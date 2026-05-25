Rente: 4,24 Prozent Rentenanpassung – Wer nicht bis Ende Juni meldet, riskiert Rückforderung

Ab Juni 2026 erhalten rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner die Rentenanpassungsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung: Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli 2026 vorbehaltlich der abschließenden Bundesgesetzblatt-Veröffentlichung um 4,24 Prozent. Für Menschen, die gleichzeitig Grundsicherung im Alter, Bürgergeld oder Wohngeld beziehen, ist dieses Schreiben ein Handlungsauslöser.

Wer die Mitteilung ungeöffnet liegenlässt oder davon ausgeht, die Behörden informierten sich gegenseitig, riskiert Rückforderungen über mehrere Monate. Die Deutsche Rentenversicherung teilt dem Sozialamt, dem Jobcenter und der Wohngeldstelle die neue Rentenhöhe nicht automatisch mit.

Rentenanpassung 2026 und Meldepflicht: Was der Brief auslöst

Die Rentenanpassungsmitteilung ist kein Informationsblatt, sondern ein rechtlich bindender Bescheid. Für Bezieherinnen und Bezieher einkommensabhängiger Sozialleistungen ist er gleichzeitig die Pflichtgrundlage für eine Meldung bei der zuständigen Stelle. Das Sozialgesetzbuch I schreibt vor, dass alle Änderungen in den Verhältnissen, die für eine Leistung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen sind, also ohne schuldhaftes Zögern. Eine Rentenanpassung verändert das anrechenbare Einkommen: Sie ist deshalb immer leistungserheblich, ob sie beim Sozialamt, beim Jobcenter oder beim Wohngeldamt zum Tragen kommt.

Das weit verbreitete Missverständnis, die DRV informiere alle anderen Behörden von selbst, ist kostspielig. Die Rentenversicherung übermittelt Rentendaten ans Finanzamt, nicht aber an die Träger der Grundsicherung, die Jobcenter oder die kommunalen Wohngeldstellen. Wie viele Monate Rückforderung entstehen, hängt direkt davon ab, wie lange der Abstand zwischen dem Wirksamwerden der Anpassung und dem Zeitpunkt ist, an dem die Behörde die neue Rentenhöhe kennt.

Meldepflicht nach Rentenanpassung: Grundsicherung im Alter sofort beim Sozialamt melden

Grundsicherung im Alter nach dem Vierten Kapitel SGB XII ist einkommensabhängig. Das Sozialamt berechnet monatlich, was ein Haushalt zum Leben braucht und wie viel die eigene Rente davon deckt. Steigt die Rente durch die Anpassung, sinkt der Grundsicherungsanspruch um denselben Betrag. Das Sozialamt muss aber zunächst wissen, dass die Rente gestiegen ist. Erfährt es das erst Monate später, fordert es die Überzahlung für alle betroffenen Monate zurück.

Herbert M., 72, aus Essen bezieht 860 Euro Bruttorente und ergänzend Grundsicherung. Nach der Rentenanpassung um 4,24 Prozent steigt seine Rente auf 896,46 Euro, ein Mehrbetrag von 36,46 Euro monatlich. Wenn Herbert die Rentenanpassungsmitteilung nicht beim Sozialamt einreicht, zahlt das Amt weiter nach dem alten Stand. Nach zwölf Monaten bemerkt eine Sachbearbeiterin beim Weiterbewilligungsantrag den Fehler: 437,52 Euro wurden zu viel ausgezahlt, die Rückforderung liegt im Briefkasten.

Was Sie konkret tun müssen: Kopieren Sie die Rentenanpassungsmitteilung, sobald sie eintrifft, und bringen oder schicken Sie die Kopie mit einem formlosen Begleitschreiben an das für Sie zuständige Sozialamt. Verlangen Sie eine schriftliche Eingangsbestätigung oder senden Sie den Brief per Einschreiben mit Rückschein. Das Eingangsdatum ist entscheidend: Es bestimmt, bis zu welchem Monat eine mögliche Rückforderung reicht. Wer bis Ende Juni meldet, schützt sich vollständig. Wer im August meldet, hat bereits zwei Monate Überzahlung produziert.

