Elektronische Patientenakte: Jede zweite Arztpraxis meldet IT-Probleme – wichtige Befunde fehlen

Die elektronische Patientenakte soll Ärzten und Patienten den Austausch wichtiger Gesundheitsdaten erleichtern. Doch eine neue bundesweite Untersuchung zeigt erhebliche Probleme. 72 Prozent der Arztpraxen, die die ePA im Versorgungsalltag einsetzen, beklagen einen hohen Verwaltungsaufwand beim Befüllen der Akten.

Hinzu kommen regelmäßige IT-Störungen und Lücken beim Austausch mit Krankenhäusern. Das geht aus dem am 10. November 2026 veröffentlichten PraxisBarometer Digitalisierung 2026 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor. Für Versicherte stellt sich damit die Frage, ob wichtige Befunde und Behandlungsunterlagen tatsächlich verfügbar sind.

Elektronische Patientenakte verursacht erheblichen Mehraufwand

Für die repräsentative Untersuchung befragte das IGES-Institut im Juli und August 2026 rund 2.300 Ärzte und Psychotherapeuten. Inzwischen ist die elektronische Patientenakte in 96 Prozent der Arztpraxen verfügbar.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Akten vollständig sind oder problemlos genutzt werden können. Unter den Praxen, die die ePA tatsächlich im Versorgungsalltag einsetzen, empfinden 72 Prozent das Befüllen als hohen Verwaltungsaufwand.

Auch die technischen Funktionen überzeugen viele Befragte nicht. Selbst mit grundlegenden Aufgaben wie dem Hochladen, Herunterladen und Anzeigen von Dokumenten ist nur etwa die Hälfte der Praxen zufrieden.

Besonders die Suchfunktionen und die Zuordnung medizinischer Dokumente bereiten Schwierigkeiten. Damit können wichtige Informationen in umfangreichen Patientenakten schwer auffindbar bleiben.

Jede zweite Arztpraxis kämpft mit regelmäßigen IT-Störungen

Ein weiteres Problem sind Ausfälle der Telematikinfrastruktur, über die medizinische Einrichtungen digitale Gesundheitsdaten austauschen.

Laut Untersuchung berichten 13 Prozent der Praxen von täglichen Störungen. Weitere 40 Prozent erleben mindestens wöchentlich entsprechende Probleme.

Insgesamt sind damit rund 53 Prozent der Praxen mindestens einmal pro Woche betroffen. Bei bestimmten technischen Verbindungssystemen liegt dieser Anteil sogar bei 75 Prozent.

Für Patienten kann das bedeuten, dass medizinische Dokumente zeitweise nicht abgerufen oder in der ePA gespeichert werden können. Besteht eine technische Störung, muss der notwendige Informationsaustausch auf anderem Wege sichergestellt werden.

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Nur jede fünfte Praxis erhält digitale Entlassbriefe

Besonders deutlich wird der Rückstand bei der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten.

Während 94 Prozent der Praxen elektronische Arztbriefe empfangen, erhalten lediglich 20 Prozent Krankenhaus-Entlassbriefe in digitaler Form.

Die Zahl bezieht sich auf den digitalen Dokumentenaustausch zwischen den Einrichtungen. Sie bedeutet nicht, dass 80 Prozent aller Entlassbriefe in elektronischen Patientenakten fehlen.

Trotzdem zeigt sie eine erhebliche Schwachstelle. Gerade nach einem Krankenhausaufenthalt müssen Hausärzte wissen, welche Diagnosen gestellt, welche Medikamente verordnet und welche weiteren Behandlungen empfohlen wurden.

Fehlen diese Informationen beim anschließenden Arztbesuch, sollten Patienten den Entlassbrief vorlegen oder die direkte Übermittlung durch das Krankenhaus veranlassen.

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Diese Befunde müssen Ärzte in die Patientenakte einstellen

Seit Oktober 2025 sind Arztpraxen und Krankenhäuser verpflichtet, die elektronische Patientenakte nach den gesetzlichen Vorgaben zu befüllen, sofern die Versicherten nicht widersprochen haben.

