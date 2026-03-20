Ausweis abgelaufen, Schwerbehinderung bleibt: Warum man trotzdem alles verlieren kann

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Der Schwerbehindertenausweis ist seit zwei Wochen abgelaufen, die Wertmarke liegt noch in der Tasche – und bei der nächsten Kontrolle im Bus verlangt der Prüfer 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt. Der Arbeitgeber streicht den Zusatzurlaub für die Monate ohne gültigen Nachweis. Das Finanzamt setzt den Lohnsteuer-Freibetrag aus.

Die Schwerbehinderung selbst besteht in all diesen Fällen fort – denn sie beruht auf dem Feststellungsbescheid des Versorgungsamts, nicht auf dem Ausweis als Plastikkarte. Doch ohne gültiges Dokument lassen sich die Nachteilsausgleiche im Alltag kaum noch durchsetzen.

Ausweis und Bescheid – warum beides nicht dasselbe ist

§ 152 Abs. 5 SGB IX ordnet die Befristung des Ausweises an – nicht die der Behinderung. Der Ausweis ist ein Nachweisdokument mit Ablaufdatum, in der Regel fünf Jahre nach Ausstellung. Die Schwerbehinderteneigenschaft selbst gilt, bis das Versorgungsamt sie durch einen neuen Bescheid ändert oder aufhebt.

Personen, deren Beeinträchtigung sich absehbar nicht mehr verbessert, erhalten einen unbefristeten Ausweis. Alle anderen – häufig nach Krebserkrankungen mit Heilungsbewährung – bekommen ein Ablaufdatum.

Ein abgelaufener Ausweis ändert am rechtlichen Status also nichts. Er ändert aber alles an der Durchsetzbarkeit. Verkehrsunternehmen akzeptieren keine abgelaufene Karte. Arbeitgeber stellen ohne aktuellen Nachweis keinen Zusatzurlaub ein. Finanzämter setzen den Freibetrag aus.

Der Feststellungsbescheid ist zwar der eigentliche Rechtsnachweis – doch wer ihn bei der Fahrscheinkontrolle, in der Personalabteilung oder beim Finanzamt vorlegt, stößt regelmäßig auf Unverständnis. Die meisten Stellen erwarten den Ausweis.

Wertmarke: Ohne gültige Karte wertlos

Die Wertmarke für den unentgeltlichen ÖPNV gilt ausschließlich in Verbindung mit einem gültigen Schwerbehindertenausweis. Beide Dokumente müssen bei einer Fahrscheinkontrolle vorgezeigt werden. Fehlt die gültige Karte, wird die Freifahrt verweigert – auch wenn die Wertmarke selbst zeitlich noch läuft. Im Ergebnis fährt der Betroffene ohne gültigen Fahrausweis. Das kann ein erhöhtes Beförderungsentgelt nach sich ziehen.

Die Eigenbeteiligung beträgt seit dem 1. Januar 2025 regulär 104 Euro für zwölf Monate oder 53 Euro für sechs Monate. Befreit sind Personen mit den Merkzeichen H, Bl oder TBl sowie Empfänger bestimmter Sozialleistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung im Alter oder Leistungen nach dem SGB VIII.

Wer nach Ablauf des Ausweises eine neue Wertmarke beantragen will, muss zunächst den neuen Ausweis vorlegen – das Versorgungsamt stellt die Wertmarke nur in Verbindung mit einem gültigen zweifarbigen Schwerbehindertenausweis aus.

Praxisfall: Herr K. aus Niedersachsen nutzt den ÖPNV täglich zur Arbeit. Sein Ausweis lief im Januar ab, die Wertmarke galt noch bis Juni. Bei einer Kontrolle im Februar akzeptierte das Verkehrsunternehmen die Wertmarke nicht. 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt.

Sein Einwand, er sei doch schwerbehindert und habe einen gültigen Bescheid, half nicht – das Verkehrsunternehmen verwies auf die fehlende gültige Karte. Bis zur Neuausstellung vergingen weitere sechs Wochen, in denen er reguläre Fahrkarten kaufen musste.

Zusatzurlaub: Der Verfall, den viele zu spät bemerken

Schwerbehinderte Beschäftigte haben nach § 208 SGB IX Anspruch auf eine zusätzliche Woche Urlaub pro Jahr – fünf Tage bei einer Fünf-Tage-Woche, anteilig bei anderer Verteilung. Gleichgestellte mit GdB 30 oder 40 sind ausgenommen. Der Anspruch entsteht kraft Gesetzes und muss nicht im Arbeitsvertrag stehen.

