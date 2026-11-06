Pflegeheimwechsel: Diese Kosten dürfen beide Heime nicht doppelt berechnen

Wer mitten im Monat das Pflegeheim wechselt, bekommt den monatlichen Leistungsbetrag der Pflegekasse nicht zweimal. Hat die bisherige Einrichtung ihn bereits für die Pflegekosten ausgeschöpft, bleibt für das neue Heim aus diesem Betrag nichts übrig.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Pflegekasse dort gar nichts mehr zahlt. Der zusätzliche Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil wird getrennt berechnet und kann auch der neuen Einrichtung zustehen.

Der monatliche Pflegebetrag wird nicht verdoppelt

Für vollstationäre Pflege zahlt die Pflegekasse bei Pflegegrad 2 monatlich bis zu 805 Euro. Bei Pflegegrad 3 sind es 1.319 Euro, bei Pflegegrad 4 bis zu 1.855 Euro und bei Pflegegrad 5 bis zu 2.096 Euro.

Nach dem gemeinsamen Rundschreiben der Pflegekassen wird bei einem Heimwechsel zunächst die bisherige Einrichtung berücksichtigt. Sie darf den Betrag für die dafür vorgesehenen Pflege-, Betreuungs- und Behandlungspflegekosten verwenden.

Nur ein verbleibender Rest steht dem aufnehmenden Heim zur Verfügung. Eine hälftige Aufteilung allein deshalb, weil jemand ungefähr zur Monatsmitte umzieht, ist nicht vorgesehen.

Ein Beispiel zeigt die Aufteilung

Die folgende vereinfachte Modellrechnung betrifft eine Person mit Pflegegrad 2. Im alten Heim fallen für den betreffenden Zeitraum 1.200 Euro berücksichtigungsfähige Pflegekosten einschließlich Ausbildungsumlagen an, im neuen Heim 1.600 Euro.

Rechnungsposten Bisheriges Heim Neues Heim Pflegekosten im jeweiligen Aufenthaltszeitraum 1.200 Euro 1.600 Euro Anteil am monatlichen Kassenbetrag 805 Euro 0 Euro Pflegebedingter Eigenanteil vor Zuschlag 395 Euro 1.600 Euro

Der monatliche Kassenbetrag von 805 Euro ist damit verbraucht. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten sind in diesem Beispiel noch nicht enthalten.

Der Zuschlag zum Eigenanteil bleibt erhalten

Zusätzlich zum festen Pflegebetrag übernimmt die Pflegekasse einen Teil des verbleibenden pflegebedingten Eigenanteils. Dieser Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI beträgt je nach bisheriger Bezugsdauer 15, 30, 50 oder 75 Prozent.

Bei einem Heimwechsel werden dafür die tatsächlichen Aufenthaltstage in beiden Einrichtungen berücksichtigt. Maßgeblich sind die jeweiligen berücksichtigungsfähigen Pflegekosten und der dort verbleibende Eigenanteil.

Bei einer Zuschlagsstufe von 50 Prozent wären im Beispiel 197,50 Euro im bisherigen und 800 Euro im neuen Heim abgedeckt. Zusammen blieben 997,50 Euro pflegebedingter Eigenanteil zu zahlen, zuzüglich der übrigen Heimkosten.

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Die frühere Bezugsdauer geht beim Umzug nicht verloren. Welche Zeiten berücksichtigt werden, erläutert unser Beitrag darüber, dass frühere Pflegezeiten auch nach einem Heimwechsel zählen.

Den Umzugstag darf nur das neue Heim abrechnen

§ 87a SGB XI enthält eine klare Regel für den Verlegungstag. Nur das aufnehmende Pflegeheim darf für diesen Tag das Gesamtheimentgelt berechnen.

Wer beispielsweise am 15. eines Monats umzieht, sollte prüfen, ob die alte Einrichtung bis zum 14. und die neue ab dem 15. abrechnet. Eine Vertragsklausel, die entgegen dieser Regel eine doppelte Berechnung erlaubt, ist unwirksam.

Beide Rechnungen gemeinsam prüfen

Legen Sie die letzte Rechnung des bisherigen Heims neben die erste Rechnung der neuen Einrichtung. Lassen Sie sich ausweisen, welcher Teil des monatlichen Kassenbetrags jeweils angerechnet wurde und wie sich der zusätzliche Leistungszuschlag ergibt.

Prüfen Sie außerdem, ob die bereits erreichte Zuschlagsstufe übernommen wurde. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden durch den Zuschlag nach § 43c SGB XI nicht reduziert.

Bitten Sie bei Unklarheiten beide Einrichtungen und die Pflegekasse um eine abgestimmte Abrechnung. Ein fehlender Anteil am festen Kassenbetrag erklärt für sich genommen noch nicht, weshalb auch der Leistungszuschlag fehlen sollte.

Häufige Fragen zum Pflegeheimwechsel

Bekommt jedes Heim den vollen monatlichen Pflegebetrag?

Nein. Für denselben Kalendermonat steht der monatliche Betrag nur einmal zur Verfügung.

Kann das neue Heim trotz ausgeschöpfter Pauschale einen Zuschlag erhalten?

Ja. Der Leistungszuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil wird gesondert berechnet.

Beginnt die Wartezeit für einen höheren Zuschlag nach dem Umzug neu?

Nein. Bereits berücksichtigungsfähige Bezugszeiten bleiben erhalten. Ein Wechsel innerhalb eines Monats macht daraus allerdings keine zwei Bezugsmonate.

Quellen

GKV-Spitzenverband, gemeinsames Rundschreiben vom 2. April 2026, Erläuterungen zu § 43, Abschnitt 7, und § 43c, Abschnitt 6

§ 43 SGB XI – Vollstationäre Pflege

§ 43c SGB XI – Begrenzung des pflegebedingten Eigenanteils

§ 87a SGB XI – Berechnung und Zahlung des Heimentgelts