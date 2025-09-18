Altersrente: Spürbare Mehrbelastung ab 2026 – und etwas mehr Anspruch auf Rente für Gutverdiener

Lesedauer 3 Minuten

Mit dem Entwurf der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung für 2026 liegt erstmals schwarz auf weiß vor, wie sich zentrale Bezugsgrößen in der gesetzlichen Rentenversicherung im kommenden Jahr verändern sollen. Geplant ist die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung.

Diese Grenze legt fest, bis zu welchem Bruttoeinkommen Pflichtbeiträge berechnet und Rentenansprüche erworben werden. Einkommen oberhalb der Grenze bleibt für die Beitrags- und Leistungsseite unberücksichtigt.

Die Anhebung im Detail: 8.050 auf 8.450 Euro monatlich

Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze soll von bislang 8.050 Euro um 400 Euro auf 8.450 Euro steigen.

Damit wird ein größerer Teil hoher Einkommen beitragspflichtig. Wer bislang exakt an der Grenze lag, zahlt künftig auf 400 Euro zusätzlich Beiträge; wer darüber verdient, erreicht den maximalen Zuschlag. Verdienste unterhalb der bisherigen Grenze von 8.050 Euro bleiben weiterhin unbehelligt.

Beitragssatz stabil, Belastung steigt dennoch

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung soll 2026 unverändert bei 18,6 Prozent liegen. Durch die höhere Bemessungsgrundlage steigt die absolute Beitragslast für Spitzenverdiener dennoch: Auf die zusätzlich verbeitragten 400 Euro fallen monatlich 74,40 Euro an (18,6 Prozent von 400 Euro).

Dieser Betrag wird paritätisch finanziert – 37,20 Euro trägt die Arbeitnehmerseite, 37,20 Euro der Arbeitgeber. Im Jahresverlauf summiert sich das auf 892,80 Euro, je zur Hälfte von Beschäftigten und Unternehmen getragen.

Wer ist betroffen – und in welcher Höhe?

Betroffen sind alle Beschäftigten, deren monatliches Brutto über 8.050 Euro liegt. Für Einkommen zwischen 8.050 und 8.450 Euro steigt der Beitrag anteilig – je nachdem, wie viel des zusätzlichen Bereichs ausgeschöpft wird. Ab 8.450 Euro greift die volle Mehrbelastung.

Für Beschäftigte mit Einkommen unterhalb der bisherigen Grenze ändert sich bei der Rentenversicherung nichts. Unternehmen mit vielen hochvergüteten Mitarbeitenden müssen dagegen im Budget spürbar höhere Arbeitgeberanteile einplanen.

📚 Lesen Sie auch: Wie viel Rente verliere ich durch JobRad?

Warum die Grenze steigt: Lohnentwicklung als gesetzlicher Maßstab

Die Anhebung erfolgt nicht willkürlich, sondern folgt einem festen Mechanismus. Gesetzlich ist vorgegeben, dass die Beitragsbemessungsgrenzen jährlich entsprechend der Lohnentwicklung angepasst werden.

Da die Löhne im Jahr 2024 um 5,16 Prozent gestiegen sind, wird dieser Zuwachs in den Rechengrößen für 2026 nachvollzogen. So bleibt die gesetzliche Rentenversicherung an die gesamtwirtschaftliche Einkommensentwicklung gekoppelt – mit der Folge, dass insbesondere hohe Einkommen regelmäßig stärker in die Finanzierung einbezogen werden.

Mehr Beitrag – auch mehr Leistung: Auswirkungen auf die spätere Rente

Die höhere Bemessungsgrenze bedeutet für Spitzenverdiener nicht nur eine stärkere Beteiligung an der Umlagefinanzierung, sondern auch einen Zuwachs an eigenen Rentenanwartschaften.

Denn jeder zusätzlich verbeitragte Euro erhöht die rentenrechtlich relevanten Entgeltpunkte – bis zur jeweiligen Grenze. Wer bislang über der alten Grenze lag, erwirbt künftig auf einen zusätzlichen Einkommensanteil Rentenansprüche.

