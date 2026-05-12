1300 Euro Rente: Das fällt 2026 an Steuern für Rentner an – Tabelle

Viele Rentnerinnen und Rentner blicken 2026 genauer auf ihren Steuerbescheid. Der Grund ist einfach: Der steuerpflichtige Anteil der gesetzlichen Rente steigt für neue Rentenjahrgänge weiter an, zugleich erhöht sich der Grundfreibetrag. Wer monatlich 1.300 Euro Bruttorente erhält, muss deshalb genau unterscheiden zwischen steuerpflichtiger Rente und tatsächlich zu zahlender Steuer.

Was 2026 für Rentner steuerlich gilt

Für Menschen, die 2026 erstmals in Rente gehen, sind 84 Prozent der gesetzlichen Bruttorente steuerpflichtig. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente bleiben als persönlicher Rentenfreibetrag erhalten. Dieser Betrag wird dauerhaft festgeschrieben.

Der steuerliche Grundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro. Bis zu diesem zu versteuernden Einkommen fällt keine Einkommensteuer an. Für zusammen veranlagte Ehepaare und eingetragene Lebenspartner gilt der doppelte Betrag.

1300 Euro Monatsrente: Wie viel ist steuerpflichtig?

Eine monatliche Bruttorente von 1.300 Euro ergibt im Jahr 15.600 Euro. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 sind davon 84 Prozent steuerpflichtig. Das entspricht 13.104 Euro.

Das bedeutet aber nicht, dass auf 13.104 Euro automatisch Steuer gezahlt werden muss. Von diesem Betrag können unter anderem der Werbungskostenpauschbetrag und Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden. Dadurch liegt das zu versteuernde Einkommen in vielen Fällen unter dem Grundfreibetrag.

Bei einer typischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bleibt ein alleinstehender Neurentner mit 1.300 Euro Monatsrente daher meist steuerfrei. Anders sieht es aus, wenn weitere Einkünfte hinzukommen, etwa Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder ein Nebenjob.

Neue Tabelle: 1300 Euro Rente und mögliche Steuer 2026

Monatliche Bruttorente Einordnung für 2026 1.100 Euro In der Regel keine Einkommensteuer, wenn keine weiteren Einkünfte vorliegen. 1.200 Euro Meist steuerfrei, da das zu versteuernde Einkommen nach Abzügen häufig unter dem Grundfreibetrag bleibt. 1.300 Euro In vielen Standardfällen keine Steuer, solange keine Betriebsrente, Mieteinnahmen oder andere Einnahmen hinzukommen. 1.400 Euro Oft noch steuerfrei, die persönliche Situation sollte aber geprüft werden. 1.450 Euro Je nach Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen kann erstmals eine geringe Steuer entstehen. 1.500 Euro Eine geringe Einkommensteuer wird wahrscheinlicher, besonders bei weiteren Einkünften. 1.600 Euro Steuerpflicht wird deutlich wahrscheinlicher, sofern nur geringe Abzüge geltend gemacht werden können. 1.700 Euro In vielen Fällen kann Einkommensteuer anfallen, vor allem bei Rentenbeginn 2026 und zusätzlichen Einnahmen. 1.800 Euro Eine Steuerzahlung ist häufig möglich, die genaue Höhe hängt von Versicherungsbeiträgen und weiteren abziehbaren Kosten ab.

Warum die Bruttorente nicht mit der Steuerlast gleichzusetzen ist

Der häufigste Irrtum bei der Rentenbesteuerung betrifft den Unterschied zwischen Bruttorente, steuerpflichtigem Rentenanteil und zu versteuerndem Einkommen. Die Bruttorente ist nur der Ausgangspunkt der Berechnung. Erst nach mehreren Abzügen zeigt sich, ob überhaupt Einkommensteuer entsteht.

Bei 1.300 Euro Monatsrente liegt die Jahresbruttorente bei 15.600 Euro. Davon bleiben bei einem Rentenbeginn 2026 rechnerisch 2.496 Euro als Rentenfreibetrag steuerfrei. Der steuerpflichtige Rentenanteil beträgt damit 13.104 Euro.

Davon gehen noch abziehbare Ausgaben ab. Dazu gehören etwa Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Werbungskostenpauschbetrag. Deshalb kann ein steuerpflichtiger Rentenanteil oberhalb von 12.348 Euro trotzdem zu keiner Steuerzahlung führen.

