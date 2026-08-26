Witwenrente: Die Rente des Ehepartners ist keine Vorsorge

Viele Ehepaare gehen davon aus, dass die Rente des besser verdienenden Partners später auch den anderen absichert.

Stirbt der Ehemann, werde seine Rente schließlich zumindest teilweise an die Ehefrau weitergezahlt. Diese Annahme kann zu einer erheblichen Versorgungslücke führen.

Die Witwenrente ist zwar eine wichtige Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie ersetzt jedoch weder die bisherige Rente des Verstorbenen noch eigene Rentenansprüche. Zudem können Einkommen, eine Wiederheirat und weitere gesetzliche Vorgaben die Zahlung vermindern oder vollständig beenden.

Die Rente des Verstorbenen wird nicht einfach weitergezahlt

Die gesetzliche Rente ist kein vererbbares Guthaben, das nach dem Tod vollständig auf den Ehepartner übergeht. Stattdessen entsteht unter bestimmten Voraussetzungen ein eigener Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente. Deren Höhe wird aus dem Rentenanspruch des Verstorbenen berechnet.

Nach dem Sterbevierteljahr beträgt die große Witwen- oder Witwerrente nach neuem Recht grundsätzlich 55 Prozent der Rente, die der verstorbene Mensch bezogen hat oder hätte beziehen können. Bei der kleinen Witwenrente sind es lediglich 25 Prozent.

Unter das alte Recht können Ehen fallen, die vor 2002 geschlossen wurden und bei denen mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde. Dann kann die große Witwenrente 60 Prozent betragen, während die kleine Witwenrente unter weiteren Voraussetzungen nicht auf zwei Jahre begrenzt ist.

Aus 2.000 Euro Rente werden nicht automatisch 1.100 Euro

Hat der verstorbene Ehepartner eine monatliche Bruttorente von 2.000 Euro erhalten, ergibt sich bei einem Satz von 55 Prozent zunächst eine große Witwenrente von 1.100 Euro brutto. Das ist allerdings noch nicht der Betrag, der tatsächlich auf dem Konto eingeht.

Von der Hinterbliebenenrente können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgehen. Abhängig von den steuerlichen Verhältnissen kann außerdem Einkommensteuer anfallen.

Weitere Abschläge sind möglich, wenn der verstorbene Versicherte vor einer gesetzlich festgelegten Altersgrenze gestorben ist. Der Abschlag kann bis zu 10,8 Prozent betragen und wirkt sich anschließend auch auf die Hinterbliebenenrente aus.

Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick

Häufige Annahme Tatsächliche Regelung Die Rente des Verstorbenen wird weitergezahlt Nach dem Sterbevierteljahr werden regelmäßig nur 55, 25 oder nach altem Recht 60 Prozent zugrunde gelegt Die Witwenrente wird zusätzlich zur eigenen Rente gezahlt Eigenes Einkommen kann die Zahlung nach Überschreiten des Freibetrags mindern Die Witwenrente läuft immer lebenslang Die kleine Witwenrente ist nach neuem Recht grundsätzlich auf 24 Monate begrenzt Eine Ehe reicht immer für den Anspruch Grundsätzlich muss die Ehe mindestens ein Jahr bestanden haben Die Leistung bleibt auch nach einer neuen Hochzeit bestehen Bei Wiederheirat endet die laufende Witwen- oder Witwerrente grundsätzlich Der Anspruch besteht auch nach einer Scheidung Geschiedene Personen erhalten im Regelfall keine Witwen- oder Witwerrente

Das Sterbevierteljahr überbrückt nur die erste Zeit

Für die drei Kalendermonate nach dem Sterbemonat gilt eine günstigere Regel. In diesem Sterbevierteljahr wird die Hinterbliebenenrente in Höhe des Rentenanspruchs des verstorbenen Ehepartners gezahlt. Eigenes Einkommen wird während dieser Zeit nicht angerechnet.

Hat der verstorbene Ehepartner bereits eine Rente erhalten, wird diese für den Sterbemonat noch in voller Höhe gezahlt. Das Sterbevierteljahr beginnt dann mit dem darauffolgenden Monat.

Die erhöhte Zahlung darf nicht mit der späteren dauerhaften Witwenrente verwechselt werden. Nach Ablauf der drei Monate kann der Zahlbetrag deutlich sinken.

Eigenes Einkommen kann die Witwenrente kürzen

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag bei der Einkommensanrechnung 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das grundsätzlich Anspruch auf eine Waisenrente hat, erhöht sich der Freibetrag um 238,11 Euro.

Nur der Teil des anrechenbaren Nettoeinkommens, der den jeweiligen Freibetrag übersteigt, führt zu einer Kürzung. Davon werden 40 Prozent auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet, wie auch die Deutsche Rentenversicherung zum seit Juli 2026 geltenden Freibetrag erläutert.

Gegen-Hartz hat die aktuelle Berechnung in einem Beitrag über die Anrechnung der eigenen Rente auf die Witwenrenteausführlich dargestellt. Entscheidend ist dabei nicht immer der Betrag, der tatsächlich auf dem Konto eingeht.