Langfristig kann sich die Erhöhung damit in einer etwas höheren späteren Rente niederschlagen. Für Einkommen deutlich oberhalb der neuen Grenze bleibt hingegen weiterhin ein übersteigender Teil beitrags- und leistungsfrei.

Auch Anpassungen bei Krankenkassen und Pflegeversicherung

Die Rentenversicherung ist nur ein Baustein im System der Sozialversicherungen. Auch in der Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sind für 2026 Anpassungen der maßgeblichen Rechengrößen zu erwarten. Für die Gesamtbelastung von Unternehmen und besserverdienenden Beschäftigten ist daher nicht allein die Rentenversicherung ausschlaggebend.

Gerade bei kumulativen Effekten – etwa wenn in mehreren Zweigen Bemessungsgrenzen steigen oder Beitragssätze angepasst werden – kann die Summe der Mehrbelastungen deutlich zu Buche schlagen. Für eine vollständige Haushalts- oder Personalplanung empfiehlt sich daher der Blick auf alle Zweige der Sozialversicherung, sobald die jeweiligen Werte feststehen.

Nettoeffekt für Beschäftigte: Was unterm Strich ankommt

Der Arbeitnehmeranteil von 37,20 Euro pro Monat ist der unmittelbare Bruttoabzug. Je nach individueller Steuersituation fällt der Nettoeindruck etwas geringer aus, weil Rentenbeiträge als Vorsorgeaufwendungen grundsätzlich steuerlich begünstigt sind.

Der konkrete Entlastungseffekt hängt jedoch von persönlichen Faktoren wie Höhe des zu versteuernden Einkommens, bereits ausgeschöpften Höchstbeträgen und der individuellen Veranlagung ab. Pauschale Aussagen zum Nettomehraufwand sind deshalb mit Vorsicht zu genießen; maßgeblich ist der Einzelfall.

Perspektive der Arbeitgeber: Personalbudget, Lohnnebenkosten und Vergütungspolitik

Für Arbeitgeber bedeutet die Anhebung höhere Lohnnebenkosten bei Belegschaftsgruppen oberhalb der bisherigen Grenze. In der Vergütungspolitik kann das Anreize verschieben – etwa bei der Ausgestaltung variabler Entgeltbestandteile, der Nutzung von Bausteinen der betrieblichen Altersversorgung oder anderer Benefits, die nicht in gleichem Maße die Sozialabgaben erhöhen.

Was Beschäftigte jetzt prüfen sollten

Beschäftigte mit Einkommen im Bereich der bisherigen und der neuen Bemessungsgrenze sollten ihre Gehaltsabrechnungen und Vorsorgeplanung für 2026 im Blick behalten. Relevante Fragen sind: Wird die neue Grenze erreicht oder überschritten?

Wie verändert sich die persönliche Vorsorgearchitektur, wenn mehr in die gesetzliche Rente fließt? Und welche Rolle spielen ergänzende Bausteine wie betriebliche Altersversorgung oder private Vorsorgeprodukte?

Da die gesetzliche Rente mit der höheren Bemessungsgrenze etwas an Gewicht gewinnt, kann es sinnvoll sein, die Verteilung zwischen gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge neu zu justieren.

Fazit: Spürbare Mehrbelastung – und etwas mehr Anspruch

Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung ist eine systemkonforme Reaktion auf die Lohnentwicklung. Für Spitzenverdiener und ihre Arbeitgeber bedeutet sie eine moderate, aber spürbare Mehrbelastung: bis zu 74,40 Euro im Monat, paritätisch finanziert.

Zugleich steigen die individuellen Rentenanwartschaften für jene, die durch die höhere Grenze mehr beitragspflichtiges Einkommen aufweisen. Im Zusammenspiel mit möglichen Anpassungen in den anderen Zweigen der Sozialversicherung wird 2026 insbesondere für gutverdienende Beschäftigte und deren Arbeitgeber ein Jahr, in dem die Sozialabgaben genau betrachtet und in der Finanz- sowie Vergütungsplanung berücksichtigt werden sollten.