Eigenbeteiligung für die Pflege im Pflegeheim ist 2026 deutlich gestiegen

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Zum 1. Januar 2026 liegt die durchschnittliche monatliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr in einem Pflegeheim bundesweit bei 3.245 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 261 Euro oder rund neun Prozent. Damit hat sich der Druck für Heimbewohner und Angehörige binnen kurzer Zeit noch einmal deutlich verschärft.

Die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten. Den Rest tragen die Pflegebedürftigen selbst. Genau dieser Rest, also der Eigenanteil, wächst seit geraumer Zeit. 2026 zeigt sich: Trotz bestehender Zuschüsse reicht die Entlastung nicht aus, um die höheren Ausgaben in den Einrichtungen aufzufangen. Für viele Menschen ist der Umzug ins Heim deshalb längst nicht mehr nur eine pflegerische, sondern vor allem eine finanzielle Zäsur.

Was im Eigenanteil überhaupt steckt

Wer von 3.245 Euro monatlich hört, könnte annehmen, dass es sich um einen einzigen, leicht nachvollziehbaren Betrag handelt. Tatsächlich setzt sich die Eigenbeteiligung aus mehreren Bestandteilen zusammen.

Ein großer Teil entfällt auf den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil für die pflegebedingten Aufwendungen. Hinzu kommen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten des Heims. Im Bundesdurchschnitt lagen diese Bestandteile Anfang 2026 bei 1.685 Euro für den pflegebedingten Anteil, 1.046 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 514 Euro für Investitionskosten.

Gerade diese Zusammensetzung erklärt, warum die Belastung für Betroffene so hoch bleibt. Denn selbst wenn die Pflegekasse Zuschüsse auf den pflegebedingten Teil zahlt, bleiben Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten grundsätzlich bei den Bewohnern hängen. Das führt dazu, dass die Rechnung auch dann hoch ausfällt, wenn bereits Leistungen der Pflegeversicherung fließen.

Bestandteil Durchschnittlicher Betrag im ersten Aufenthaltsjahr 2026 Pflegebedingter Eigenanteil inklusive Ausbildungskosten 1.685 Euro Unterkunft und Verpflegung 1.046 Euro Investitionskosten 514 Euro

Warum die Kosten weiter steigen

Hinter dem Anstieg stehen mehrere Entwicklungen gleichzeitig. Pflegeeinrichtungen müssen höhere Personal- und Sachkosten finanzieren. Vor allem gestiegene Löhne in der Pflege schlagen auf die Pflegesätze durch. Das ist aus Sicht der Beschäftigten und der Versorgungsqualität nachvollziehbar, weil bessere Bezahlung in einem anspruchsvollen Beruf notwendig ist. Für die Bewohner bedeutet es aber, dass ein Teil dieser Entwicklung unmittelbar bei ihnen ankommt.

Dazu kommen steigende Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung sowie höhere Investitionskosten. Gerade bei den Investitionen wird seit langem kritisiert, dass Länder ihrer Finanzierungsverantwortung nicht ausreichend nachkommen. Solange Heime diese Ausgaben in Rechnung stellen dürfen, landen sie am Ende auf den Monatsabrechnungen der Bewohner.

Nach Berechnungen des vdek könnten Heimbewohner im Durchschnitt allein durch eine vollständige Übernahme der Investitionskosten um 514 Euro im Monat entlastet werden. Würden zusätzlich die Ausbildungskosten nicht mehr über die Bewohner mitfinanziert, kämen im Schnitt weitere 124 Euro Entlastung hinzu.

Warum längere Heimaufenthalte etwas entlasten

Ganz schutzlos sind Pflegebedürftige dem Kostenanstieg nicht ausgesetzt. Seit 2022 gibt es für die vollstationäre Pflege einen nach Aufenthaltsdauer gestaffelten Leistungszuschlag. Dieser Zuschuss bezieht sich allerdings nur auf den pflegebedingten Eigenanteil, nicht auf Unterkunft, Verpflegung oder Investitionen.

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Seit 2024 gilt folgende Staffelung: Im ersten Aufenthaltsjahr werden 15 Prozent übernommen, im zweiten Jahr 30 Prozent, im dritten Jahr 50 Prozent und ab dem vierten Jahr 75 Prozent.

Dadurch sinkt die monatliche Eigenbeteiligung mit zunehmender Aufenthaltsdauer. Im Bundesdurchschnitt liegt sie 2026 nach mehr als zwölf Monaten bei 2.947 Euro, nach mehr als 24 Monaten bei 2.551 Euro und nach mehr als 36 Monaten bei 2.056 Euro. Das ist eine spürbare Entlastung, aber auch diese Beträge bleiben für viele Haushalte sehr hoch. Der Zuschuss lindert das Problem also, beseitigt es jedoch nicht.

Aufenthaltsdauer im Pflegeheim Durchschnittliche Eigenbeteiligung 2026 Bis 12 Monate 3.245 Euro Ab 12 Monate 2.947 Euro Ab 24 Monate 2.551 Euro Ab 36 Monate 2.056 Euro

Pflegeversicherung bleibt Teilabsicherung

Der starke Eigenanteil ist kein Zufall, sondern Folge der Konstruktion des Systems. Die soziale Pflegeversicherung wurde nicht als Vollkaskoschutz aufgebaut, sondern als Teilabsicherung. Sie übernimmt pauschale Leistungen, während darüber hinausgehende Ausgaben bei den Versicherten verbleiben.

Für die vollstationäre Pflege gelten 2026 monatliche Leistungsbeträge von 805 Euro bei Pflegegrad 2, 1.319 Euro bei Pflegegrad 3, 1.855 Euro bei Pflegegrad 4 und 2.096 Euro bei Pflegegrad 5. Bei Pflegegrad 1 gibt es im Heim lediglich einen Zuschuss von 131 Euro.

