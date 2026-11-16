Autofahrer aufgepasst: Das ändert sich jetzt für alle

Ein neuer Führerschein, andere Versicherungseinstufungen und strengere Vorgaben beim Autokauf: 2027 müssen Autofahrer mehrere Änderungen beachten. Wer sich auf verkürzte Schlagzeilen verlässt, kann allerdings die falschen Schlüsse ziehen – besonders bei Wohnmobilen.

Nicht jede angekündigte Neuerung gilt bereits zum Jahreswechsel, und manche Regel betrifft nur bestimmte Fahrzeuge oder Jahrgänge. Für Rentner ist beispielsweise eine Ausnahme beim Führerscheinumtausch wichtig, die in vielen Übersichten untergeht.

Führerscheinumtausch: Diese Karten laufen im Januar 2027 ab

Bis zum 19. Januar 2027 müssen grundsätzlich Kartenführerscheine umgetauscht sein, die 2002, 2003 oder 2004 ausgestellt wurden. Entscheidend ist das Ausstellungsdatum auf der Vorderseite im Feld 4a, wie die Bundesregierung zu den Umtauschfristen erläutert.

Es kommt somit nicht unbedingt darauf an, wann jemand seine Fahrprüfung bestanden hat. Auch eine später ausgestellte Ersatzkarte kann für die Frist entscheidend sein.

Wer vor 1953 geboren wurde, hat beim gestaffelten Pflichtumtausch grundsätzlich bis zum 19. Januar 2033 Zeit. Die Ausnahme für ältere Führerscheininhaber gilt unabhängig vom Ausstellungsjahr des erfassten alten Dokuments, verlängert aber nicht pauschal die Laufzeit neuerer, bereits befristeter Karten.

Der neue Führerschein ist als Dokument 15 Jahre gültig; die gewöhnliche Pkw- oder Motorradfahrerlaubnis läuft dadurch nicht nach 15 Jahren ab. Zum regulären Umtausch gehören weder eine neue Fahrprüfung noch ein allgemeiner Gesundheitstest.

Wer die Frist versäumt, riskiert ein Verwarngeld. Aus dem verspäteten Dokumentenumtausch wird jedoch nicht automatisch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Digitaler Führerschein: Der Start ist schon für Ende 2026 vorgesehen

Der digitale Führerschein soll den Nachweis bei Verkehrskontrollen erleichtern. Die Bundesregierung nennt bereits Ende 2026 als Ziel für die nationale Bereitstellung.

Die Nutzung soll freiwillig bleiben und die bisherige Karte ergänzen. Nach der aktuellen Ankündigung zum digitalen Führerschein ist der Nachweis zunächst für Deutschland vorgesehen; für Auslandsfahrten gehört die physische Karte weiterhin ins Gepäck.

Ein Foto des Führerscheins auf dem Handy ist mit einem amtlich bereitgestellten digitalen Nachweis nicht gleichzusetzen. Auch die Umtauschpflicht für alte Dokumente verschwindet durch die Digitalisierung nicht.

Kfz-Versicherung: Millionen Fahrzeuge werden anders eingestuft

Nach der Typklassenstatistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft werden 2027 rund 7,4 Millionen Haftpflichtversicherte höher eingestuft. Rund 5,1 Millionen erhalten eine niedrigere Typklasse, während sich für fast 30 Millionen die Einstufung nicht ändert.

Die Typklasse beschreibt die Schadenbilanz eines Fahrzeugmodells, die Regionalklasse berücksichtigt die Schadenbilanz des Zulassungsbezirks. Deshalb kann eine Versicherung auch dann teurer werden, wenn der einzelne Versicherte unfallfrei geblieben ist.

Allerdings sind die GDV-Einstufungen für Versicherer unverbindlich und bestimmen nicht allein den Preis. Auch Schadenfreiheitsrabatt, Fahrleistung, Fahrerkreis und weitere Tarifmerkmale beeinflussen die Rechnung.

Gerade ältere Versicherte sollten außerdem mögliche Altersaufschläge beachten. Warum Rentner trotz unfallfreier Fahrt mehr für ihre Kfz-Versicherung zahlen können, hängt vom jeweiligen Tarif ab.

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30. November 2026: Die Kündigung muss rechtzeitig ankommen

Wer zum Jahreswechsel wechseln möchte, muss jetzt auf den eigenen Vertrag schauen. Endet das Versicherungsjahr am 31. Dezember und gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat, muss die Kündigung spätestens am 30. November 2026 beim Versicherer eingegangen sein.

Das rechtzeitige Absenden allein genügt nicht. Bei Verträgen mit einem anderen Ablaufdatum kann auch ein anderer Kündigungstermin gelten.

Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel den Beitrag ohne entsprechend erweiterten Versicherungsschutz, eröffnet § 40 Versicherungsvertragsgesetz ein Sonderkündigungsrecht. Die Frist beträgt einen Monat ab Zugang der Mitteilung; die Kündigung wirkt frühestens zum Zeitpunkt der Erhöhung.

