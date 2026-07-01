Trotz Grad der Behinderung 100 keine Rente wegen Erwerbsminderung

Trotz GdB 100: Erwerbsminderungsrente durfte beendet werden

Ein Grad der Behinderung von 100 wirkt für viele Betroffene wie ein eindeutiger Nachweis schwerer gesundheitlicher Einschränkungen. Für eine Erwerbsminderungsrente reicht ein solcher Wert allein jedoch nicht aus. Das zeigt ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 24. April 2026.

In dem Verfahren mit dem Aktenzeichen L 4 R 446/22 ging es um eine Frau, deren befristete volle Erwerbsminderungsrente ausgelaufen war. Sie wollte erreichen, dass die Rente weitergezahlt wird. Die Deutsche Rentenversicherung lehnte dies nach erneuter medizinischer Prüfung ab.

Warum die Klägerin weiter Rente wollte

Die Klägerin hatte zuvor eine befristete volle Erwerbsminderungsrente erhalten. Hintergrund waren psychische Erkrankungen und chronische Beschwerden, die ihre Leistungsfähigkeit früher stark eingeschränkt hatten. Nach Ablauf der Befristung beantragte sie die Weiterzahlung.

Die Rentenversicherung ließ daraufhin prüfen, ob die Voraussetzungen weiterhin erfüllt waren. Mehrere ärztliche Einschätzungen kamen zu dem Ergebnis, dass die Frau wieder leichte Tätigkeiten ausüben könne. Nach Ansicht der Gutachter war ihr eine tägliche Arbeitszeit von mindestens sechs Stunden möglich.

Damit sah die Rentenversicherung keinen Anspruch mehr auf eine Rente wegen Erwerbsminderung. Gegen diese Entscheidung klagte die Frau zunächst vor dem Sozialgericht. Später musste sich auch das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit dem Fall befassen.

Das Gericht folgte der Rentenversicherung

Das Landessozialgericht bestätigte die Entscheidung der Rentenversicherung. Die befristete Erwerbsminderungsrente musste nach Auffassung des Gerichts nicht weitergezahlt werden. Die Richter stützten sich dabei vor allem auf die medizinischen Gutachten im Verfahren.

Die Sachverständigen hatten übereinstimmend festgestellt, dass die Klägerin trotz ihrer Erkrankungen noch mindestens sechs Stunden täglich arbeiten könne. Dabei ging es nicht um ihre frühere konkrete Tätigkeit. Geprüft wurde die Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Auch eine während des Verfahrens festgestellte Krebserkrankung änderte nach den gerichtlichen Feststellungen nichts am Ergebnis. Aus den medizinischen Unterlagen ergab sich, dass die Behandlung erfolgreich verlaufen war. Der Tumor befand sich später in Remission.

Dauerhafte Einschränkungen, die eine rentenrechtliche Erwerbsminderung begründen konnten, sah das Gericht nicht als nachgewiesen an. Deshalb blieb es bei der Ablehnung der Weiterzahlung.

GdB 100 ersetzt keine Prüfung der Arbeitsfähigkeit

Besonders bedeutsam ist die Aussage des Gerichts zum Grad der Behinderung. Ein GdB von 100 zeigt zwar sehr schwere Teilhabeeinschränkungen an. Er führt aber nicht automatisch zu einer Erwerbsminderungsrente.

Schwerbehindertenrecht und Rentenrecht prüfen unterschiedliche Fragen. Der GdB beschreibt, wie stark eine Person durch gesundheitliche Beeinträchtigungen im Alltag und in der gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt ist. Die Erwerbsminderungsrente fragt dagegen, wie viele Stunden Arbeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch möglich sind.

Deshalb kann ein Mensch schwerbehindert sein und trotzdem rentenrechtlich als erwerbsfähig gelten. Entscheidend ist die ärztlich festgestellte tägliche Leistungsfähigkeit. Wer mindestens sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt im Rentenrecht grundsätzlich nicht als erwerbsgemindert.