Die Rentenversicherung berechnet je nach Einkommensart ein eigenes Nettoeinkommen und verwendet dafür gesetzlich festgelegte Abzugspauschalen. Deshalb kann das im Bescheid angesetzte Einkommen vom persönlichen Konto-Netto abweichen.

Welche Einkünfte berücksichtigt werden können

Zu den anrechenbaren Einnahmen gehören insbesondere Arbeitsentgelt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit sowie eigene Alters- und Erwerbsminderungsrenten. Nach dem neuen Hinterbliebenenrecht können unter bestimmten Voraussetzungen auch Betriebsrenten, private Renten, Miet- und Pachteinnahmen sowie Kapitalerträge berücksichtigt werden.

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Für Fälle nach altem Recht gelten teilweise günstigere Vorschriften. Deshalb sollte zunächst geklärt werden, ob die Hinterbliebenenrente nach altem oder neuem Recht berechnet wird.

Nicht jede Einnahme wird in gleicher Weise behandelt. Auch die Höhe der gesetzlichen Abzüge unterscheidet sich nach Art und Beginn des Einkommens, wie der Beitrag über die Einkommensanrechnung bei der Witwenrente zeigt.

Eigene Altersrente kann die Witwenrente mindern

Besonders häufig entsteht eine Versorgungslücke, wenn die hinterbliebene Person selbst in Altersrente geht. Eine eigene gesetzliche Rente gehört grundsätzlich zum anrechenbaren Einkommen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die eigene Rente vollständig von der Witwenrente abgezogen wird. Zunächst ermittelt die Rentenversicherung das anrechenbare Nettoeinkommen und zieht den Freibetrag ab. Erst von dem verbleibenden Betrag werden 40 Prozent angerechnet.

Eine eigene Rente bleibt dennoch unverzichtbar. Sie besteht unabhängig davon, ob der Ehepartner lebt, ob die Ehe fortbesteht oder ob später erneut geheiratet wird.

Große Witwenrente gibt es nicht allein wegen der Ehe

Für die große Witwen- oder Witwerrente müssen zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein. Bei einem Todesfall im Jahr 2026 liegt die Altersgrenze bei 46 Jahren und sechs Monaten.

Alternativ kann der Anspruch bestehen, wenn die hinterbliebene Person erwerbsgemindert ist oder ein eigenes Kind beziehungsweise ein Kind des Verstorbenen erzieht, das noch keine 18 Jahre alt ist. Bei einem behinderten Kind kann der Anspruch unter bestimmten Bedingungen auch über das 18. Lebensjahr hinaus bestehen.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erhält nach neuem Recht regelmäßig nur die kleine Witwenrente. Diese beträgt 25 Prozent und wird grundsätzlich höchstens 24 Kalendermonate gezahlt.

Eine umfassende Einordnung bietet der Gegen-Hartz-Ratgeber zu den Regeln der Witwenrente im Jahr 2026.

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Eine kurze Ehe kann den Anspruch verhindern

Grundsätzlich muss die Ehe beim Tod mindestens ein Jahr bestanden haben. Bei einer kürzeren Ehe vermutet die Rentenversicherung häufig eine sogenannte Versorgungsehe.

Diese Vermutung kann widerlegt werden, wenn besondere Umstände gegen eine Eheschließung allein zur finanziellen Absicherung sprechen. Ein unerwarteter Tod infolge eines Unfalls kann beispielsweise eine Ausnahme begründen.

Auch die Versicherungszeiten des Verstorbenen müssen ausreichen. Im Regelfall ist die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erforderlich, sofern nicht bereits eine Rente bezogen wurde oder eine gesetzliche Ausnahme greift.

Nach einer Scheidung besteht meistens kein Anspruch

Wird eine Ehe vor dem Tod rechtskräftig geschieden, entsteht grundsätzlich keine Witwen- oder Witwerrente. Der Versorgungsausgleich kann zwar eigene Rentenanwartschaften übertragen, ist aber etwas anderes als eine laufende Hinterbliebenenrente.

Ausnahmen bestehen für einzelne ältere Scheidungsfälle, insbesondere bei Ehen, die vor dem 1. Juli 1977 geschieden wurden. Dafür müssen jedoch weitere Bedingungen erfüllt sein.

Wer allein auf die spätere Witwenrente vertraut, ist deshalb auch bei einer Trennung finanziell gefährdet. Eigene Rentenansprüche bleiben dagegen grundsätzlich erhalten.

Wiederheirat beendet die laufende Witwenrente

Heiratet die hinterbliebene Person erneut, endet die Witwen- oder Witwerrente mit Ablauf des Monats der Eheschließung. Die neue Ehe muss der Rentenversicherung zeitnah mitgeteilt werden, damit keine Überzahlung entsteht.

