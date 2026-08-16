Große Sozial-Reform: Für diese Jahrgänge wird es richtig teuer

Die Sozialbeiträge steigen in Zukunft drastisch. Jüngere Jahrgänge müssen deutlich mehr zahlen für: Rente, Krankenversicherung, Pflege und Arbeitslosenversicherung.

Das zeigen Modellrechnungen des Sachverständigenrates Wirtschaft. Während der Geburtsjahrgang 1960 über seine Erwerbsphase durchschnittlich mit einem Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz von 39,4 Prozent belastet ist, sind es demnach für den Jahrgang 1990 bereits 47,3 Prozent und für 2020 Geborene sogar 56,8 Prozent.

Modell Yvonne aus Weimar: Jahrgang 1990 wird deutlich stärker belastet

Yvonne aus Weimar ist ein (realitätsnahes) Modell dafür, was die Zahlen bedeuten können. Die 36-Jährige arbeitet als Verkäuferin und gehört zum Geburtsjahrgang 1990. Ihr Einkommen reicht für Miete, Lebensmittel und die laufenden Kosten, große finanzielle Reserven bleiben jedoch nicht.

Nach der Projektion des Sachverständigenrates liegt der durchschnittliche Gesamtbeitragssatz ihres Jahrgangs während der Erwerbsphase bei 47,3 Prozent. Beim Jahrgang 1960 waren es noch 39,4 Prozent.

Yvonne zahlt diese 47,3 Prozent nicht allein. Steigen die Beitragssätze jedoch, erhöht sich auch der Arbeitnehmeranteil. Ohne entsprechend höhere Bruttolöhne bleibt ihr dadurch weniger Netto.

Beiträge werden bis zu den Beitragsbemessungsgrenzen auf das Einkommen erhoben. Oberhalb dieser Grenzen steigen die Sozialbeiträge dagegen nicht weiter. Der Sachverständigenrat weist deshalb darauf hin, dass die relative Belastung bei höheren Einkommen wieder abnimmt.

Jahrgang 2020 könnte auf 56,8 Prozent kommen

Noch drastischer fällt die Projektion für heutige Kinder aus. Für den Geburtsjahrgang 2020 errechnet der Sachverständigenrat einen durchschnittlichen Gesamtbeitragssatz von 56,8 Prozent während der Erwerbsphase.

Dabei entfallen in der Modellrechnung 24,7 Prozentpunkte auf die gesetzliche Rentenversicherung, 21,8 Prozentpunkte auf die Krankenversicherung, 6,6 Prozentpunkte auf die Pflegeversicherung und 3,6 Prozentpunkte auf die Arbeitslosenversicherung.

Besonders deutlich ist die höhere Belastung in der Pflege. Für 1940 Geborene betrug der durchschnittliche Beitragssatz zur Pflegeversicherung über die betrachtete Erwerbsphase lediglich 0,4 Prozent. Für 1990 Geborene werden 4,7 Prozent und für den Jahrgang 2020 bereits 6,6 Prozent ausgewiesen.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die soziale Pflegeversicherung erst 1995 eingeführt wurde.

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Schon bis 2040 drohen Sozialbeiträge von fast 50 Prozent

Die Entwicklung betrifft zudem nicht erst Menschen, die heute noch Kinder sind. Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz liegt 2026 bei 42,3 Prozent. Bei einer Fortschreibung der geltenden Rechtslage rechnet der Sachverständigenrat mit 45,4 Prozent im Jahr 2030 und 49,7 Prozent im Jahr 2040.

Hauptursache ist die Entwicklung der Bevölkerung und des Lebensalters. Immer mehr Menschen erreichen das Renten- und Pflegealter, während der Anteil der Erwerbstätigen sinkt, und diese tragen das umlagefinanzierte System. Gleichzeitig steigen insbesondere die Ausgaben der Kranken- und Pflegeversicherung.

Steigende Beiträge haben dabei eine doppelte Wirkung. Beschäftigten bleibt weniger verfügbares Einkommen, während für Arbeitgeber die Arbeitskosten steigen. Der Sachverständigenrat erwartet deshalb auch Belastungen für Konsum, Beschäftigung, Investitionen und Wirtschaftswachstum.