Der Anspruch auf Zusatzurlaub besteht fort, solange die Schwerbehinderteneigenschaft gilt – auch wenn der Ausweis abgelaufen ist. Entscheidend ist aber, ob der Arbeitgeber davon weiß. Hat er keine Kenntnis von der Schwerbehinderung und ist diese nicht offenkundig, verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des Urlaubsjahres beziehungsweise des Übertragungszeitraums.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat das in einem Urteil vom 22. April 2021 (Az. 2 Sa 59/20) bestätigt. Folge: Der Anspruch verfällt – und der Arbeitgeber muss nicht einmal darauf hinweisen.

Praxisfall: Frau M. hat GdB 50 und arbeitet seit drei Jahren bei einem mittelständischen Unternehmen. Im März läuft ihr Ausweis ab, sie bemerkt es erst im August. Der Arbeitgeber hatte den Zusatzurlaub für das laufende Jahr längst nicht eingetragen. Hätte Frau M. ihre Schwerbehinderung dem Arbeitgeber nie mitgeteilt, wäre der Urlaub mit Ablauf des Jahres unwiderruflich verfallen.

In ihrem Fall aber lag eine Kopie des alten Ausweises seit der Einstellung in der Personalakte – die Schwerbehinderung war dem Arbeitgeber bekannt. Deshalb konnte sie den Zusatzurlaub nach Vorlage des neuen Ausweises rückwirkend geltend machen. Die Kenntnis des Arbeitgebers war der entscheidende Unterschied.

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Bei rückwirkender Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft – etwa weil das Versorgungsamt erst nach Monaten entscheidet – entsteht nach § 208 Abs. 3 SGB IX auch rückwirkend ein Zusatzurlaubsanspruch, allerdings beschränkt auf das letzte abgelaufene Kalenderjahr. Voraussetzung: Der Beschäftigte hat den Urlaub bereits im Jahr der Antragstellung gegenüber dem Arbeitgeber ausdrücklich geltend gemacht. Wer das versäumt, verliert den rückwirkenden Anspruch.

Steuervorteil: Pauschbetrag bleibt – wenn der Nachweis stimmt

Der Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b EStG hängt an der festgestellten Behinderung, nicht am Ausweis. Er reicht von 384 Euro bei GdB 20 bis zu 2.840 Euro bei GdB 100. Personen mit den Merkzeichen H, Bl oder TBl erhalten pauschal 7.400 Euro jährlich. Der Pauschbetrag ist stets ein Jahresbetrag – auch wenn die Behinderung nur einen Teil des Jahres bestand.

Die praktische Konsequenz eines abgelaufenen Ausweises trifft Beschäftigte vor allem beim Lohnsteuer-Freibetrag. Das Finanzamt speichert den Pauschbetrag für die Dauer des Gültigkeitszeitraums des jeweiligen Nachweises.

Läuft der Ausweis ab, ohne dass ein neuer Nachweis vorliegt, streicht der Arbeitgeber den Freibetrag aus der Lohnabrechnung. Die Folge: Monatlich höhere Abzüge. Ein Beispiel macht die Lücke greifbar – bei GdB 50 beträgt der Jahrespauschbetrag 1.140 Euro. Fällt der Freibetrag aus der Lohnabrechnung, steigt das zu versteuernde Einkommen um diesen Betrag.

Bei einem Bruttoeinkommen von 2.500 Euro monatlich bedeutet das rund 20 Euro weniger Netto pro Monat, je nach individuellem Steuersatz auch mehr. Über ein halbes Jahr Bearbeitungszeit summiert sich das auf 120 Euro und mehr, die erst mit der nächsten Steuererklärung zurückfließen.

Neuerung ab 2026: Seit dem 1. Januar 2026 übermitteln die Versorgungsämter bei Neufeststellungen die Daten elektronisch an das Finanzamt, sofern eine Einwilligung erteilt und die Steuer-ID angegeben wurde. Für ältere Feststellungen vor dem 31. Dezember 2025 bleibt der papiergestützte Nachweis erforderlich.

Ein rückwirkend festgestellter GdB kann für die letzten, verfahrensrechtlich noch offenen Jahre zu Steuererstattungen führen – das Finanzamt ändert die betreffenden Bescheide zugunsten des Betroffenen. Sind ältere Jahre bestandskräftig und alle Fristen abgelaufen, bleibt der Steuervorteil für diese Zeiträume verloren.

Wichtig zu wissen: Kündigungsschutz und die Schutzfrist nach § 199 SGB IX

Auch der besondere Kündigungsschutz nach §§ 168 ff. SGB IX hängt nicht am Ausweis, sondern am festgestellten Status. Wird der GdB durch einen Neufeststellungsbescheid auf unter 50 herabgesetzt, greift die Schutzfrist des § 199 Abs. 1 SGB IX: Sämtliche Nachteilsausgleiche einschließlich Kündigungsschutz und Zusatzurlaub bleiben bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Unanfechtbarkeit des Herabsetzungsbescheids bestehen.

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Legt der Betroffene Widerspruch ein, beginnt diese Frist erst nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens. Läuft der Ausweis während der Schutzfrist ab, stellt das Versorgungsamt auf Antrag einen neuen aus.

