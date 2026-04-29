Zwangsrente: Gericht bestätigt Job-Ende mit Schwerbehinderung mit EM-Rente auf Dauer

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Ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz zeigt, wie weitreichend die Folgen einer dauerhaften Erwerbsminderungsrente sein können. Im entschiedenen Fall verlor eine schwerbehinderte Arbeitnehmerin ihren Arbeitsplatz nicht durch eine klassische Kündigung, sondern durch eine automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Die Entscheidung betrifft eine langjährig beschäftigte Erzieherin, die zuletzt als Leiterin einer Kindertagesstätte tätig war. Sie war seit Jahren arbeitsunfähig erkrankt und erhielt später eine unbefristete Rente wegen voller Erwerbsminderung.

Brisant ist der Fall, weil die Frau schwerbehindert war und sich auf den besonderen Schutz schwerbehinderter Beschäftigter berief. Das Gericht sah diesen Schutz hier jedoch nicht als Hindernis für das Ende des Arbeitsverhältnisses an.

Warum keine Kündigung vorlag

Der entscheidende Punkt war die arbeitsvertragliche Regelung. In den für das Arbeitsverhältnis geltenden AVR Caritas war vorgesehen, dass das Dienstverhältnis bei einer unbefristeten Rente wegen voller Erwerbsminderung automatisch endet.

Das Gericht behandelte dies nicht als Kündigung des Arbeitgebers. Es ging vielmehr um eine sogenannte auflösende Bedingung, also eine Vertragsregel, nach der das Arbeitsverhältnis bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses endet.

Dieses Ereignis war hier der Rentenbescheid. Nachdem die Deutsche Rentenversicherung eine volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer bewilligt hatte, berief sich der Arbeitgeber auf die vertragliche Beendigungsklausel.

Für die Klägerin war das ein harter Einschnitt. Sie hatte über Jahrzehnte gearbeitet, war schwerbehindert und wollte feststellen lassen, dass ihr Arbeitsverhältnis weiterbesteht.

Besonderer Schutz bei Schwerbehinderung griff nicht durch

Schwerbehinderte Beschäftigte genießen im Arbeitsrecht einen besonderen Schutz. Eine Kündigung durch den Arbeitgeber braucht in der Regel vorher die Zustimmung des Integrationsamtes.

Im Fall der Erzieherin half dieser Schutz aber nicht weiter. Nach Auffassung des Gerichts lag keine Kündigung vor, sondern ein automatisches Ende aufgrund der vereinbarten Vertragsregel.

Damit unterschied sich der Fall deutlich von einer krankheitsbedingten Kündigung. Bei einer solchen Kündigung müsste der Arbeitgeber die strengen Vorgaben des Schwerbehindertenrechts beachten.

Das Urteil macht deutlich: Der besondere Schutz schwerbehinderter Menschen schützt nicht in jeder Konstellation vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Entscheidend ist, auf welcher rechtlichen Grundlage das Arbeitsverhältnis endet.

Warum die dauerhafte EM-Rente so folgenreich ist

Eine volle Erwerbsminderungsrente wird gezahlt, wenn Versicherte aus gesundheitlichen Gründen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nur noch sehr eingeschränkt arbeiten können. Bei voller Erwerbsminderung geht es regelmäßig um ein Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich.

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Wird diese Rente nur befristet bewilligt, endet ein Arbeitsverhältnis nach vielen tariflichen oder kirchlichen Regelwerken nicht automatisch. Häufig ruht es dann lediglich, sodass eine spätere Rückkehr nicht ausgeschlossen ist.

Anders kann es bei einer unbefristeten Rente wegen voller Erwerbsminderung aussehen. Dann gehen Gerichte eher davon aus, dass der Arbeitnehmer dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, die geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen.

Genau daran knüpfen viele Beendigungsklauseln an. Sie sollen dem Arbeitgeber ermöglichen, eine Stelle dauerhaft neu zu besetzen, wenn eine Rückkehr in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.

Das Urteil folgt der Linie des Bundesarbeitsgerichts

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz stand mit seiner Entscheidung nicht allein. Das Bundesarbeitsgericht hatte bereits früher entschieden, dass tarifliche Regelungen zur automatischen Beendigung bei unbefristeter voller Erwerbsminderungsrente wirksam sein können.

Nach dieser Rechtsprechung liegt darin nicht automatisch eine unzulässige Benachteiligung wegen einer Behinderung. Die Beendigung knüpft rechtlich nicht an die Schwerbehinderung an, sondern an die bewilligte Dauerrente wegen voller Erwerbsminderung.

Für Betroffene wirkt diese Unterscheidung oft schwer nachvollziehbar. In der Lebenswirklichkeit hängen Krankheit, Behinderung, Erwerbsminderung und Arbeitsplatzverlust häufig eng zusammen.

Sozialrechtlich wird jedoch genauer getrennt. Nicht jede Benachteiligung, die schwerbehinderte Menschen besonders hart trifft, gilt automatisch als verbotene Diskriminierung.

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Warum der Begriff „Zwangsrente“ problematisch ist

Der Begriff „Zwangsrente“ wird in solchen Fällen häufig verwendet, ist aber nicht immer präzise. Im engeren Sinn geht es um Situationen, in denen Krankenkassen, Jobcenter, Arbeitsagenturen oder Sozialhilfeträger Menschen auffordern, einen Rentenantrag zu stellen.

