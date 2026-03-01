Bürgergeld und „Faul“-Klischee: Wie offizielle BA-Zahlen das Missverständnis füttern

Lesedauer 3 Minuten

„Erwerbsfähig“ klingt nach „kann arbeiten“. Genau diese Alltagslesart prägt viele Debatten über Bürgergeld – und sie wird durch die offizielle Kommunikation begünstigt. Denn die Bundesagentur für Arbeit (BA) nutzt Begriffe, die verwaltungsrechtlich korrekt sind, im öffentlichen Raum aber regelmäßig anders verstanden werden.

Wer nur Überschriften, Kurztexte oder Grafiken konsumiert, landet schnell bei der Schlussfolgerung: „Dann könnten die doch arbeiten – wenn sie es nicht tun, sind sie wohl faul.“ Das ist nicht zwingend Absicht, aber eine vorhersehbare Wirkung missverständlicher Begriffe.

Das Missverständnis beginnt beim Wort „erwerbsfähig“

In der Grundsicherungsstatistik heißt die große Gruppe der Bürgergeld-Beziehenden „erwerbsfähige Leistungsberechtigte“ (ELB). Das ist ein Rechts- und Statistikbegriff – kein Synonym für „sofort vermittelbar“. Der Begriff beschreibt vor allem den Status im System (SGB II), nicht automatisch die aktuelle Arbeitsmarktnähe.

Das Problem: Im Alltag wird „erwerbsfähig“ intuitiv als „arbeitsbereit und verfügbar“ gelesen. Damit wird aus einer Verwaltungskategorie eine moralische Deutung: Wer „erwerbsfähig“ ist, müsse doch arbeiten können – und wer nicht arbeitet, sei „unwillig“. Genau hier entsteht das Klischee.

Was die BA-Zahlen tatsächlich zeigen: Bürgergeld ist nicht gleich „arbeitslos“

Die BA weist die ELB regelmäßig nach Statusgruppen aus. Im Monats-/Arbeitsmarktbericht September 2025 findet sich dazu eine Grafik mit Datenstand Mai 2025 (die BA weist ausdrücklich einen Zeitverzug aus). Ergebnis: Von 3.932.000 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wurden 46 Prozent als arbeitslos geführt.

54 Prozent waren nicht im Status „arbeitslos“, sondern verteilten sich auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (12 Prozent), ungeförderte Erwerbstätigkeit (11 Prozent), Schule/Studium/ungeförderte Ausbildung (11 Prozent), Erziehung/Haushalt/Pflege (7 Prozent), Arbeitsunfähigkeit (6 Prozent) sowie unbekannt/Sonstige (7 Prozent).

Diese eine Zahlendrehung ist der Punkt, an dem die öffentliche Debatte regelmäßig entgleist: In Schlagzeilen und Talkshow-Sätzen wird oft so gesprochen, als seien „Bürgergeld-Beziehende“ gleichbedeutend mit „Arbeitslose“. Die BA-Zahlen zeigen das Gegenteil – nur wird diese Differenzierung kommunikativ selten zur Hauptbotschaft gemacht.

Zwei Mini-Fälle, die den Denkfehler sofort sichtbar machen

Fall 1: Die Aufstockerin

Eine Person arbeitet, verdient aber so wenig, dass es zum Leben nicht reicht. Sie erhält ergänzend Bürgergeld. In der Statistik kann sie als „ungeförderte Erwerbstätigkeit“ auftauchen – ist also nicht „arbeitslos“, obwohl sie Bürgergeld bezieht. Genau diese Gruppe liegt in der BA-Struktur bei 11 Prozent.

Fall 2: „Arbeitslos“ trotz Mini-Job

Eine Person arbeitet 10 Stunden pro Woche. Umgangssprachlich wirkt das wie „hat doch Arbeit“. In der gesetzlichen/behördlichen Abgrenzung kann sie dennoch als arbeitslos gelten, weil eine Erwerbstätigkeit unter 15 Stunden wöchentlich der Arbeitslosigkeit nicht entgegensteht.

Beide Fälle zeigen, warum Statistikbegriffe ohne Übersetzung so gefährlich sind: Sie erzeugen scheinbare Widersprüche („arbeitslos, aber arbeitet“ / „Bürgergeld, aber nicht arbeitslos“) – und diese Widersprüche werden dann politisch als „Beweis“ für Faulheit oder Tricksen missbraucht.

Warum die BA das selbst erklären muss – und was das über die Verständlichkeit sagt

Dass die Statuslogik für Laien schwer zugänglich ist, zeigt ein eigener BA-Methodenbericht: „Warum sind nicht alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten arbeitslos?“ (Ausgabe Juli 2024). Dort beschreibt die BA, dass ELB nach Arbeitsvermittlungsstatus u. a. in „arbeitslos“ und „nicht arbeitslos“ untergliedert werden und verweist beispielhaft auf Dezember 2023: Von rund 3,9 Millionen ELB hatten 57 Prozent den Status „nicht arbeitslos“.

Der Methodenbericht ist fachlich sinnvoll. Öffentlichkeitswirksam ist er ein Signal: Die Standardbegriffe werden so häufig falsch verstanden, dass sie erklärungsbedürftig sind. Nur erreichen Methodenberichte nicht die Debatten, in denen Klischees entstehen.

Wie aus Statistik Stigma wird: der Verstärker-Effekt durch Schlagzeilen

Wenn Medien pauschal suggerieren, die Mehrheit der Bürgergeld-Beziehenden könne arbeiten, „tue es aber nicht“, dann wirkt ein Amtssiegel („erwerbsfähig“) wie eine Abkürzung zur moralischen Verurteilung. Genau dieses Muster war Anlass für öffentliche Kritik bis hin zu Presseratsrügen im Kontext von Bürgergeld-Berichterstattung.

Der entscheidende Punkt bleibt dabei: Populistische Zuspitzung funktioniert besser, wenn amtliche Kommunikation Begriffe liefert, die im Alltagsverständnis automatisch eine Unterstellung mittransportieren.

Was sich ändern müsste: Übersetzen, bevor missverstanden wird

Die BA muss juristisch sauber messen. Aber die öffentliche Darstellung braucht eine zweite Ebene, die Begriffe so erklärt, wie Menschen Wörter tatsächlich verstehen:

Wer „erwerbsfähig“ liest, sollte nicht erst in einem Methodenbericht erfahren, dass „erwerbsfähig“ nicht „sofort arbeitsmarktverfügbar“ bedeutet. Und wer „arbeitslos“ liest, sollte sofort sehen, dass eine Tätigkeit unter 15 Stunden pro Woche die Arbeitslosigkeit nicht zwingend ausschließt.

Der Anspruch sollte sein, dass Statistiken Wirklichkeit erklären – statt durch missverständliche Frames unbeabsichtigt Zerrbilder zu stützen.

Argumentationshilfe für Diskussionen: zwei Sätze, die Klischees stoppen

„Erwerbsfähig“ ist in der Bürgergeld-Statistik ein Rechtsbegriff, kein Beweis für sofortige Jobverfügbarkeit. Und Bürgergeld heißt nicht automatisch „arbeitslos“: Laut BA ist ein großer Teil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in anderen Statusgruppen oder sogar erwerbstätig und stockt nur auf.

