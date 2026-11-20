Wer mit einem Minijob Geld verdient und trotzdem Grundsicherungsgeld benötigt, muss ab 2027 mit einer intensiveren Betreuung durch das Jobcenter rechnen. Besonders Beschäftigte mit weniger als 15 Wochenstunden geraten stärker in den Blick der Arbeitsvermittlung.

Grundlage ist eine Weisung der Bundesagentur für Arbeit vom 22. Oktober 2026. Die Jobcenter sollen künftig genauer prüfen, ob Menschen mit geringem Arbeitsumfang mehr Stunden übernehmen, eine andere Stelle finden oder ihre Hilfebedürftigkeit vollständig beenden können.

Jobcenter nimmt Minijobber mit weniger als 15 Stunden ins Visier

Die Bundesagentur zählt Menschen, die ausschließlich einer Nebenbeschäftigung von insgesamt weniger als 15 Wochenstunden nachgehen, ausdrücklich zu den Zielgruppen ihrer neuen Vermittlungsstrategie.

Dabei geht es nicht allein um Minijobber. Auch Beschäftigte mit einer kleinen Teilzeitstelle können betroffen sein, wenn sie ergänzende Leistungen erhalten.

Für ausgewählte Personen sollen künftig im Durchschnitt alle sechs Wochen Beratungsgespräche stattfinden. Das Jobcenter soll dabei prüfen, ob eine umfangreichere oder besser bezahlte Beschäftigung möglich ist.

Allerdings wird nicht jeder Minijobber in dieses Betreuungsmodell aufgenommen. Entscheidend ist die Einschätzung der Vermittlungsfachkraft, ob eine intensivere Unterstützung die Aufnahme einer dauerhaften Beschäftigung beschleunigen kann.

Über die allgemeinen Vorgaben haben wir bereits in unserem Beitrag Jobcenter ab 2027 – Alle sechs Wochen zur Beratung ins Amt berichtet.

Ein Minijob schützt nicht vor weiteren Bewerbungen

Schon seit dem 1. Juli 2026 verpflichtet § 2 Absatz 2 SGB II erwerbsfähige Leistungsberechtigte ausdrücklich dazu, ihre Arbeitskraft im erforderlichen und individuell zumutbaren Umfang einzusetzen.

Das kann auch bedeuten, dass jemand trotz bestehendem Arbeitsvertrag nach einer umfangreicheren Beschäftigung suchen muss. Ist es notwendig und zumutbar, kann sogar eine Vollzeitstelle verlangt werden.

Der Arbeitgeber muss jedoch nicht allein wegen einer Forderung des Jobcenters zusätzliche Arbeitsstunden anbieten. Eine Ausweitung der bestehenden Beschäftigung hängt unter anderem von den arbeitsvertraglichen Möglichkeiten ab.

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Für das Jobcenter kommt deshalb auch die Vermittlung in einen anderen Betrieb infrage. Dabei müssen die persönlichen Umstände und die Zumutbarkeit der angebotenen Arbeit berücksichtigt werden.

Minijob-Grenze steigt 2027 auf 633 Euro

Zum 1. Januar 2027 steigt die monatliche Minijob-Grenze von 603 auf 633 Euro. Gleichzeitig erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn von 13,90 auf 14,60 Euro pro Stunde.

Wer zum Mindestlohn arbeitet, erreicht die neue Verdienstgrenze weiterhin nach ungefähr zehn Wochenstunden. Damit liegen viele Minijobs deutlich unter der Grenze von 15 Stunden, auf die sich das neue Vermittlungskonzept bezieht.

Die höhere Verdienstgrenze bedeutet allerdings nicht, dass Beschäftigte zusätzliche 633 Euro vollständig behalten dürfen. Bei ergänzendem Grundsicherungsgeld gelten weiterhin die gesetzlichen Einkommensfreibeträge.

Welche Auswirkungen die neue Verdienstgrenze hat, erläutern wir in unserem Beitrag über die Minijob-Grenze ab Januar 2027.

Bewerbungen sollen künftig stärker kontrolliert werden

Die Bundesagentur verlangt in ihrem Rahmenkonzept, vereinbarte Bewerbungsbemühungen und Vermittlungsvorschläge systematisch nachzuverfolgen. Bei Verstößen sollen die Jobcenter prüfen, ob eine Leistungsminderung infrage kommt.