Bestandsrentner werden anders berechnet

Wer bereits vor 2026 in Rente gegangen ist, hat einen anderen steuerfreien Rentenanteil. Dieser hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Für Bestandsrentner bleibt der damals festgelegte Rentenfreibetrag als fester Eurobetrag erhalten.

Rentenerhöhungen werden dagegen in der Regel vollständig dem steuerpflichtigen Teil zugerechnet. Deshalb können auch Rentner, die bislang keine Steuer zahlen mussten, später in die Steuerpflicht rutschen. Das passiert besonders dann, wenn die Rente steigt oder zusätzliche Einnahmen hinzukommen.

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Wann eine Steuererklärung nötig wird

Eine Steuererklärung wird vor allem dann relevant, wenn das zu versteuernde Einkommen über dem Grundfreibetrag liegt. Bei 1.300 Euro Monatsrente ist das ohne weitere Einkünfte oft nicht der Fall. Trotzdem sollten Rentner ihre Rentenbezugsmitteilung und Bescheinigungen der Krankenversicherung aufbewahren.

Besonders wichtig ist die Prüfung bei zusätzlichen Einnahmen. Schon eine kleine Betriebsrente, Mieteinnahmen oder regelmäßige Kapitalerträge können den Unterschied machen. Auch Ehepaare sollten nicht nur die einzelne Rente betrachten, sondern das gemeinsame Einkommen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Rentner geht 2026 in den Ruhestand und erhält monatlich 1.300 Euro gesetzliche Bruttorente. Seine Jahresbruttorente beträgt 15.600 Euro. Davon sind 84 Prozent steuerpflichtig, also 13.104 Euro.

Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Werbungskosten liegt sein zu versteuerndes Einkommen voraussichtlich unter 12.348 Euro. In diesem Fall fällt keine Einkommensteuer an. Kommt jedoch eine Betriebsrente von 200 Euro im Monat hinzu, kann sich die Lage deutlich ändern.

Häufige Fragen und Antworten

Müssen Rentner bei 1.300 Euro Rente im Monat 2026 Steuern zahlen?

In vielen Fällen nicht. Wer 2026 erstmals in Rente geht und keine weiteren Einkünfte hat, bleibt bei 1.300 Euro Monatsrente voraussichtlich unter dem steuerpflichtigen Grenzbereich.

Wie hoch ist der steuerpflichtige Anteil der Rente 2026?

Für Neurentner des Jahres 2026 sind 84 Prozent der gesetzlichen Bruttorente steuerpflichtig. 16 Prozent bleiben als persönlicher Rentenfreibetrag steuerfrei.

Warum fällt trotz steuerpflichtigem Rentenanteil oft keine Steuer an?

Weil vom steuerpflichtigen Rentenanteil noch bestimmte Ausgaben abgezogen werden können. Dazu gehören zum Beispiel Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Werbungskostenpauschbetrag.

Gilt die Berechnung auch für Bestandsrentner?

Nicht exakt. Für Bestandsrentner gilt der Rentenfreibetrag aus dem Jahr ihres Rentenbeginns. Rentenerhöhungen werden später meist vollständig steuerpflichtig berücksichtigt.

Wann kann bei 1.300 Euro Rente doch Steuer anfallen?

Steuer kann entstehen, wenn zusätzliche Einkünfte hinzukommen. Das betrifft etwa Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder Einnahmen aus einem Nebenjob.

Fazit

Bei 1.300 Euro Bruttorente im Monat müssen Rentner 2026 nicht automatisch Einkommensteuer zahlen. Für Neurentner sind zwar 84 Prozent der Rente steuerpflichtig, doch erst das zu versteuernde Einkommen entscheidet über die tatsächliche Steuer. Ohne weitere Einnahmen bleibt eine Monatsrente von 1.300 Euro in vielen Fällen steuerfrei.

Quellen

Bundesfinanzministerium: steuerliche Änderungen 2026, insbesondere Grundfreibetrag 12.348 Euro, Deutsche Rentenversicherung: Steueranteil für Neurentner 2026 bei 84 Prozent, Deutsche Rentenversicherung: neue Krankenkassenbeiträge wirken für Rentner ab März 2026.