Neue Grundsicherung: 371 Euro weniger für die Miete – Mutter wehrt sich gegen Jobcenter-Kürzung

371 Euro weniger Miete im Monat, obwohl die einjährige Karenzzeit noch läuft. Eine Mutter und ihr minderjähriges Kind mussten befürchten, ihre Wohnung wegen der gekürzten Unterkunftskosten zu verlieren. Das Sozialgericht Stade verpflichtete das Jobcenter, die fehlenden Leistungen vorläufig nachzuzahlen.

Die Entscheidung betrifft eine wichtige Regel der neuen Grundsicherung. Jobcenter dürfen die seit Juli 2026 geltende Mietobergrenze nicht anhand beliebiger Ersatzwerte berechnen. Entscheidend ist, wie die örtlich angemessenen Unterkunftskosten ermittelt wurden.

Jobcenter kürzte Unterkunftskosten um monatlich 371 Euro

Die Familie bezog seit Januar 2026 Leistungen nach dem SGB II. Ihre monatlichen Unterkunfts- und Heizkosten betrugen 1.400 Euro, die das Jobcenter zunächst vollständig anerkannte.

Ab Juli 2026 berücksichtigte die Behörde nur noch 1.029 Euro. Sie berief sich auf die neue gesetzliche Begrenzung während der Karenzzeit.

Für die Familie entstand dadurch eine monatliche Finanzierungslücke von 371 Euro. Weil die Mutter bereits Schulden hatte und ihr Konto gepfändet wurde, wuchsen die Mietrückstände.

Das Gericht sah darin eine konkrete Gefährdung der Wohnung und gab dem Eilantrag statt.

Wohngeldtabelle darf nicht beliebig als Mietgrenze dienen

Nach § 22 Absatz 1 Satz 6 SGB II können Unterkunftskosten seit Juli 2026 bereits während der Karenzzeit auf das Eineinhalbfache der örtlichen Angemessenheitsgrenze begrenzt werden.

Das Jobcenter hatte für den Zweipersonenhaushalt in Harsefeld folgende Berechnung vorgenommen.

Berechnung Betrag Wohngeldtabellenwert mit Sicherheitszuschlag 606 Euro Multipliziert mit 1,5 909 Euro Zuzüglich Heizkosten 120 Euro Anerkannte Gesamtkosten 1.029 Euro Tatsächliche Gesamtkosten 1.400 Euro Monatliche Kürzung 371 Euro

Das Problem lag nicht in der Multiplikation, sondern beim Ausgangswert. Für den örtlichen Wohnungsmarkt fehlte ein rechtlich tragfähiges Konzept zur Bestimmung angemessener Mieten.

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Nach der dokumentierten Gerichtsbegründung durfte das Jobcenter die Wohngeldtabelle mit Sicherheitszuschlag deshalb nicht als Ersatzwert verwenden und anschließend mit 1,5 multiplizieren.

Auch in der Karenzzeit gelten besondere Schutzregeln

Die gesetzliche Mietobergrenze wurde durch den Beschluss nicht aufgehoben. Sie setzt jedoch eine rechtmäßig ermittelte örtliche Angemessenheitsgrenze voraus.

Außerdem erlaubt § 22 Absatz 1 Satz 7 SGB II während der Karenzzeit Ausnahmen, wenn höhere Unterkunftskosten unabweisbar sind oder Kinder zur Bedarfsgemeinschaft gehören.

Betroffene Familien sollten daher nicht nur die Berechnung der Mietobergrenze prüfen. Auch ihre persönliche Situation kann für die Übernahme höherer Wohnkosten entscheidend sein.

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Gegen-Hartz erläuterte die konkrete gerichtliche Auseinandersetzung bereits im Beitrag „Paukenschlag: Jobcenter dürfen Mietkosten während Karenzzeit nicht auf das 1,5-Fache begrenzen“. Dabei gilt die Einschränkung, dass das Gericht die gesetzliche Obergrenze nicht insgesamt verworfen hat.

Gericht ordnet Nachzahlung auch für frühere Monate an

Die Entscheidung hat eine weitere Bedeutung für Leistungsberechtigte. Das Sozialgericht berücksichtigte auch die seit Juli 2026 entstandenen Zahlungsrückstände.

Für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2026 ordnete es vorläufig weitere 371 Euro monatlich an. Bei sechs vollständigen Monaten entspricht das rechnerisch insgesamt 2.226 Euro.

Die bereits fälligen Nachzahlungen sollten unmittelbar an den Vermieter fließen. Wegen der Kontopfändungen wollte das Gericht sicherstellen, dass das Geld tatsächlich zur Begleichung der Mietrückstände verwendet wird.

Die Entscheidung erging im Eilverfahren und unter Rückforderungsvorbehalt. Über den endgültigen Leistungsanspruch war damit noch nicht entschieden.

So können Betroffene eine fehlerhafte Mietkürzung prüfen

Wer vom Jobcenter einen Bescheid über gekürzte Unterkunftskosten erhält, sollte zunächst die zugrunde gelegte Mietobergrenze verlangen. Wichtig ist insbesondere, ob ein nachvollziehbares örtliches Konzept oder lediglich eine Wohngeldtabelle verwendet wurde.

Hilfreich sind der Bewilligungsbescheid, der Mietvertrag, die Betriebskostenaufstellung und gegebenenfalls Nachweise über Mietrückstände.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann nach § 84 SGG regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Droht durch die Kürzung der Verlust der Wohnung, kommt zusätzlich ein Eilantrag nach § 86b SGG infrage. Dafür müssen die geltend gemachten Ansprüche und die besondere Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden.

Häufige Fragen zu Unterkunftskosten

Darf das Jobcenter während der Karenzzeit die Miete kürzen?

Ja, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Die seit Juli 2026 geltende Obergrenze beträgt das Eineinhalbfache der rechtmäßig bestimmten örtlichen Angemessenheitsgrenze. Ausnahmen sind möglich.

Muss das Jobcenter die volle Miete übernehmen, wenn kein schlüssiges Konzept vorliegt?

Nicht in jedem Fall. Nach der Stader Entscheidung darf die Behörde bei einem nicht behebbaren Erkenntnisausfall jedoch nicht einfach den Wohngeldtabellenwert mit Sicherheitszuschlag als Grundlage der 1,5-fachen Grenze verwenden.

Kann ich gekürzte Unterkunftskosten nachträglich erhalten?

Das ist möglich. Im entschiedenen Fall erfasste der Eilbeschluss auch zurückliegende Monate, weil die entstandenen Mietrückstände weiterhin eine gegenwärtige Notlage verursachten.

Quellen

SG Stade, Beschluss zum Verfahren S 39 AS 217/26 ER, veröffentlicht bei urteile.ai. Der dort wiedergegebene Volltext nennt den 19.10.2026. Eine unmittelbare Überprüfung in der amtlichen Entscheidungsdatenbank war nicht möglich.

Tacheles Rechtsprechungsticker KW 45/2026. Dort wird für dasselbe Aktenzeichen abweichend der 14.10.2026 genannt.

§ 22 SGB II zu Unterkunft und Heizung (im Text verlinkt)

§ 84 SGG zur Widerspruchsfrist (im Text verlinkt)

§ 86b SGG zum einstweiligen Rechtsschutz (im Text verlinkt)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Unterkunftskosten in der neuen Grundsicherung