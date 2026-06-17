Rentenerhöhung 2026: Manche Rentner bekomme die höhere Rente bereits im Juni

Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent. Dass manche Rentnerinnen und Rentner das Plus bereits im Juni auf dem Konto sehen, hängt mit dem Auszahlungsrhythmus zusammen, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Rentenerhöhung 2026: Warum einige das Plus schon Ende Juni erhalten

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent. Die Anpassung wurde vom Bundeskabinett mit der Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 beschlossen und betrifft Millionen Rentnerinnen und Rentner. Grundlage ist die Lohnentwicklung, an der die Renten regelmäßig ausgerichtet werden.

Für viele Ruheständler ist dabei nicht nur die Höhe der Erhöhung wichtig, sondern auch der Zeitpunkt der Auszahlung. Denn ein Teil der Rentnerinnen und Rentner erhält die höhere Juli-Rente bereits Ende Juni. Andere müssen dagegen bis Ende Juli warten, obwohl die Rentenerhöhung ebenfalls ab dem Rentenmonat Juli gilt.

Der entscheidende Unterschied: vorschüssige und nachschüssige Zahlung

Der Grund liegt in einer älteren Umstellung der Rentenzahlung. Wer bereits bis März 2004 in Rente gegangen ist, erhält seine Rente in der Regel vorschüssig. Das bedeutet: Die Rente für Juli wird bereits am letzten Bankarbeitstag im Juni überwiesen.

Für diese Gruppe kommt die Rentenerhöhung 2026 also schon am 30. Juni 2026 auf dem Konto an. Es handelt sich dabei aber nicht um eine zusätzliche Zahlung für Juni, sondern um die reguläre Juli-Rente, die wegen der vorschüssigen Zahlung früher ausgezahlt wird.

Wer dagegen ab April 2004 erstmals Rente bezogen hat, erhält seine Rente üblicherweise nachschüssig. In diesem Fall wird die Rente für Juli erst am Monatsende Juli überwiesen. Der erhöhte Betrag dürfte dann am 31. Juli 2026 eingehen.

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Wie hoch fällt die Rentenerhöhung 2026 aus?

Die Rentenanpassung beträgt 4,24 Prozent. Aus 1.000 Euro Bruttorente werden damit rechnerisch 1.042,40 Euro brutto. Bei 1.500 Euro Bruttorente ergibt sich ein Plus von 63,60 Euro.

Der neue aktuelle Rentenwert steigt von 40,79 Euro auf 42,52 Euro pro Entgeltpunkt. Dieser Wert ist für die Berechnung der gesetzlichen Rente entscheidend. Ein Ost-West-Unterschied besteht seit der Rentenangleichung nicht mehr.

Bisherige Bruttorente Neue Bruttorente ab Juli 2026 1.000 Euro 1.042,40 Euro 1.200 Euro 1.250,88 Euro 1.500 Euro 1.563,60 Euro 1.800 Euro 1.876,32 Euro 2.000 Euro 2.084,80 Euro

Warum der Betrag auf dem Konto niedriger ausfallen kann

Die genannten Beträge sind Bruttowerte. Entscheidend für den tatsächlichen Zahlungseingang ist die Nettorente. Von der gesetzlichen Rente werden in vielen Fällen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen.

Deshalb kann das Plus auf dem Konto geringer ausfallen als die reine Bruttorechnung vermuten lässt. Auch individuelle Faktoren wie Zusatzbeitrag der Krankenkasse oder Pflegeversicherungsbeitrag können den Auszahlungsbetrag beeinflussen. Die genaue neue Rentenhöhe steht in der Rentenanpassungsmitteilung.

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Wann die Rentenanpassungsmitteilung kommt

Die Rentnerinnen und Rentner werden nicht selbst tätig werden müssen. Die Anpassung erfolgt automatisch. Über die neue Rentenhöhe und den Auszahlungstermin informiert die Rentenanpassungsmitteilung.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung soll der Versand voraussichtlich von Mitte Juni bis Ende Juli 2026 erfolgen. Dass die Mitteilung später ankommt als das Geld, ist bei vorschüssig gezahlten Renten möglich. Entscheidend ist der individuelle Rentenzahltermin.

Keine Sonderzahlung, sondern reguläre Juli-Rente

Wichtig ist die klare Einordnung: Wer das höhere Geld schon am 30. Juni 2026 erhält, bekommt keine Rentenerhöhung für Juni. Ausgezahlt wird die Juli-Rente, nur eben im Voraus. Der Anspruch auf die Erhöhung beginnt weiterhin mit dem Rentenmonat Juli.

Das kann im Alltag leicht zu Missverständnissen führen. Besonders langjährige Rentnerinnen und Rentner sollten deshalb prüfen, ob ihre Rente vorschüssig gezahlt wird. Ein Blick auf frühere Kontoauszüge zeigt meist schnell, ob die Rente für den Folgemonat bereits am Ende des Vormonats eingeht.

Was Rentnerinnen und Rentner jetzt beachten sollten

Ein Antrag ist für die Rentenerhöhung 2026 nicht erforderlich. Die Deutsche Rentenversicherung berechnet die neue Rentenhöhe automatisch. Auch der Zahlungstermin ergibt sich aus dem bestehenden Rentenbeginn und der bisherigen Zahlungsweise.

Sinnvoll ist dennoch, Kontoauszug und Rentenanpassungsmitteilung miteinander zu vergleichen. Dabei sollte nicht nur auf das Brutto-Plus geschaut werden. Wichtig ist der Betrag, der nach Abzügen tatsächlich überwiesen wird.

Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin bezieht seit Februar 2004 Altersrente und erhält bislang 1.500 Euro brutto im Monat. Da ihre Rente vorschüssig gezahlt wird, bekommt sie die erhöhte Juli-Rente bereits am 30. Juni 2026. Aus 1.500 Euro werden rechnerisch 1.563,60 Euro brutto.

Ein Rentner, der erst im Mai 2004 erstmals Rente bezogen hat, erhält ebenfalls 4,24 Prozent mehr. Seine Juli-Rente wird aber nachschüssig gezahlt und kommt deshalb erst am 31. Juli 2026. Beide profitieren von derselben Rentenerhöhung, nur der Zahlungstermin unterscheidet sich.

Quellen

Grundlage dieses Beitrags sind aktuelle Informationen der Deutschen Rentenversicherung zur Rentenanpassung 2026, die Auszahlungstermine der Deutschen Rentenversicherung für 2026