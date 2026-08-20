Frist endet am 31. August: 2,3 Millionen Kassenpatienten sollten jetzt handeln

Für rund 2,3 Millionen beitragszahlende Mitglieder der IKK classic läuft eine wichtige Frist ab. Die Krankenkasse hat ihren Zusatzbeitrag zum 1. August 2026 von 3,40 auf 3,85 Prozent angehoben. Wer wegen dieser Erhöhung von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen will, muss grundsätzlich noch bis zum 31. August 2026 handeln.

Beschäftigte können die höhere Belastung auf ihrer Gehaltsabrechnung erkennen, während sie bei gesetzlich versicherten Rentnerinnen und Rentnern erst mit Verzögerung sichtbar wird. Gerade für Rentner ist das problematisch: Wenn die geringere Rentenzahlung auf dem Konto auffällt, ist die Sonderfrist bereits abgelaufen.

Die Zahl von 2,3 Millionen bezieht sich auf die beitragszahlenden Mitglieder der IKK classic. Werden beitragsfrei familienversicherte Kinder und Ehepartner hinzugerechnet, kommt die Krankenkasse auf insgesamt rund 2,86 Millionen Versicherte.

Warum der 31. August 2026 so wichtig ist

Nach § 175 SGB V können Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse bei einer erstmaligen Erhebung oder einer Erhöhung des Zusatzbeitrags auch dann wechseln, wenn die übliche Bindungszeit von zwölf Monaten noch nicht abgelaufen ist. Die Erklärung über den Wechsel muss bis zum Ablauf des Monats erfolgen, für den der höhere Zusatzbeitrag erstmals gilt.

Da die IKK classic ihren Zusatzbeitrag zum 1. August 2026 erhöht hat, endet diese Frist am 31. August. Eine gesonderte Kündigung bei der bisherigen Krankenkasse ist beim Wechsel innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung normalerweise nicht erforderlich. Die Anmeldung bei der neu gewählten Krankenkasse setzt das elektronische Wechselverfahren in Gang.

Wer noch im August wechselt, ist allerdings nicht bereits ab September bei der neuen Krankenkasse versichert. Die bisherige Mitgliedschaft endet grundsätzlich mit Ablauf des übernächsten Kalendermonats, sodass ein rechtzeitig im August eingeleiteter Wechsel regelmäßig zum 1. November 2026 wirksam wird. Bis dahin wird weiterhin der höhere Beitrag der IKK classic berechnet.

IKK classic verlangt seit August 3,85 Prozent Zusatzbeitrag

Der allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 Prozent. Hinzu kommt bei der IKK classic seit August ein Zusatzbeitrag von 3,85 Prozent, sodass sich ein Gesamtbeitrag zur Krankenversicherung von 18,45 Prozent ergibt.

Der vom Bundesgesundheitsministerium für 2026 bekannt gegebene durchschnittliche Zusatzbeitragssatz beträgt 2,9 Prozent. Der tatsächliche Zusatzbeitrag wird jedoch von jeder Krankenkasse selbst festgelegt und kann erheblich von diesem Wert abweichen.

Auch die laufend aktualisierte Übersicht des GKV-Spitzenverbandes weist die IKK classic derzeit mit 3,85 Prozent aus. Dort finden Versicherte auch die aktuellen Beitragssätze anderer Krankenkassen und können prüfen, welche Kassen in ihrem Bundesland geöffnet sind.

Wert Was für Versicherte gilt Zusatzbeitrag bis 31. Juli 2026 3,40 Prozent Zusatzbeitrag seit 1. August 2026 3,85 Prozent Erhöhung 0,45 Prozentpunkte Gesamtbeitrag seit August 18,45 Prozent Ende der Sonderfrist 31. August 2026 Wechsel bei rechtzeitigem Antrag regelmäßig ab 1. November 2026

Die Beitragsänderung und ihre Folgen hatte Gegen-Hartz bereits im Beitrag „Große Krankenkasse erhöht Zusatzbeitrag ab August deutlich“ erläutert. Besonders wichtig ist inzwischen jedoch eine weitere Gesetzesänderung, durch die Versicherte Beitragserhöhungen künftig leichter übersehen können.

