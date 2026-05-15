Diese Jobs werden jetzt durch KI ersetzt – Tabelle zeigt das Ausmaß

Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsmarkt nicht über Nacht, aber sie verschiebt bereits jetzt Aufgaben, Budgets und Einstellungspläne. Besonders betroffen sind Tätigkeiten, die stark regelbasiert sind, digital vorliegen und sich gut in wiederholbare Arbeitsschritte zerlegen lassen.

Das bedeutet nicht, dass ganze Berufsgruppen sofort verschwinden. Häufig ersetzt KI zuerst einzelne Aufgaben, danach werden Teams kleiner, Neueinstellungen seltener oder Einstiegspositionen anders zugeschnitten.

Warum KI manche Jobs schneller trifft als andere

KI-Systeme sind besonders stark, wenn sie Texte erfassen, Daten sortieren, Standardantworten formulieren, Bilder erzeugen oder einfache Analysen vorbereiten sollen. Wo Arbeit überwiegend am Bildschirm stattfindet und nach klaren Mustern abläuft, kann Software schnell Produktivität steigern.

Für Arbeitnehmer wird vor allem gefährlich, wenn ein hoher Anteil ihrer täglichen Arbeit aus Routinen besteht. Dazu gehören das Übertragen von Daten, das Prüfen einfacher Formulare, das Erstellen standardisierter Texte oder das Beantworten häufig wiederkehrender Kundenanfragen.

Anders sieht es bei Tätigkeiten aus, die körperliche Präsenz, Verantwortung vor Ort, zwischenmenschliches Feingefühl oder komplexe Entscheidungen unter Unsicherheit verlangen. Pflege, Handwerk, Bildung, Führung vor Ort und technische Spezialarbeiten sind daher nicht automatisch sicher, aber deutlich schwerer vollständig zu automatisieren.

Diese Jobs werden als erstes durch KI ersetzt

Die folgende Tabelle zeigt, welche Arbeitsbereiche als erstes durch die KI ersetzt werden könnten.

Job / Tätigkeit Warum dieser Bereich früh durch KI ersetzt werden könnte Datenerfasser KI kann Formulare, Rechnungen, Tabellen und Kundendaten automatisch auslesen, prüfen und in Systeme übertragen. Büro- und Verwaltungsassistenten Terminplanung, E-Mail-Vorlagen, Protokolle, Ablage und einfache Dokumentenbearbeitung lassen sich zunehmend automatisieren. Kundenservice-Mitarbeiter für Standardanfragen Chatbots und Sprachassistenten beantworten häufige Fragen zu Lieferstatus, Verträgen, Retouren oder Passwörtern rund um die Uhr. Callcenter-Agenten Viele Telefongespräche folgen festen Gesprächsleitfäden, die KI-Systeme inzwischen teilweise übernehmen können. Kassierer und Ticketverkäufer Self-Checkout, digitale Ticketsysteme und automatisierte Bezahlprozesse verringern den Bedarf an Personal in einfachen Verkaufsvorgängen. Bankangestellte für Standardschalterdienste Überweisungen, Kontoauskünfte, Kreditvorprüfungen und einfache Beratungsprozesse verlagern sich zunehmend in Apps und automatisierte Systeme. Buchhalter für einfache Buchungen Belege, Buchungssätze, Zahlungsabgleiche und wiederkehrende Prüfungen können von KI-gestützter Software vorbereitet werden. Korrektoren und einfache Lektoren Rechtschreibung, Grammatik, Stilvorschläge und Textvarianten können KI-Tools schnell und kostengünstig liefern. Übersetzer für Standardtexte Produkttexte, interne Mails, einfache Anleitungen und kurze Geschäftstexte lassen sich maschinell bereits in brauchbarer Qualität übersetzen. Texter für einfache Online-Inhalte Produktbeschreibungen, SEO-Texte, Social-Media-Entwürfe und Zusammenfassungen können durch generative KI schnell erstellt werden. Telemarketer Standardisierte Verkaufsgespräche, Lead-Qualifizierung und Nachfassaktionen können durch automatisierte Systeme ersetzt oder stark reduziert werden. Rechtsanwalts- und Verwaltungsgehilfen KI kann Dokumente durchsuchen, Verträge zusammenfassen, Vorlagen erstellen und einfache Recherchen vorbereiten. Kreditsachbearbeiter und einfache Finanzprüfer Bonitätsdaten, Antragsunterlagen und Risikohinweise lassen sich automatisiert auswerten und vorsortieren. Programmierer für einfache Standardaufgaben KI kann einfachen Code, Tests, Dokumentation und Fehlerkorrekturen erzeugen, wodurch vor allem Einstiegsaufgaben unter Druck geraten. Grafikdesigner für einfache Layouts Social-Media-Grafiken, Banner, Bildvarianten und erste Layoutentwürfe können mit KI-Tools schnell erstellt werden.