📚 Lesen Sie auch: Das Finanzamt will von 99-jährigen Rentnerin ihre Steuererklärung nach 39 Jahre Rente

Einen Sonderfall gibt es für Rentnerinnen und Rentner mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten. Für sie gilt nach § 82a SGB XII ein Freibetrag: Bis zu 100 Euro der monatlichen Rente bleiben anrechnungsfrei, dazu 30 Prozent des darüber liegenden Betrags. Wer diesen Freibetrag im laufenden Bescheid nicht ausgewiesen sieht, fragt schriftlich beim Sozialamt nach, denn die Korrektur kann rückwirkend beantragt werden.

Bürgergeld mit EM-Rente: Einkommensänderung sofort ans Jobcenter melden

Wer eine befristete Erwerbsminderungsrente bezieht und das Jobcenter ergänzend Bürgergeld zahlt, steht vor derselben Pflicht: Die Rentenanpassung ist eine Einkommensänderung und muss dem Jobcenter unverzüglich mitgeteilt werden. Wer die Meldung verzögert, riskiert eine rückwirkende Bürgergeldkürzung für jeden Monat, in dem das Jobcenter die neue Rentenhöhe nicht kannte. Ein formloser Brief an das Jobcenter mit der Rentenanpassungsmitteilung als Anlage genügt. Das Jobcenter passt den Bewilligungsbescheid an und setzt den neuen Betrag ab Juli 2026 fest.

Die Trennlinie zwischen Jobcenter und Sozialamt: Wer noch mindestens drei Stunden täglich arbeitsfähig ist, verbleibt im SGB II beim Jobcenter. Wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, wechselt ins SGB XII zum Sozialamt. Im ersten Fall gilt die hier beschriebene Bürgergeldmeldepflicht, im zweiten Fall die oben erläuterte Meldepflicht für die Grundsicherung im Alter.

Wohngeld und Meldepflicht nach Rentenanpassung 2026: Die 15-Prozent-Schwelle

Beim Wohngeld gelten andere Regeln. Das Wohngeldgesetz knüpft die Meldepflicht an eine Einkommensschwelle: Nur wenn das Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder um mehr als 15 Prozent gegenüber dem im Bewilligungsbescheid genannten Betrag steigt, muss die Wohngeldbehörde unverzüglich informiert werden. Die diesjährige Rentenanpassung um 4,24 Prozent allein überschreitet diese Schwelle nicht. Wer ausschließlich gesetzliche Rente bezieht und der Bewilligungsbescheid aktuell ist, muss die Rentenanpassung 2026 nicht aktiv melden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das gilt jedoch nur, wenn der Bescheid wirklich aktuell ist. Wer seit 2022 oder 2023 Wohngeld bezieht, ohne dass das dort erfasste Einkommen jemals angepasst wurde, hat mehrere Rentenanpassungen aufgestaut. Die gesetzlichen Renten stiegen zwischen Juli 2022 und Juli 2026 in fünf Schritten um insgesamt rund 24 Prozent. Wessen Wohngeldbescheid noch auf dem Einkommenstand von vor drei oder vier Jahren basiert, hat die 15-Prozent-Grenze möglicherweise längst überschritten.

Was Sie prüfen sollten: Suchen Sie den aktuellen Wohngeldbescheid heraus und vergleichen Sie das dort genannte Einkommen mit Ihrer heutigen Rente. Liegt die Differenz über 15 Prozent, entsteht mit der Juli-Auszahlung eine Meldepflicht nach § 27 Abs. 3 WoGG. Wenden Sie sich dann unverzüglich schriftlich an die kommunale Wohngeldstelle. Wer die Meldepflicht verletzt, riskiert nach geltendem Wohngeldrecht eine deutlich weiter reichende rückwirkende Neuentscheidung als jemand, bei dem die Behörde die Einkommensänderung ohne Meldepflicht selbst feststellt.

Rückforderungen abwehren: Nachweise sichern und Fristen einhalten

Der wichtigste Schutz gegen eine Rückforderung ist der Nachweis, wann die Meldung beim Amt eingegangen ist. Wer die Kopie der Rentenanpassungsmitteilung persönlich beim Sozialamt oder Jobcenter abgibt, lässt sich den Empfang auf der Kopie mit Datum und Handzeichen bestätigen. Wer per Post schickt, nutzt Einschreiben mit Rückschein und bewahrt das Protokoll auf. Wer digital kommuniziert, fragt ausdrücklich nach einer schriftlichen Eingangsbestätigung, denn der Nachweis über ein Kontaktformular ist im Zweifel schwer zu führen.