Krankenkassen müssen Beitragserhöhungen nicht mehr persönlich ankündigen

Seit dem 30. Juli 2026 müssen gesetzliche Krankenkassen ihre Mitglieder nicht mehr zwingend mit einem gesonderten Schreiben über eine Erhöhung des Zusatzbeitrags informieren. Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz wurde am 29. Juli 2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am folgenden Tag in Kraft.

Bis dahin mussten die Kassen ihre Mitglieder vor einer Erhöhung auf das Sonderkündigungsrecht, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag und die Vergleichsmöglichkeiten hinweisen. Diese gesetzliche Informationspflicht wurde aus § 175 SGB V entfernt. Das Sonderkündigungsrecht selbst besteht dagegen weiterhin.

Damit liegt mehr Verantwortung bei den Versicherten selbst. Eine Krankenkasse darf zwar weiterhin freiwillig per Brief, E-Mail oder Kundenportal informieren, sie ist hierzu aber nicht mehr in der bisherigen Form verpflichtet. Gegen-Hartz hat die Folgen dieser Änderung ausführlich im Beitrag „Krankenkassen erhöhen die Beiträge und dieser wichtige Hinweis fällt jetzt weg“ beschrieben.

Beschäftigte sollten ihre Gehaltsabrechnung für August prüfen

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden allgemeiner Beitrag und Zusatzbeitrag grundsätzlich zwischen Arbeitgeber und Beschäftigtem aufgeteilt. Von der Erhöhung um 0,45 Prozentpunkte trägt der Arbeitnehmer deshalb rechnerisch 0,225 Prozentpunkte selbst.

Bei einem beitragspflichtigen Bruttogehalt von 3.000 Euro erhöht sich der gesamte Krankenversicherungsbeitrag durch die Änderung um 13,50 Euro im Monat. Davon entfallen 6,75 Euro auf den Beschäftigten und 6,75 Euro auf den Arbeitgeber.

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Bei einem Einkommen an der Beitragsbemessungsgrenze von monatlich 5.812,50 Euro steigt der Arbeitnehmeranteil durch die Beitragserhöhung um rund 13,08 Euro im Monat. Einkommen oberhalb dieser Grenze führt bei der Krankenversicherung nicht zu einer weiteren Erhöhung des Beitrags. Die Beitragsbemessungsgrenze von 5.812,50 Euro monatlich gilt im Jahr 2026.

Wer bei der IKK classic versichert ist, sollte deshalb auf der aktuellen Gehaltsabrechnung insbesondere den Abzug für die Krankenversicherung mit dem Vormonat vergleichen. Ein höherer Abzug muss nicht auf einen Rechenfehler des Arbeitgebers zurückgehen, sondern kann durch den seit August geltenden Zusatzbeitrag verursacht sein.

Rentner sehen die Erhöhung erst im Oktober

Bei Rentnerinnen und Rentnern entsteht eine besondere Fristfalle. Änderungen des Zusatzbeitragssatzes wirken sich bei gesetzlichen Renten nach den Vorgaben des Sozialrechts erst mit einem zeitlichen Versatz von zwei Monaten aus.

Eine Erhöhung zum 1. August wird bei der gesetzlichen Rente daher grundsätzlich erst ab Oktober berücksichtigt. Wer den geringeren Auszahlungsbetrag erstmals auf dem Kontoauszug für Oktober bemerkt, kann die bis zum 31. August laufende Sonderfrist wegen der August-Erhöhung nicht mehr nutzen.

Auch Rentner tragen den Krankenversicherungsbeitrag nicht vollständig allein. Bei pflichtversicherten Rentnerinnen und Rentnern übernimmt die Rentenversicherung grundsätzlich die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und die Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags.

Bei einer monatlichen gesetzlichen Rente von 1.800 Euro führt die Erhöhung des Zusatzbeitrags um 0,45 Prozentpunkte rechnerisch zu einem zusätzlichen Gesamtbeitrag von 8,10 Euro. Der eigene Anteil des Rentners steigt damit um rund 4,05 Euro monatlich.

Weitere Möglichkeiten, die Ausgaben rund um die Krankenversicherung zu prüfen, beschreibt Gegen-Hartz im Beitrag „Rentner aufgepasst: 4 einfache Wege um bei der Krankenkasse zu sparen“.