Besonders gefährdet sind also Tätigkeiten, die digital, wiederholbar und stark regelgebunden sind. Vollständig verschwinden viele dieser Berufe nicht sofort, aber die Zahl der Stellen kann sinken, weil einzelne Aufgaben automatisiert werden.

Das World Economic Forum nennt unter anderem Datenerfasser, Bankangestellte, Postschalterkräfte, Kassierer und Verwaltungsberufe als besonders rückläufige Berufsfelder. Die ILO sieht vor allem Büro- und Verwaltungsarbeit als stark von generativer KI betroffen, während Goldman Sachs unter anderem Programmierer, Buchhalter, Verwaltungsassistenten und Kundenservicekräfte als besonders anfällig einordnet.

Verwaltung und Büroarbeit stehen zuerst unter Druck

Am stärksten geraten derzeit klassische Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten unter Druck. Der Future of Jobs Report 2025 des Weltwirtschaftsforums erwartet die größten absoluten Rückgänge unter anderem bei Büro- und Sekretariatskräften, Kassierern, Ticketverkäufern, Verwaltungsassistenten, Bankangestellten und Datenerfassern.

Der Grund ist naheliegend: Viele dieser Tätigkeiten bestehen aus planbaren Abläufen. Termine werden koordiniert, Dokumente sortiert, Standardmails beantwortet, Daten übertragen und einfache Auskünfte erteilt.

Genau diese Aufgaben können moderne KI-Systeme mit Kalendern, Datenbanken, E-Mail-Programmen und Chatoberflächen verbinden. Dadurch wird nicht jeder Arbeitsplatz sofort gestrichen, aber ein Team kann mit weniger Personen mehr Vorgänge bearbeiten.

Datenerfassung und einfache Sachbearbeitung verlieren an Bedeutung

Datenerfasser gehören zu den Berufsgruppen, die besonders früh betroffen sind. KI kann Rechnungen auslesen, Formulare klassifizieren, Kundendaten prüfen und Dokumente automatisch in Systeme übertragen.

Auch einfache Sachbearbeitung steht unter Druck, wenn Entscheidungen nach festen Kriterien getroffen werden. Beispiele sind die Vorprüfung von Anträgen, die Sortierung von Schadensmeldungen oder das Zusammenfassen von Kundenunterlagen.

Menschen werden in solchen Prozessen nicht komplett überflüssig. Sie greifen aber häufiger nur noch bei Sonderfällen, Beschwerden, rechtlichen Fragen oder unklaren Daten ein.

Kundenservice wird automatisiert, aber nicht vollständig ersetzt

Callcenter und Kundenservice-Abteilungen gehören ebenfalls zu den Bereichen, in denen KI besonders schnell eingesetzt wird. Chatbots und Sprachassistenten können einfache Anfragen beantworten, Retouren anstoßen, Lieferstatus erklären oder Standardprobleme lösen.

Damit sinkt der Bedarf an Beschäftigten, die ausschließlich häufige Routinefragen bearbeiten. Gleichzeitig bleibt Personal für schwierige Fälle nötig, etwa bei verärgerten Kunden, Kulanzentscheidungen, technischen Spezialproblemen oder sensiblen Beschwerden.

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Die Arbeit verschiebt sich also von der schnellen Standardantwort hin zur anspruchsvolleren Betreuung. Wer im Kundenservice bleibt, muss stärker moderieren, bewerten und mit Ausnahmen umgehen können.

Text-, Übersetzungs- und Korrekturarbeiten geraten unter Preis- und Zeitdruck

Generative KI trifft auch Berufe, die lange als kreative Wissensarbeit galten. Dazu gehören einfache Werbetexte, Produktbeschreibungen, Zusammenfassungen, Übersetzungen, Korrektorate und redaktionelle Vorarbeiten.

