Ein Führerschein für die Enkel kann auch das Budget der Großeltern erheblich belasten. Die geplante Reform soll die Ausbildung günstiger machen und könnte Rentnern zugleich ermöglichen, ihre Enkel schon vor der praktischen Prüfung bei genehmigten Übungsfahrten zu unterstützen.

Der Bundestag hat am 5. November 2026 einen ersten Teil der Reform beschlossen. Nach dem aktuellen Stand der Bundesregierung muss der Bundesrat den Gesetzesänderungen und der ergänzenden Verordnung noch zustimmen.

Der bestehende Pkw-Führerschein bleibt vom Renteneintritt unabhängig

Die Reform betrifft vor allem die Ausbildung beim Erwerb einer Fahrerlaubnis. Sie führt für Menschen mit bestehendem Pkw-Führerschein keine neue Pflicht ein, wegen des Renteneintritts erneut die Theorie- oder Fahrprüfung abzulegen.

Die gewöhnliche Pkw-Fahrerlaubnis der Klasse B wird nach Paragraf 23 der Fahrerlaubnis-Verordnung unbefristet erteilt. Die Gültigkeit des Führerscheindokuments ist davon zu unterscheiden: Neuere Karten müssen regelmäßig erneuert werden.

Auch beim regulären Pflichtumtausch alter Pkw- und Motorradführerscheine sind nach den Hinweisen des Bundesverkehrsministeriums keine erneute Fahrprüfung und keine zusätzlichen regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen vorgesehen. Unberührt bleiben mögliche Prüfungen bei konkreten Eignungszweifeln sowie besondere Vorschriften für andere Fahrerlaubnisklassen.

Großeltern könnten künftig schon vor der Fahrprüfung helfen

Für viele Rentner dürfte die geplante Fahrpraxis unter Anleitung die interessanteste Änderung sein. Fahrschüler sollen damit zusätzliche Erfahrungen im öffentlichen Straßenverkehr sammeln können, während eine zugelassene Bezugsperson sie begleitet.

Nach der vorgesehenen Ausrichtung kommen dafür auch Großeltern in Betracht, sofern sie die persönlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Rentenbezug und jahrzehntelange Fahrpraxis reichen als Berechtigung allein jedoch nicht aus.

Das Modell setzt früher an als das bisherige begleitete Fahren ab 17: Dort hat der Jugendliche die praktische Prüfung bereits bestanden. Die neue Übungsmöglichkeit soll dagegen einen Teil der Vorbereitung auf diese Prüfung ergänzen.

Eine bestandene Theorieprüfung allein genügt nicht

Die vom Bundestag beschlossene Fassung enthält mehrere Voraussetzungen, die bei verkürzten Darstellungen leicht untergehen. Nach der Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses soll der Fahrschüler vor der ersten privaten Übungsfahrt die Theorieprüfung und mindestens sechs Unterrichtseinheiten praktischer Ausbildung in einer Fahrschule absolviert haben.

Außerdem müssen Fahrschüler und vorgesehene Begleitperson gemeinsam an einer theoretischen und praktischen Einweisung durch eine Fahrschule teilnehmen. Hinzukommen eine behördliche Genehmigung und der erforderliche Versicherungsschutz.

Weitere Anforderungen an die Begleitperson, das Fahrzeug und die Durchführung werden durch Verordnungen konkretisiert. Wer als Großmutter oder Großvater helfen möchte, sollte deshalb die endgültigen Bedingungen bei Fahrschule und Fahrerlaubnisbehörde klären.

Auch die regionale Umsetzung verdient Aufmerksamkeit: Die beschlossene Gesetzesfassung eröffnet den Ländern die Möglichkeit, die Erprobung durch eigene Verordnung auszuschließen. Eine überall gleichzeitig verfügbare private Übungsmöglichkeit lässt sich daraus nicht sicher ableiten.

Beim eigenen Auto gehört die Versicherung in die Rechnung

Gerade für Rentner mit knappem Budget ist entscheidend, welche Kosten durch die Unterstützung tatsächlich entstehen. Der Fahrschüler muss nach der vorgesehenen gesetzlichen Regelung als Fahrer vom Haftpflichtversicherungsschutz umfasst sein.

Vor einer genehmigten Übungsfahrt sollte deshalb mit dem Versicherer geklärt werden, welche Vertragsänderungen nötig sind und wie Schäden am eigenen Fahrzeug abgesichert wären. Kraftstoff, Verschleiß und mögliche zusätzliche Beiträge gehören ebenfalls in die Kalkulation.