Die Stunden-Grenzen bei der Erwerbsminderungsrente

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig die sogenannten Stunden-Grenzen sind. Nach dem gesetzlichen System kommt es nicht allein auf Diagnosen an. Entscheidend ist, welches zeitliche Leistungsvermögen trotz Krankheit oder Behinderung noch besteht.

Festgestellte Leistungsfähigkeit Rentenrechtliche Folge Weniger als drei Stunden täglich In der Regel volle Erwerbsminderung Mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich In der Regel teilweise Erwerbsminderung Mindestens sechs Stunden täglich Grundsätzlich keine Erwerbsminderung im Rentenrecht Hoher GdB oder Schwerbehindertenausweis Kein automatischer Anspruch auf Erwerbsminderungsrente

Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt diese Unterscheidung ebenfalls anhand der täglichen Leistungsfähigkeit. Eine volle Erwerbsminderungsrente setzt voraus, dass Betroffene wegen Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Eine teilweise Erwerbsminderung kommt bei einem Leistungsvermögen von mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich in Betracht.

Warum befristete Renten besonders riskant sind

Viele Erwerbsminderungsrenten werden zunächst nur befristet bewilligt. Das bedeutet, dass der Anspruch nach Ablauf der Frist nicht automatisch weiterbesteht. Betroffene müssen rechtzeitig die Weiterzahlung beantragen.

Dann prüft die Rentenversicherung erneut, ob die gesundheitlichen Voraussetzungen noch vorliegen. Hat sich der Zustand verbessert oder kommen Gutachter zu einer anderen Einschätzung, kann die Rente enden. Das gilt auch dann, wenn weiterhin schwere Erkrankungen bestehen.

Gerade bei psychischen Erkrankungen, chronischen Beschwerden oder Krebserkrankungen kann die Bewertung schwierig sein. Nicht jede Diagnose führt zu einer rentenrechtlichen Erwerbsminderung. Entscheidend ist, ob die Erkrankung die tägliche Arbeitsfähigkeit dauerhaft unter die gesetzlichen Grenzen drückt.

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Was Betroffene aus dem Urteil lernen können

Das Urteil macht deutlich, dass ärztliche Unterlagen sehr genau sein müssen. Ein Attest mit Diagnosen reicht oft nicht aus. Wichtig sind konkrete Angaben dazu, welche Tätigkeiten noch möglich sind und welche Belastungen nicht mehr bewältigt werden können.

Ärztliche Berichte sollten daher beschreiben, wie lange Sitzen, Stehen, Gehen, Heben, Tragen oder konzentriertes Arbeiten möglich sind. Auch Einschränkungen durch Schmerzen, Fatigue, psychische Belastungen oder Nebenwirkungen von Medikamenten sollten nachvollziehbar dargestellt werden. Je konkreter die funktionellen Folgen beschrieben sind, desto besser kann die Rentenversicherung den Fall prüfen.

Betroffene sollten außerdem darauf achten, dass aktuelle Befunde eingereicht werden. Veraltete Unterlagen helfen nur begrenzt, wenn über eine Weiterzahlung entschieden wird. Bei einer Ablehnung sollte geprüft werden, ob die Gutachten vollständig, widerspruchsfrei und nachvollziehbar sind.

Widerspruch kann sinnvoll sein

Eine Ablehnung der Erwerbsminderungsrente muss nicht immer hingenommen werden. Ein Widerspruch kann sinnvoll sein, wenn wichtige Befunde fehlen oder Beschwerden nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Auch eine fehlerhafte Einschätzung des Leistungsvermögens kann angegriffen werden.

Dabei sollten Betroffene nicht nur erneut auf ihre Diagnosen verweisen. Wichtiger ist, konkret darzulegen, warum eine tägliche Arbeit von sechs Stunden nicht möglich ist. Das kann durch Facharztberichte, Klinikunterlagen, Reha-Entlassungsberichte oder nachvollziehbare Stellungnahmen behandelnder Ärzte geschehen.