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Wenn Heimentgelte kräftig steigen, wachsen die pauschalen Leistungen der Pflegeversicherung nicht automatisch im gleichen Maß mit. So vergrößert sich die Lücke, die von den Bewohnern selbst getragen werden muss. Viele Fachleute sehen darin eine strukturelle Schwäche des Systems, weil der Finanzierungsdruck zunehmend auf Menschen verlagert wird, die sich in einer besonders verletzlichen Lebensphase befinden.

Regionale Unterschiede verschärfen die Lage

Zum bundesweiten Durchschnitt kommt hinzu, dass Pflegeheimkosten regional stark auseinandergehen. Je nach Bundesland, Trägerstruktur, Personalkosten und Investitionsförderung kann die Belastung spürbar höher oder niedriger ausfallen. Anfang 2026 lag Bremen mit 3.637 Euro im ersten Aufenthaltsjahr deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Sachsen-Anhalt kam im selben Zeitraum auf 2.720 Euro. Schon diese beiden Werte zeigen, dass sich die finanzielle Belastung nicht überall gleich entwickelt.

Für Betroffene hat das praktische Folgen. Wer in Ballungsräumen oder in Ländern mit hohen Heimkosten lebt, stößt schneller an finanzielle Grenzen. Gleichzeitig ist ein Umzug in ein günstigeres Bundesland meist keine realistische Lösung, weil Pflegebedürftige und Angehörige in der Regel auf Nähe, bestehende soziale Kontakte und kurze Wege angewiesen sind. Die regionale Spreizung ist deshalb nicht nur eine Zahl in Statistiken, sondern ein Problem mit unmittelbaren Folgen für die Lebenswirklichkeit.

Was Familien jetzt wissen müssen

Der hohe Eigenanteil führt häufig zu der Sorge, dass Kinder automatisch für die Heimkosten ihrer Eltern aufkommen müssen. So einfach ist es nicht. Unterhaltsverpflichtete Angehörige können erst dann finanziell herangezogen werden, wenn ihr jährliches Bruttoeinkommen über 100.000 Euro liegt. Auf das Vermögen der Angehörigen kommt es dabei nach den Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nicht an. Für viele Familien bedeutet das eine gewisse Entlastung, auch wenn die Unsicherheit im Einzelfall oft groß bleibt.

Wichtig ist außerdem, dass Pflegebedürftige nicht zwangsläufig ihr gesamtes Vermögen aufbrauchen müssen. Reichen Leistungen der Pflegeversicherung, Einkommen und verwertbares Vermögen nicht aus, besteht grundsätzlich Anspruch auf Hilfe zur Pflege. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums gibt es dabei für Barvermögen einen Freibetrag von 10.000 Euro.

Unter bestimmten Voraussetzungen wird zusätzlich ein Betrag von bis zu 25.000 Euro als angemessen berücksichtigt, wenn er aus eigenem Erwerbseinkommen stammt. Auch eine selbst genutzte Immobilie kann unter Umständen geschützt sein, etwa wenn der Ehepartner weiter darin wohnt.

Was der Wert von 3.245 Euro für Betroffene tatsächlich bedeutet

Die Zahl von 3.245 Euro pro Monat wirkt abstrakt, bis man sie in den Alltag übersetzt. Wer eine durchschnittliche Altersrente bezieht, kann einen solchen Betrag meist nicht aus eigener Kraft tragen. Selbst bei zwei Renten in einer Ehe kann ein Heimaufenthalt eines Partners die finanzielle Planung ins Wanken bringen.

Ersparnisse, Rücklagen und private Zusatzversicherungen gewinnen dadurch erheblich an Bedeutung. Zugleich zeigt die Realität, dass selbst langjährige Vorsorge in vielen Fällen nur einen Teil des Problems löst.

Für Angehörige heißt das: Die finanzielle Prüfung sollte nicht erst beginnen, wenn der Heimplatz bereits gefunden ist. Wichtig sind ein genauer Blick auf den Heimvertrag, die einzelnen Kostenpositionen, mögliche Zuschüsse, Leistungen der Pflegekasse und gegebenenfalls Ansprüche auf Hilfe zur Pflege. Wer diese Punkte zu spät klärt, riskiert unnötige Unsicherheit in einer ohnehin belastenden Situation.

Praxisbeispiel

Eine 84-jährige Frau mit Pflegegrad 3 zieht Anfang 2026 in ein Pflegeheim. Ihre monatliche Rente beträgt 1.650 Euro. Das Heim verlangt im ersten Aufenthaltsjahr einen Eigenanteil, der sich am Bundesdurchschnitt orientiert und bei 3.245 Euro liegt.

Damit entsteht Monat für Monat eine Lücke von 1.595 Euro. Die Tochter verdient 68.000 Euro brutto im Jahr und muss deshalb nach den geltenden Regeln grundsätzlich keinen Elternunterhalt zahlen. Hat die Bewohnerin keine ausreichenden Rücklagen, kommt Hilfe zur Pflege in Betracht. Der Fall zeigt, wie rasch aus einer abstrakten Durchschnittszahl eine konkrete Finanzierungslücke wird, die ohne staatliche Unterstützung kaum zu schließen ist.

Quellen

Verband der Ersatzkassen: Auswertung zu den Eigenanteilen in der stationären Pflege zum Stand 1. Januar 2026, mit Angaben zum Bundesdurchschnitt von 3.245 Euro, zur Steigerung um 261 Euro beziehungsweise neun Prozent sowie zur Zusammensetzung aus pflegebedingtem Eigenanteil, Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten.