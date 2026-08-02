Arbeitsagentur: Jobchancen für Arbeitslose „so niedrig wie nie zuvor“

Der deutsche Arbeitsmarkt steckt in einer ungewöhnlichen Lage: Unternehmen klagen weiterhin über fehlende Fachkräfte, während Arbeitslose immer seltener unmittelbar eine neue Beschäftigung finden.

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Bundesagentur-Chefin Andrea Nahles beschrieb den Arbeitsmarkt bereits als „wie ein Brett“ und verwies auf eine Vermittlungskennzahl von rund 5,7 Prozent. Dieser Wert sei „so niedrig wie nie zuvor“.

Die jüngsten Statistiken bestätigen den schwachen Austausch zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung. Im gleitenden Jahresdurchschnitt von Juni 2025 bis Mai 2026 schafften monatlich nur 5,65 Prozent der Arbeitslosen den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt oder in eine betriebliche beziehungsweise außerbetriebliche Ausbildung. Die Bundesagentur spricht in ihrem Monatsbericht vorsichtiger von einem der niedrigsten Werte seit Einführung dieser Kennzahl.

Mehr als drei Millionen Menschen sind arbeitslos

Im Juli 2026 überschritt die Zahl der registrierten Arbeitslosen erneut die Marke von drei Millionen. Insgesamt waren 3,007 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 71.000 mehr als im Juni. Ein Teil dieses Anstiegs ist saisonbedingt, weil nach dem Ende von Schule, Studium und Ausbildung zahlreiche junge Menschen vorübergehend ohne Beschäftigung sind.

Die saisonbereinigten Zahlen liefern jedoch ebenfalls keinen Grund zur Entwarnung. Danach stieg die Arbeitslosigkeit im Juli um 6.000 Personen. Der zuständige BA-Vorstand Daniel Terzenbach erklärte, dass sich die schwache Entwicklung der vergangenen Monate fortsetze.

Auch die Beschäftigung hat ihren früheren Höchststand verlassen. Im Mai 2026 waren 34,83 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 69.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die gesamte Erwerbstätigkeit lag im Juni mit 45,71 Millionen Personen sogar um 225.000 unter dem Vorjahreswert.

Offene Stellen nicht automatisch gute Jobchancen

Im Juli waren bei der Bundesagentur 653.000 Arbeitsstellen gemeldet. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass für jeden Arbeitslosen eine passende Stelle vorhanden wäre. Rein rechnerisch kamen bereits auf eine gemeldete Stelle rund 4,6 Arbeitslose.

Hinzu kommt, dass Angebot und Nachfrage häufig nicht zusammenpassen. Die Bundesagentur nennt berufliche Qualifikation, Fachrichtung und Wohnort als häufige Ursachen. Eine offene Stelle für eine examinierte Pflegefachkraft hilft beispielsweise einem arbeitslosen Maschinenführer nicht unmittelbar weiter.

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Ein Teil der Stellen bleibt deshalb lange unbesetzt, während sich zugleich die Arbeitslosigkeit verfestigt. Auch fehlender bezahlbarer Wohnraum, Betreuungspflichten oder gesundheitliche Einschränkungen können einen Umzug verhindern. Die bloße Existenz einer freien Stelle sagt daher wenig darüber aus, ob sie für eine konkrete arbeitslose Person erreichbar und geeignet ist.

Industrie verliert Stellen, Gesundheit und Pflege wachsen

Der Strukturwandel zeigt sich besonders deutlich beim Vergleich einzelner Wirtschaftszweige. Im verarbeitenden Gewerbe ging die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im März 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 176.000 Stellen zurück. Betroffen sind unter anderem Unternehmen aus der Automobilbranche, dem Maschinenbau und deren Zulieferbetriebe.

Beschäftigungsgewinne meldete die Bundesagentur dagegen im Gesundheitswesen mit rund 63.000 zusätzlichen Stellen. In Pflege und Sozialwesen kamen etwa 62.000 Beschäftigte hinzu. Diese Zuwächse konnten die Verluste in Industrie und anderen konjunkturabhängigen Bereichen allerdings nicht vollständig ausgleichen.

Zudem verschiebt sich Beschäftigung von Vollzeit zu Teilzeit. Im März 2026 gab es rund 239.000 Vollzeitbeschäftigte weniger als ein Jahr zuvor, während die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um etwa 165.000 stieg. Für Arbeitslose, die auf ein existenzsicherndes Vollzeiteinkommen angewiesen sind, verkleinert sich das passende Angebot dadurch zusätzlich.