Ein Wechsel kann damit unter diesen Voraussetzungen auch nach dem 30. November noch möglich sein. Beim Vergleich sollten neben dem Beitrag auch Selbstbeteiligung und Leistungsumfang übereinstimmen, damit die Ersparnis nicht durch schlechteren Schutz erkauft wird.

Autokauf: Ab Juli greift die Bargeldobergrenze

Ab dem 10. Juli 2027 gilt nach der EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624 grundsätzlich eine Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen im gewerblichen Waren- und Dienstleistungsverkehr. Wer beim Händler einen Wagen für 25.000 Euro kauft, kann den gesamten Kaufpreis dann nicht mehr bar bezahlen.

Bis zu 10.000 Euro Barzahlung lässt die EU-Regel grundsätzlich zu, sofern keine niedrigere nationale Grenze greift. Eine Aufteilung in zusammengehörige Barzahlungen umgeht die Obergrenze nicht.

Davon zu unterscheiden ist der echte Privatverkauf: Zahlungen zwischen Privatpersonen, die beide nicht beruflich oder gewerblich handeln, sind von dieser EU-Grenze ausgenommen. Die Aussage, ab Juli dürfe niemand mehr ein Auto für über 10.000 Euro bar kaufen, wäre deshalb falsch.

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Neuwagen: Euro 7 und modernisiertes Notrufsystem

Die Euro-7-Verordnung gilt für neue Pkw- und Transportertypen bereits ab dem 29. November 2026. Ab dem 29. November 2027 werden die Vorgaben grundsätzlich auch für alle neuen Fahrzeuge dieser Klassen verbindlich.

Zum 1. Januar 2027 greifen außerdem neue Zulassungsanforderungen für das automatische Notrufsystem eCall bei den erfassten Neufahrzeugen. Die EU-Vorgaben zum modernisierten eCall betreffen den Wechsel zu paketvermittelter Mobilfunktechnik, damit das System mit neueren Netzen arbeiten kann.

Für Besitzer bereits zugelassener Autos ergibt sich aus diesen Stichtagen keine allgemeine Pflicht zur Umrüstung. Beim Neuwagenkauf sollte sich der Käufer dagegen bestätigen lassen, dass das angebotene Fahrzeug zum vorgesehenen Zulassungstermin die Anforderungen erfüllt.

Tanken: Ein stabiler CO₂-Rahmen garantiert keine stabilen Spritpreise

Der Bundestag hat am 15. Oktober 2026 beschlossen, den nationalen CO₂-Preiskorridor von 55 bis 65 Euro je Tonne auch 2027 fortzuführen. Hintergrund ist nach der Mitteilung des Bundestages zum Brennstoffemissionshandelsgesetz die Verschiebung des europäischen Emissionshandels für Gebäude und Straßenverkehr auf 2028.

Daraus lässt sich keine Preisgarantie für Benzin oder Diesel ableiten. Der CO₂-Preis ist nur ein Bestandteil des Tankpreises, der auch von Rohölkosten, Wechselkursen, Steuern und der Kalkulation der Anbieter beeinflusst wird.

Ebenso wenig steht heute ein bestimmter Spritpreis für 2028 fest. Wer konkrete Aufschläge je Liter für dieses Jahr als sichere Belastung ausgibt, verwechselt eine Prognose mit einer beschlossenen Preisliste.

Urlaub mit dem Auto: Neue Mautverfahren in Kroatien und Belgien

Kroatien bereitet mit Crolibertas ein elektronisches Mautsystem ohne die bisherigen Stopps an Mautstationen vor. Als Start ist der 1. März 2027 angekündigt; nach den Angaben des Autobahnbetreibers HAC, über die die Nachrichtenagentur Hina berichtet, sollen Pkw-Fahrer zwischen einem ENC-Gerät und einer kennzeichenbasierten Abrechnung wählen können.

Für die Kennzeichenabrechnung ist eine Registrierung mit hinterlegtem Zahlungsmittel vorgesehen. Reisende sollten vor der Abfahrt die endgültigen Start- und Registrierungsinformationen des Betreibers prüfen, statt sich auf den bisherigen Ablauf an der Mautstation zu verlassen.

Für Belgien kündigt die Region Brüssel eine digitale Vignette ab dem 1. Mai 2027 an. Erfasst werden sollen auch ausländische Pkw sowie bestimmte andere Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen auf Autobahnen und Regionalstraßen.

Die Vignette soll an das Kennzeichen gebunden sein; als Beginn des Verkaufs nennt die Behörde den 2. April 2027. Für die Reiseplanung zählt daher neben dem Zielland auch die Strecke durch Transitländer.

Auslandsbußgelder: Mehr Verstöße werden grenzüberschreitend verfolgt

Bis zum 20. Juli 2027 müssen die EU-Staaten die Richtlinie 2024/3237 zur grenzüberschreitenden Verfolgung von Verkehrsverstößen umsetzen. Sie erweitert die Zusammenarbeit unter anderem bei zu geringem Abstand, gefährlichem Überholen und Verstößen gegen die Regeln zur Rettungsgasse.

