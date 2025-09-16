Kurz vor der Rente: Arbeitslosengeld bis zur Regelaltersrente?

Lesedauer 4 Minuten

Wenn der Arbeitsvertrag mit 65 endet, die Rente aber später beginnt: Optionen, Risiken und die kluge Reihenfolge von Entscheidungen

Ausgangslage: Ein häufiger Praxisfall

Wer 1962 geboren ist, erreicht die Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und 8 Monaten. Viele Arbeitsverträge sehen jedoch nach wie vor ein automatisches Ende mit 65 vor.

Zwischen Vertragsende und Rentenbeginn klafft dann eine Lücke. Die naheliegenden Fragen lauten: Weiterarbeiten? Vorzeitig in Rente? Oder mit Arbeitslosengeld überbrücken?

Der Fall „Erwin“, Jahrgang 1962, Außendienstler, zeigt diese Zwickmühle exemplarisch – und zeigt, warum eine nüchterne, individuelle Rechnung unerlässlich ist.

Option 1: Abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ermöglicht einen abschlagsfreien Rentenbeginn exakt zwei Jahre vor der jeweiligen Regelaltersgrenze. Im Jahrgang 1962 liegt diese Grenze bei 66 Jahren und 8 Monaten; die vorgezogene, aber abschlagsfreie Rente wäre demnach mit 64 Jahren und 8 Monaten möglich. Voraussetzung sind 45 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Neben Beschäftigungszeiten zählen dazu insbesondere auch Zeiten der Kindererziehung sowie bestimmte Zeiten bei Krankheit und – mit Ausnahmen – Phasen des Bezugs von Arbeitslosengeld. Ob die 45 Jahre erreicht sind, ergibt sich aus der Rentenauskunft, die ab 55 Jahren regelmäßig per Post verschickt wird.

Diese Option ist sauber, planbar und frei von Abschlägen. Wer sie wählt, vermeidet die Unsicherheiten des Arbeitsmarkts und die Pflichten gegenüber der Arbeitsagentur.

Sie hat jedoch einen Haken: Mit dem Rentenbeginn enden auch die rentensteigernden Beiträge – spätere Zuwächse durch weitere Beitragszeiten entfallen.

Option 2: Überbrücken mit Arbeitslosengeld bis zur Regelaltersrente

Endet ein Arbeitsverhältnis vor Erreichen der Regelaltersgrenze, besteht grundsätzlich Anspruch auf Arbeitslosengeld I, sofern die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Anspruchsdauer kann – in Abhängigkeit von Alter und Vorversicherungszeit – bis zu 24 Monate betragen. In der Praxis lässt sich damit die Zeit bis zur Regelaltersrente häufig vollständig überbrücken, sofern das Vertragsende nicht selbst herbeigeführt wurde.

Wichtig ist dabei sindmögliche Sperrzeiten. Wer selbst kündigt oder ohne wichtigen Grund einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, riskiert eine Sperrzeit und damit den Verlust von Geld.

Endet der Vertrag hingegen automatisch mit 65, ohne dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer dies veranlasst hat, ist eine Sperre in der Regel nicht zu erwarten.

Finanziell kann das Arbeitslosengeld eine Überlegung wert sein, obwohl es „nur“ einen Prozentsatz des letzten Nettolohns ersetzt. Denn während des Bezugs zahlt die Agentur für Arbeit Rentenbeiträge auf Basis von 80 Prozent des letzten Bruttoverdienstes.

Diese Beiträge erhöhen das spätere Rentenniveau. Wer also die Lücke bis zur Regelaltersgrenze mit Arbeitslosengeld schließt, kann am Ende mit einer – im Vergleich zur sofortigen Inanspruchnahme der abschlagsfreien Rente – höheren Monatsrente in die Regelaltersrente wechseln.

Pflichten im Leistungsbezug: Keine Hängematte kurz vor der Rente

Arbeitslosengeld ist kein Urlaubsschein, wie manche vielleicht denken. Auch in einem fortgeschrittenen Erwerbsleben gilt der Grundsatz der Verfügbarkeit: Leistungsbeziehende müssen sich um zumutbare Beschäftigung bemühen und Vermittlungsbemühungen der Agentur unterstützen.

In der Praxis fallen die Anforderungen gegenüber Menschen, die in überschaubarer Zeit in Rente gehen, zwar oftmals moderater aus, eine Garantie auf „Schonung“ gibt es jedoch nicht.

Stellenangebote, Bewerbungsaufforderungen oder Maßnahmen – vom Bewerbungstraining bis zu Qualifizierungen – können Teil des Prozesses sein und sind zu beachten, solange gesundheitlich nichts dagegenspricht.

Sonderfall Krankheit: Nahtlosigkeit, Reha und Erwerbsminderung

Wer nach langer Krankheit vom Krankengeld in den Arbeitslosengeldbezug wechselt, erlebt häufig die sogenannte Nahtlosigkeitskonstellation. Dann fordert die Agentur für Arbeit regelmäßig dazu auf, Rehabilitationsleistungen bei der Deutschen Rentenversicherung zu beantragen.