Nach § 347 SGB V gehören dazu insbesondere Laborbefunde, Befundberichte aus bildgebenden Untersuchungen, Berichte über medizinische Eingriffe und elektronische Arztbriefe.

Die Pflicht betrifft vor allem Daten, die bei der aktuellen Behandlung erhoben und elektronisch verarbeitet werden. Für Krankenhäuser bestehen entsprechende Vorgaben nach § 348 SGB V, die auch Entlassbriefe erfassen.

Ältere Unterlagen müssen dagegen nicht vollständig nachgetragen werden. Deshalb ist eine elektronische Patientenakte nicht zwangsläufig eine lückenlose Übersicht der gesamten Krankengeschichte.

Auch die ärztliche Behandlungsdokumentation bleibt weiterhin bestehen. Die ePA ersetzt weder diese Dokumentation noch die notwendige direkte Kommunikation zwischen behandelnden Ärzten.

Was Patienten tun können, wenn wichtige Dokumente fehlen

Versicherte können über die ePA-App ihrer Krankenkasse prüfen, welche Unterlagen gespeichert sind. Auch lässt sich nachvollziehen, welche medizinischen Einrichtungen auf die Akte zugegriffen haben.

Fehlt ein aktueller Befund, sollten Patienten zunächst die behandelnde Praxis oder das Krankenhaus ansprechen und um Prüfung der gesetzlich vorgesehenen Speicherung bitten.

Wer eine Kopie seiner Behandlungsakte benötigt, kann diese nach § 630g BGB verlangen. Die erste Abschrift muss unentgeltlich bereitgestellt werden, soweit keine gesetzlich anerkannten Ausnahmen entgegenstehen.

Ältere Papierbefunde lassen sich selbst über die ePA-App hochladen. Alternativ können Versicherte ihre Krankenkasse um Digitalisierung bitten. Dafür besteht ein gesetzlicher Anspruch in begrenztem Umfang.

Verweigert eine Praxis die vorgeschriebene Befüllung ohne berechtigten Grund, können Betroffene ihre Krankenkasse oder die zuständige Kassenärztliche Vereinigung einschalten.

Nicht alle Versicherten können solche digitalen Möglichkeiten gleichermaßen nutzen. Über die Schwierigkeiten beim Zugang und die sozialen Unterschiede haben wir bereits im Beitrag E-Patientenakte und Digi-Rente: Digitale Angebote verschärfen soziale Ungleichheiten berichtet.

Häufige Fragen

Muss mein Arzt alle Befunde in die elektronische Patientenakte hochladen?

Nein. Die gesetzliche Pflicht betrifft bestimmte medizinische Unterlagen aus der aktuellen Behandlung, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind und kein Widerspruch vorliegt. Ältere Dokumente müssen nicht vollständig nachgetragen werden.

Was kann ich tun, wenn mein Krankenhausbericht in der ePA fehlt?

Sie können das Krankenhaus um Prüfung und gegebenenfalls Speicherung des Entlassbriefs bitten. Zusätzlich können Sie eine Kopie verlangen und diese Ihrer weiterbehandelnden Praxis zur Verfügung stellen.

Kann ich meine elektronische Patientenakte ohne Smartphone nutzen?

Die ePA kann auch ohne eigene App bestehen und von berechtigten medizinischen Einrichtungen genutzt werden. Für die persönliche Verwaltung und bestimmte Widersprüche bietet die Krankenkasse Unterstützung über ihre Ombudsstelle an.

Quellen

Kassenärztliche Bundesvereinigung – Pressemitteilung zum PraxisBarometer Digitalisierung vom 10. November 2026

Kassenärztliche Bundesvereinigung – PraxisBarometer Digitalisierung 2026, Ergebnisse der IGES-Befragung (im Text verlinkt).

Bundesgesundheitsministerium – Die elektronische Patientenakte für alle

§§ 347 und 348 SGB V – Befüllung der elektronischen Patientenakte (im Text verlinkt).