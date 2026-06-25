152 Euro mehr Rente ab Juli 2026: Welche Rentner dieses Plus bekommen

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent. Für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bedeutet das nominell mehr Geld: aber wie viel mehr genau, hängt vollständig von der bisherigen Rentenhöhe ab.

Die immer wieder genannte Zahl von 152 Euro mehr im Monat trifft auf einen kleinen Kreis zu. Wer eine Rente im Durchschnittsbereich bezieht, bekommt deutlich weniger, und wer Grundsicherung (staatliche Aufstockung bei zu niedriger Rente) erhält, spürt die Erhöhung oft überhaupt nicht.

Woher die 152-Euro-Zahl kommt

Die Rentenanpassung funktioniert nach einer einfachen Regel: Jede Bruttorente steigt um exakt 4,24 Prozent. Der sogenannte aktuelle Rentenwert (der Eurobetrag, den ein einziger Entgeltpunkt (Beitragsjahr bei Durchschnittsverdienst) wert ist) steigt von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.

Das klingt überschaubar, multipliziert sich aber mit allen angesammelten Entgeltpunkten einer Rentenbiografie.

Die Zahl 152 Euro entsteht, wenn man 4,24 Prozent auf eine Bruttorente von rund 3.590 Euro anwendet. Renten in dieser Größenordnung setzen voraus: jahrzehntelange Vollzeitarbeit, kontinuierlich überdurchschnittliche Einkommen, keine längeren Beitragsunterbrechungen.

Maximum statt Durschnittsrente

Das ist keine Beschreibung eines Durchschnittsrentners, sondern das Rentenmaximum. Es handelt sich um einen Wert, den in der Praxis kaum jemand erreicht.

Das Missverständnis einer Medien liegt darin, dass eine rechnerisch korrekte Zahl für einen Extremfall stellvertretend für alle Rentner steht. Wer diesen Artikel liest und sich fragt, warum sein Kontoauszug Ende Juli weit weniger zeigt, als die Schlagzeilen versprochen haben, der liegt nicht falsch. Falsch lag die Schlagzeil.

Was Rentner im Durchschnitt wirklich mehr bekommen

Die Deutsche Rentenversicherung weist die sogenannte Standardrente als Referenzgröße aus. Das ist ein Modellfall mit 45 Beitragsjahren und durchgehendem Durchschnittsverdienst. Diese Standardrente steigt von 1.835,55 Euro auf 1.913,40 Euro brutto: ein Plus von 77,85 Euro im Monat. Aber auch das ist kein Durchschnittswert, sondern ein statistisches Ideal.

Der tatsächliche Durchschnitt liegt niedriger. Die Deutsche Rentenversicherung weist für alle Rentnerinnen und Rentner einen durchschnittlichen monatlichen Zahlbetrag von rund 1.289 Euro aus (Stand Juli 2025, vor der aktuellen Anpassung). Die folgende Tabelle zeigt, was die Rentenerhöhung bei verschiedenen Ausgangswerten bedeutet:

Bisherige Bruttorente Plus ab Juli 2026 (brutto) 800 Euro 33,92 Euro 1.000 Euro 42,40 Euro 1.289 Euro (Durchschnitt) ca. 55 Euro 1.500 Euro 63,60 Euro 1.835 Euro (Standardrente) 77,85 Euro 3.590 Euro ca. 152 Euro

Das zeigt: Wer eine typische Rente zwischen 800 und 1.500 Euro bezieht, bekommt zwischen 34 und 64 Euro mehr (brutto, vor Abzügen). Das liegt weit entfernt von dem, was viele nach der medialen Berichterstattung erwarten. Was auf dem Konto ankommt, ist noch einmal geringer.

Was nach Kranken- und Pflegeversicherung noch übrig bleibt

Die Rentenerhöhung gilt für die Bruttorente, also den Betrag vor Abzügen. Rentnerinnen und Rentner zahlen aus ihrer Rente Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Diese Beiträge steigen automatisch mit, sobald die Bruttorente steigt.

Beiträge für die Krankenversicherung

Rentner tragen die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes von 14,6 Prozent, also 7,3 Prozent. Dazu kommt die Hälfte des Zusatzbeitrags der Krankenkasse. Der bundesweite Durchschnittszusatzbeitrag liegt 2026 nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bei 2,9 Prozent, davon die Hälfte also 1,45 Prozent. Zusammen: rund 8,75 Prozent der Bruttorente.

