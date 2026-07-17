Große Krankenkasse erhöht Zusatzbeitrag ab August deutlich

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Für Millionen gesetzlich Versicherte steigen die Krankenkassenbeiträge mitten im Jahr. Die IKK Classic hebt ihren Zusatzbeitrag zum 1. August 2026 deutlich an. Beschäftigte, Selbstständige und Rentner müssen dadurch monatlich mehr zahlen. Betroffene können allerdings von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und zu einer günstigeren Krankenkasse wechseln.

Die Frist dafür ist begrenzt. Wer einen Wechsel erwägt, sollte deshalb nicht bis zum Jahresende warten, sondern die Beiträge und Leistungen anderer Krankenkassen zeitnah vergleichen.

IKK Classic erhöht Zusatzbeitrag auf 3,85 Prozent

Der Zusatzbeitrag der IKK Classic steigt zum 1. August 2026 um 0,45 Prozentpunkte. Künftig verlangt die Krankenkasse einen Zusatzbeitrag von 3,85 Prozent.

Hinzu kommt der allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung von 14,6 Prozent. Insgesamt ergibt sich damit ein Krankenversicherungsbeitrag von 18,45 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens.

Bei Arbeitnehmern teilen sich Arbeitgeber und Beschäftigte die Beiträge grundsätzlich zur Hälfte. Auch der Zusatzbeitrag wird paritätisch finanziert. Die tatsächliche Mehrbelastung für Beschäftigte fällt deshalb niedriger aus als bei freiwillig versicherten Selbstständigen, die ihren vollständigen Krankenkassenbeitrag selbst bezahlen müssen.

Wie hoch ist die monatliche Mehrbelastung?

Die konkrete Erhöhung hängt vom beitragspflichtigen Einkommen ab. Je höher das Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze, desto stärker wirkt sich der neue Zusatzbeitrag aus.

Für Arbeitnehmer kann die Erhöhung monatlich bis zu rund 13 Euro ausmachen. Auf ein Jahr gerechnet sind das bis zu 156 Euro zusätzliche Kosten.

Freiwillig gesetzlich versicherte Selbstständige tragen sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil selbst. Für sie kann die monatliche Mehrbelastung deshalb bis zu etwa 26 Euro betragen. Das entspricht bis zu 312 Euro im Jahr.

Auch bei Rentnern wird der Zusatzbeitrag grundsätzlich geteilt. Die gesetzliche Rentenversicherung übernimmt bei pflichtversicherten Rentnern die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrags. Dennoch sinkt durch die Beitragserhöhung der monatlich ausgezahlte Nettobetrag.

Rund 2,86 Millionen Versicherte sind betroffen

Die IKK Classic gehört zu den größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Nach Angaben der Kasse waren zum 1. Juni 2026 rund 2,3 Millionen beitragszahlende Mitglieder versichert.

Werden beitragsfrei mitversicherte Kinder und Ehepartner hinzugerechnet, kommt die IKK Classic auf insgesamt etwa 2,86 Millionen Versicherte. Damit zählt sie zu den zehn größten Krankenkassen Deutschlands.

Nicht alle Versicherten zahlen selbst Beiträge. Familienversicherte Kinder oder Ehepartner sind von der Erhöhung nicht unmittelbar finanziell betroffen. Für die beitragszahlenden Mitglieder bedeutet der höhere Zusatzbeitrag jedoch eine dauerhafte Mehrbelastung, solange sie bei der Krankenkasse versichert bleiben.

Zusatzbeitrag liegt künftig im oberen Mittelfeld

Mit einem Zusatzbeitrag von 3,85 Prozent liegt die IKK Classic nach der Erhöhung im oberen Mittelfeld. Der Zusatzbeitrag unterscheidet sich von Krankenkasse zu Krankenkasse. Während der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent für alle gesetzlichen Krankenkassen gilt, legt jede Kasse ihren Zusatzbeitrag selbst fest.