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Wer der Familie Geld sparen möchte, sollte diese Ausgaben mit den voraussichtlich ersparten Fahrschulstunden vergleichen. Aus einer gut gemeinten Hilfe wird sonst womöglich ein zusätzlicher Posten im eigenen Haushaltsbudget.

Was sich bei Unterricht und Prüfung ändern soll

Die Reform soll außerdem starre Vorgaben für die Ausbildung lockern. Die folgende Übersicht fasst die angekündigten Änderungen des Bundesverkehrsministeriums zusammen; sie beschreibt die Planung und noch keine vollständig geltende neue Ausbildung.

Bereich Geplante Änderung Theorieunterricht Das Wissen soll vollständig digital erlernt werden können; die Fahrschulen entscheiden über ihr Angebot. Sonderfahrten Die feste Vorgabe von zwölf Sonderfahrten soll entfallen; Überland-, Autobahn- und Dunkelheitsfahrten bleiben Ausbildungsbestandteile. Theoretische Prüfung Der Fragenkatalog mit mehr als 1.100 Fragen soll um ungefähr ein Drittel schrumpfen. Praktische Prüfung Die reine Fahrzeit soll auf die europarechtliche Mindestvorgabe von 25 Minuten zurückgeführt werden.

Die geplanten 25 Minuten beschreiben die reine Fahrzeit und damit nicht automatisch die gesamte Dauer des Prüfungstermins. Aus der geringeren Zahl vorgeschriebener Sonderfahrten folgt ebenso wenig, dass jeder Fahrschüler mit gleich wenigen Fahrstunden auskommen wird.

Wer erst im Ruhestand einen Führerschein erwerben möchte, sollte besonders auf die angebotene Lernform achten. Die Möglichkeit digitalen Unterrichts sagt noch nichts darüber aus, ob eine bestimmte Fahrschule weiterhin Präsenzunterricht und persönliche Unterstützung anbietet.

Bis zu 1.000 Euro weniger sind eine Aussicht, keine Zusage

Nach der aktuellen Darstellung des ADAC liegt der vom Ministerium genannte Durchschnittspreis für den Pkw-Führerschein bei rund 3.400 Euro. Durch die Reform könnten im günstigen Fall bis zu 1.000 Euro eingespart werden.

Für Großeltern, die Geld zum Führerschein beisteuern, wäre das eine spürbare Entlastung. Eine garantierte Ermäßigung oder ein einheitlicher neuer Endpreis ist damit jedoch nicht verbunden.

Im Verkehrsausschuss des Bundestags wurde ausdrücklich bezweifelt, dass die Änderungen zuverlässig zu niedrigeren Rechnungen führen. Genannt wurden unter anderem mögliche Verschiebungen von Sonderfahrten zu gewöhnlichen Fahrstunden und höhere Versicherungsbeiträge durch private Übungsfahrten.

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Die Reform schafft damit zunächst Möglichkeiten zum Sparen. Ob das Geld tatsächlich bei den Familien bleibt, entscheidet sich an den Angeboten der Fahrschulen und am Ausbildungsbedarf des einzelnen Fahrschülers.

Preise vergleichen lohnt sich auch für die zahlenden Großeltern

Preise und Erfolgsquoten von Fahrschulen sollen künftig über die staatliche Mobilithek zugänglich werden. Vergleichsportale könnten diese Daten anschließend für Verbraucher aufbereiten.

Wer einen Zuschuss aus seiner Rente plant, sollte sich trotzdem vor Vertragsabschluss eine nachvollziehbare Kostenübersicht geben lassen. Darin sollten Grundbetrag, Lernmittel, Fahrstunden und Kosten der Prüfungsvorstellung ebenso erkennbar sein wie zusätzlich anfallende Prüfgebühren.

Eine günstige einzelne Fahrstunde sagt über den späteren Gesamtpreis wenig aus. Auch eine gute Erfolgsquote ersetzt keine Beratung dazu, wie die Fahrschule den konkreten Lernbedarf einschätzt.

Warum der 1. Januar 2027 kein Starttermin für alles ist

Die Reform besteht aus mehreren rechtlichen Bausteinen mit unterschiedlichen Zeitplänen. Der Regierungsentwurf sieht für den überwiegenden Teil des Gesetzes den 1. Juli 2027 vor; die vom Bundestag beschlossenen Änderungen lassen diesen allgemeinen Termin bestehen.

Für weitere Ausbildungsregeln kommt es auf die ergänzende Verordnung an. Einen pauschalen Start sämtlicher Neuerungen am 1. Januar 2027 sollten Familien deshalb nicht ihrer Planung zugrunde legen.

Wer bereits eine Ausbildung begonnen hat, sollte mit der Fahrschule klären, welche Übergangsregelungen später tatsächlich auf den eigenen Fall anwendbar sind. Eine erwartete Reform ersetzt weder die geltenden Ausbildungsanforderungen noch eine Vereinbarung über die Kosten.

