.de unterstützt die Mahnwache.