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Nach den im Juli 2026 veröffentlichten Vergleichsdaten verlangt die BKK24 mit 4,39 Prozent einen besonders hohen Zusatzbeitrag. Zu den günstigeren bundesweit geöffneten Krankenkassen gehört dagegen die TUI BKK mit einem Zusatzbeitrag von 2,5 Prozent.

Allein auf Grundlage des Beitragssatzes kann sich ein Wechsel daher rechnen. Versicherte sollten jedoch nicht nur den Preis vergleichen. Zusatzleistungen, Bonusprogramme, Wahltarife, Serviceangebote und regionale Versorgungsverträge können ebenfalls wichtig sein.

Versicherte haben ein Sonderkündigungsrecht

Erhöht eine gesetzliche Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag, erhalten die Mitglieder grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Dieses Recht besteht auch dann, wenn die übliche Bindungsfrist von zwölf Monaten noch nicht abgelaufen ist.

Versicherte der IKK Classic können wegen der Beitragserhöhung zum 1. August 2026 daher bereits vor Ablauf ihrer regulären Bindungsfrist zu einer anderen Krankenkasse wechseln. Das Sonderkündigungsrecht gilt allerdings nicht unbegrenzt. Der Wechsel muss spätestens bis zum Ende des Monats erklärt werden, in dem der höhere Zusatzbeitrag erstmals erhoben wird.

Für Mitglieder der IKK Classic endet die maßgebliche Frist damit grundsätzlich am 31. August 2026. Wer bis dahin eine neue Krankenkasse wählt, kann sich auf das Sonderkündigungsrecht berufen.

Wie funktioniert der Krankenkassenwechsel?

Eine gesonderte Kündigung bei der bisherigen Krankenkasse ist in der Regel nicht mehr erforderlich. Versicherte wählen eine neue Krankenkasse und stellen dort einen Mitgliedsantrag.

Die neue Krankenkasse informiert anschließend die bisherige Kasse elektronisch über den Wechsel. Beschäftigte müssen ihrem Arbeitgeber lediglich mitteilen, bei welcher Krankenkasse sie künftig versichert sind. Auch Sozialleistungsträger oder die Rentenversicherung müssen gegebenenfalls informiert werden.

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Die neue Krankenkasse darf die Aufnahme eines gesetzlich Versicherten grundsätzlich nicht wegen des Alters, einer Erkrankung oder laufender Behandlungen ablehnen. Voraussetzung ist, dass die gewählte Krankenkasse für den Wohn- oder Beschäftigungsort geöffnet ist.

Ein Wechsel beendet zudem nicht automatisch laufende Behandlungen oder bewilligte Leistungen. Bei bestimmten Hilfsmitteln, Satzungsleistungen, Bonusprogrammen oder Wahltarifen sollten Versicherte jedoch vorher prüfen, ob sich durch den Kassenwechsel Änderungen ergeben.

Bei Wahltarifen können längere Bindungsfristen gelten

Das Sonderkündigungsrecht greift nicht in jeder Konstellation ohne Einschränkung. Wer einen besonderen Wahltarif abgeschlossen hat, kann an längere Bindungsfristen gebunden sein.

Das betrifft beispielsweise bestimmte Selbstbehalt-, Krankengeld- oder Beitragsrückerstattungstarife. Bei einem Wahltarif für Krankengeld können besondere Regeln gelten, die einen kurzfristigen Wechsel erschweren oder ausschließen.

Versicherte sollten deshalb ihre Mitgliedsunterlagen prüfen oder sich von der gewählten neuen Krankenkasse bestätigen lassen, zu welchem Zeitpunkt der Wechsel tatsächlich möglich ist.

Höhere Beiträge sind auch während des Jahres möglich

Viele Versicherte gehen davon aus, dass Krankenkassen ihre Beiträge nur zum Jahreswechsel verändern. Tatsächlich dürfen gesetzliche Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag jedoch auch unterjährig ändern. Eine Krankenkasse, die zu Jahresbeginn günstig war, kann deshalb wenige Monate später deutlich teurer sein.

