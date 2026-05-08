Rentner aufgepasst: 4 einfache Wege um bei der Krankenkasse zu sparen

Viele Rentnerinnen und Rentner nehmen höhere Beiträge und neue Zuzahlungen in der gesetzlichen Krankenversicherung hin, ohne ihre Möglichkeiten zu prüfen. Ein Brief der Krankenkasse wird gelesen, die neue Belastung wird akzeptiert, und am Ende wird gezahlt. Dabei gibt es im bestehenden System mehrere Wege, mit denen sich zusätzliche Kosten begrenzen oder teilweise vermeiden lassen.

Besonders wichtig ist das vor dem Hintergrund der geplanten Änderungen im Gesundheitswesen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ist 2026 auf 2,9 Prozent gestiegen.

Für Rentner bedeutet das: Sie tragen grundsätzlich die Hälfte des Zusatzbeitrags selbst, die andere Hälfte übernimmt die Deutsche Rentenversicherung.

Bei einer gesetzlichen Rente von 1.500 Euro im Monat führt ein Anstieg des Zusatzbeitrags um 0,4 Prozentpunkte rechnerisch zu einer Mehrbelastung von rund 3 Euro monatlich. Das wirkt zunächst überschaubar. Doch weitere geplante Änderungen könnten ab 2027 deutlich stärker ins Gewicht fallen.

Warum sich Rentner jetzt mit ihren Ansprüchen beschäftigen sollten

Nach den im Ausgangstext beschriebenen Plänen sollen die Zuzahlungen für Medikamente ab dem 1. Januar 2027 steigen, sofern der Bundestag dem Gesetzesentwurf zustimmt.

Statt bisher maximal 10 Euro pro Packung wären dann bis zu 15 Euro möglich. Wer regelmäßig mehrere Medikamente benötigt, könnte dadurch spürbar stärker belastet werden.

Auch beim Zahnersatz werden mögliche Einschnitte genannt. Der Festzuschuss der Krankenkassen könnte demnach von 60 auf 50 Prozent sinken. Für Versicherte würde das bedeuten, dass sie bei einer Versorgung wie einer Zahnkrone einen höheren Eigenanteil tragen müssten.

Ob und in welcher Form alle geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, hängt vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab. Klar ist aber schon jetzt: Rentner sollten ihre bestehenden Rechte kennen. Viele Entlastungsmöglichkeiten sind bereits heute nutzbar.

Die Zuzahlungsbefreiung wird häufig übersehen

Eine der wichtigsten Möglichkeiten ist die Befreiung von gesetzlichen Zuzahlungen. Das Sozialgesetzbuch sieht vor, dass Versicherte im Jahr nicht unbegrenzt für Medikamente, Heilmittel, Krankenhausaufenthalte oder andere Leistungen zuzahlen müssen. Die Belastungsgrenze liegt grundsätzlich bei 2 Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens.

Für schwerwiegend chronisch kranke Menschen gilt eine niedrigere Grenze von 1 Prozent. Sobald diese Belastungsgrenze erreicht ist, kann bei der Krankenkasse eine Befreiungsbescheinigung beantragt werden. Danach fallen für den Rest des Kalenderjahres keine weiteren gesetzlichen Zuzahlungen mehr an.

Ein Beispiel macht die Wirkung deutlich. Ein Rentner mit 1.300 Euro monatlicher Bruttorente kommt auf ein Jahreseinkommen von 15.600 Euro. Seine reguläre Belastungsgrenze liegt bei 312 Euro im Jahr.

Hat er diese Summe durch Zuzahlungen in der Apotheke, bei der Physiotherapie, im Krankenhaus oder bei Fahrtkosten erreicht, kann er die Befreiung beantragen. Wichtig ist, alle Quittungen sorgfältig zu sammeln. Ohne Nachweise lässt sich der Anspruch gegenüber der Krankenkasse kaum durchsetzen.

Bei Ehepaaren zählt nicht einfach das gesamte Einkommen

Für Ehepaare gelten besondere Berechnungsregeln. Zwar wird das gemeinsame Haushaltseinkommen betrachtet, doch davon werden Freibeträge abgezogen. Im Ausgangstext wird für 2026 ein Freibetrag für den Ehepartner von 7.119 Euro jährlich genannt.