Rechtzeitig handeln – so funktioniert die Neuausstellung

Beim Scheckkartenformat handelt es sich formal nicht mehr um eine Verlängerung, sondern um die Ausstellung einer neuen Karte. Die Beantragung sollte je nach Bundesland zwei bis drei Monate vor Ablauf erfolgen – in Ländern mit langen Bearbeitungszeiten eher früher.

Der Antrag ist formlos möglich – per E-Mail, Brief oder persönlich beim zuständigen Versorgungsamt. Benötigt wird ein aktuelles Passfoto. Ein ärztliches Gutachten ist in der Regel nicht nötig. Die Bearbeitungszeit liegt je nach Bundesland zwischen sechs und acht Wochen, in Ballungsräumen wie Berlin teils deutlich länger.

Wer den Zeitpunkt verpasst hat, sollte beim Versorgungsamt eine vorläufige Bescheinigung anfordern. Viele Ämter stellen auf Antrag eine Interimsbescheinigung aus, die gegenüber Arbeitgebern, Verkehrsunternehmen und Finanzämtern den Status nachweist. Einen bundeseinheitlichen Rechtsanspruch darauf gibt es allerdings nicht – die Handhabung unterscheidet sich je nach Bundesland und Behörde.

Ein formloses Schreiben mit Verweis auf die berufliche oder verkehrliche Notwendigkeit erhöht die Chancen. Zusätzlich sollte der Feststellungsbescheid griffbereit sein – er ist im Streitfall der Nachweis, an dem sich auch Arbeitsgerichte orientieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ich für die Neuausstellung ein ärztliches Gutachten vorlegen?

Nicht für die reine Neuausstellung des Ausweises. Ein Gutachten wird nur dann verlangt, wenn das Versorgungsamt eine Nachuntersuchung angeordnet hat – etwa nach Ablauf einer Heilungsbewährung. Wer die Nachuntersuchung fürchtet, kann im Anschreiben aktuelle fachärztliche Befunde beilegen und eine Entscheidung nach Aktenlage anregen.

Was passiert, wenn das Versorgungsamt bei der Neuausstellung den GdB herabsetzt?

Gegen einen Neufeststellungsbescheid, der den GdB auf unter 50 senkt, kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Solange das Verfahren läuft, bleibt die Schwerbehinderteneigenschaft bestehen. Nach Unanfechtbarkeit des Bescheids greift die Schutzfrist des § 199 SGB IX – drei volle Kalendermonate, in denen sämtliche Nachteilsausgleiche weitergelten.

Kann ich mit abgelaufenem Ausweis den ÖPNV nutzen?

In der Praxis nicht. Die Wertmarke gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Schwerbehindertenausweis. Verkehrsunternehmen verweigern die Anerkennung, wenn die Karte abgelaufen ist. Es droht ein erhöhtes Beförderungsentgelt.

Bekomme ich Zusatzurlaub rückwirkend, wenn der neue Ausweis erst Monate später kommt?

Entscheidend ist, ob der Arbeitgeber von der Schwerbehinderung Kenntnis hatte. War ihm der Status bekannt – etwa weil eine Kopie des alten Ausweises in der Personalakte liegt –, besteht der Anspruch fort und kann nach Vorlage des neuen Ausweises eingefordert werden. Hatte der Arbeitgeber keine Kenntnis und war die Behinderung nicht offenkundig, kann der Zusatzurlaub mit Ablauf des Urlaubsjahres verfallen sein.

Zählt der alte Feststellungsbescheid als Nachweis, wenn der Ausweis abgelaufen ist?

Der Feststellungsbescheid ist der eigentliche Rechtsnachweis für GdB und Merkzeichen. Gegenüber Finanzämtern und Arbeitsgerichten wird er regelmäßig anerkannt. Im ÖPNV dagegen akzeptieren Verkehrsunternehmen in der Regel nur den Ausweis zusammen mit der Wertmarke – ein Bescheid allein reicht bei der Fahrscheinkontrolle praktisch nicht aus.

Quellen und Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch IX: § 152 SGB IX – Feststellung der Behinderung und Ausweis

Sozialgesetzbuch IX: § 199 SGB IX – Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen

Sozialgesetzbuch IX: § 208 SGB IX – Zusatzurlaub

Sozialgesetzbuch IX: § 228 SGB IX – Unentgeltliche Beförderung

Einkommensteuergesetz: § 33b EStG – Pauschbeträge für behinderte Menschen

Bundesintegrationsamt (BIH): Fachlexikon Zusatzurlaub

Haufe Personal: Zusatzurlaub bei Schwerbehinderung von Arbeitnehmern

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22.04.2021, Az. 2 Sa 59/20

Finanzamt NRW: Steuererleichterungen für Menschen mit einer Behinderung

Sozialverband VdK: Alles zum Schwerbehindertenausweis

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