Die Heimreise schützt somit auch bei weiteren Verkehrsverstößen immer weniger vor Post der ausländischen Behörde. Ob und wie ein konkreter Bescheid in Deutschland vollstreckt werden kann, hängt weiterhin von den geltenden Verfahrensregeln ab.

Wohnmobile: Klasse B erlaubt 2027 nicht pauschal 4,25 Tonnen

Die wohl teuerste Fehlinterpretation betrifft die neue EU-Führerscheinrichtlinie. Sie sieht zwar eine Erweiterung für Wohnmobile bis 4,25 Tonnen vor, deren reguläre Anwendung ist nach der Richtlinie 2025/2205 aber erst ab dem 26. November 2029 vorgesehen.

Auch dann reicht der bisherige B-Führerschein nicht automatisch aus. Vorgesehen sind eine zusätzliche Schulung oder eine praktische Prüfung beziehungsweise beides, abhängig von der nationalen Umsetzung, sowie eine entsprechende Eintragung.

Für ein gewöhnliches Wohnmobil bleibt bei Klasse B bis dahin grundsätzlich die Grenze von 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse entscheidend. Wer bereits die Klasse C1 oder passende Berechtigungen aus der alten Klasse 3 besitzt, kann dagegen schon heute schwerere Fahrzeuge fahren; dazu erläutert Gegen-Hartz die Unterschiede bei den Wohnmobil-Fahrerlaubnissen.

Entscheidend ist die zulässige Gesamtmasse in den Fahrzeugpapieren, nicht allein das tatsächliche Gewicht am Reisetag. Wer ein schwereres Wohnmobil ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fährt, riskiert eine Strafverfolgung nach § 21 Straßenverkehrsgesetz.

Die wichtigsten Termine im Überblick

Termin Änderung Wen sie betrifft 30. November 2026 Üblicher Eingangstermin für die ordentliche Kündigung der Kfz-Versicherung Verträge mit Ablauf zum Jahresende und einmonatiger Kündigungsfrist 1. Januar 2027 Neue Zulassungsanforderungen an eCall Die von der EU-Vorgabe erfassten Neufahrzeuge 19. Januar 2027 Umtauschfrist für Kartenführerscheine von 2002 bis 2004 Grundsätzlich Inhaber ab Geburtsjahr 1953 1. März 2027, angekündigt Start der elektronischen Maut in Kroatien Nutzer der betroffenen Autobahnen 1. Mai 2027, angekündigt Digitale Vignette in Belgien Unter anderem ausländische Pkw auf erfassten Straßen 10. Juli 2027 EU-Bargeldobergrenze von 10.000 Euro Unter anderem Autokäufe beim Händler 20. Juli 2027 Umsetzungsfrist für erweiterte grenzüberschreitende Verkehrsverfolgung Verkehrsteilnehmer im EU-Ausland 29. November 2027 Euro 7 grundsätzlich für alle neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge Käufer und Hersteller dieser Neufahrzeuge 26. November 2029 Regulärer Anwendungsbeginn der erweiterten Wohnmobilberechtigung Klasse-B-Inhaber nach Erfüllung der zusätzlichen Voraussetzungen

Praxisbeispiel: Der neue Führerschein macht das Wohnmobil nicht leichter

Ein fiktives Beispiel zeigt die Folgen: Herr Becker, Jahrgang 1960, besitzt eine 2003 ausgestellte Führerscheinkarte ausschließlich mit Klasse B und plant für den Sommer 2027 eine Wohnmobilreise. Das gewünschte Fahrzeug hat eine zulässige Gesamtmasse von 4,1 Tonnen.

Seine Karte muss er grundsätzlich bis zum 19. Januar 2027 umtauschen, doch dieser Umtausch erweitert seine Fahrerlaubnis nicht. Für die Reise benötigt er entweder ein passendes Wohnmobil bis 3,5 Tonnen oder zuvor die erforderliche zusätzliche Fahrerlaubnis, etwa Klasse C1.

Drei Fragen und Antworten zu den Änderungen für Autofahrer

Müssen alle Rentner ihren Führerschein bis Januar 2027 umtauschen?

Nein, die Frist betrifft grundsätzlich Kartenführerscheine mit Ausstellungsjahr 2002 bis 2004. Wer vor 1953 geboren wurde, hat beim Pflichtumtausch der alten Dokumente grundsätzlich bis zum 19. Januar 2033 Zeit.

Kann ich meine Kfz-Versicherung auch nach dem 30. November kündigen?

Das kann bei einer Beitragserhöhung ohne entsprechend erweiterten Versicherungsschutz aufgrund einer Anpassungsklausel möglich sein. Nach § 40 VVG gilt dann eine Monatsfrist ab Zugang der Mitteilung, und die Kündigung wirkt frühestens mit der Erhöhung.

Darf ich 2027 mit Klasse B ein Wohnmobil bis 4,25 Tonnen fahren?

Die neue EU-Regel verschafft 2027 keine pauschale Berechtigung dafür. Für ein gewöhnliches Wohnmobil über 3,5 Tonnen benötigen Sie weiterhin eine passende Fahrerlaubnis, beispielsweise Klasse C1 oder entsprechende Besitzstandsrechte.