Das kann die Belastungsgrenze erheblich senken. Wenn ein Rentner 1.300 Euro monatlich erhält und seine Ehefrau 700 Euro, ergibt sich zunächst ein gemeinsames Jahreseinkommen von 24.000 Euro. Nach Abzug des Freibetrags fällt die Berechnungsgrundlage deutlich niedriger aus.

Gerade Ehepaare mit niedrigen oder mittleren Renten sollten deshalb nicht vorschnell davon ausgehen, dass sich ein Antrag nicht lohnt. Die genaue Berechnung übernimmt die Krankenkasse. Dennoch ist es sinnvoll, sich vorher einen Überblick über Einkommen, Zuzahlungen und mögliche Freibeträge zu verschaffen.

Chronisch Kranke können früher entlastet werden

Für Menschen mit schwerwiegenden chronischen Erkrankungen ist die niedrigere Belastungsgrenze besonders wichtig. Statt 2 Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens müssen sie nur 1 Prozent erreichen. Dadurch kann die Befreiung wesentlich früher im Jahr greifen.

Voraussetzung ist in der Regel, dass die Erkrankung seit mindestens einem Jahr regelmäßig ärztlich behandelt wird. Hinzukommen muss ein weiteres Merkmal, etwa ein hoher Grad der Behinderung, Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 3 oder eine Erkrankung mit schwerwiegenden Folgen. Die genaue Prüfung erfolgt über ärztliche Bescheinigungen und die Krankenkasse.

Zu den Erkrankungen, bei denen eine Anerkennung in Betracht kommen kann, zählen etwa Diabetes Typ 2, Herzinsuffizienz, COPD, schwere Arthrose, Parkinson oder Herzrhythmusstörungen. Entscheidend ist aber immer der konkrete Einzelfall. Rentnerinnen und Rentner sollten deshalb beim nächsten Arzttermin gezielt nachfragen, ob die Voraussetzungen vorliegen.

Falls höhere Medikamentenzuzahlungen ab 2027 tatsächlich kommen, kann diese Regelung noch wichtiger werden. Höhere Einzelzuzahlungen führen dazu, dass die persönliche Belastungsgrenze schneller erreicht wird. Wer dann eine Chronikerregelung nutzen kann, ist unter Umständen deutlich früher von weiteren Zuzahlungen befreit.

Günstigere Medikamente können Zuzahlungen vermeiden

Neben der Befreiung lohnt sich auch der Blick auf die verordneten Medikamente selbst. Präparate, deren Preis deutlich unter dem gesetzlichen Festbetrag liegt, können zuzahlungsfrei sein. Das betrifft häufig Generika oder Rabattvertragsmedikamente.

Versicherte sollten deshalb nicht zögern, ihren Arzt oder ihre Apotheke nach günstigeren wirkstoffgleichen Alternativen zu fragen. Entscheidend ist, dass der medizinische Nutzen erhalten bleibt. In vielen Fällen gibt es für denselben Wirkstoff mehrere Präparate mit unterschiedlichen Kostenfolgen.

Wer regelmäßig Medikamente benötigt, kann dadurch über das Jahr hinweg spürbar sparen. Besonders sinnvoll ist diese Prüfung für Menschen, die mehrere Dauermedikamente einnehmen. Auch hier gilt: Nachfragen kostet wenig Zeit, kann aber bares Geld sparen.

Ein Krankenkassenwechsel kann sich auch im Ruhestand lohnen

Viele Rentner bleiben jahrzehntelang bei derselben Krankenkasse. Das ist bequem, kann aber teuer sein. Denn die Zusatzbeiträge unterscheiden sich zwischen den Krankenkassen deutlich.

Im Ausgangstext wird beschrieben, dass zwischen günstigen und teuren bundesweit geöffneten Krankenkassen mehr als 2 Prozentpunkte liegen können. Für Rentner ist dabei wichtig: Auch sie dürfen die Krankenkasse wechseln. Das Verfahren ist heute deutlich einfacher als früher.