Besonders gefährdet sind Tätigkeiten, bei denen große Mengen kurzer Standardtexte produziert werden. Online-Shops, Agenturen, Medienhäuser und Marketingabteilungen können Entwürfe heute in Sekunden erzeugen lassen.

Das ersetzt gute Redaktion nicht automatisch. Doch der Markt für einfache Texte wird enger, weil Kunden seltener für Arbeiten zahlen, die KI zumindest als Rohfassung erledigen kann.

Grafikdesign und einfache Medienproduktion verändern sich schnell

Auch im Grafikdesign zeigt sich ein deutlicher Wandel. Logos, Layoutideen, Social-Media-Grafiken, einfache Illustrationen und Bildvarianten lassen sich inzwischen mit KI-Werkzeugen in kurzer Zeit erstellen.

Dadurch verlieren vor allem Tätigkeiten an Wert, die auf schnellen Varianten, einfachen Bildideen oder wiederkehrenden Formaten beruhen. Designerinnen und Designer werden stärker gebraucht, wenn Markenverständnis, visuelle Strategie, rechtliche Prüfung und ästhetische Auswahl gefragt sind.

Das Weltwirtschaftsforum nennt Grafikdesigner inzwischen ausdrücklich unter den Berufen, bei denen KI den Arbeitsmarkt spürbar verändert. Für die Branche bedeutet das weniger reine Umsetzung und mehr Beratung, Konzeption und Qualitätskontrolle.

Programmierer am Anfang der Laufbahn stehen stärker unter Druck

Auch Softwareentwicklung bleibt nicht unberührt. KI kann Code vorschlagen, Fehler finden, Tests schreiben, Dokumentation erstellen und einfache Programmieraufgaben übernehmen.

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Besonders betroffen sind Nachwuchskräfte, die bisher viel Zeit mit klar abgegrenzten Aufgaben verbracht haben. Goldman Sachs Research zählt Computerprogrammierer zu den Berufen mit erhöhtem Verdrängungsrisiko, wenn Unternehmen KI stärker in Entwicklungsprozesse integrieren.

Das bedeutet nicht, dass Programmierer verschwinden. Gefragter werden jedoch Beschäftigte, die Systeme verstehen, Architekturentscheidungen treffen, Sicherheitsfragen bewerten und KI-generierten Code zuverlässig prüfen können.

Buchhaltung, Prüfung und Finanzanalyse werden stärker automatisiert

In Buchhaltung und Finanzabteilungen können KI-Systeme Belege auslesen, Transaktionen kategorisieren, Abweichungen markieren und Berichte vorbereiten. Auch bei einfachen Prüfungen, Kreditbewertungen und Standardanalysen nimmt der Automatisierungsdruck zu.

Besonders anfällig sind Tätigkeiten, bei denen Daten nach festen Regeln verarbeitet werden. Weniger gefährdet sind Aufgaben, die Haftung, Verhandlung, Beratung, regulatorisches Verständnis und Erfahrung mit Sonderfällen verlangen.

Für Beschäftigte in diesen Bereichen verschiebt sich der Anspruch. Wer nur bucht oder prüft, steht stärker unter Druck; wer Ergebnisse erklären, Risiken einordnen und Entscheidungen vorbereiten kann, bleibt gefragter.

Warum nicht jeder gefährdete Job verschwindet

Die Internationale Arbeitsorganisation kommt in ihrer Aktualisierung von 2025 zu einem wichtigen Punkt: Weltweit arbeitet rund jeder vierte Beschäftigte in einem Beruf mit einer gewissen GenAI-Exposition, doch die meisten Jobs werden eher verändert als vollständig gestrichen.

Das ist ein entscheidender Unterschied. KI ersetzt häufig Teilaufgaben, während Menschen weiterhin Verantwortung, Kontrolle, Kommunikation und Entscheidungen übernehmen.

Für Unternehmen ist Automatisierung außerdem nicht nur eine technische Frage. Datenschutz, Haftung, Kundenerwartungen, Betriebsrat, Qualitätssicherung und Kosten der Einführung bremsen viele Projekte.

Wer besonders gefährdet ist

Gefährdet sind vor allem Arbeitnehmer, deren Tätigkeit wenig Entscheidungsspielraum lässt. Je stärker ein Job aus Vorgaben, Formularen, Standardtexten und einfachen Prüfungen besteht, desto schneller kann KI ihn verändern.