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Nach § 31 SGB II können beispielsweise fehlende Nachweise über verlangte Eigenbemühungen oder die Weigerung, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, Folgen haben.

Eine Leistungsminderung setzt jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen voraus, darunter eine Rechtsfolgenbelehrung oder entsprechende Kenntnis. Liegt ein nachgewiesener wichtiger Grund vor, darf wegen dieses Verhaltens keine Pflichtverletzung angenommen werden.

Der bestehende Minijob ist für sich genommen kein Kürzungsgrund. Auch die Grenze von 15 Wochenstunden schafft keinen neuen gesetzlichen Sanktionstatbestand.

Krankheit und Kinderbetreuung begrenzen die Arbeitspflicht

Nicht jeder Beschäftigte kann seine Arbeitszeit beliebig erhöhen. Nach § 10 SGB II muss das Jobcenter gesundheitliche Einschränkungen, notwendige Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen berücksichtigen.

Wer beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nur wenige Stunden arbeiten kann, darf nicht ohne Prüfung seiner Belastbarkeit auf eine Vollzeitstelle verwiesen werden.

Auch Eltern können sich auf fehlende Betreuungsmöglichkeiten berufen, wenn diese einer konkreten Arbeitsaufnahme entgegenstehen. Entscheidend sind die tatsächlichen Umstände.

Betroffene sollten entsprechende Einschränkungen möglichst früh mitteilen und erforderliche Nachweise vorlegen. Nach § 15 SGB II müssen individuelle Vermittlungshemmnisse bei der Planung der beruflichen Eingliederung berücksichtigt werden.

Was Minijobber vor 2027 wissen sollten

Die neuen Vermittlungsvorgaben richten sich an die gemeinsamen Einrichtungen von Arbeitsagenturen und Kommunen. Diese sollen ihre Umsetzung bis Ende 2026 vorbereiten und die intensivere Betreuung im Jahr 2027 aufnehmen.

Wer bereits ergänzend Grundsicherungsgeld erhält, muss dafür keinen neuen Leistungsantrag stellen. Auch gibt es keine Pflicht, ohne Einladung alle sechs Wochen persönlich beim Jobcenter zu erscheinen.

Sinnvoll ist es, die tatsächliche Arbeitszeit, Möglichkeiten zur Stundenaufstockung und bisherige Bewerbungen nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Auswahl für eine intensivere Vermittlung soll regelmäßig überprüft werden, spätestens nach zwölf Monaten. Führt die zusätzliche Betreuung voraussichtlich nicht mehr schneller zu einer dauerhaften Beschäftigung, soll sie nach dem Rahmenkonzept beendet werden.

Häufige Fragen

Muss ich ab 2027 meinen Minijob aufgeben?

Nein. Ein bestehender Minijob muss nicht allein wegen der neuen Weisung aufgegeben werden. Das Jobcenter kann jedoch die Suche nach einer umfangreicheren zumutbaren Beschäftigung verlangen.

Muss ich mit einem Minijob alle sechs Wochen zum Jobcenter?

Nicht zwangsläufig. Der Sechswochenrhythmus ist eine durchschnittliche Vorgabe für ausgewählte Personen. Verbindliche Meldetermine ergeben sich aus entsprechenden Einladungen.

Darf das Jobcenter meine Leistungen kürzen, obwohl ich arbeite?

Ja, wenn eine gesetzlich geregelte Pflichtverletzung vorliegt und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Allein ein Minijob mit wenigen Wochenstunden rechtfertigt keine Kürzung.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Weisung 202610009 vom 22. Oktober 2026 (im Text verlinkt).

Bundesagentur für Arbeit – Rahmenkonzept zur Stärkung der Vermittlung, Anlage zur Weisung vom 22. Oktober 2026.

§§ 2, 10, 15 und 31 SGB II (im Text verlinkt).

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Informationen zum gesetzlichen Mindestlohn 2026 und 2027.

Gegen-Hartz.de – Jobcenter ab 2027 – Alle sechs Wochen zur Beratung ins Amt (im Text verlinkt).

Gegen-Hartz.de – Neue Grenze bei Minijobs kommt zum 1. Januar 2027 (im Text verlinkt).