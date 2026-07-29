Frist bis 31. Juli für Rentner im Ausland: Ohne Nachweis kann die Rente gestoppt werden

Bestimmte Bezieher einer deutschen Rente im Ausland müssen 2026 erneut nachweisen, dass sie noch leben. Wer mit seiner Rentenanpassungsmitteilung eine entsprechende Aufforderung erhalten hat, sollte diese Unterlagen nicht beiseitelegen.

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Der Lebensnachweis muss dem Renten Service grundsätzlich bis zum 31. Juli 2026 vorliegen. Fehlt die Bestätigung auch nach einer späteren Erinnerung, kann die Auszahlung der Rente im November gestoppt werden.

Nicht alle Rentner im Ausland sind betroffen

Die Verpflichtung gilt nicht für sämtliche Menschen, die außerhalb Deutschlands eine deutsche Rente beziehen. In zahlreichen Staaten werden Sterbedaten bereits automatisch zwischen den zuständigen Behörden ausgetauscht.

Erhält der Renten Service die erforderlichen Angaben auf diesem Weg, wird keine zusätzliche Lebensbescheinigung verlangt. Entscheidend ist daher nicht allein der Wohnsitz, sondern ob der Rentenanpassungsmitteilung eine persönliche Aufforderung zum Lebensnachweis beigefügt wurde.

Wer keine solche Aufforderung erhalten hat, muss nach den Informationen des Renten Service nichts unternehmen. Ein vorsorglich ausgefülltes Formular ist in diesen Fällen nicht erforderlich.

Warum der Renten Service einen Lebensnachweis verlangt

Der Renten Service der Deutschen Post zahlt Renten im Auftrag der jeweiligen Rentenversicherungsträger aus. Zu seinen Aufgaben gehört außerdem die Prüfung, ob die Voraussetzungen für die weitere Auszahlung vorliegen.

Bei Rentnern mit Wohnsitz in Deutschland werden Todesfälle normalerweise über die Meldebehörden übermittelt. Im Ausland steht ein vergleichbarer automatischer Datenaustausch jedoch nicht in jedem Staat zur Verfügung.

Deshalb erhalten bestimmte Rentenbezieher einmal im Jahr eine Aufforderung, ihr Weiterleben zu bestätigen. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung werden die Unterlagen zusammen mit der Rentenanpassungsmitteilung versandt.

Der Nachweis muss bis zum 31. Juli eingegangen sein

Der Renten Service nennt für das Jahr 2026 den 31. Juli als Frist. Nach dem Wortlaut der veröffentlichten Hinweise muss der Lebensnachweis die zuständige Stelle bis zu diesem Tag erreicht haben.

Beim Postversand genügt es deshalb nicht, den Brief erst am 31. Juli aufzugeben. Maßgebend für die Bearbeitung ist der rechtzeitige Eingang und nicht allein das Datum auf dem Poststempel.

Besonders bei Sendungen aus weit entfernten Staaten sollten die teilweise langen Beförderungszeiten berücksichtigt werden. Ist ein rechtzeitiger Briefversand nicht mehr realistisch, kann der digitale Lebensnachweis die schnellere Möglichkeit sein.

Zwei Wege führen zum gültigen Lebensnachweis

Betroffene können zwischen dem digitalen Verfahren und der Lebensbescheinigung auf Papier wählen. Beide Verfahren ersetzen einander, sodass nicht zusätzlich ein Papierformular verschickt werden muss, wenn der digitale Nachweis erfolgreich abgeschlossen wurde.

Verfahren Erforderliche Unterlagen Übermittlung Besonderheit Digitaler Lebensnachweis Persönliches Schreiben mit QR-Code, gültiger Lichtbildausweis, Smartphone oder Tablet und E-Mail-Adresse POSTIDENT übermittelt das erfolgreiche Ergebnis automatisch Kann nur von der rentenberechtigten Person selbst durchgeführt werden Lebensbescheinigung auf Papier Ausgefülltes Originalformular, eigene Unterschrift und Bestätigung einer berechtigten Stelle Im Original per Brief an den Renten Service E-Mail, Kopie und Fax werden nicht anerkannt

Die im Jahr 2026 gewählte Form soll nach den Angaben des Renten Service standardmäßig auch für das Verfahren im Jahr 2027 vorgemerkt werden. Rentner sollten ihre Unterlagen daher auch nach der erfolgreichen Erledigung aufbewahren.

So funktioniert der digitale Lebensnachweis

Für das digitale Verfahren benötigen Betroffene ein Smartphone oder Tablet mit Internetzugang, einen gültigen Lichtbildausweis und das persönliche Schreiben „Digitaler Lebensnachweis 2026“. Auf diesem Schreiben befindet sich der QR-Code, mit dem das Verfahren gestartet wird.