Wer eine neue Krankenkasse auswählt, stellt dort einen Aufnahmeantrag. Die neue Kasse übernimmt die Kündigung bei der bisherigen Krankenkasse. In der Regel gilt eine Kündigungsfrist von zwei vollen Kalendermonaten zum Monatsende.

Nach dem Wechsel sollten Rentner darauf achten, dass die Deutsche Rentenversicherung über die neue Krankenkasse informiert wird. Schließlich führt sie den Beitragsanteil direkt ab. Die neue Kassenzugehörigkeit muss deshalb korrekt hinterlegt sein.

Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhungen

Erhöht eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag, muss sie ihre Versicherten rechtzeitig informieren. Dabei muss sie auch auf das Sonderkündigungsrecht hinweisen. In einem solchen Fall kann ein Wechsel möglich sein, auch wenn die reguläre Bindungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Vorsicht ist allerdings bei Wahltarifen mit Selbstbehalt geboten. Wer einen solchen Tarif abgeschlossen hat, kann länger gebunden sein. Im Ausgangstext wird eine Bindungsdauer von 36 Monaten genannt.

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Vor einem Wechsel sollte deshalb geprüft werden, ob ein Wahltarif besteht. Ebenso sollte nicht allein der Beitrag entscheiden. Leistungen, Erreichbarkeit, Service, digitale Angebote und Satzungsleistungen können für ältere Versicherte ebenfalls wichtig sein.

Bonusprogramme bringen oft zusätzliches Geld

Viele Krankenkassen bieten Bonusprogramme an. Versicherte erhalten dabei Prämien, wenn sie Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Zahnkontrollen oder Gesundheitskurse nachweisen. Diese Programme gelten häufig auch für Rentnerinnen und Rentner.

Gerade ältere Versicherte erfüllen viele Voraussetzungen ohnehin. Dazu gehören etwa Check-ups, Krebsfrüherkennung, Hautkrebsscreening, Grippeschutzimpfung, Pneumokokkenimpfung, Gürtelrose-Impfung oder regelmäßige Zahnvorsorge. Wer diese Nachweise sammelt und einreicht, kann je nach Krankenkasse eine Prämie erhalten.

Die Höhe unterscheidet sich stark. Manche Programme zahlen kleinere Beträge, andere können bei konsequenter Nutzung mehrere Hundert Euro im Jahr bringen. Deshalb lohnt sich ein Blick in die Bonusbedingungen der eigenen Krankenkasse.

Haushaltshilfe nach Krankheit wird selten beantragt

Ein weiterer Punkt ist die Haushaltshilfe. Nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei schwerer Erkrankung kann sie eine erhebliche Entlastung sein. Voraussetzung ist meist, dass der Haushalt vorübergehend nicht selbst geführt werden kann und keine andere Person im Haushalt einspringt.

Für Rentner ohne Kinder im Haushalt ist die Haushaltshilfe nicht immer eine gesetzliche Pflichtleistung. Häufig handelt es sich um eine Satzungsleistung der Krankenkasse. Deshalb unterscheiden sich die Ansprüche je nach Kasse.

Wer vor einem Krankenhausaufenthalt steht oder nach einer Operation Unterstützung benötigt, sollte gezielt nachfragen. Auch der behandelnde Arzt kann prüfen, ob eine Verordnung möglich ist. Wird die Leistung bewilligt, fällt häufig nur eine begrenzte tägliche Zuzahlung an; bei bestehender Zuzahlungsbefreiung kann auch diese entfallen.

Beim Zahnersatz kann die Härtefallregelung entscheidend sein

Besonders teuer wird es für Rentner oft beim Zahnersatz. Kronen, Brücken oder Prothesen führen schnell zu hohen Eigenanteilen. Für Menschen mit niedrigem Einkommen gibt es deshalb eine Härtefallregelung.