Die Zahlen sind eine Projektion – keine sichere Vorhersage

Die Werte von 47,3 oder 56,8 Prozent sind keine bereits beschlossenen Beitragssätze. Es handelt sich um langfristige Modellrechnungen unter bestimmten Annahmen zur demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Fortführung des geltenden Rechts.

Auch lässt sich aus höheren Beiträgen allein nicht ableiten, dass jüngere Generationen insgesamt zwingend schlechter gestellt sein werden. Der Sachverständigenrat weist selbst darauf hin, dass für einen vollständigen Generationenvergleich auch die später erhaltenen Leistungen der Sozialversicherungen berücksichtigt werden müssten.

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Die Berechnungen zeigen aber deutlich, wie groß der Finanzierungsdruck werden kann, wenn keine grundlegenden Änderungen erfolgen.

Ökonomen fordern Reformen statt immer höherer Beiträge

Der Sachverständigenrat schlägt deshalb vor, sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmeseite der Sozialversicherungen zu verändern. Diskutiert werden unter anderem längere Erwerbsphasen, eine höhere Erwerbsbeteiligung, Änderungen bei Minijobs sowie eine stärkere Steuerfinanzierung von Leistungen, die gesamtgesellschaftliche Aufgaben erfüllen.

Gerade der letzte Punkt ist sozialpolitisch bedeutsam. Leistungen, die nicht unmittelbar durch Versicherungsbeiträge gedeckt sind, sollen nach Auffassung des Sachverständigenrates vollständig aus Steuermitteln finanziert werden, wenn sie gesamtgesellschaftlichen Zwecken dienen. Dadurch könnten Beitragszahler entlastet werden.

Große Rentenreform soll noch 2026 kommen

Auch politisch sind erhebliche Veränderungen vorgesehen. Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt. Der Koalitionsausschuss erklärte Anfang Juli, diese umfassend und zügig umsetzen zu wollen. Das Gesetzgebungsverfahren soll nach dem erklärten Ziel bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

Zu den Vorschlägen gehören eine spätere Anpassung der Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung, die Abschaffung der abschlagsfreien Sonderregelung für besonders langjährig Versicherte, die Einbeziehung von Minijobs in die Rentenversicherung und der Aufbau einer verpflichtenden kapitalgedeckten Rentenkomponente.

Noch sind diese Vorschläge jedoch nicht mit geltendem Recht gleichzusetzen.

Für Yvonne aus Weimar und Millionen andere Beschäftigte ist deshalb entscheidend, wie die Politik den steigenden Finanzbedarf verteilt. Werden die Systeme überwiegend durch höhere Sozialbeiträge stabilisiert, trifft das vor allem Arbeitseinkommen.

Werden gesamtgesellschaftliche Aufgaben stärker aus Steuern finanziert oder Ausgaben anders organisiert, könnte der Anstieg der Beiträge begrenzt werden.

FAQ zu den steigenden Sozialbeiträgen

Müssen Beschäftigte bald 56,8 Prozent ihres Lohnes abgeben?

Nein. Die 56,8 Prozent sind eine Modellrechnung für den gesamten Sozialversicherungsbeitragssatz des Jahrgangs 2020 über dessen Erwerbsphase. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich die Beiträge weitgehend.

Welcher Jahrgang wird besonders belastet?

Die Belastung steigt in der Projektion mit jüngeren Jahrgängen deutlich. Für 1960 Geborene werden 39,4 Prozent, für 1990 Geborene 47,3 Prozent und für 2020 Geborene 56,8 Prozent ausgewiesen.

Sind diese Beitragssätze bereits beschlossen?

Nein. Es handelt sich um langfristige Projektionen bei Fortschreibung der geltenden Rechtslage. Reformen können die tatsächliche Entwicklung verändern.

Quellen

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Frühjahrsgutachten 2026, insbesondere Kapitel „Sozialversicherungen unter Reformdruck“ und die Projektionen zur Belastung verschiedener Geburtsjahrgänge. (Sachverständigenrat Wirtschaft)

Sachverständigenrat Wirtschaft: „Reformdruck in den Sozialversicherungen: Ausgabenanstieg dämpfen, Beitragssätze stabilisieren“, Mai 2026. (Sachverständigenrat Wirtschaft)

Bundesregierung: „33 Empfehlungen für eine große Rentenreform“, Informationen zum Bericht der Alterssicherungskommission und zum geplanten weiteren Gesetzgebungsverfahren, Juli 2026. (Bundesregierung)