Bei der ersten Wiederheirat kann auf Antrag eine Rentenabfindung gezahlt werden. Bei einer großen Witwenrente entspricht sie grundsätzlich dem 24-Fachen des durchschnittlichen Monatsbetrags der vergangenen zwölf Monate.

Bei einer auf 24 Monate begrenzten kleinen Witwenrente werden nur die noch nicht verbrauchten Monate abgefunden. Weitere Informationen enthält der Beitrag über Wiederheirat und Abfindung der Witwenrente.

Eigene Vorsorge bedeutet mehr Sicherheit

Eine eigene gesetzliche Altersrente lässt sich durch versicherungspflichtige Beschäftigung, freiwillige Beiträge und anerkannte Erziehungs- oder Pflegezeiten aufbauen. Auch betriebliche und private Vorsorge können die spätere Versorgung ergänzen.

Eltern sollten insbesondere prüfen, ob sämtliche Kindererziehungszeiten im Rentenkonto gespeichert sind. Für ab 1992 geborene Kinder können bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit berücksichtigt werden, für früher geborene Kinder derzeit bis zu 30 Monate.

Wie stark sich solche Zeiten auswirken können, zeigt eine Berechnung zur Rente durch Kindererziehungszeiten. Fehlende Zeiten können im Zuge einer Kontenklärung bei der Rentenversicherung nachgetragen werden.

Hinterbliebene sollten nicht nur mit Prozentwerten rechnen

Die Angabe von 55 oder 60 Prozent vermittelt schnell einen falschen Eindruck. Der tatsächliche Zahlbetrag hängt auch von Abschlägen, Beiträgen, eigenem Einkommen und dem jeweils geltenden Recht ab.

Ehepaare sollten deshalb getrennt berechnen, welche eigenen Rentenansprüche beide Partner aufgebaut haben. Zusätzlich sollte geprüft werden, wie hoch das verfügbare Einkommen nach dem Tod eines Partners voraussichtlich wäre.

Dabei dürfen laufende Ausgaben nicht vergessen werden. Miete, Versicherungen, Energie und viele weitere Kosten halbieren sich nach einem Todesfall nicht automatisch.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Helga erhält eine eigene anrechenbare Nettorente von 1.500 Euro. Ihr verstorbener Ehemann hatte eine Altersrente von 2.000 Euro, aus der sich nach neuem Recht zunächst eine große Witwenrente von 1.100 Euro brutto ergibt.

Helgas Einkommen liegt 377,47 Euro über dem seit Juli 2026 geltenden Freibetrag von 1.122,53 Euro. Davon werden 40 Prozent und damit 150,99 Euro auf die Witwenrente angerechnet.

Die Witwenrente sinkt dadurch rechnerisch auf 949,01 Euro brutto, bevor weitere persönliche Abzüge berücksichtigt werden. Während des Sterbevierteljahres würde die Einkommensanrechnung noch nicht erfolgen.

Das Beispiel zeigt, warum die Rente des Ehepartners keine vollständige Altersvorsorge darstellt. Eine eigene Rente schützt Helga unabhängig von der Hinterbliebenenleistung und bleibt auch bei einer späteren Wiederheirat bestehen.

Fragen und Antworten zur Witwenrente

Bekomme ich nach dem Tod meines Mannes seine gesamte Rente?

Nein. Nur während des Sterbevierteljahres wird die Hinterbliebenenrente grundsätzlich in Höhe des Rentenanspruchs des Verstorbenen gezahlt. Danach beträgt die große Witwenrente normalerweise 55 Prozent, unter altem Recht möglicherweise 60 Prozent.

Wie hoch ist der Freibetrag bei der Witwenrente 2026?

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der Freibetrag 1.122,53 Euro monatlich. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht er sich um 238,11 Euro.

Wird meine eigene Altersrente vollständig abgezogen?

Nein. Angerechnet werden grundsätzlich 40 Prozent des anrechenbaren Nettoeinkommens, das den persönlichen Freibetrag übersteigt. Die Rentenversicherung verwendet bei der Ermittlung des Nettoeinkommens gesetzliche Abzugspauschalen.

Wird die große Witwenrente lebenslang gezahlt?

Sie kann grundsätzlich dauerhaft gezahlt werden, solange die Voraussetzungen bestehen. Eine Wiederheirat beendet den laufenden Anspruch, während eigenes Einkommen die Zahlung mindern oder rechnerisch bis auf null reduzieren kann.

Was passiert mit der Witwenrente bei einer neuen Hochzeit?

Die Zahlung endet mit Ablauf des Monats der Wiederheirat. Bei der ersten Wiederheirat kann auf Antrag eine Abfindung gezahlt werden.

Warum sollte ich trotz möglicher Witwenrente eigene Vorsorge aufbauen?

Die Witwenrente ersetzt nur einen Teil des weggefallenen Einkommens und kann durch eigene Einkünfte gekürzt werden. Eigene gesetzliche, betriebliche oder private Ansprüche bleiben dagegen grundsätzlich unabhängig vom Tod, einer Scheidung oder einer späteren Wiederheirat bestehen.