Wer als Härtefall anerkannt wird, kann die Kosten der Regelversorgung vollständig von der Krankenkasse erstattet bekommen. Das bedeutet nicht automatisch, dass jede gewünschte hochwertige Versorgung vollständig bezahlt wird. Es bedeutet aber, dass die medizinisch ausreichende Regelversorgung ohne Eigenanteil möglich sein kann.

Im Ausgangstext werden als Einkommensgrenzen 1.582 Euro Bruttorente monatlich für Alleinstehende und 2.175 Euro für Ehepaare genannt. Solche Werte können sich ändern, weshalb Versicherte die aktuelle Grenze immer bei ihrer Krankenkasse prüfen sollten. Entscheidend ist außerdem: Der Antrag muss vor Beginn der Behandlung gestellt werden.

Der übliche Ablauf beginnt mit dem Heil- und Kostenplan des Zahnarztes. Diesen reicht der Versicherte bei der Krankenkasse ein und beantragt die Härtefallprüfung. Erst nach schriftlicher Genehmigung sollte die Behandlung beginnen.

Überblick: Welche Entlastung passt zu welcher Situation?

Maßnahme Für wen sie besonders interessant ist Zuzahlungsbefreiung Für Rentner mit regelmäßigen Medikamenten, Therapien, Krankenhausaufenthalten oder anderen gesetzlichen Zuzahlungen. Chronikerregelung Für Versicherte mit langfristiger schwerwiegender Erkrankung, die regelmäßig ärztlich behandelt werden. Krankenkassenwechsel Für Rentner, deren Krankenkasse einen hohen Zusatzbeitrag verlangt oder wichtige Satzungsleistungen nicht bietet. Bonusprogramm Für Versicherte, die Vorsorge, Impfungen, Zahnkontrollen oder Gesundheitskurse ohnehin nutzen. Haushaltshilfe Für ältere Menschen, die nach Krankheit oder Krankenhausaufenthalt den Haushalt vorübergehend nicht allein führen können. Zahnersatz-Härtefall Für Rentner mit niedrigem Einkommen, bei denen Zahnersatz geplant ist.

Die wichtigste Regel: Nicht erst nach der Rechnung handeln

Viele Ansprüche helfen nur, wenn sie rechtzeitig geltend gemacht werden. Das gilt besonders beim Zahnersatz. Wer den Härtefall erst nach Beginn der Behandlung beantragt, riskiert den Anspruch.

Auch bei der Zuzahlungsbefreiung ist Organisation entscheidend. Quittungen sollten ab Jahresbeginn gesammelt werden. Sobald die Belastungsgrenze erreicht ist, sollte der Antrag gestellt werden.

Beim Krankenkassenwechsel ist der richtige Zeitpunkt ebenfalls wichtig. Wer eine Beitragserhöhung erhält, sollte das Sonderkündigungsrecht prüfen. Wer regulär wechseln möchte, muss die Frist von zwei vollen Kalendermonaten beachten.

Was Rentner jetzt konkret tun können

Der erste Schritt ist ein Kassencheck. Dazu gehört die Frage, wie hoch der aktuelle Zusatzbeitrag ist und welche Leistungen die eigene Krankenkasse bietet. Besonders relevant sind Bonusprogramme, Haushaltshilfe, Serviceangebote und die Erreichbarkeit.

Der zweite Schritt ist die Prüfung der eigenen Zuzahlungen. Wer regelmäßig Medikamente kauft, Physiotherapie nutzt oder häufiger im Krankenhaus war, sollte die Belege des laufenden Jahres zusammenlegen. Daraus lässt sich erkennen, ob die persönliche Belastungsgrenze bereits erreicht oder absehbar ist.

Der dritte Schritt betrifft chronisch Kranke. Sie sollten mit ihrem Arzt klären, ob eine Bescheinigung für die niedrigere Belastungsgrenze möglich ist. Ein kurzes Gespräch kann darüber entscheiden, ob die Befreiung deutlich früher greift.