Nach dem Scannen des Codes werden die persönlichen Angaben eingetragen und eine zwölfstellige Vorgangsnummer erzeugt. Anschließend erfolgt die Identifizierung mit der POSTIDENT-App durch Aufnahmen des Ausweisdokuments und des Gesichts.

Das Ergebnis wird nach Angaben des Renten Service normalerweise innerhalb von 24 Stunden per E-Mail und in der App mitgeteilt. Erscheint die positive Nachricht „Erledigt“, wird das Ergebnis automatisch an den Renten Service weitergegeben.

Ein zusätzlicher Brief ist dann nicht notwendig. Falls die Identifizierung nicht abgeschlossen werden konnte, sollte der Vorgang mit der übermittelten Vorgangsnummer wiederholt werden.

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Angehörige dürfen das digitale Verfahren nicht übernehmen

Der digitale Lebensnachweis muss von der rentenberechtigten Person persönlich durchgeführt werden. Angehörige, Pflegepersonen und rechtliche Betreuer dürfen die Identifizierung nicht stellvertretend erledigen.

Auch eine Vollmacht ändert daran nichts. Wird der persönliche QR-Code von einer anderen Person verwendet, kann der Nachweis als nicht erbracht gelten.

Wer das digitale Verfahren aus gesundheitlichen oder technischen Gründen nicht selbst nutzen kann, sollte die Lebensbescheinigung auf Papier wählen. Für Menschen, die nicht schreiben oder nicht persönlich bei einer bestätigenden Stelle erscheinen können, enthält das Formular besondere Felder für die entsprechende Bestätigung und eine vertretende Person.

So wird die Lebensbescheinigung auf Papier gültig

Das zugesandte Formular muss vollständig ausgefüllt und grundsätzlich eigenhändig unterschrieben werden. Anschließend ist die Bestätigung durch eine dazu berechtigte Stelle notwendig.

Als bestätigende Stellen kommen insbesondere Behörden, Stadtverwaltungen und deutsche Botschaften oder Konsulate infrage. Je nach Staat können auch Banken, Krankenkassen, Krankenhäuser, Notare, Rentenversicherungsträger oder andere anerkannte Einrichtungen die Bescheinigung ausstellen.

Das bestätigte Original muss an die Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig, Deutschland, geschickt werden. Der Renten Service weist ausdrücklich darauf hin, dass Übermittlungen per E-Mail oder Fax nicht anerkannt werden.

Bei mehreren Renten reicht ein Nachweis nicht immer aus

Ein Rentenbezieher kann mehrere deutsche Renten erhalten, beispielsweise eine eigene Altersrente und zusätzlich eine Witwen- oder Witwerrente. Werden für diese Zahlungen mehrere Aufforderungen verschickt, muss jedes Schreiben gesondert bearbeitet werden.

Das gilt auch für den digitalen Weg. Für jedes persönliche Schreiben ist der dazugehörige QR-Code zu verwenden und ein eigener Identifizierungsvorgang abzuschließen.

Wer nur einen der Nachweise erledigt, kann deshalb weiterhin eine Erinnerung für die andere Rentenzahlung erhalten. Betroffene sollten die Versicherungsnummern und die Zahl der erhaltenen Schreiben sorgfältig vergleichen.

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Was nach dem 31. Juli passiert

Wird die Frist am 31. Juli versäumt, bedeutet dies nicht automatisch, dass die Rente bereits am 1. August ausbleibt. Der Renten Service verschickt üblicherweise eine Erinnerung und räumt damit eine weitere Möglichkeit zur Erledigung ein.

Nach den Fragen und Antworten zum digitalen Lebensnachweis kann das digitale Verfahren noch bis zum 31. Oktober abgeschlossen werden. Liegt bis dahin weiterhin kein Lebensnachweis vor, wird die Rentenzahlung im November gestoppt.

Auf diese spätere Möglichkeit sollten sich Betroffene dennoch nicht verlassen. Postlaufzeiten, technische Schwierigkeiten oder eine fehlgeschlagene Identifizierung können dazu führen, dass auch die verlängerte Bearbeitungszeit nicht ausreicht.

Eine Zahlungsaussetzung beendet nicht automatisch den Rentenanspruch

Der fehlende Lebensnachweis betrifft zunächst die weitere Auszahlung. Daraus folgt nicht ohne Weiteres, dass der festgestellte Rentenanspruch endgültig verloren ist.

Wurde die Zahlung bereits angehalten, sollte der Nachweis unverzüglich nachgereicht und der Renten Service kontaktiert werden. Die Wiederaufnahme der Auszahlung setzt voraus, dass der verspätete Nachweis zugeordnet und geprüft werden kann.

Betroffene sollten daher Kopien, Postbelege und die Bestätigung aus der POSTIDENT-App aufbewahren. Bei einer digitalen Identifizierung empfiehlt es sich außerdem, die Ergebnis-E-Mail nicht zu löschen.