Im hier behandelten arbeitsrechtlichen Fall stand dagegen das Ende des Arbeitsverhältnisses nach Bewilligung der EM-Rente im Vordergrund. Das bedeutet: Nicht die Rente selbst beendete automatisch jedes Arbeitsverhältnis, sondern die Verbindung aus Rentenbescheid und arbeitsvertraglicher oder tariflicher Klausel.

Trotzdem beschreibt der Begriff das Gefühl vieler Betroffener. Wer wegen Krankheit eine Rente beantragt oder beantragen muss, rechnet oft nicht damit, dadurch auch den Arbeitsplatz endgültig zu verlieren. Gerade deshalb ist der Fall so bedeutsam. Er zeigt, dass ein Rentenantrag nicht nur sozialrechtliche Folgen hat, sondern auch arbeitsrechtlich erhebliche Auswirkungen haben kann.

Worauf Beschäftigte vor einem EM-Rentenantrag achten sollten

Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte vorher den Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien prüfen lassen. Entscheidend ist, ob dort eine Regelung zur automatischen Beendigung bei Erwerbsminderungsrente enthalten ist.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen befristeter und unbefristeter Rente. Eine befristete EM-Rente führt häufig nicht zum endgültigen Ende des Arbeitsverhältnisses, während eine Dauerrente deutlich riskanter sein kann.

Auch die Mitteilung des Arbeitgebers und mögliche Klagefristen müssen beachtet werden. Wer die Beendigung gerichtlich überprüfen lassen will, muss schnell handeln.

Für schwerbehinderte Beschäftigte gilt zusätzlich: Der besondere Kündigungsschutz bleibt wichtig, ist aber kein Schutzschild gegen jede Form der Vertragsbeendigung. Gerade bei auflösenden Bedingungen kommt es auf die genaue Vertragslage an.

Übersicht: Was bei EM-Rente und Arbeitsverhältnis zu beachten ist

Situation Mögliche Folge für das Arbeitsverhältnis Befristete volle Erwerbsminderungsrente Das Arbeitsverhältnis endet häufig nicht endgültig, sondern kann je nach Regelung ruhen. Unbefristete volle Erwerbsminderungsrente Bei entsprechender Klausel kann das Arbeitsverhältnis automatisch enden. Schwerbehinderung und Kündigung Eine Kündigung braucht in der Regel vorher die Zustimmung des Integrationsamtes. Schwerbehinderung und auflösende Bedingung Der Schutz vor Kündigungen greift nicht zwingend, wenn keine Kündigung ausgesprochen wird. Rentenantrag nach Aufforderung durch Leistungsträger Betroffene sollten die sozialrechtlichen und arbeitsrechtlichen Folgen vorab prüfen lassen.

Folgen für Arbeitgeber und Beschäftigte

Für Arbeitgeber schafft eine wirksame Beendigungsklausel Planungssicherheit. Sie können eine Stelle neu besetzen, wenn ein Arbeitnehmer auf Dauer nicht mehr arbeiten kann und eine entsprechende Rente bewilligt wurde.

Für Beschäftigte kann dieselbe Regelung existenzielle Folgen haben. Der Arbeitsplatz geht verloren, obwohl keine Kündigung ausgesprochen wurde und obwohl eine Schwerbehinderung besteht.

Das Urteil zeigt damit eine empfindliche Lücke im Schutzgefühl vieler Arbeitnehmer. Wer krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten kann, verliert unter Umständen nicht nur Einkommen, sondern auch die Rückkehroption in den alten Beruf.

Besonders problematisch ist dies, wenn sich der Gesundheitszustand später verbessert. Dann kann die Rente zwar überprüft oder entzogen werden, der frühere Arbeitsplatz ist aber möglicherweise längst endgültig weg.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 56-jährige Beschäftigte arbeitet seit vielen Jahren in einer sozialen Einrichtung. Nach einer schweren Erkrankung ist sie lange arbeitsunfähig und beantragt schließlich eine volle Erwerbsminderungsrente.

Die Rente wird nicht befristet, sondern auf Dauer bewilligt. In ihrem Arbeitsvertrag steht, dass das Arbeitsverhältnis bei einer unbefristeten EM-Rente automatisch endet.

Der Arbeitgeber teilt ihr daraufhin mit, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist. Obwohl sie schwerbehindert ist, braucht der Arbeitgeber in dieser Konstellation nicht zwingend eine Kündigung auszusprechen.

Für die Betroffene kommt die Folge überraschend. Hätte sie vor dem Antrag prüfen lassen, welche arbeitsrechtlichen Folgen eine Dauerrente haben kann, hätte sie sich früher beraten lassen und mögliche Schritte besser vorbereiten können.

Fazit

Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz ist ein Warnsignal für schwerbehinderte und langzeiterkrankte Beschäftigte. Eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente kann bei entsprechender Vertragsregelung das Ende des Arbeitsverhältnisses auslösen.

Der besondere Kündigungsschutz hilft nicht immer, wenn das Arbeitsverhältnis nicht durch Kündigung, sondern durch eine auflösende Bedingung endet. Betroffene sollten deshalb vor einem EM-Rentenantrag prüfen, welche Regelungen in ihrem Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder kirchlichen Arbeitsrecht gelten.

Quellen

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 06.10.2023, Az. 2 Sa 27/23, dargestellt unter anderem bei rentenbescheid24.de und in der Rechtsprechungsübersicht von dejure. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 10.12.2014, Az. 7 AZR 880/13, zur Wirksamkeit einer auflösenden Bedingung bei unbefristeter voller Erwerbsminderungsrente. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 27.07.2011, Az. 7 AZR 221/10, zur Unterscheidung zwischen befristeter Erwerbsminderungsrente und Beendigung des Arbeitsverhältnisses.