Das Ziel ist die Klärung der Erwerbsfähigkeit. Eine Verpflichtung, eine Altersrente zu beantragen, besteht nicht. Gleichwohl kann sich aus dem Reha-Verfahren ergeben, dass Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt. Das ist eine besondere Lage, die differenzierte Beratung verlangt und nicht jeden betrifft.

Option 3: Teilrente und Weiterarbeiten – Flexibler Übergang statt Entweder-oder

Eine oft unterschätzte Möglichkeit ist die Kombination aus vorgezogener Altersrente für besonders langjährig Versicherte als Teilrente und einer fortgesetzten Beschäftigung – in Voll- oder Teilzeit. Der Vorteil liegt in der Flexibilität: Ein Teil der Rente fließt bereits, gleichzeitig werden durch Arbeit weiter Entgeltpunkte erworben.

Kommt es später dennoch zur Arbeitslosigkeit, kann – bei erfüllter Vorversicherungszeit und wenn die Konstellation mindestens ein halbes Jahr bestand – trotz Teilrentenbezugs noch ein Anspruch auf Arbeitslosengeld entstehen.

Ebenso bleibt, bei entsprechender Beschäftigung, der Anspruch auf Krankengeld bestehen. Für Menschen, die sich eine begrenzte Weiterarbeit vorstellen können, eröffnet diese Variante einen weichen, finanziell oft attraktiven Übergang.

Was bringt heute Liquidität, was stärkt morgen die Rente?

Am Ende steht eine Rechenaufgabe mit mehreren Unbekannten. Das Arbeitslosengeld kann niedriger sein als eine sofort beginnende Rente, ist aber mit fortlaufenden Rentenbeiträgen verbunden, die das spätere Rentenniveau heben.

Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte bietet Planungssicherheit und sofortige Ruhe vor arbeitsmarktbezogenen Pflichten, verzichtet jedoch auf weitere Zugewinne durch Beitragszeiten. Die Teilrente kombiniert frühe Rentenzahlung mit zusätzlichem Verdienst und potenziell weiterlaufenden Ansprüchen aus der Sozialversicherung.

Zu berücksichtigen sind auch steuerliche Effekte. Arbeitslosengeld ist zwar steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt, der den Steuersatz auf andere zu versteuernde Einkünfte erhöhen kann.

Bei der Altersrente hängt der steuerpflichtige Anteil vom Jahr des Rentenbeginns ab; je später der Start, desto höher der steuerpflichtige Anteil, allerdings verteilt sich die Steuerlast über die gesamte Rentenbezugsdauer. Diese Rahmenbedingungen verändern die Netto-Betrachtung und sollten in eine belastbare Vergleichsrechnung einfließen.

Praxisempfehlung: Reihenfolge, Timing, Unterlagen

Wer in einer Lage wie Erwin ist, sollte zunächst die eigenen Versicherungszeiten präzise prüfen. Liegen 45 Jahre vor, ist die abschlagsfreie Option verfügbar; falls nicht, scheidet sie aus und andere Brücken gewinnen an Gewicht.

Parallel gehört die Anspruchsdauer beim Arbeitslosengeld auf den Prüfstand, einschließlich der Frage, ob und wie sich eine Sperrzeit sicher vermeiden lässt. Wer einen Aufhebungsvertrag erwägt, sollte dessen Folgen vor der Unterschrift verbindlich klären.

Kommt eine Teilrente in Betracht, sind die aktuellen Hinzuverdienstgrenzen, die Ausgestaltung der Teilrentenhöhe und die geplante Arbeitszeit sorgfältig abzustimmen.

In allen Varianten ist Timing entscheidend: Fristen zur Meldung bei der Arbeitsagentur, Vorlaufzeiten für Rentenanträge und die Koordination mit dem Arbeitgeber bestimmen, ob der Übergang reibungslos und finanziell optimal gelingt.

Fazit: Keine Universalantwort – aber klare Kriterien

Es gibt nicht die eine richtige Lösung für alle. Wer Ruhe, Planbarkeit und sofortige Sicherheit sucht und die 45 Jahre erfüllt, wird die abschlagsfreie Rente als starken Kandidaten empfinden.

Wer die spätere Monatsrente noch messbar erhöhen möchte und den Verpflichtungen im Leistungsbezug gewachsen ist, kann die Lücke mit Arbeitslosengeld schließen und zusätzliche Entgeltpunkte sammeln. Wer weiterhin arbeiten möchte, findet in der Teilrente einen flexiblen Mittelweg.

Die klügste Entscheidung entsteht aus einer vollständigen Renteninformation, einer realistischen Einschätzung der Arbeitsmarktpflichten, einer steuerlichen Einordnung und einer Szenario-Rechnung, die Liquidität heute und Rentenhöhe morgen fair gewichtet.

Eine persönliche Beratung – etwa bei der Deutschen Rentenversicherung, der Agentur für Arbeit oder einem Sozialverband – hilft, diese Bausteine passgenau zusammenzuführen und die Weichen rechtzeitig zu stellen.