Kommt trotz rechtzeitiger Meldung ein Rückforderungsbescheid, legen Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch ein. Ein formloser Widerspruch, der die Frist wahrt und die Begründung vorbehält, reicht aus. Legen Sie den Eingangsnachweis Ihrer ursprünglichen Meldung als Anlage bei. Wenn die Rückforderung berechtigt ist, weil eine Meldung tatsächlich unterblieben ist, beantragen Sie schriftlich eine Ratenzahlungsvereinbarung, bevor der Bescheid vollstreckbar wird. Das Sozialamt und das Jobcenter sind verpflichtet, eine angemessene Ratenzahlung zu ermöglichen, wenn die Einmalzahlung die Existenz gefährden würde.

Wer jetzt handelt, statt abzuwarten, bis eine Behörde von sich aus nachfragt, spart sich den Ärger. Die Rentenanpassungsmitteilung kommt voraussichtlich im Juni 2026. Wer sie bis Ende Juni an das zuständige Amt weiterleitet, hält den Rückforderungszeitraum auf null. Wer wartet, zahlt für jeden Monat Verzögerung.

Häufige Fragen zur Meldepflicht nach der Rentenanpassung 2026

Muss ich die Rentenanpassungsmitteilung im Original einreichen oder genügt eine Kopie?

Eine Kopie genügt. Das Original ist ein rechtlich bindender Bescheid, gegen den Sie gegebenenfalls Widerspruch einlegen können. Bewahren Sie es auf.

Was passiert, wenn ich die Mitteilung erst im Herbst erhalte?

Die Meldepflicht entsteht mit dem Erhalt. Wenn die höhere Rente ab Juli 2026 gezahlt wird, Sie die Mitteilung aber erst später erhalten, erkundigen Sie sich aktiv bei der DRV. Das Sozialamt oder Jobcenter passt den Bescheid rückwirkend ab Juli an, und für die Zwischenmonate entsteht eine Überzahlung. Wer früh handelt, begrenzt den Schaden.

Gilt die Meldepflicht auch bei Hilfe zur Pflege nach SGB XII?

Ja. Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII ist ebenfalls einkommensabhängig. Die allgemeine Mitwirkungspflicht gilt für alle Sozialleistungen. Wer neben einer gesetzlichen Rente auch Hilfe zur Pflege erhält, meldet die Rentenanpassung beim zuständigen Sozialamt.

Muss ich melden, wenn ich in einem Pflegeheim lebe und meine Rente direkt ans Heim geht?

Ja, auch im stationären Bereich gilt die Meldepflicht. Wer in einem Pflegeheim lebt und Hilfe zur Pflege oder Grundsicherung über das Sozialamt erhält, muss die Rentenanpassungsmitteilung beim zuständigen Sozialamt einreichen, auch wenn die Rente direkt an den Heimträger überwiesen wird. Das Sozialamt berechnet den Eigenanteil und den Sozialhilfebeitrag des Bewohners auf Basis des aktuellen Renteneinkommens. Steigt die Rente, steigt der Eigenanteil, und der Sozialhilfebeitrag des Amts sinkt entsprechend. Die Meldepflicht besteht unabhängig davon, wer das Geld physisch empfängt.

Gilt die Meldepflicht auch bei rückwirkender Rentenerhöhung durch Widerspruch?

Ja, und hier ist besondere Vorsicht geboten. Wenn ein Widerspruch oder ein Gerichtsverfahren zur rückwirkenden Erhöhung der Rente führt, entsteht mit der Zustellung des entsprechenden Bescheids unverzüglich die Meldepflicht für alle betroffenen Monate. Sozialamt und Jobcenter berechnen dann für jeden betroffenen Monat neu.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenanpassung 2026 – Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent, Pressemeldung vom 05.03.2026

Sozialgesetzbuch I, § 60: Angabe von Tatsachen und Meldepflicht bei Änderungen leistungserheblicher Verhältnisse

Wohngeldgesetz, § 27: Änderung des Wohngeldes und Mitteilungspflichten der wohngeldberechtigten Person