Witwenrente: Rentenversicherung macht Fehler – Witwer muss dennoch Rente zurückzahlen

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Das Sozialgericht Halle (Saale) entschied, dass die Rentenversicherung eine fehlerhaft berechnete Witwerrente rückwirkend korrigieren und zu viel gezahltes Geld zurückfordern durfte.

Streitpunkt war, ob der Witwer auf den falschen Rentenbescheid vertrauen durfte oder ob ihm der Fehler hätte auffallen müssen. Das Gericht bejahte grobe Fahrlässigkeit und wies die Klage ab (S 8 R 592/18).

Der konkrete Fall aus Halle ausführlich erklärt

Der 1958 geborene Kläger erhielt seit 1999 grundsätzlich eine Witwerrente, die wegen einer Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung angerechnet wurde. Lange Zeit lag der monatliche Zahlbetrag nur bei rund 36 bis 46 Euro, zuletzt ab 1. Juli 2017 bei 46,43 Euro.

Dann kam Ende November 2017 ein neuer Bescheid, der den Betrag stark erhöhte und ab Januar 2018 monatlich 160,47 Euro auswies, außerdem wurde für Juli bis Dezember 2017 eine Nachzahlung von 684,24 Euro angekündigt.

Unfallrentge falsch angerechnet

Bei einer späteren Systemprüfung stellte die Rentenversicherung fest, dass die Unfallrente in falscher Höhe angerechnet worden war. Zunächst hob sie den Bescheid rückwirkend auf und verlangte eine Rückzahlung, später reduzierte sie die Forderung im Ermessen und forderte schließlich 912,36 Euro für den Zeitraum 1. Juli 2017 bis 30. November 2018 zurück.

Der Kläger argumentierte, er habe auf die Richtigkeit vertraut, Rentenberechnungen seien komplex und er habe keine falschen Angaben gemacht.

Das Gericht hielt dagegen, dass dem Kläger die massive Erhöhung bei nahezu gleichbleibenden Verhältnissen hätte auffallen müssen. Besonders wichtig war, dass die Witwerrente einkommensabhängig ist und der Kläger wusste, dass seine Unfallrente hier eine Rolle spielt.

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Zudem hatte er im Jahr 2017 bereits einen Bescheid mit 46,43 Euro erhalten und erwartete nach einer Änderung bei der Unfallrente eher eine kleine, nicht aber eine dreifache Erhöhung der Witwerrente.

Was bedeutet grobe Fahrlässigkeit?

Grobe Fahrlässigkeit bedeutet im Sozialrecht, dass jemand die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maß verletzt und naheliegende Überlegungen nicht anstellt. Entscheidend ist ein subjektiver Maßstab: Es kommt darauf an, ob der Fehler dem Betroffenen nach seinen persönlichen Erkenntnismöglichkeiten „ins Auge springen“ musste.

Im Fall der Witwerrente sah das Gericht hier grobe Fahrlässigkeit vor allem deshalb, weil der Zahlbetrag bei nahezu unveränderten Verhältnissen von rund 46 Euro auf rund 160 Euro sprang und der Kläger trotzdem nicht nachfragte.

Warum durfte die Rentenversicherung den Bescheid rückwirkend aufheben?

Rechtsgrundlage war § 45 SGB X, der die Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsakts erlaubt. Dafür reicht nicht allein ein Behördenfehler, es kommt darauf an, ob der Betroffene auf den Bescheid vertrauen durfte oder ob dieses Vertrauen ausgeschlossen ist.

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Ein Vertrauensschutz entfällt unter anderem dann, wenn die Rechtswidrigkeit bekannt war oder wegen grober Fahrlässigkeit nicht erkannt wurde.

Was das Gericht den Betroffenen konkret vorwarf

Das Gericht stellte klar, dass Versicherte zwar nicht jeden Rentenbescheid im Detail nachrechnen müssen. Sie müssen ihn aber lesen und auf offensichtliche Unstimmigkeiten reagieren. Wenn sich ein Zahlbetrag ohne nachvollziehbaren Grund plötzlich verdreifacht, kann eine Nachfrage bei der Rentenversicherung erforderlich sein.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen sollten

Wer einen ungewöhnlich hohen Anstieg bei Renten oder Sozialleistungen bemerkt, sollte zeitnah schriftlich nachfragen und den Bescheid prüfen lassen. Das kann später entscheidend sein, wenn die Behörde eine Rückforderung erhebt und sich auf grobe Fahrlässigkeit beruft. Auch wenn die Behörde den Fehler verursacht hat, kann die Rückforderung bestehen bleiben.

FAQ: Rente und grobe Fahrlässigkeit

Muss ich einen Rentenbescheid komplett verstehen und nachrechnen?

Nein, ein vollständiges Nachrechnen wird grundsätzlich nicht verlangt. Sie müssen den Bescheid aber lesen und auf klar auffällige Sprünge oder Widersprüche reagieren.

Wann liegt grobe Fahrlässigkeit bei einer Überzahlung vor?

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Fehler bei den eigenen Erkenntnismöglichkeiten offensichtlich war und sich aufdrängen musste. Im Urteil war die Verdreifachung der Witwerrente bei nahezu unverändertem Sachverhalt ausschlaggebend.

Kann die Rentenversicherung trotz ihres eigenen Rechenfehlers Geld zurückfordern?

Ja, ein Behördenfehler schließt eine Rückforderung nicht automatisch aus. Entscheidend ist, ob Vertrauensschutz greift oder ob er etwa wegen grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist.

Was sollte ich tun, wenn meine Rente plötzlich stark steigt?

Sofort den Bescheid prüfen, Unterlagen bereithalten und schriftlich bei der Rentenversicherung nachfragen. Wenn es unklar bleibt, kann eine Beratung durch Sozialverband oder Fachanwalt sinnvoll sein.

Kann die Rückforderung reduziert werden?

Ja, das kann über eine Ermessensentscheidung der Behörde passieren, etwa durch Teilverzicht oder Ratenzahlung. Im Fall wurde die Forderung im Laufe des Verfahrens reduziert, blieb aber in Höhe von 912,36 Euro bestehen.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Halle (Saale) zeigt, dass auch bei Behördenfehlern eine Rückforderung möglich bleibt, wenn der Fehler offensichtlich war. Bei drastischen Sprüngen im Zahlbetrag kann es grob fahrlässig sein, einfach zu schweigen und das Geld auszugeben.

Wer Auffälligkeiten früh klärt und dokumentiert, verbessert seine Position erheblich, falls später Rückforderungen kommen.