Selbstständige können deutlich stärker belastet werden

Bei freiwillig gesetzlich versicherten Selbstständigen kann die Erhöhung stärker ins Gewicht fallen. Anders als Arbeitnehmer haben sie regelmäßig keinen Arbeitgeber, der die andere Hälfte des Beitrags übernimmt.

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Bei beitragspflichtigen Einnahmen von 3.000 Euro bedeutet die Erhöhung um 0,45 Prozentpunkte eine zusätzliche Belastung von 13,50 Euro pro Monat. An der Beitragsbemessungsgrenze von 5.812,50 Euro sind es rechnerisch rund 26,16 Euro monatlich.

Über ein vollständiges Jahr kann sich eine scheinbar kleine Differenz beim Zusatzbeitrag deshalb deutlich bemerkbar machen. Gerade Selbstständige sollten trotzdem nicht ausschließlich auf den Beitragssatz schauen, weil beispielsweise Krankengeldtarife und besondere Wahltarife die Wechselentscheidung beeinflussen können.

Nach dem 31. August ist ein Wechsel nicht automatisch ausgeschlossen

Wer die Sonderfrist verstreichen lässt, muss nicht zwangsläufig dauerhaft bei der bisherigen Krankenkasse bleiben. Ein gewöhnlicher Wechsel ist grundsätzlich weiterhin möglich, wenn die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind und insbesondere die reguläre Bindungszeit abgelaufen ist.

Der Unterschied liegt darin, dass die Beitragserhöhung nach dem 31. August nicht mehr dazu genutzt werden kann, die noch laufende zwölfmonatige Bindung zu durchbrechen. Wer ohnehin bereits lange genug Mitglied ist, kann dagegen auch nach dem August einen normalen Wechsel anstoßen.

Deshalb sollte niemand allein aus Angst vor der Frist vorschnell eine neue Krankenkasse auswählen. Wer an besondere Wahltarife gebunden ist oder derzeit auf die Genehmigung bestimmter Leistungen wartet, sollte vor dem Wechsel klären, welche Folgen sich daraus ergeben können.

Eine günstigere Krankenkasse ist nicht automatisch die bessere Wahl

Zwischen den Zusatzbeiträgen der Krankenkassen bestehen derzeit erhebliche Unterschiede. Der GKV-Spitzenverband weist für Mitte August 2026 beispielsweise bundesweit geöffnete Krankenkassen mit Zusatzbeiträgen unter drei Prozent aus, während andere Kassen mehr als vier Prozent verlangen.

Ein niedrigerer Beitrag kann deshalb eine spürbare Ersparnis bringen. Dennoch unterscheiden sich Krankenkassen unter anderem bei zusätzlichen Satzungsleistungen, Bonusprogrammen, Serviceangeboten, Geschäftsstellen und freiwilligen Zuschüssen.

Versicherte sollten deshalb vor einem Wechsel prüfen, welche Angebote sie tatsächlich nutzen. Warum ein niedrigerer Zusatzbeitrag allein nicht immer ein ausreichender Wechselgrund ist, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Erhöhter Zusatzbeitrag: Dann lohnt sich ein Krankenkassenwechsel nicht“.

Versicherte müssen Beitragserhöhungen künftig selbst früher bemerken

Die Änderung der Informationspflicht macht die Gehaltsabrechnung, das Online-Postfach der Krankenkasse und die aktuelle Beitragstabelle wichtiger. Allerdings hat die Gehaltsabrechnung einen Nachteil: Sie zeigt die finanzielle Auswirkung regelmäßig erst, wenn der neue Beitrag bereits gilt und die Sonderfrist läuft.

Noch deutlicher ist diese Gefahr bei Rentnern, weil die Beitragserhöhung erst zwei Monate später in der Rentenzahlung ankommt. Wer nur seinen Kontoauszug beobachtet, kann ein Sonderkündigungsrecht deshalb verpassen.

Der GKV-Spitzenverband stellt eine laufend aktualisierte Übersicht der Zusatzbeiträge bereit. Geplante Beitragserhöhungen erscheinen dort allerdings nach Angaben des Verbandes grundsätzlich erst ab dem Tag, an dem der neue Beitrag gültig ist.

