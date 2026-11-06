Bürgergeld: Nur 100 Euro vom Jobcenter weil die Kontoauszüge fehlten

Die Ersparnisse seien aufgebraucht, das Konto leer und Lebensmittel nicht mehr bezahlbar. Mit dieser Schilderung verlangte ein Mann eine schnelle Zahlung vom Jobcenter, erhielt zunächst aber nur zwei Lebensmittelgutscheine über jeweils 50 Euro.

Auch vor dem Sozialgericht Nürnberg erreichte er keine weitere Zahlung. Nach der veröffentlichten Falldarstellung fehlten vollständige Kontoauszüge und Nachweise zu den Unterkunftskosten, weshalb das Gericht seine Hilfebedürftigkeit nicht ausreichend belegt sah.

Die Gutscheine waren keine Entscheidung über den gesamten Bedarf

Der Mann hatte im Januar 2026 Bürgergeld beantragt. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor vier Jahre von Ersparnissen gelebt und konnte seine laufenden Ausgaben nun nicht mehr bestreiten.

Das Jobcenter verlangte zusätzliche Unterlagen, erhielt jedoch nur unvollständige Nachweise. Im Februar beantragte der Mann einen Vorschuss und wandte sich zugleich an das Sozialgericht.

Sein Eilantrag blieb mit Beschluss vom 13. April 2026 (S 4 AS 243/26 ER) erfolglos. Daraus folgt nicht, dass 100 Euro in Gutscheinen seinen Lebensunterhalt ausreichend gesichert hätten.

Entscheidend waren die fehlenden Belege für den verlangten Leistungsanspruch. Das Gericht ordnete deshalb keine weitere Zahlung an.

Geldnot muss für das Gericht nachvollziehbar sein

Für eine vorläufige Zahlung müssen Betroffene ihren voraussichtlichen Anspruch und die Dringlichkeit glaubhaft machen. Das Gericht muss nachvollziehen können, weshalb eine Entscheidung im regulären Verfahren nicht abgewartet werden kann.

Zur Hilfebedürftigkeit gehört die Frage, ob anrechenbares Einkommen oder Vermögen den Lebensunterhalt decken kann. Auch tatsächlich verfügbare Unterstützung von anderer Seite kann eine Rolle spielen.

Die Erklärung, es sei kein Geld mehr vorhanden, ersetzt deshalb nicht die erforderlichen Unterlagen. Umgekehrt beweist ein gescheiterter Eilantrag nicht, dass jemand Einkommen verschwiegen oder noch ausreichende Rücklagen gehabt hat.

Ein Vorschuss setzt einen bestehenden Anspruch voraus

Ein Vorschuss nach § 42 SGB I kann helfen, wenn der Anspruch auf eine Geldleistung dem Grunde nach feststeht, die Berechnung der Höhe aber voraussichtlich länger dauert. Unter diesen Voraussetzungen muss der Leistungsträger auf Antrag einen Vorschuss zahlen.

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Die Zahlung beginnt dann spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Vorschussantrags. Diese Regel bedeutet jedoch nicht, dass nach einem Monat unabhängig von den Anspruchsvoraussetzungen Geld ausgezahlt werden muss.

Im Nürnberger Fall war nach der Falldarstellung bereits der Anspruch nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Deshalb blieb auch das Verlangen nach einem Vorschuss erfolglos.

Diese Unterlagen helfen bei einem Eilantrag

Die Bundesagentur für Arbeit nennt unter anderem Kontoauszüge der vergangenen drei Monate sowie Nachweise zu Einkommen, Unterkunft und Heizung. Nicht sämtliche Unterlagen müssen schon bei der Antragstellung vorliegen, fehlende Nachweise sollen aber möglichst früh nachgereicht werden.

Für die Darstellung einer akuten Notlage sind außerdem aktuelle Kontostände, fällige Rechnungen und vorhandene Mahnungen hilfreich. Betroffene sollten konkret erklären, welche notwendigen Ausgaben sie nicht mehr bezahlen können.

Sind angeforderte Unterlagen nicht rechtzeitig erhältlich, sollte das gegenüber Jobcenter und Gericht erklärt und möglichst belegt werden. Warum aktuelle Unterlagen entscheidend sein können, zeigt auch unser Beitrag über einen abgelehnten Bürgergeld-Antrag mit veralteten Kontoauszügen.

Häufige Fragen zum Eilantrag

Darf das Jobcenter den Lebensunterhalt pauschal auf 100 Euro begrenzen?

Eine solche allgemeine Regel ergibt sich aus dem Fall nicht. Die Ablehnung betraf die Voraussetzungen für eine vorläufige gerichtliche Zahlungsanordnung.

Kann ich den Antrag stellen, obwohl noch Unterlagen fehlen?

Ja. Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass Nachweise nachgereicht werden können, für die Entscheidung müssen die erforderlichen Angaben jedoch überprüfbar sein.

Entscheidet ein abgelehnter Eilantrag endgültig über den Leistungsanspruch?

Nein. Das Eilverfahren betrifft den vorläufigen Rechtsschutz und ersetzt keine abschließende Entscheidung im Hauptsacheverfahren.

Quellen

Sozialgericht Nürnberg, Beschluss vom 13. April 2026 (S 4 AS 243/26 ER), Entscheidungsfundstelle oben verlinkt. Der amtliche Volltext war beim Abruf technisch nicht auslesbar.

Bundesagentur für Arbeit – Antrag, Bescheid und erforderliche Nachweise

§ 42 SGB I – Vorschüsse

§ 86b SGG – Einstweiliger Rechtsschutz

§ 9 SGB II – Hilfebedürftigkeit