Beiträge für die Pflegeversicherung

Diesen Beitrag trägt der Rentner vollständig allein; seit Anfang 2025 sind das 3,6 Prozent (für Rentner mit Kindern) beziehungsweise 4,2 Prozent (kinderlos). Unter dem Strich bleiben von der Brutto-Erhöhung je nach persönlicher Situation rund 87 bis 88 Prozent als tatsächliches Netto-Plus übrig, und das bevor eine mögliche Einkommensteuer noch hinzukommt.

Ein Beispiel für die Praxis

Amelie bezieht bisher 1.289 Euro Bruttorente und hat ein Kind. Er bekommt brutto rund 55 Euro mehr. Nach typischen KV/PV-Abzügen bleiben netto vor Steuer rund 48 Euro übrig. Wer durch die Erhöhung erstmals steuerpflichtiges Einkommen erzielt, muss außerdem prüfen: Jede Rentenerhöhung wird vollständig besteuert, und der persönliche Rentenfreibetrag steigt dabei nicht mit.

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Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt von der individuellen Situation ab.

Wer von der Rentenerhöhung 2026 gar nichts merkt

Eine Gruppe bleibt bei all diesen Berechnungen außen vor: Rentnerinnen und Rentner, die zusätzlich Grundsicherung im Alter beziehen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bezogen im Dezember 2025 rund 1,28 Millionen Menschen diese staatliche Aufstockungsleistung; weil ihre gesetzliche Rente allein den Lebensunterhalt nicht deckt.

Wer Grundsicherung erhält, muss seine Rente als Einkommen anrechnen lassen. Steigt die Rente, wird die Grundsicherung entsprechend gekürzt, und das um denselben Betrag.

Aus einer Rentenerhöhung von 30 Euro wird eine Grundsicherungskürzung von 30 Euro, unter dem Strich null. Wer in dieser Lage ist, spürt die Rentenanpassung im Alltag nicht. Ob im Einzelfall Freibetragsregeln greifen, lässt sich beim zuständigen Sozialamt erfragen; pauschale Antworten gibt es hier nicht.

Dasselbe gilt für Bezieher privater Renten oder Betriebsrenten ohne gesetzliche Rentenversicherung; für sie greift die 4,24-Prozent-Anpassung schlicht nicht. Und Rentnerinnen und Rentner, bei denen höhere KV-Beiträge, Steuern und Wohnkostensteigerungen das Plus auffressen, stehen real kaum besser da, auch wenn die Brutto-Rente gestiegen ist.

Wann das Geld kommt — und was jetzt zu prüfen ist

Die Anpassung erfolgt automatisch. Wer vor April 2004 erstmals Rente bezogen hat, erhält seine Rente vorschüssig. Die erhöhte Juli-Rente kommt also bereits Ende Juni 2026 auf dem Konto an. Wer ab April 2004 Rente bezieht, bekommt die Erhöhung nachschüssig: erstmals Ende Juli 2026. Einen Antrag muss niemand stellen.

Die Deutsche Rentenversicherung versendet Rentenanpassungsmitteilungen zwischen Mitte Juni und Ende Juli 2026. Es kann sein, dass das Geld früher auf dem Konto eingeht, als das Schreiben ankommt.

Wer seine Mitteilung erhält, sollte prüfen: Stimmt der neue Bruttobetrag? Sind die Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung korrekt ausgewiesen? Wer erstmals steuerpflichtiges Renteneinkommen erzielt, muss im kommenden Jahr eine Steuererklärung einreichen.

Wer Grundsicherung bezieht, sollte nach Erhalt der Rentenanpassung beim Sozialamt prüfen lassen, ob ein Grundrentenzuschlag oder ein anderer Freibetrag greift. In diesen Fällen kann die Erhöhung doch zu einem kleinen Netto-Plus führen, das sonst stillschweigend verrechnet wird.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund: Pressemitteilung zur Rentenanpassung 2026 (5. März 2026)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Pressemitteilung zur Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 (29. April 2026)

Bundesregierung: Rentenanpassung 2026 — Bundesrat stimmt zu (12. Juni 2026)

Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 (RWBestV 2026), Bundesrats-Drucksache 0243-26

Statistisches Bundesamt: Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Dezember 2025)