Neue Grundsicherung: Nur 3,85 Euro pro Tag für Schulkinder

3,85 Euro am Tag: Nur so viel haben Kinder in der Grundsicherung rechnerisch fürs Essen haben

Mit der sog. neuen Grundsicherung bleibt eine alte Streitfrage bestehen: Reicht der Regelbedarf wirklich aus, damit Kinder gesund essen, sich konzentrieren und in der Schule mithalten können?

Besonders deutlich wird das bei kleinen Kindern. Für Kinder bis unter sechs Jahren werden im Regelbedarf rechnerisch nur wenige Euro pro Tag für Nahrungsmittel und Getränke berücksichtigt. In Berechnungen wurde dieser Anteil mit rund 3,85 Euro pro Tag beziffert.

Dieser Betrag steht nicht als gesonderter Essensgutschein auf dem Bescheid. Er ergibt sich aus der Aufteilung des monatlichen Regelbedarfs, der pauschal gezahlt wird und viele verschiedene Ausgaben abdecken soll.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Regelbedarfe nach einem gesetzlich vorgegebenen Verfahren ermittelt und fortgeschrieben werden. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums bleiben die Regelbedarfe 2026 unverändert; für Alleinstehende sind es weiter 563 Euro, Kinder erhalten je nach Alter niedrigere Beträge.

Der Regelbedarf ist keine reine Lebensmittelpauschale

Der monatliche Regelbedarf soll nicht nur Essen und Trinken finanzieren. Aus ihm müssen auch Kleidung, Körperpflege, Strom, Haushaltsbedarf, Mobilität, Freizeit, Kommunikation und kleinere Anschaffungen bezahlt werden.

Das ist für Familien entscheidend. Wenn Schuhe ersetzt werden müssen, die Waschmaschine kaputtgeht oder Stromnachzahlungen anfallen, konkurrieren diese Ausgaben mit dem Geld für Lebensmittel.

Die Bundesagentur für Arbeit erklärt selbst, dass der Regelbedarf als monatlicher Pauschalbetrag gezahlt wird und Leistungsberechtigte über die Verwendung selbst entscheiden. Gleichzeitig wird empfohlen, monatlich etwas zurückzulegen, etwa für defekte Haushaltsgeräte.

Genau hier liegt das Problem. Wer ohnehin nur wenige Euro täglich für Essen einplanen kann, hat kaum Spielraum, zusätzlich Rücklagen zu bilden.

Warum 3,85 Euro im Alltag kaum reichen

3,85 Euro pro Tag bedeuten rechnerisch: Frühstück, Pausenbrot, Mittagessen, Abendbrot und Getränke müssen aus einem Betrag finanziert werden, der in vielen Städten kaum für ein warmes Mittagessen reicht.

Bei Kindern kommen besondere Anforderungen hinzu. Sie wachsen, sie brauchen regelmäßige Mahlzeiten, und sie sollen in Kita oder Schule leistungsfähig sein.

Eine rein rechnerische Betrachtung sagt wenig darüber aus, was tatsächlich im Einkaufswagen landet. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Vollkornprodukte, Brotbelag und warme Mahlzeiten sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden.

Für Familien in der Grundsicherung bedeutet das häufig, dass günstige Kalorien Vorrang bekommen. Das macht satt, ist aber nicht automatisch gesund.

Die Nullrunde verschärft den Druck

2026 steigen die Regelbedarfe nicht. Die Bundesregierung begründet das mit der gesetzlichen Fortschreibung, nach der sich keine Erhöhung ergibt.

Für Haushalte mit Kindern ist diese Nullrunde besonders spürbar. Denn Familien kaufen nicht nach statistischen Durchschnittswerten ein, sondern stehen jeden Tag vor realen Preisen im Supermarkt.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Ermittlung der Regelbedarfe auf einem gesetzlichen Verfahren beruht und nicht willkürlich festgelegt wird. Kritiker wie Sebastian Bertram von “Gegen-Hartz” halten dagegen, dass “dieses Verfahren die tatsächlichen Kosten armer Haushalte nicht ausreichend abbildet.”

Hinzu kommt: Familien mit wenig Geld können kaum auf Sonderangebote warten, große Vorräte anlegen oder günstig in größeren Mengen einkaufen. Wer kein Auto hat, ist zudem auf erreichbare Geschäfte angewiesen.

Schulessen kann helfen, löst aber nicht das ganze Problem

Für Kinder aus Familien mit Grundsicherung gibt es Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Dazu gehört unter anderem die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Kita und Schule.

Das Bundeszentrum für Ernährung weist darauf hin, dass viele anspruchsberechtigte Familien ein kostenfreies Mittagessen nutzen können. Gleichzeitig wurde 2023 nur ein Teil der berechtigten Familien über dieses Angebot tatsächlich erreicht.

Das zeigt: Ein Anspruch auf dem Papier reicht nicht immer. Manche Eltern kennen die Leistung nicht, scheitern an Anträgen oder finden vor Ort kein passendes Angebot.

Außerdem ersetzt ein Schulmittagessen nicht Frühstück, Abendbrot, Wochenenden, Ferien und Tage, an denen ein Kind krank zu Hause bleibt. Die Ernährung eines Kindes hängt deshalb weiter stark vom knappen Haushaltsbudget ab.

