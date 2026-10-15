Nebenkostenabrechnung: Diese 5 Fehler kosten Mieter Hunderte Euro

Die Nebenkostenabrechnung kommt, die Nachforderung ist hoch – und viele Mieter zahlen, weil die Zahlen auf den ersten Blick plausibel wirken. Doch schon eine vergessene Vorauszahlung, eine versteckte Reparatur und unzulässige Kabelgebühren können die Rechnung um mehrere Hundert Euro erhöhen.

Eine hohe Nachzahlung beweist zwar noch keinen Fehler. Wer aber nur den Endbetrag betrachtet, übersieht leicht, ob die Forderung rechtzeitig kam und ob er die berechneten Kosten überhaupt tragen muss.

Fehler 1: Eine verspätete Nachforderung wird trotzdem bezahlt

Vermieter müssen über Betriebskostenvorauszahlungen jährlich abrechnen; die Abrechnung muss spätestens zwölf Monate nach dem Ende des Abrechnungszeitraums beim Mieter ankommen. Für das Kalenderjahr 2025 endet diese Frist am 31. Dezember 2026.

Geht die Abrechnung später zu, ist eine Nachforderung grundsätzlich ausgeschlossen, sofern der Vermieter die Verspätung zu vertreten hat. Das Datum auf dem Schreiben oder die rechtzeitige Aufgabe zur Post genügt nicht.

Ein Guthaben des Mieters geht durch die verspätete Abrechnung dagegen nicht verloren. Wer den Zugangstag dokumentiert, kann deshalb unter Umständen eine komplette Nachforderung abwehren.

Fehler 2: Reparaturen, Verwaltung und alte Kabelgebühren werden durchgereicht

Die Betriebskostenabrechnung ist keine Sammelrechnung für sämtliche Ausgaben eines Hauseigentümers. Verwaltung, Instandhaltung und Reparaturen gehören nach § 1 der Betriebskostenverordnung nicht zu den umlagefähigen Betriebskosten.

Besonders genau sollten Mieter bei Hausmeisterrechnungen hinsehen: Gartenpflege und Treppenhausreinigung können umlagefähig sein, die Reparatur einer defekten Tür oder Verwaltungsarbeiten dagegen nicht. Übernimmt derselbe Dienstleister unterschiedliche Aufgaben, müssen die nicht umlagefähigen Anteile herausgerechnet werden.

Auch doppelte Berechnungen sind unzulässig: Dieselbe Reinigung darf nicht einmal im Hausmeisterpaket und ein zweites Mal als gesonderte Leistung bezahlt werden. Entscheidend ist, welche Arbeiten die Rechnungen tatsächlich abdecken.

Seit dem 1. Juli 2024 dürfen außerdem die monatlichen Grundgebühren für den Kabel-TV-Anschluss nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden. In einer Abrechnung für 2025 haben diese Gebühren deshalb nichts mehr zu suchen, selbst wenn eine alte Mietvertragsklausel sie noch nennt.

Bestimmte Betriebskosten einer Empfangs- oder Verteilanlage können weiterhin zulässig sein; nicht jeder Posten mit dem Wort „Kabel“ ist automatisch zu streichen. Mehr dazu erläutert Gegen-Hartz.de im Beitrag über Kosten, die Vermieter nicht einfach über die Nebenkosten abrechnen dürfen.

Fehler 3: Der eigene Kostenanteil wird falsch berechnet

Selbst eine korrekte Gesamtrechnung kann für die einzelne Wohnung falsch sein. Deshalb müssen Mieter prüfen, welcher Verteilerschlüssel gilt und ob die angesetzte Wohnfläche, Gesamtfläche oder Personenzahl dazu passt.

📚 Lesen Sie auch: Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen: Was Arbeitnehmer jetzt wissen müssen

Ohne abweichende Vereinbarung werden Betriebskosten grundsätzlich nach dem Anteil der Wohnfläche verteilt; für erfassten Verbrauch und vermietete Eigentumswohnungen bestehen besondere Vorgaben. Ein Wechsel zu einem anderen Schlüssel lässt sich deshalb nicht beliebig mit der Jahresabrechnung vornehmen.

Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt die Wirkung: Bei 10.000 Euro nach Fläche zu verteilenden Kosten entfallen auf eine 60-Quadratmeter-Wohnung in einem Haus mit 600 Quadratmetern insgesamt 1.000 Euro. Werden fälschlich nur 500 Quadratmeter Gesamtfläche angesetzt, steigt der Anteil auf 1.200 Euro.

Damit kostet allein die falsche Bezugsfläche 200 Euro. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sollten sich deshalb sachlich erklären lassen.

Fehler 4: Gezahlte Vorauszahlungen fehlen

Der unscheinbarste Fehler kann besonders teuer sein: In der Abrechnung werden weniger Vorauszahlungen abgezogen, als tatsächlich überwiesen wurden. Das kann etwa passieren, wenn eine Erhöhung während des Jahres nicht berücksichtigt wurde.

Wer zwölf Monate lang jeweils 250 Euro gezahlt hat, kommt auf 3.000 Euro Vorauszahlungen. Stehen in der Abrechnung nur 2.640 Euro, fällt die Nachforderung um 360 Euro zu hoch aus.