Für viele Rentner ist die Umtauschfrist dringlicher

Während über die Ausbildung künftiger Autofahrer entschieden wird, läuft der Pflichtumtausch älterer Führerscheine weiter. Kartenführerscheine aus den Jahren 2002 bis 2004 müssen grundsätzlich bis zum 19. Januar 2027 umgetauscht werden.

Wer vor 1953 geboren wurde, hat beim Pflichtumtausch der alten Dokumente dagegen grundsätzlich bis zum 19. Januar 2033 Zeit. Diese Ausnahme folgt aus Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung und hängt am Geburtsjahr, nicht am Rentenbescheid.

Wie sich das auf ältere Autofahrer auswirkt, erläutert unser Beitrag zur Führerschein-Umtauschfrist und der Ausnahme für ältere Rentner. Für bereits befristete neuere Karten ist dagegen deren jeweiliges Ablaufdatum zu beachten.

Auch die geplante Digitalisierung des Führerscheinnachweises verschiebt die Umtauschfristen nicht. Weitere Einzelheiten finden Sie im Beitrag „Digitaler Führerschein kommt – doch die Umtauschpflicht bleibt“.

Beispiel aus der Praxis: Ein Zuschuss aus der Rente braucht einen festen Rahmen

Der 70-jährige Rentner Klaus möchte seiner Enkelin 1.500 Euro zum Führerschein schenken und sie später zusätzlich bei Übungsfahrten begleiten. Er hofft, dass sie durch die Reform mit weniger bezahlten Fahrstunden auskommt.

Bevor er mit ihr im eigenen Auto üben könnte, müssten die neuen Regeln anwendbar, die Teilnahme genehmigt und sämtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören nach der beschlossenen Planung die Grundausbildung, die gemeinsame Einweisung und der passende Versicherungsschutz.

Mit seiner Enkelin vereinbart Klaus deshalb zunächst einen festen Zuschuss und lässt sich die Fahrschulkosten erklären. Ob private Übungsfahrten später sinnvoll und günstiger sind, entscheidet er erst, wenn die Bedingungen und die zusätzlichen Autokosten feststehen.

Sieben Fragen und Antworten zur Führerschein-Reform für Rentner

Müssen Rentner wegen der Reform erneut eine Fahrprüfung ablegen?

Die Reform der Fahrausbildung führt für bestehende gewöhnliche Pkw-Fahrerlaubnisse keine neue Prüfungspflicht wegen des Renteneintritts ein. Auch der reguläre Dokumentenumtausch erfordert keine erneute Fahrprüfung.

Dürfen Großeltern nach bestandener Theorieprüfung sofort mit den Enkeln üben?

Nein, die angekündigte private Übungsmöglichkeit ist noch nicht verfügbar. Auch nach ihrer Einführung sollen unter anderem praktische Grundausbildung, gemeinsame Einweisung, Versicherungsschutz und eine behördliche Genehmigung erforderlich sein.

Ersetzen die privaten Übungsfahrten die Fahrschule?

Sie sollen die Ausbildung ergänzen. Die vorgeschriebenen Ausbildungsbestandteile und die praktische Prüfung bleiben erforderlich.

Wird der Führerschein sicher 1.000 Euro günstiger?

Nein, diese Summe beschreibt eine mögliche Ersparnis im günstigen Fall. Der tatsächliche Gesamtpreis hängt weiterhin vom Angebot der Fahrschule und dem individuellen Lernbedarf ab.

Gilt die gesamte Reform ab dem 1. Januar 2027?

Ein einheitlicher Start aller Änderungen zu diesem Datum steht nicht fest. Für den überwiegenden Teil des Gesetzes ist der 1. Juli 2027 vorgesehen; außerdem müssen Bundesratsverfahren und ergänzende Regelungen berücksichtigt werden.

Haben alle Rentner beim Führerscheinumtausch bis 2033 Zeit?

Nein, die Ausnahme beim Pflichtumtausch alter Führerscheine gilt für Menschen, die vor 1953 geboren wurden. Für andere Betroffene richten sich die Fristen nach den gesetzlichen Vorgaben; bei neueren befristeten Karten zählt deren Ablaufdatum.

Worauf sollten Rentner achten, wenn sie den Führerschein ihrer Enkel mitbezahlen?

Sinnvoll sind eine schriftliche Kostenübersicht der Fahrschule und ein vorher festgelegter eigener Zuschuss. Mögliche Einsparungen durch die Reform sollten erst eingeplant werden, wenn sie sich im konkreten Angebot tatsächlich zeigen.