Was bei verspäteter oder verlorener Post möglich ist

Manche Auslandsrentner erhalten deutsche Briefsendungen erst nach mehreren Wochen. In diesem Fall kann über die Internetseite des Renten Service ein Ersatzzugang zum digitalen Verfahren angefordert werden.

Dafür wird eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. Nach den aktuellen Hinweisen kann unter bestimmten Voraussetzungen auch der persönliche QR-Code aus dem Schreiben des Vorjahres verwendet werden.

Ist das digitale Verfahren nicht möglich, steht das Formular zur Lebensbescheinigung in zahlreichen Sprachen zum Herunterladen bereit. Das ausgedruckte Formular muss trotzdem bestätigt und im Original per Brief eingesandt werden.

Vorsicht vor kostenpflichtigen oder gefälschten Angeboten

Der digitale Lebensnachweis ist kostenlos. Weder POSTIDENT noch der Renten Service verlangen dafür eine Kreditkartennummer, eine Kartenprüfnummer oder die PIN eines Bankkontos.

Wer während des Vorgangs zur Eingabe solcher Daten aufgefordert wird, sollte die Internetseite oder App sofort schließen. Der persönliche QR-Code sollte außerdem nicht an unbekannte Personen weitergegeben oder öffentlich versandt werden.

Praxisbeispiel: Zwei Schreiben erfordern zwei Nachweise

Die 71-jährige Marianne lebt in Thailand und bezieht eine eigene Altersrente sowie eine Witwenrente aus Deutschland. Mit ihrer Rentenanpassungsmitteilung erhält sie zwei persönliche Aufforderungen zum Lebensnachweis.

Marianne führt das digitale Verfahren deshalb zweimal mit dem jeweils passenden QR-Code durch. Nachdem sie für beide Vorgänge die Nachricht „Erledigt“ erhalten hat, muss sie keine zusätzlichen Papierformulare nach Deutschland schicken.

Fragen und Antworten zur Lebensbescheinigung 2026

1. Müssen alle Rentner bis zum 31. Juli einen Lebensnachweis einreichen?

Nein. Betroffen sind nur Rentenbezieher, die eine persönliche Aufforderung zum Lebensnachweis erhalten haben.

Wer keine entsprechende Anlage zur Rentenanpassungsmitteilung bekommen hat, muss nichts unternehmen. Das gilt auch für viele Auslandsrentner, deren Daten bereits automatisch zwischen den Behörden ausgetauscht werden.

2. Reicht es, den Brief am 31. Juli abzuschicken?

Nach den Hinweisen des Renten Service soll der Nachweis bis zum 31. Juli 2026 eingegangen sein. Wegen der Postlaufzeiten sollte das Formular daher deutlich früher abgeschickt werden.

Ist die Zeit zu knapp, kann der digitale Lebensnachweis eine schnellere Möglichkeit bieten. Dabei wird das erfolgreiche Ergebnis automatisch übermittelt.

3. Wird die Rente sofort ab August eingestellt?

Nein, eine am 31. Juli versäumte Frist führt nicht automatisch am folgenden Tag zum Zahlungsstopp. Der digitale Lebensnachweis kann nach den veröffentlichten Angaben noch bis zum 31. Oktober erbracht werden.

Fehlt der Nachweis auch nach Ablauf dieser Zeit, stoppt der Renten Service die Zahlung im November. Eine verspätete Erledigung sollte deshalb nicht unnötig hinausgeschoben werden.

4. Kann die Lebensbescheinigung per E-Mail verschickt werden?

Nein. Das Papierformular muss eigenhändig unterschrieben, von einer berechtigten Stelle bestätigt und im Original per Brief versandt werden.

Auch ein Fax oder eine eingescannte Kopie per E-Mail wird nicht akzeptiert. Alternativ kann der digitale Lebensnachweis über POSTIDENT genutzt werden.

5. Darf ein Angehöriger den digitalen Lebensnachweis erledigen?

Nein. Die digitale Identifizierung darf nur von der rentenberechtigten Person selbst vorgenommen werden.

Eine Vertretung durch Angehörige, Pflegepersonen oder rechtliche Betreuer ist bei diesem Verfahren nicht möglich. Kann die betroffene Person den digitalen Weg nicht selbst nutzen, sollte sie das Papierformular verwenden.

6. Was ist bei mehreren Renten zu beachten?

Wer mehrere Aufforderungen erhält, muss für jedes Schreiben einen gesonderten Lebensnachweis erbringen. Das betrifft beispielsweise die Kombination aus eigener Altersrente und Hinterbliebenenrente.

Beim digitalen Verfahren ist für jede Aufforderung der jeweils persönliche QR-Code zu verwenden. Eine einzige Identifizierung reicht nicht automatisch für sämtliche Rentenzahlungen aus.