Der vierte Schritt ist die Vorbereitung auf Zahnersatz. Wer eine Behandlung plant und nur eine niedrige Rente hat, sollte vorab die Härtefallregelung prüfen lassen. Ohne Genehmigung vor Behandlungsbeginn kann es teuer werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau Schneider ist 72 Jahre alt und erhält 1.420 Euro Bruttorente im Monat. Sie nimmt drei Dauermedikamente, geht regelmäßig zur Physiotherapie und hatte im Frühjahr einen kurzen Krankenhausaufenthalt. Bisher hat sie ihre Zuzahlungen einfach bezahlt und die Quittungen nicht gesammelt.

Nach einem Hinweis ihrer Apotheke beginnt sie, alle Belege aufzubewahren. Im Sommer stellt sie fest, dass ihre Zuzahlungen bereits nahe an ihrer persönlichen Belastungsgrenze liegen. Da sie wegen einer chronischen Herzerkrankung seit Jahren in Behandlung ist, spricht sie ihren Arzt auf die Chronikerbescheinigung an.

Die Krankenkasse erkennt die niedrigere Belastungsgrenze an. Frau Schneider reicht ihre Quittungen und den Rentenbescheid ein und erhält eine Befreiungsbescheinigung für den Rest des Jahres. Zusätzlich wechselt sie im Herbst in eine günstigere Krankenkasse und meldet die neue Mitgliedschaft der Deutschen Rentenversicherung.

Das Beispiel zeigt, wie mehrere kleine Schritte zusammenwirken können. Es geht nicht darum, das Gesundheitssystem auszutricksen. Es geht darum, bestehende Ansprüche zu kennen und rechtzeitig zu nutzen.

Fragen und Antworten zur GKV-Reform und möglichen Entlastungen für Rentner

1. Müssen Rentner höhere Krankenkassenbeiträge einfach akzeptieren?

Nein. Rentner können zwar Beitragserhöhungen nicht grundsätzlich verhindern, sie haben aber mehrere Möglichkeiten, ihre Belastung zu senken. Dazu gehören die Zuzahlungsbefreiung, ein möglicher Krankenkassenwechsel, Bonusprogramme und bestimmte Härtefallregelungen.

2. Was bringt die Zuzahlungsbefreiung?

Die Zuzahlungsbefreiung sorgt dafür, dass Versicherte im laufenden Kalenderjahr nicht unbegrenzt für Medikamente, Therapien oder Krankenhausaufenthalte zahlen müssen. Die Belastungsgrenze liegt in der Regel bei 2 Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens. Bei schwerwiegend chronisch kranken Versicherten kann sie auf 1 Prozent sinken.

3. Wie beantragt man eine Zuzahlungsbefreiung?

Versicherte sollten ab Jahresbeginn alle Quittungen für gesetzliche Zuzahlungen sammeln. Sobald die persönliche Belastungsgrenze erreicht ist, kann bei der Krankenkasse ein Antrag gestellt werden. Meist werden dafür die Originalbelege und eine Kopie des Rentenbescheids benötigt.

4. Kann sich ein Krankenkassenwechsel für Rentner lohnen?

Ja. Die Zusatzbeiträge unterscheiden sich je nach Krankenkasse deutlich. Wer von einer teuren zu einer günstigeren Kasse wechselt, kann je nach Rentenhöhe im Jahr spürbar sparen. Wichtig ist, nach dem Wechsel auch die Deutsche Rentenversicherung über die neue Krankenkasse zu informieren.

5. Welche Vorteile haben chronisch kranke Rentner?

Schwerwiegend chronisch kranke Versicherte können eine niedrigere Belastungsgrenze nutzen. Statt 2 Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens müssen sie nur 1 Prozent erreichen, bevor eine Befreiung von weiteren Zuzahlungen möglich ist. Voraussetzung ist eine entsprechende ärztliche Bescheinigung und die Anerkennung durch die Krankenkasse.

6. Warum ist die Härtefallregelung beim Zahnersatz wichtig?

Beim Zahnersatz können hohe Eigenanteile entstehen. Rentner mit niedrigem Einkommen können deshalb eine Härtefallprüfung bei der Krankenkasse beantragen. Wird der Antrag bewilligt, kann die Regelversorgung vollständig übernommen werden. Wichtig ist, den Antrag vor Beginn der Behandlung zu stellen.