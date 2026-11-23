Ein neuer Fernseher, reduzierte Winterkleidung oder ein Smartphone zum vermeintlichen Schnäppchenpreis. Während der Black Week locken Händler mit Rabatten, zeitlich begrenzten Angeboten und der Möglichkeit, Einkäufe erst Wochen später zu bezahlen.

Doch gerade diese Kombination kann Verbraucher in finanzielle Schwierigkeiten bringen.

Zum Beginn der Black Week am 23. November 2026 warnt das Berliner Landesprogramm Verhaltenssüchte vor den Risiken solcher Kaufanreize. Countdowns, Bonuspunkte und Zahlungsaufschübe könnten unüberlegte Kaufentscheidungen begünstigen. Besonders gefährlich wird es, wenn mehrere Rechnungen und Ratenzahlungen gleichzeitig fällig werden.

Berliner Landesprogramm warnt vor Kaufdruck in der Black Week

Die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege hat gemeinsam mit Fachstellen für Suchtprävention und Schuldnerberatung eine Sensibilisierungsaktion gestartet.

Landessuchtbeauftragte Heide Mutter weist darauf hin, dass zeitlich begrenzte Angebote und Belohnungsmechanismen das Kaufverhalten beeinflussen können. Die Aktion soll Menschen helfen, ihren Konsum bewusster zu steuern und finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.

Dabei geht es nicht darum, jeden spontanen Einkauf als problematisch einzustufen. Kritisch wird es vor allem, wenn Menschen wiederholt mehr kaufen, als sie bezahlen können, und die Kontrolle über ihre Ausgaben verlieren.

Die Berliner Initiative verbindet deshalb die Prävention problematischen Kaufverhaltens mit der Vorbeugung von Überschuldung.

Warum „Jetzt kaufen, später zahlen“ besonders riskant sein kann

Viele Online-Shops bieten an, Rechnungen erst nach 14 oder 30 Tagen zu begleichen. Andere ermöglichen monatliche Ratenzahlungen. Solche Modelle werden häufig als „Buy now, pay later“ bezeichnet.

Der Vorteil liegt auf der Hand. Verbraucher erhalten die Ware sofort, müssen aber zunächst kein oder nur wenig Geld bezahlen. Dadurch kann allerdings der Eindruck entstehen, ein Einkauf sei leichter finanzierbar, als er tatsächlich ist.

Ein Beispiel zeigt das Risiko. Eine Kundin bestellt während der Black Week Kleidung für 180 Euro, ein Smartphone für 420 Euro und Haushaltsgeräte für 150 Euro. Alle drei Einkäufe bezahlt sie erst später.

Einkauf Offener Betrag Kleidung 180 Euro Smartphone 420 Euro Haushaltsgeräte 150 Euro Gesamte offene Zahlungen 750 Euro

Wer nur auf die einzelnen Zahlungsfristen schaut, übersieht möglicherweise, dass insgesamt 750 Euro zurückgezahlt werden müssen. Hinzu können je nach Vertragsmodell Zinsen oder Gebühren kommen.

Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt davor, dass solche Zahlungsmodelle zu einer Ansammlung von Schulden führen können.

Aus einer unbezahlten Rechnung können zusätzliche Kosten entstehen

Wer eine Rechnung nicht rechtzeitig begleicht, muss mit weiteren Forderungen rechnen. Unter den Voraussetzungen des § 286 BGB kann Zahlungsverzug eintreten.

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Dafür ist nicht immer eine vorherige Mahnung erforderlich. Wenn beispielsweise ein verbindliches Zahlungsdatum vereinbart wurde, kann der Verzug bereits nach dessen Ablauf beginnen.

Ab diesem Zeitpunkt können Verzugszinsen und weitere erstattungsfähige Kosten entstehen. Bei Verbrauchern beträgt der gesetzliche Verzugszinssatz nach § 288 Absatz 1 BGB fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Bleibt die Zahlung aus, kann der Anbieter ein Inkassounternehmen einschalten. Die dadurch entstehenden Kosten sind allerdings nicht in jeder geforderten Höhe berechtigt.

Welche Forderungen Verbraucher überprüfen sollten, erklärt gegen-hartz.de im Beitrag Inkasso fordert Fantasiegebühren – so lassen sich unberechtigte Zusatzkosten streichen.

Auch kleine Raten können das monatliche Budget überlasten

Besonders schwer erkennbar ist die finanzielle Belastung, wenn mehrere Ratenkäufe parallel laufen.

Drei Einkäufe mit jeweils 35 Euro Monatsrate erscheinen zunächst überschaubar. Zusammen ergeben sie jedoch bereits 105 Euro monatlich.

Wer zusätzlich einen Handyvertrag, Versicherungen und andere laufende Verpflichtungen bezahlt, kann schnell an die Grenzen seines verfügbaren Einkommens geraten.