Mieter sollten deshalb die Betriebskosten- und Heizkostenvorauszahlungen anhand ihrer Kontoauszüge zusammenrechnen. Die gesamte Mietzahlung ist dafür ungeeignet, weil sie auch die Grundmiete enthält.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Fehler 5: Heizkosten und CO₂-Anteil werden ungeprüft übernommen

Bei einer gemeinsamen Heizungsanlage müssen grundsätzlich 50 bis 70 Prozent der Heizkosten nach dem erfassten Verbrauch verteilt werden. Der übrige Anteil wird nach den zulässigen Flächenmaßstäben berechnet; gesetzliche Ausnahmen sind zu beachten.

Wird entgegen der Heizkostenverordnung nicht verbrauchsabhängig abgerechnet, kann ein Kürzungsrecht von 15 Prozent bestehen. Es betrifft den betroffenen Heiz- beziehungsweise Warmwasserkostenanteil, nicht die gesamte Nebenkostenabrechnung, und greift nicht automatisch bei jedem Ablese- oder Rechenfehler.

Bei CO₂-Kosten gilt für betroffene Wohngebäude seit den ab 2023 beginnenden Abrechnungszeiträumen ein Stufenmodell. Der Vermieteranteil reicht abhängig vom CO₂-Ausstoß pro Quadratmeter und Jahr von null bis 95 Prozent; besondere gesetzliche Ausnahmen können die Beteiligung verändern.

Eine vollständige Belastung des Mieters ist deshalb nicht in jedem Fall falsch, muss aber zur Gebäudeeinstufung passen. Die Abrechnung muss den Mieteranteil, die Einstufung und die Berechnungsgrundlagen ausweisen.

Fehlt die gesetzlich verlangte Berechnung des Mieteranteils oder fehlen die vorgeschriebenen Angaben, sieht § 7 Absatz 4 CO₂KostAufG ein Kürzungsrecht von drei Prozent des auf den Mieter entfallenden Heizkostenanteils vor. Das ist ein anderer Anspruch als die Korrektur eines falsch berechneten Vermieteranteils.

Diese Unterlagen machen Fehler sichtbar

Prüfpunkt Passende Unterlage Worauf es ankommt Abrechnungsfrist Abrechnung und dokumentierter Zugangstag Zugang innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums Unzulässige Kosten Mietvertrag, Rechnungen und Leistungsbeschreibungen Reparaturen, Verwaltung und doppelte Leistungen erkennen Verteilung Mietvertrag und Flächenangaben Schlüssel und eigenen Anteil nachrechnen Vorauszahlungen Kontoauszüge und Schreiben über Änderungen Alle tatsächlich gezahlten Abschläge berücksichtigen Heizung und CO₂ Verbrauchsdaten, Heizkostenabrechnung und Brennstoffbelege Verbrauchsverteilung und CO₂-Aufteilung prüfen

Einwendungen konkret benennen – und Zahlungsfristen beachten

Mieter dürfen Einsicht in die Abrechnungsbelege verlangen; der Vermieter kann diese elektronisch bereitstellen. Einwendungen müssen grundsätzlich spätestens zwölf Monate nach Zugang mitgeteilt werden, sofern eine Verspätung nicht unverschuldet ist.

Die Einwendungsfrist ist kein Zahlungsaufschub. Ein bloßes Beanstandungsschreiben verhindert einen Zahlungsverzug nicht automatisch.

Wer eine fehlende Vorauszahlung oder eine unzulässige Kostenposition erkennt, sollte den Fehler schriftlich benennen und eine Korrektur verlangen. Eine Zahlung unter ausdrücklichem Rückforderungsvorbehalt kann bei ungeklärten Forderungen sinnvoll sein; auch dann müssen Einwendungen rechtzeitig erhoben werden.

Vor dem vollständigen Einbehalt einer Nachforderung empfiehlt sich eine Prüfung durch einen Mieterverein oder eine mietrechtliche Beratung. Weitere Hinweise bietet der Beitrag Nebenkostenabrechnung prüfen und Fristen einhalten.

Sechs Fragen und Antworten zur Nebenkostenabrechnung

Muss eine hohe Nachforderung falsch sein?

Nein, gestiegene Preise oder ein höherer Verbrauch können eine Nachzahlung erklären. Auffällig sind aber unerklärliche Sprünge einzelner Positionen, veränderte Flächenangaben und fehlende Vorauszahlungen.

Darf der Vermieter Reparaturen als Wartung abrechnen?

Eine andere Bezeichnung macht Reparaturkosten nicht umlagefähig. Bei gemischten Rechnungen müssen zulässige Wartungsleistungen und nicht umlagefähige Reparaturen getrennt werden.

Ist jede Hausmeisterrechnung zulässig?

Nein, es kommt auf die ausgeführten Tätigkeiten an. Verwaltungs- und Reparaturanteile sowie doppelt berechnete Arbeiten dürfen nicht auf die Mieter abgewälzt werden.

Kann eine fehlende Vorauszahlung allein mehrere Hundert Euro ausmachen?

Ja, bereits ein nicht berücksichtigter Monatsabschlag erhöht die Forderung um diesen Betrag. Deshalb gehört der Abgleich mit den Kontoauszügen zu jeder Prüfung.

Muss der Vermieter immer CO₂-Kosten übernehmen?

Nein, in der niedrigsten Emissionsstufe beträgt sein Anteil null Prozent. Auch gesetzliche Sonderfälle können die Beteiligung begrenzen oder ausschließen.

Kann ich mehrere Kürzungsrechte einfach zusammenzählen?

Die Voraussetzungen und die betroffenen Kostenanteile müssen für jedes Kürzungsrecht gesondert geprüft werden. Eine pauschale Kürzung der gesamten Nebenkostenabrechnung ist daraus nicht abzuleiten.