Auch Beschäftigte ohne Zugang zu Weiterbildung haben ein höheres Risiko. Die OECD weist darauf hin, dass Arbeitnehmer mit guten digitalen Fähigkeiten eher von KI profitieren können, während Menschen mit schwächeren Digitalkenntnissen stärker unter Druck geraten.

Das betrifft nicht nur einzelne Branchen, sondern auch Karrierewege. Wenn Unternehmen einfache Einstiegsaufgaben automatisieren, kann es für Berufseinsteiger schwieriger werden, praktische Erfahrung zu sammeln.

Welche Fähigkeiten Arbeitnehmer jetzt brauchen

Der sicherste Schutz besteht nicht darin, KI zu ignorieren. Arbeitnehmer sollten lernen, KI-Werkzeuge sinnvoll einzusetzen, Ergebnisse kritisch zu prüfen und eigene Fachkenntnis mit digitaler Arbeitsweise zu verbinden.

Wichtiger werden analytisches Denken, Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und technisches Grundverständnis. Auch Branchenwissen gewinnt an Wert, weil KI ohne fachkundige Kontrolle Fehler machen, Zusammenhänge übersehen oder plausibel klingende falsche Ergebnisse liefern kann.

Wer seine Arbeit nur ausführt, wird leichter ersetzbar. Wer Prozesse verbessert, Kunden versteht, Entscheidungen vorbereitet und Qualität sichert, bleibt für Unternehmen wertvoller.

Ein kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein mittelständischer Onlinehändler beschäftigt bisher sechs Personen im Kundenservice. Drei von ihnen beantworten vor allem wiederkehrende Fragen zu Lieferzeiten, Retouren und Gutscheinen.

Nach der Einführung eines KI-Chatbots werden diese Standardanfragen automatisch beantwortet. Zwei Stellen werden nach Fluktuation nicht neu besetzt, während die übrigen Mitarbeiter komplexe Beschwerden, Großkunden und Sonderfälle übernehmen.

Das Beispiel zeigt, wie KI Arbeitnehmer nicht immer sofort entlässt, aber Beschäftigung schrittweise verändert. Erst verschwinden Aufgaben, dann ändern sich Stellenprofile, und am Ende werden weniger Menschen für die gleiche Menge Arbeit gebraucht.

Fazit

Die ersten Jobs, die durch KI wegfallen, sind meist nicht die spektakulärsten, sondern die am stärksten standardisierten. Büroarbeit, Datenerfassung, einfache Sachbearbeitung, Kundenservice, einfache Textproduktion, bestimmte Finanzaufgaben und Einstiegsarbeiten in der IT stehen besonders früh unter Druck.

Gleichzeitig entstehen neue Tätigkeiten in Technik, Datenanalyse, Pflege, Bildung, Energie, Sicherheit und Beratung. Der Arbeitsmarkt wird daher nicht einfach kleiner, sondern ungleicher und anspruchsvoller.

Für Arbeitnehmer entscheidet sich viel daran, ob sie KI als Werkzeug nutzen, ihre Fachkenntnis vertiefen und Aufgaben übernehmen, die über reine Routine hinausgehen. Für Unternehmen und Politik wird entscheidend sein, Weiterbildung nicht erst dann anzubieten, wenn Stellen bereits verschwunden sind.

Quellen

Internationale Arbeitsorganisation: Die ILO beschreibt in ihrer Aktualisierung von 2025, dass etwa jeder vierte Beschäftigte weltweit in einem Beruf mit gewisser GenAI-Exposition arbeitet, die meisten Jobs aber eher verändert als vollständig ersetzt werden.

World Economic Forum: Der Future of Jobs Report 2025 erwartet bis 2030 weltweit 170 Millionen neue Jobs und 92 Millionen verdrängte Jobs; besonders rückläufig werden unter anderem Büro-, Sekretariats-, Kassen-, Bank- und Datenerfassungsberufe eingeschätzt.

Goldman Sachs Research: Die Analyse nennt unter anderem Programmierer, Buchhalter, Rechts- und Verwaltungsassistenten, Kundenservicekräfte, Telemarketing, Korrektorat und Kreditprüfung als Berufe mit erhöhtem Risiko bei stärkerer KI-Nutzung.

OECD: Die OECD beschreibt, dass der Zusammenhang zwischen KI-Exposition und Beschäftigungsentwicklung nicht eindeutig ist, digitale Fähigkeiten aber entscheidend dafür sein können, ob Beschäftigte von KI profitieren oder stärker unter Druck geraten.