Die IKK Classic ist 2026 nicht die einzige Krankenkasse, die ihren Beitrag während des laufenden Jahres angepasst hat. Auch die IKK Südwest und die BKK Würth erhöhten ihre Zusatzbeiträge.

Andere Kassen konnten ihre Beiträge dagegen reduzieren. Die BMW BKK senkte ihren Zusatzbeitrag nach den veröffentlichten Angaben um einen Prozentpunkt.

Informationspflichten der Krankenkassen werden eingeschränkt

Krankenkassen sollen ihre Mitglieder künftig nicht mehr in derselben Form individuell über jede Erhöhung des Zusatzbeitrags informieren müssen. Verbraucherschützer warnen, dass Mitglieder dadurch Beitragserhöhungen erst auf der Gehaltsabrechnung, dem Rentenbescheid oder dem Kontoauszug bemerken.

Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, kritisierte die Einschränkung der Informationspflicht. Aus ihrer Sicht wird das Sonderkündigungsrecht dadurch praktisch geschwächt.

Wer nichts von einer Beitragserhöhung erfährt, kann auch die kurze Frist für einen Wechsel versäumen. Versicherte sollten deshalb regelmäßig prüfen, welchen Zusatzbeitrag ihre Krankenkasse aktuell verlangt.

Ein Wechsel kann mehrere Hundert Euro sparen

Wie groß die mögliche Ersparnis ist, hängt vom Einkommen und vom Beitragssatz der neuen Krankenkasse ab. Bei einem Unterschied von mehr als einem Prozentpunkt können Beschäftigte im Jahr einen dreistelligen Betrag sparen.

Bei Selbstständigen fällt der Effekt größer aus, weil sie den vollständigen Beitrag allein tragen. Bei hohen beitragspflichtigen Einnahmen kann die Differenz zwischen zwei Krankenkassen mehrere Hundert Euro pro Jahr betragen.

Der Zusatzbeitrag sollte dennoch nicht das einzige Entscheidungskriterium sein. Wer zum Beispiel regelmäßig bestimmte Leistungen wie Osteopathie, Zahnreinigungs, Impfung oder Vorsorge nutzt, sollte prüfen, welche Leistungen die neue und welche die alte Krankenkasse übernimmt.

Auch Erreichbarkeit, Geschäftsstellen, digitale Anträge, Genehmigungszeiten und die Unterstützung bei längerer Krankheit sind positive oder negative Faktoren.

FAQ zur Erhöhung des Zusatzbeitrags

Ab wann gilt der neue Zusatzbeitrag der IKK Classic und wie hoch ist er?

Der Zusatzbeitrag steigt zum 1. August 2026 auf 3,85 Prozent. Beiträge zur Pflegeversicherung kommen zusätzlich hinzu.

Haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht und bis wann müssen sie handeln?

Ja. Mitglieder können wegen der Beitragserhöhung grundsätzlich auch dann wechseln, wenn die reguläre Bindungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Das Sonderkündigungsrecht muss bis zum Ende des Monats genutzt werden, in dem der höhere Beitrag erstmals gilt.

Wie funktioniert der Wechsel zu einer anderen Krankenkasse?

Versicherte stellen bei der neuen Krankenkasse einen Mitgliedsantrag. Eine gesonderte Kündigung bei der IKK Classic ist in der Regel nicht erforderlich, da die neue Krankenkasse das elektronische Meldeverfahren übernimmt. Beschäftigte informieren anschließend ihren Arbeitgeber über die neue Krankenkasse.

Quellenverzeichnis

IKK Classic: „Beitragssätze, Rechengrößen und Fälligkeiten“

IKK Classic: „Daten zur IKK Classic“

Krankenkassen.de: „Zusatzbeitrag: Liste der Krankenkassen nach Beitragssatz“

Krankenkasseninfo.de: „IKK Classic erhöht Zusatzbeitrag ab August“

Verbraucherzentrale Bundesverband: „Faktisch wird damit das Sonderkündigungsrecht ausgehöhlt“

t-online: „Große Krankenkasse erhöht ihren Zusatzbeitrag“, aktualisiert am 16. Juli 2026