Praxisbeispiel: So wirkt sich die Frist konkret aus

Anna ist bei der IKK classic versichert und verdient monatlich 3.500 Euro brutto. Durch die Erhöhung des Zusatzbeitrags um 0,45 Prozentpunkte steigt ihr eigener Anteil an der Krankenversicherung um rund 7,88 Euro pro Monat.

Auf ihrer August-Abrechnung erkennt sie erstmals den höheren Abzug. Sie vergleicht anschließend mehrere geöffnete Krankenkassen und entscheidet sich für eine Kasse, deren Zusatzbeitrag im Beispiel bei 3,0 Prozent liegt.

Gegenüber den 3,85 Prozent der IKK classic beträgt die Differenz 0,85 Prozentpunkte. Da sich Arbeitgeber und Beschäftigte den Zusatzbeitrag teilen, würde Annas eigener Anteil bei 3.500 Euro beitragspflichtigem Einkommen nach dem Wechsel rechnerisch um rund 14,88 Euro monatlich niedriger ausfallen.

Anna beantragt die Mitgliedschaft bei der neuen Krankenkasse noch im August. Damit kann sie sich auf das Sonderkündigungsrecht berufen und der Wechsel kann regelmäßig zum 1. November erfolgen; bis einschließlich Oktober zahlt sie noch den Beitrag ihrer bisherigen Kasse.

Hätte Anna erst im September reagiert, wäre das Sonderkündigungsrecht wegen der Beitragserhöhung vom August grundsätzlich abgelaufen. Ob sie dann trotzdem zeitnah wechseln könnte, hinge unter anderem davon ab, ob ihre gewöhnliche Bindungszeit bereits erfüllt ist.

Fragen und Antworten zur Frist am 31. August

Wer sollte bis zum 31. August 2026 handeln?

Vor allem beitragszahlende Mitglieder der IKK classic, die wegen der Erhöhung des Zusatzbeitrags wechseln möchten und dafür das Sonderkündigungsrecht benötigen. Der Zusatzbeitrag wurde zum 1. August von 3,40 auf 3,85 Prozent erhöht.

Muss ich die IKK classic selbst kündigen?

Beim Wechsel von einer gesetzlichen Krankenkasse zu einer anderen ist normalerweise keine eigene Kündigung bei der alten Kasse erforderlich. Die Wahl der neuen Krankenkasse und deren elektronische Meldung ersetzen die bisher übliche Kündigungserklärung.

Bin ich nach einem Antrag im August schon im September bei der neuen Krankenkasse?

Nein. Bei einem im August eingeleiteten Wechsel endet die bisherige Mitgliedschaft grundsätzlich erst mit Ablauf des übernächsten Kalendermonats, sodass der Wechsel regelmäßig zum 1. November erfolgt.

Warum bemerken Rentner den höheren Beitrag möglicherweise zu spät?

Änderungen beim Zusatzbeitrag werden bei gesetzlichen Renten erst zwei Monate später berücksichtigt. Die Erhöhung der IKK classic vom August wird deshalb grundsätzlich erst bei der Oktober-Rente sichtbar, während die Sonderfrist bereits am 31. August endet.

Wie kann ich feststellen, ob meine Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht hat?

Versicherte können die Internetseite ihrer Krankenkasse, das Kundenportal und die Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbandes prüfen. Seit dem 30. Juli 2026 besteht keine allgemeine gesetzliche Pflicht mehr, jedes Mitglied vor einer Erhöhung mit einem gesonderten Schreiben zu informieren.

Was passiert, wenn ich die Frist am 31. August verpasse?

Dann kann die Erhöhung zum 1. August grundsätzlich nicht mehr genutzt werden, um über das Sonderkündigungsrecht eine noch bestehende zwölfmonatige Bindung zu umgehen. Ein gewöhnlicher Krankenkassenwechsel kann trotzdem möglich sein, wenn dessen Voraussetzungen bereits erfüllt sind.

Quellen

Grundlage sind der seit dem 30. Juli 2026 geltende § 175 SGB V, das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, die aktuellen Beitragssätze der IKK classic, die Krankenkassenübersicht des GKV-Spitzenverbandes sowie Hinweise des Bundesgesundheitsministeriums und der Deutschen Rentenversicherung.