Wer bereits eine befristete Erwerbsminderungsrente erhält, sollte den Weiterzahlungsantrag nicht zu spät stellen. Verzögerungen können zu Zahlungslücken führen. Sinnvoll ist es, frühzeitig aktuelle Befunde zu sammeln und die behandelnden Ärzte auf die rentenrechtliche Fragestellung hinzuweisen.

Praxisbeispiel: Schwerbehindert, aber rentenrechtlich nicht erwerbsgemindert

Eine 58-jährige Frau hat nach mehreren schweren Erkrankungen einen GdB von 100. Sie kann ihren früheren Beruf in der Pflege nicht mehr ausüben. Langes Stehen, schweres Heben und Schichtarbeit sind ihr gesundheitlich nicht mehr möglich.

Ein Gutachten kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass sie leichte Tätigkeiten im Sitzen und mit wechselnder Körperhaltung noch sechs Stunden täglich ausführen kann. In diesem Fall kann die Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente ablehnen. Der hohe GdB zeigt zwar schwere Einschränkungen, ersetzt aber nicht die Prüfung der täglichen Arbeitsfähigkeit.

Fazit

Das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen zeigt die strenge Trennung zwischen Schwerbehindertenrecht und Rentenrecht. Ein GdB von 100 ist ein starkes Zeichen für erhebliche gesundheitliche Einschränkungen. Für die Erwerbsminderungsrente entscheidet aber die Frage, wie viele Stunden Arbeit täglich noch möglich sind.

Wer mindestens sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann, hat grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. Schwere Diagnosen, ein Schwerbehindertenausweis oder eine frühere befristete Rente reichen allein nicht aus. Betroffene brauchen belastbare medizinische Nachweise zur tatsächlichen Leistungsfähigkeit.

Fragen und Antworten

Reicht ein GdB von 100 für eine Erwerbsminderungsrente aus?

Nein. Ein GdB von 100 führt nicht automatisch zu einer Erwerbsminderungsrente. Entscheidend ist, wie viele Stunden eine Person trotz ihrer Erkrankungen täglich arbeiten kann.

Wann besteht Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente?

Eine volle Erwerbsminderungsrente kommt in der Regel in Betracht, wenn Betroffene weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Zusätzlich müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Was gilt bei drei bis unter sechs Stunden Arbeitsfähigkeit?

Bei einer Leistungsfähigkeit von mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich kann eine teilweise Erwerbsminderungsrente möglich sein. In bestimmten Fällen kann auch eine volle Rente wegen verschlossenem Teilzeitarbeitsmarkt in Betracht kommen.

Warum wurde die Rente in diesem Fall nicht weitergezahlt?

Die Gutachten im Verfahren kamen zu dem Ergebnis, dass die Klägerin noch mindestens sechs Stunden täglich leichte Arbeiten verrichten konnte. Damit sah das Gericht die Voraussetzungen für eine weitere Erwerbsminderungsrente nicht als erfüllt an.

Was sollten Betroffene bei einer befristeten Erwerbsminderungsrente beachten?

Sie sollten rechtzeitig vor Ablauf der Befristung die Weiterzahlung beantragen. Außerdem sollten aktuelle medizinische Unterlagen vorliegen, die nicht nur Diagnosen, sondern konkrete Einschränkungen der täglichen Leistungsfähigkeit beschreiben.

Wann lohnt sich ein Widerspruch gegen eine Ablehnung?

Ein Widerspruch kann sinnvoll sein, wenn Gutachten unvollständig sind, wichtige Befunde fehlen oder die tatsächlichen Einschränkungen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Entscheidend ist eine konkrete medizinische Begründung, warum eine Arbeit von sechs Stunden täglich nicht möglich ist.

Quelle

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 24.04.2026, Az. L 4 R 446/22. Zur rechtlichen Einordnung: § 43 SGB VI.