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So viel erhalten Kinder 2026 monatlich

Kind im Haushalt Monatlicher Regelbedarf 2026 Kinder bis unter 6 Jahre 357 Euro Kinder von 6 bis unter 14 Jahren 390 Euro Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 471 Euro

Diese Beträge sind nicht nur für Essen gedacht. Sie sollen den laufenden Lebensunterhalt des Kindes abdecken, soweit keine gesonderten Leistungen wie Unterkunft, Heizung oder Bildung und Teilhabe greifen.

Der Blick auf die Tabelle zeigt dennoch, warum die Debatte über Kinderarmut so hart geführt wird. Je jünger das Kind ist, desto niedriger fällt der Regelbedarf aus, obwohl auch kleine Kinder täglich verlässlich versorgt werden müssen.

Warum Lernen auch eine Ernährungsfrage ist

Wer hungrig in der Schule sitzt, kann sich schlechter konzentrieren. Lehrkräfte und Sozialverbände berichten seit Jahren, dass Armut im Klassenzimmer sichtbar wird.

Dazu gehören fehlende Pausenbrote, müde Kinder, geringere Teilnahme an Ausflügen und ein Alltag, in dem Familien ständig rechnen müssen. Ernährung ist deshalb nicht nur eine private Haushaltsfrage, sondern auch eine Bildungsfrage.

Wenn ein Kind morgens ohne ausreichendes Frühstück in die Schule geht, wirkt sich das auf Aufmerksamkeit, Belastbarkeit und Lernverhalten aus. Ein knapp bemessener Regelbedarf trifft damit nicht nur den Kühlschrank, sondern auch die Chancen des Kindes.

Die Rechnung passt nicht zu vielen Familienrealitäten

Der Regelbedarf soll das Existenzminimum sichern. Die Alltagserfahrung vieler Familien lautet: Es reicht oft nur mit Verzicht.

Besonders schwierig wird es für Alleinerziehende, für Familien mit mehreren Kindern und für Haushalte, die in Stadtteilen mit hohen Lebensmittelpreisen leben. Auch steigende Stromkosten, Schulmaterialien und Kleidung belasten das Budget.

Ein Kind braucht nicht nur genug Kalorien. Es braucht eine Ernährung, die gesund, regelmäßig und altersgerecht ist.

Ob das mit rechnerisch wenigen Euro pro Tag gelingt, hängt stark vom Einzelfall ab. Sicher ist aber: Der Betrag lässt kaum Fehler, kaum Preissteigerungen und kaum unerwartete Ausgaben zu.

Praxisbeispiel: Wenn das Pausenbrot zur Rechenaufgabe wird

Sabine lebt mit ihrer fünfjährigen Tochter in einer kleinen Wohnung und bezieht Grundsicherung. Für ihre Tochter erhält sie den Regelbedarf für Kinder bis unter sechs Jahren.

Am Monatsanfang kauft sie Brot, Milch, Haferflocken, Nudeln, Reis, etwas Obst, Gemüse und günstigen Aufschnitt. Schon nach zwei Wochen merkt sie, dass sie beim Einkauf stärker kürzen muss.

Wenn neue Hausschuhe für die Kita gebraucht werden oder eine Stromnachzahlung kommt, fehlt das Geld an anderer Stelle. Dann gibt es häufiger Nudeln mit einfacher Soße, weniger frisches Obst und ein knapperes Pausenbrot.

Sabine sagt: „Ich will nicht, dass mein Kind merkt, wie knapp es ist. Aber an der Kasse merke ich es jedes Mal.“

FAQ: Kinder, Ernährung und Grundsicherung

Reichen 3,85 Euro pro Tag wirklich für ein Kind?

Rechnerisch kann man mit sehr günstigen Lebensmitteln Mahlzeiten zusammenstellen. Für eine dauerhaft ausgewogene Ernährung mit frischem Obst, Gemüse, Milchprodukten, Brotbelag, warmem Essen und Getränken ist der Betrag aber zu niedrig.

Bekommen Familien das Geld für Lebensmittel extra ausgezahlt?

Nein. Der Anteil für Ernährung ist nur ein rechnerischer Bestandteil des Regelbedarfs. Die Familie erhält einen monatlichen Pauschalbetrag, aus dem viele Ausgaben bezahlt werden müssen.

Was ist mit kostenlosem Mittagessen in der Schule?

Kinder aus Familien mit Grundsicherung können über Bildung und Teilhabe Anspruch auf gemeinschaftliche Mittagsverpflegung haben. Das hilft, ersetzt aber nicht Frühstück, Abendbrot, Wochenenden und Ferien.

Warum steigen die Regelbedarfe 2026 nicht?

Die Bundesregierung verweist auf die gesetzliche Fortschreibung der Regelbedarfe. Danach ergibt sich 2026 keine Erhöhung, sodass die Beträge unverändert bleiben.

Welche Kinder erhalten 2026 welchen Regelbedarf?

Kinder bis unter sechs Jahre erhalten 357 Euro monatlich. Kinder von sechs bis unter 14 Jahren erhalten 390 Euro, Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 471 Euro.

Was können Eltern tun, wenn das Geld nicht reicht?

Eltern sollten prüfen, ob Leistungen für Bildung und Teilhabe, Kinderzuschlag, Wohngeld, Mehrbedarfe oder einmalige Hilfen infrage kommen. Wichtig ist, Ansprüche frühzeitig zu stellen und Bescheide genau zu prüfen.