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Langzeitarbeitslosigkeit wird zum wachsenden Risiko

Im Mai 2026 waren 1,064 Millionen Menschen bereits länger als zwölf Monate arbeitslos. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen lag bei 36,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich ihre Zahl um 32.000 beziehungsweise drei Prozent.

Besonders angespannt ist die Situation im SGB II. Dort waren 944.000 Menschen langzeitarbeitslos, womit mehr als jeder zweite registrierte Arbeitslose dieses Bereichs seit mindestens einem Jahr ohne Arbeit war. Eine aktuelle Studie über sinkende Bewerbungschancen von Langzeitarbeitslosen zeigt, dass Arbeitgeber längere Lücken häufig als negatives Signal bewerten.

Damit entsteht ein sich selbst verstärkender Verlauf. Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto seltener folgen Einladungen zu Vorstellungsgesprächen. Dabei zeigen Untersuchungen, dass länger Arbeitslose nach einer Einladung keineswegs schlechter abschneiden und teilweise sogar häufiger ein Arbeitsplatzangebot erhalten.

Der Ausbildungsmarkt sendet ebenfalls Warnsignale

Die schwächere Nachfrage betrifft nicht nur erfahrene Arbeitnehmer. Seit Oktober 2025 meldeten sich 418.000 Bewerber bei Arbeitsagenturen und Jobcentern für eine Ausbildungsstelle. Bis Juli hatten lediglich 126.000 Personen ihre Suche erfolgreich beendet, 11.000 weniger als im vorherigen Ausbildungsjahr.

Noch 147.000 junge Menschen hatten weder eine Ausbildungsstelle noch eine bekannte Alternative gefunden. Gleichzeitig waren 162.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Auch hier zeigt sich, dass Wohnort, Schulabschluss und Berufswunsch häufig nicht zu den verfügbaren Angeboten passen.

Ein misslungener Übergang von der Schule in die Ausbildung kann lange nachwirken. Menschen ohne Berufsabschluss tragen ein wesentlich höheres Risiko, später arbeitslos zu werden und länger ohne Beschäftigung zu bleiben. Beratung und berufliche Alternativen sollten deshalb möglichst frühzeitig geprüft werden.

Mehr Druck allein schafft keine zusätzlichen Arbeitsplätze

Die niedrige Abgangschance widerspricht der Behauptung, Arbeitslosigkeit sei vor allem das Ergebnis fehlender Bewerbungsbereitschaft. Rund zwei Millionen Menschen beendeten von Juni 2025 bis Mai 2026 ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Beschäftigung oder Ausbildung. Das waren sogar 91.000 mehr als im vorherigen Jahreszeitraum.

Trotzdem blieb die Übergangsrate ausgesprochen niedrig, weil der Arbeitslosenbestand groß ist und viele Betroffene länger in Arbeitslosigkeit verbleiben. Sanktionen oder zusätzliche Bewerbungsvorgaben können fehlende Stellen, unpassende Qualifikationen und regionale Hindernisse nicht beseitigen. Sie können allenfalls beeinflussen, wie intensiv sich eine Person bewirbt.

Erforderlich sind deshalb frühzeitige Beratung, passende Weiterbildung und konkrete Unterstützung beim Zugang zu Arbeitgebern. Wer eine Qualifizierung benötigt, sollte eine schriftliche Prüfung der Förderung verlangen. Wie wichtig eine inhaltliche Entscheidung ist, zeigt ein Fall über eine jahrelang verweigerte Umschulung.

Ältere Arbeitslose trifft die Jobflaute besonders hart

Für ältere Menschen kann eine längere erfolglose Jobsuche erhebliche finanzielle Folgen haben. Nach dem Auslaufen des Arbeitslosengeldes droht der Wechsel in die bedürftigkeitsabhängige Grundsicherung. Welche Leistungen dann möglich sind, erläutert der Überblick zum Grundsicherungsgeld 2026.

Wer kurz vor dem Rentenalter arbeitslos wird, sollte Rentenbeginn, mögliche Abschläge und die verbleibende Dauer des Arbeitslosengeldes gemeinsam prüfen. Ein vorschneller Rentenantrag kann eine lebenslange Kürzung auslösen. Der Beitrag „Arbeitslosengeld bis zur Regelaltersrente?“ erklärt die wichtigsten Zusammenhänge.