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Ein Ratenkauf ist dabei nicht zwangsläufig problematisch. Entscheidend sind die Gesamtkosten, die Laufzeit und die Frage, ob sämtliche Zahlungen auch bei unerwarteten Ausgaben zuverlässig geleistet werden können.

Die Verbraucherzentralen empfehlen deshalb, laufende Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen und vor jedem neuen Ratenkauf die verfügbaren Mittel zu prüfen.

Neue Regeln beim Ratenkauf gelten seit dem 20. November

Zusätzlich zur Black Week gibt es eine aktuelle Änderung beim Verbraucherkreditrecht. Seit dem 20. November 2026 gelten strengere Anforderungen für bestimmte kleine und kurzfristige Finanzierungen.

Anbieter müssen bei den erfassten Finanzierungsmodellen die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden prüfen. Damit soll verhindert werden, dass Menschen Zahlungsverpflichtungen eingehen, die sie voraussichtlich nicht erfüllen können.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder gewöhnliche Rechnungskauf eine Schufa-Abfrage auslöst.

Welche Änderungen für Käufer gelten und wann eine Bonitätsprüfung erforderlich wird, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Schufa ab 20. November: Neue Regeln beim Ratenkauf.

Wann eine Schuldnerberatung sinnvoll ist

Wer merkt, dass mehrere Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, sollte möglichst früh Unterstützung suchen.

Ein wichtiges Warnzeichen ist, wenn neue Ratenkäufe oder Kreditangebote genutzt werden, um bereits bestehende Verpflichtungen zu bedienen. Auch wiederholte Mahnungen oder die dauerhafte Überziehung des Kontos können auf eine problematische Entwicklung hinweisen.

Schuldnerberatungsstellen helfen dabei, Forderungen zu ordnen, finanzielle Handlungsmöglichkeiten zu prüfen und mit Gläubigern Lösungen zu entwickeln.

Geeignete Anlaufstellen finden Betroffene beispielsweise bei kommunalen Beratungsstellen und Wohlfahrtsverbänden. Vor der Beratung sollten mögliche Kosten geklärt werden.

Über die rechtlichen Änderungen bei Beratungsentgelten berichtete gegen-hartz.de im Beitrag Schulden: Schuldnerberatung soll jetzt Geld kosten.

So behalten Verbraucher während der Black Week den Überblick

Vor einer Bestellung sollten Verbraucher prüfen, ob sie den vollständigen Kaufpreis auch ohne Zahlungsaufschub finanzieren könnten. Ist das nicht möglich, sollte besonders sorgfältig abgewogen werden, ob die Anschaffung notwendig ist.

Wer bereits mehrere Ratenkäufe nutzt, sollte sämtliche offenen Beträge und Zahlungsfristen in einer Übersicht zusammenfassen. Dabei gehören auch kleine Beträge berücksichtigt.

Bei einem geplanten Kauf ist außerdem der tatsächliche Endpreis entscheidend. Ein hoher Rabatt bedeutet wenig, wenn Zinsen, Gebühren oder ein unnötiger Kauf die vermeintliche Ersparnis wieder aufzehren.

Die Warnung des Berliner Landesprogramms soll deshalb vor allem zu bewussten Entscheidungen beitragen. Ein Angebot wird nicht allein dadurch günstiger, dass die Zahlung erst nach der Black Week erfolgt.

Häufige Fragen zu Ratenkäufen und späteren Zahlungen

Ist „Jetzt kaufen, später zahlen“ immer ein Kredit?

Nicht jede Form des Rechnungskaufs ist rechtlich ein Verbraucherdarlehen. Bei Ratenfinanzierungen kann dagegen ein Kreditvertrag vorliegen. Welche Vorschriften gelten, hängt von der konkreten Vertragsgestaltung ab.

Was passiert, wenn ich eine Rate nicht bezahlen kann?

Bei Zahlungsverzug können Mahnkosten, Verzugszinsen und unter bestimmten Voraussetzungen Inkassokosten entstehen. Betroffene sollten den Anbieter frühzeitig kontaktieren und mögliche Zahlungsvereinbarungen prüfen.

Kann ich einen Ratenkauf widerrufen?

Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht häufig ein gesetzliches Widerrufsrecht. Auch bei Online-Warenkäufen gilt vielfach eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Entscheidend sind die jeweilige Vertragsart, der Fristbeginn und mögliche gesetzliche Ausnahmen.

Quellen

Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege – Black Week: Landesprogramm Verhaltenssüchte sensibilisiert für bewusste Konsumentscheidungen, 23. November 2026

BaFin – Buy now, pay later: Darauf müssen Verbraucher achten, 15. Juli 2026

Verbraucherzentrale – Buy now, pay later: Schuldenfalle oder moderner Rechnungskauf, Stand 30. Juli 2026

Schufa – Neue BNPL-Auskunft und Kreditwürdigkeitsprüfung, 16. November 2026

§ 286 BGB – Verzug des Schuldners

§ 288 BGB – Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden

§ 355 BGB – Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

§ 495 BGB – Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehensverträgen