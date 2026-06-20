Rentner: Diese Einkommen zur Rente fallen jetzt in die Steuer-Vorauszahlung

Viele Rentnerinnen und Rentner erleben nach der ersten Steuererklärung im Ruhestand eine unangenehme Überraschung. Das Finanzamt verlangt nicht nur eine Nachzahlung für das vergangene Jahr, sondern setzt zusätzlich Vorauszahlungen für die kommenden Monate fest.

Der Grund ist einfach: Bei Renten und vielen weiteren Alterseinkünften wird während des Jahres häufig keine oder zu wenig Einkommensteuer einbehalten. Stellt das Finanzamt nachträglich fest, dass regelmäßig Steuern anfallen, kann es vierteljährliche Vorauszahlungen verlangen.

Warum das Finanzamt Vorauszahlungen festsetzt

Die Einkommensteuer-Vorauszahlung ist kein Sonderfall für Selbstständige. Sie kann auch Rentnerinnen und Rentner treffen, wenn ihre steuerpflichtigen Einkünfte voraussichtlich zu einer Einkommensteuer führen.

Rechtliche Grundlage ist § 37 Einkommensteuergesetz. Danach sind Vorauszahlungen grundsätzlich am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember zu leisten.

Das Finanzamt orientiert sich meist am letzten Steuerbescheid. Ergibt sich dort eine höhere Nachzahlung, kann daraus eine Prognose für das laufende Jahr entstehen.

Vorauszahlungen werden jedoch nicht schon bei jedem kleinen Steuerbetrag festgesetzt. Nach § 37 EStG müssen sie mindestens 400 Euro im Kalenderjahr und mindestens 100 Euro je Zahlungstermin betragen.

Welche Renteneinkünfte betroffen sein können

Betroffen ist zunächst die gesetzliche Altersrente. Sie ist nicht automatisch vollständig steuerpflichtig, doch der steuerpflichtige Anteil steigt für neue Rentnerjahrgänge seit Jahren an.

Wer 2026 erstmals in Rente geht, muss nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung 84 Prozent der Rente versteuern. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente bleiben als Rentenfreibetrag steuerfrei.

Auch Bestandsrentner können Vorauszahlungen leisten müssen. Das gilt vor allem dann, wenn Rentenerhöhungen, zusätzliche Einkünfte oder sinkende abziehbare Ausgaben die Steuerlast erhöhen.

Entscheidend ist nicht die Bruttorente allein. Das Finanzamt prüft die gesamten steuerpflichtigen Einkünfte nach Abzug von Freibeträgen, Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen.

Auch Betriebsrenten und Pensionen können zu Vorauszahlungen führen

Neben der gesetzlichen Rente können Betriebsrenten, Pensionen oder Leistungen aus berufsständischen Versorgungswerken die Steuerlast erhöhen. Bei manchen Zahlungen wird bereits Lohnsteuer einbehalten, bei anderen nicht.

Gerade wenn mehrere Altersbezüge zusammenkommen, kann sich am Jahresende eine höhere Einkommensteuer ergeben. Das Finanzamt kann daraus schließen, dass auch künftig regelmäßig Steuern anfallen.

Für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie Empfänger von Werkspensionen kann die Situation anders aussehen als bei gesetzlichen Renten. Dennoch können auch hier zusätzliche Einkünfte dazu führen, dass im Steuerbescheid Vorauszahlungen auftauchen.

Mieteinnahmen zur Rente sind besonders relevant

Viele Ruheständler erhalten neben ihrer Rente Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Diese Einkünfte werden in der Steuererklärung gesondert ermittelt.

Nach Abzug von Werbungskosten wie Abschreibungen, Reparaturen, Schuldzinsen oder Hausverwaltungskosten bleibt häufig ein steuerpflichtiger Überschuss. Dieser Überschuss kann dazu führen, dass das Finanzamt Vorauszahlungen festsetzt.

Besonders wichtig ist das bei abbezahlten Immobilien. Wenn kaum noch Schuldzinsen abziehbar sind, steigt der steuerpflichtige Gewinn aus der Vermietung oft deutlich.

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Nebenjobs im Ruhestand können die Steuer erhöhen

Viele Rentnerinnen und Rentner arbeiten weiter, etwa in Teilzeit, auf selbstständiger Basis oder mit kleineren Aufträgen. Einkommen aus solchen Tätigkeiten kann die Steuerlast erhöhen.

Bei einem regulären Arbeitsverhältnis wird zwar meist Lohnsteuer einbehalten. Dennoch kann der Arbeitslohn zusammen mit der Rente dazu führen, dass bei der Veranlagung zusätzliche Einkommensteuer entsteht.

Bei selbstständigen Tätigkeiten, Honoraren oder gewerblichen Nebeneinkünften gibt es während des Jahres in der Regel keinen automatischen Steuerabzug. Deshalb sind Vorauszahlungen hier besonders naheliegend.

Kapitalerträge sind nicht immer erledigt

Viele Kapitalerträge werden in Deutschland durch die Abgeltungsteuer bereits an der Quelle besteuert. Damit ist die Einkommensteuer auf diese Erträge häufig abgegolten.

Trotzdem können Kapitalerträge in Einzelfällen eine Steuererklärung beeinflussen. Das gilt etwa bei ausländischen Kapitalerträgen, nicht einbehaltener Kapitalertragsteuer oder wenn Angaben in der Anlage KAP erforderlich sind.

Auch Zinsen aus privaten Darlehen oder andere Kapitalerträge außerhalb des normalen Bankabzugs können steuerlich ins Gewicht fallen. Kommen sie regelmäßig vor, können sie bei der Berechnung von Vorauszahlungen berücksichtigt werden.

Private Renten und Versicherungen müssen geprüft werden

Private Rentenversicherungen, Rürup-Renten oder andere Vorsorgeprodukte werden steuerlich unterschiedlich behandelt. Je nach Art der Leistung kann der Besteuerungsanteil oder der Ertragsanteil relevant sein.

Das bedeutet: Nicht jede private Rentenzahlung wird vollständig besteuert. Dennoch kann sie zusammen mit anderen Einkünften dazu führen, dass die Grenze zur Steuerpflicht überschritten wird.

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Die Informationen des Bundesfinanzministeriums zur Rentenbesteuerung zeigen, dass Alterseinkünfte je nach Herkunft unterschiedlich eingeordnet werden. Für Betroffene lohnt sich deshalb ein genauer Blick in die Bescheinigungen der Anbieter.

Der Grundfreibetrag schützt nicht in jedem Fall

Der Grundfreibetrag sorgt dafür, dass das steuerliche Existenzminimum nicht besteuert wird. Für 2026 beträgt er nach Angaben des Bundesfinanzministeriums 12.348 Euro.

Viele Rentnerinnen und Rentner zahlen deshalb trotz steuerpflichtiger Rentenanteile keine Einkommensteuer. Das ändert sich aber, wenn mehrere Einkommensquellen zusammenkommen.

Auch Rentenerhöhungen können dazu führen, dass ehemals steuerfreie Fälle steuerpflichtig werden. Der persönliche Rentenfreibetrag bleibt in der Regel als Eurobetrag bestehen, während spätere Rentenerhöhungen regelmäßig steuerpflichtig sind.

Diese Einkommen können zur Steuer-Vorauszahlung führen

Einkommensart Warum sie Vorauszahlungen auslösen kann Gesetzliche Altersrente Der steuerpflichtige Anteil kann zusammen mit weiteren Einkünften zu Einkommensteuer führen. Betriebsrente oder Pension Mehrere Altersbezüge erhöhen das zu versteuernde Einkommen. Mieteinnahmen Überschüsse aus Vermietung werden regelmäßig in der Einkommensteuer berücksichtigt. Selbstständige Nebentätigkeit Auf Honorare oder Gewinne wird während des Jahres meist keine Steuer einbehalten. Kapitalerträge ohne vollständigen Steuerabzug Nicht abgegoltene Kapitalerträge können im Steuerbescheid zu einer höheren Steuer führen. Private Rentenzahlungen Je nach Vertragsart kann ein steuerpflichtiger Anteil entstehen.

Was Rentnerinnen und Rentner nach einem Vorauszahlungsbescheid tun sollten

Ein Vorauszahlungsbescheid sollte nicht ignoriert werden. Wer die Termine versäumt, riskiert Säumniszuschläge.

Betroffene sollten prüfen, ob das Finanzamt realistische Werte angesetzt hat. Hat sich die Einkommenslage verändert, kann ein Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen sinnvoll sein.

Das kommt etwa infrage, wenn Mieteinnahmen wegfallen, hohe Krankheitskosten entstanden sind oder eine Nebentätigkeit beendet wurde. Auch größere Werbungskosten oder Sonderausgaben können die Steuerprognose verändern.

Der Antrag sollte gut begründet und möglichst mit Nachweisen versehen werden. Das Finanzamt entscheidet dann, ob die Vorauszahlungen angepasst werden.

Warum Vorauszahlungen nicht immer ein Nachteil sind

Für viele Betroffene wirkt ein Vorauszahlungsbescheid zunächst belastend. Tatsächlich verteilt er die Steuer aber über das Jahr.

Ohne Vorauszahlungen kann sich am Ende des Jahres eine hohe Nachzahlung ergeben. Mit Vorauszahlungen wird diese Belastung in kleinere Teilbeträge aufgeteilt.

Problematisch wird es, wenn die Vorauszahlungen zu hoch angesetzt sind. Dann sollten Rentnerinnen und Rentner zügig reagieren und eine Anpassung beantragen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält monatlich eine gesetzliche Rente und zusätzlich Mieteinnahmen aus einer kleinen Eigentumswohnung. Im ersten Jahr nach Rentenbeginn gibt sie ihre Steuererklärung ab und muss 1.200 Euro Einkommensteuer nachzahlen.

Das Finanzamt geht davon aus, dass sich ihre Einkünfte im Folgejahr ähnlich entwickeln. Deshalb setzt es Vorauszahlungen von jeweils 300 Euro zum 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember fest.

Verkauft die Rentnerin die Wohnung oder fallen hohe Reparaturkosten an, kann sie eine Herabsetzung beantragen. Bleiben die Einkünfte unverändert, verhindern die Vorauszahlungen dagegen eine erneute hohe Nachzahlung.

Fazit

Steuer-Vorauszahlungen treffen Rentnerinnen und Rentner vor allem dann, wenn zur Rente weitere Einkünfte hinzukommen. Dazu gehören Mieten, Betriebsrenten, Pensionen, Honorare, private Rentenzahlungen oder bestimmte Kapitalerträge.

Der Bescheid des Finanzamts ist kein Strafbescheid, sondern eine Vorauszahlung auf die voraussichtliche Einkommensteuer. Trotzdem sollten Betroffene genau prüfen, ob die Berechnung zur aktuellen Einkommenssituation passt.

Wer unsicher ist, sollte die Unterlagen ordnen und fachlichen Rat einholen. Besonders bei mehreren Einkommensquellen kann eine frühzeitige Prüfung helfen, Nachzahlungen und zu hohe Vorauszahlungen zu vermeiden.

Fragen und Antworten zur Steuer-Vorauszahlung bei Rentnern

Warum verlangt das Finanzamt von Rentnern Vorauszahlungen?

Das Finanzamt verlangt Vorauszahlungen, wenn voraussichtlich regelmäßig Einkommensteuer anfällt. Das kann passieren, wenn die Rente und weitere Einkünfte zusammen eine Steuerpflicht auslösen.

Muss jede Rente automatisch versteuert werden?

Nein. Eine Rente kann zwar teilweise steuerpflichtig sein, doch ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt von der gesamten persönlichen Situation ab.

Welche zusätzlichen Einkünfte sind besonders wichtig?

Besonders relevant sind Mieteinnahmen, Betriebsrenten, Pensionen, selbstständige Nebeneinkünfte, private Renten und Kapitalerträge ohne vollständigen Steuerabzug. Sie können das zu versteuernde Einkommen erhöhen.

Wann werden die Vorauszahlungen fällig?

Die Vorauszahlungen zur Einkommensteuer sind grundsätzlich am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember fällig. Die konkreten Beträge stehen im Vorauszahlungsbescheid.

Kann man Vorauszahlungen reduzieren lassen?

Ja. Wenn die angesetzten Einkünfte zu hoch sind oder sich die finanzielle Lage geändert hat, kann beim Finanzamt ein Antrag auf Herabsetzung gestellt werden.

Was passiert, wenn man Vorauszahlungen nicht bezahlt?

Wer fällige Vorauszahlungen nicht leistet, riskiert Säumniszuschläge. Deshalb sollte ein Bescheid immer geprüft und bei Bedarf rechtzeitig angefochten oder angepasst werden.